Yasak ilişki yaşayarak nasıl da can evinden vurdu! Severek ayrılmak da bir seçenek

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Magazin dünyasını çok iyi takip edenlerin bildiği gibi bu iki çiftten biri Kevin Costner ile boşandığı karısı Christine Baumgartner. Çiftin boşanması kelimenin tam anlamıyla bir tür savaşa dönüşmüş durumda. Görünüşe göre bu iş öyle kolay sakinleşmeyecek.

Diğer tarafta ise artık alenen herkesin bildiği bir ihanet var. Ama aldatılan taraf henüz ne yapacağına karar vermiş değil. Kendisini genç bir kadınla aldatan kocasından boşanıp boşanmayacağını henüz kendisi bile bilmiyor.

Bu çift de Oscar ödüllü yıldız Natalie Portman ile 11 yıllık kocası Benjamin Millepied. İşte biz şimdi bu 'arafta kalmış' çitfe biraz odaklanacağız.

Çünkü görünüşe göre Millepied karısını aldattığını artık inkar bile etmiyor. Ama yakın çevresinin basına sızdırdığına göre yaptığından çok pişman.

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Natalie Portman ise kocasıyla ne yapacağını bilmiyor. Hemen ondan boşanma kararı almadı. Böyle bir sonuca ulaşıp ulaşmayacağı konusunda şu anda kendisinin bile herhangi bir fikri yok.

Bunu da çifte yakın kaynaklar anlattı. Onların iddiasına göre 42 yaşındaki iki çocuk annesi Natalie Portman, uğradığı ihanet nedeniyle yıkıldı. Ama bu ihanetin kendisini daha fazla üzen başka bir yanı da var.

İHANET, SAVUNMASIZ BIRAKTI

Yakınlarının basına anlattığına göre Natalie Portman, Benjamin Millepied'in bu ihanetinin, kendisini bu kadar güçsüz bırakmasından, savunmasız yakalamasından son derece rahatsız.

Çifte yakın bir kaynak bu konuda ABD basınına " Natalie, gücünü yeniden kazanıp kocasıyla birlikte mi kalacağını yoksa evliliği bitirmesi mi gerektiğini henüz bilmiyor" dedi.

Söz konusu kaynak bu durumun Natalie Portman için büyük bir mücadele olduğunu sözlerine ekledi

Fakat yine kendilerine yakın kaynaklara bakılırsa Natalie Portman ile Benjamin Millepied bütün bu olup bitenlere rağmen hala birbirlerini seviyorlar. Bu yüzden de ikisi de evliliklerinde yanlış giden şeyi bulup düzeltmeyi istiyor içten içe.

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Çiftle ilgili olarak US Weekly'ye konuşan kaynak sözlerine şöyle devam etti: "Aralarındaki mesafeye ve bu ihanete neyin sebep olduğunu bulmaya çalışıyorlar. Çünkü ikisi de kalplerinin derinliklerinde birbirlerini seviyorlar."

SEVEREK Mİ AYRILACAKLAR?

Özetlemek gerekirse aradan geçen bunca zamana karşın Natalie Portman da Benjamin Millepied de henüz bu yaşanan ihanetle başa çıkabilmiş değil.

İkisi de iki seçenekleri olduğunu biliyor. Bunlardan biri geçmişe bir sünger çekip geleceğe odaklanmak. Diğeri de yollarını ayırmak. Ama buo kadar kolay değil. Çünkü ortada iki tane de çocuk var.

Kaynağın bu konudaki yorumu da şöyle: İkisinin ne yapacağını zaman gösterecek."

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Dünya kamuoyu Benjamin Millepied'in karısı Natalie Portman'ı aldattığını bu yaz öğrendi. Ama Portman, kocasının Fransız iklim aktivisti Camille Etienne ile yasak ilişki yaşadığını geçen yıl mart ayından beri biliyor.

Hatta çift bu yüzden bir süre ayrılıp sonra tekrar bir araya gelmişti. Millepied'in karısına söylediğine göre Etienne ile ilişkisi kısa sürmüştü.

SONUCU ZAMAN GÖSTERECEK

Ama bu kadarı bile 11 yıllık evliliğin sarsılmasına yetti de arttı bile. Üstelik aradan geçen bunca zamana karşın durum bir türlü toparlanamadı.

Her ne kadar Benjamin Millepied, bu yaptığını büyük bir hata olarak nitelendirse de hatta karısını geri kazanmak için elinden geleni yapsa da görünüşe göre evlilik sorunları daha uzun süre çözülmeyecek. Elbette Portman ve Millepied birlikte ya da ayrı ayrı ani bir karar vermediği sürece.

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Portman ile Millepied zaman zaman sokaklarda birlikte görüntüleniyorlar. Ama eskisi gibi yüzleri gülmüyor ve el ele değiller: Görünüşe göre evlilik şu an için sadece iki çocuklarının hatırına devam ediyor. Çünkü yüzükler de çoktan çıktı.

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GÜÇLÜ DURUYOR AMA ASLINDA ÇOK KIRILGAN

Öte yandan Portman da en azından dış görünüşü kurtarmaya çalışıyor. Çeşitli etkinliklere katılıyor, hatta yüzünde zaman zaman gülümseme bile beliriyor. Ama yine de ona yakın kaynaklara göre güzel yıldız epey zor durumda.

Buna göre Portman, bu aldatma ve ayrılık söylentilerinden iki çocuğunun etkilenmemesi için elinden geleni yapıyor. Onların ve kendi ruh sağlığının hayattaki en önemli önceliği olduğunu söylüyor kaynaklar.

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Her ne kadar Natalie Portman toplum içine karıştığında fazla yıkılmış görünmese de kendisine yakın kaynaklara göre içinde kopan fırtınaları belli etmemeye çalışıyor. Güçlü duruşuna rağmen aslında çok kırılgan bir durumda Portman bu kaynaklara göre.

Bunlardan biri Portman'ın kocası tarafından adatılma duygusuyla nasıl baş ettiğini bütün bunlardan nasıl etkilendiğini şöyle anlattı: " Çocuklarıyla birlikteyken her şey yolundaymış gibi davranıyor. Ama çocuklar uyuduktan sonrası yani geceleri yalnız başına kaldığında onun için en zor zamanlar."

Söz konusu kaynağın anlattığına göre evliliğin yıkılması fikriyle ağlayarak uykuya dalıyor güzel oyuncu.

Bütün bunlar Natalie Portman'a yakın kaynaklar tarafından basına yansıtılan iddialar. Öte yandan başka iddialara göre de Portman evliliğiyle ve özel hayatıyla ilgili bütün ayrıntıları kendisine saklamayı kamuoyunun meraklı bakışları önüne sunmamayı tercih ediyor.

AŞKLARI BİR FİLM SETİNDE BAŞLADI

Aslında Portman ile Millepied'in ilişkisi bir tür film gibi başlamıştı. Yani onlarınki sette başlayan bir aşktı.

Çocuk yaşta başlayan kariyerinin en önemli dönüm noktalarından birinde kendisine en iyi kadın oyuncu dalında Oscar kazandıran Siyah Kuğu (Black Swan) filminin çekimlerinde tanıştı 11 yıllık kocası Benjamin Millepied ile.

Yönetmenliğini Darren Aronofsky'nin üstlendiği filmde Portman, bir yandan doğum günü pastasını bile yemesine izin vermeyen annesi, diğer yandan Mila Kunis'ih canlandırdığı rakibiyle mücadele edip başarı basamaklarını tırmanmaya çalışan bir balerini oynuyordu.

Rolü gereği de bale sanatı hakkında bilgi ve deneyim sahibi olması gerekiyordu. Ve dans sahnelerini gerçekçi bir şekilde yansıtması.

İşte bu noktada kamera arkasında çok büyük bir yardımcısı vardı: Fransız balet ve koreograf Benjamin Millepied. İkisinin işbirliği sadece filmin setiyle sınırlı kalmadı.

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ÖNCE BEBEK SONRA NİKAH!

İlerleyen süreçte birbirlerine aşık oldular: Üstelik Portman ile Millepied bir bebek bekliyorlardı. Bu haberin duyulmasından kısa bir süre sonra başka bir mutlu Haber daha geldi. Çift, nişanlanmıştı.

Görünüşe göre Portman aradığı aşkı bulmuştu. Sonunda bebekleri yani şu anda 12 yaşında olan oğulları Alef dünyaya geldi. Çok geçmeden de Portman ve Millepied evlendiler: İlerleyen zaman içinde bu kez aralarına kızları Amalia katıldı.

Natalie Portman ve Benjamirn Millepied, bazen ABD'de bazen Fransa'da yaşamlarını sürdürüyordu. Portman'ın rol aldığı Thor filminin çekimleri sırasında bir süreliğine ailece Avustralya'da yaşadılar.

Natalie Portman ve Benjamin Millepied, gösteri dünyasının en mutlu çiftlerinden biri olarak biliniyorlardı. Bir süre öncesine yani aldatma olayına kadar!

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O GECE MUTLULUKTAN AĞLAMIŞTI

Natalie Portman, yönetmenliğini Darren Aronofsky'nin üstlendiği filmdeki performansıyla en iyi kadın oyuncu dalında Oscar kazandı.

Oğlu Aleph'e karnı burnunda hamile olan Portman, törende gözyaşları içinde yaptığı konuşmada Millepied'e de "Bana hayatımın en güzel rolünü, annelik rolünü verdiğin için teşekkür ederim" diye seslendi.

Natalie Portman ve Benjamin Millepied, birlikteliklerini 2012 yılında resmileştirdi. Daha sonra bir kız çocukları oldu.