Bebek haberi duyulunca akÄ±llara o anlar geldi: ÃœnlÃ¼ oyuncu dÃ¼ÄŸÃ¼n gÃ¼nÃ¼ gÃ¶zÃ¼nÃ¼ acil serviste aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±

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EÄŸer Ã¼nlÃ¼ biriyseniz de bu sadece sizin aklÄ±nÄ±za gelmez. ÃœnlÃ¼ Ã§iftlerin dÃ¼ÄŸÃ¼nlerinin genellikle gayet gÃ¶steriÅŸli olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rsek birÃ§ok kiÅŸi uzaktan hayatÄ±nÄ± takip ettiÄŸi Ã§iftin niÅŸanÄ±nÄ± ama en Ã§ok da dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nÃ¼ hatÄ±rlar.

O gÃ¼n olup bitenler tekrar gÃ¼ndeme gelir. Bu gelenek son birkaÃ§ gÃ¼ndÃ¼r ilk bebeklerini bekledikleri haberiyle konuÅŸulan Ã¼nlÃ¼ Ã§ift iÃ§in de bozulmadÄ±.

Onlar bir bebek beklediklerini sosyal medyada duyurduklarÄ± anda eski defterler aÃ§Ä±ldÄ± ve Ã§iftin nasÄ±l evlendiÄŸi bir kez daha hatÄ±rlandÄ±.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa o bÃ¼yÃ¼k gÃ¼nÃ¼n Ã¼zerinden Ã§ok da uzun yÄ±llar geÃ§memiÅŸti. GeÃ§en yÄ±l eylÃ¼l ayÄ±nda evlenen Ã§ift, neredeyse evlilik yÄ±l dÃ¶nÃ¼mlerinde bu kez de bebek haberinin sevincini yaÅŸÄ±yor.

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Ã‡ift, neredeyse evliliklerinin birinci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde bu kez bebek haberiyle mutlu oldu. YakÄ±nda anne ve baba olmaya hazÄ±rlanan Ã§ift, geÃ§en yÄ±l 11 EylÃ¼l'de hayatlarÄ±nÄ± resmen birleÅŸtirmiÅŸti.Â

AyrÄ±ca onlarÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nÃ¼n unutulmamasÄ±nÄ±n tek nedeni gelinin Ã¶zenle hazÄ±rlanan iddialÄ± gelinliÄŸi ya da gÃ¶steriÅŸli dÃ¼ÄŸÃ¼n deÄŸildi. Zaten neler olup bittiÄŸidÃ¼ÄŸÃ¼nden sonra basÄ±na da yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. Yani Ã§iftin hayranlarÄ± da haberdar olmuÅŸtu geliÅŸmelerden.

Ãœstelik evlilik teklifleri de baÅŸka bir alem! Yani o dÃ¼ÄŸÃ¼n sadece Ã§ift aÃ§Ä±sÄ±ndan deÄŸil uzaktan takip edenler aÃ§Ä±sÄ±ndan da kolay unutulacak tÃ¼rden deÄŸildi

Gelin bir bakalÄ±m kimlerin dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nden sÃ¶z ediyoruz. Hangi Ã§ift yakÄ±n zamanda bebek sahibi olacak.

YAKINDA BÄ°R BEBEKLERÄ° OLACAK

Bu sÃ¶zÃ¼nÃ¼ ettiÄŸimiz Ã§ift, Ã¼nlÃ¼ oyuncu Josh Duhamel ile kendisinden genÃ§eÅŸi Audra Mari. ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Fergie ile yaptÄ±ÄŸÄ± ilk evliliÄŸi boÅŸanmayla sonuÃ§lanan 50 yaÅŸÄ±ndaki Duhamel ile 29 yaÅŸÄ±ndaki Audra Mari yakÄ±nda bir bebek sahibi olmaya hazÄ±rlanÄ±yor.

Bu haberin duyulmasÄ±ndan sonrada bazÄ± tartÄ±ÅŸmalar sosyal medyaya gÃ¼ndemi iÅŸgal etti. Tabii hemen Duhamel'in Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Fergie ile yaptÄ±ÄŸÄ± ilk evliliÄŸi akÄ±llara geldi.

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Sonra da Duhamel'in gerÃ§ek adÄ± Stacy Ann Ferguson olan Fergie'den resmi olarak boÅŸanÄ±r boÅŸanmaz hemen Audra Mari ile yeni bir iliÅŸkiye baÅŸlamasÄ±.

AyrÄ±ca Duhamel, Fergie gibi Ã¼nlÃ¼ ve Ã¼stelik de kendisine Axl adÄ±nda bir erkek evlat veren Ã¼nlÃ¼ bir kadÄ±nÄ± bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± iÃ§in eleÅŸtirildi.

Ä°ddialara gÃ¶re Josh Duhamel, Fergie'den bir Ã§ocuk daha istemiÅŸti. Ama Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± bunu kabul etmeyince Ã§iftin arasÄ± bozulmuÅŸtu.

Tabii bu arada Duhamel'in karÄ±sÄ±nÄ± aldattÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ± da unutmayalÄ±m.

Ä°ÅŸte bunun gibi nedenlerle Josh Duhamel ile Audra Mari'nin bir bebek beklemesi magazin gÃ¼ndemini fazlasÄ±yla iÅŸgal etti.

Durum bÃ¶yle olunca Duhamel ile Mari'nin dÃ¼ÄŸÃ¼n gÃ¼nÃ¼ de bir kez daha akÄ±llara geldi.

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AslÄ±nda sadece bu ayrÄ±ntÄ±lar deÄŸil Ã§iftin dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kendi baÅŸÄ±na bir olaydÄ±.

DÃœÄžÃœN UZUN SÃœRE GÃœNDEMDE KALDI

Ã–ncelikle Josh Duhamel ile Audra Mari, dÃ¼ÄŸÃ¼n gÃ¼nlerine hastane ortamÄ±nda baÅŸladÄ±lar. Yani Duhamel, dÃ¼ÄŸÃ¼n gÃ¼nÃ¼nÃ¼n sabahÄ±nda gÃ¶zÃ¼nÃ¼ acil serviste aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.

Bunun nedeni de bir gece Ã¶nce dÃ¼zenlenen bekarlÄ±ÄŸa veda partisinde sakatlÄ±k geÃ§irmesiydi. Bir gÃ¼n sonra evlenecek olan damat adayÄ±, parti dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ kendilerini taÅŸÄ±yan otobÃ¼ste bile yerinde duramayÄ±p dans edince sÄ±rtÄ±nÄ± incitti. SonuÃ§ olarak da hemen hastanenin acil servisinin yolunu tutmak zorunda kaldÄ±. Ãœstelik geceyi de orada geÃ§irdi.Â

Neyse ki ertesi gÃ¼n durum toparlandÄ± da damatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± giydi ve genÃ§ sevgilisiyle evlendi.Â Â

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Los Angeles'ta bir ortak arkadaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan tanÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan Duhamel ile Mari, sonra Ã§Ä±kmaya baÅŸladÄ±lar. TanÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra anladÄ±lar ki ikisi de aynÄ± memleketten yani Kuzey Dakota'dan. Sonra Duhamel genÃ§ kadÄ±nÄ± barbekÃ¼ye davet etti. O davet de onlarÄ±n aÅŸklarÄ±nÄ±n baÅŸlangÄ±Ã§ noktasÄ± oldu zaten.

Duhamel'in sevgilisine evlenme teklif etmek iÃ§in seÃ§tiÄŸi yÃ¶ntem de ilginÃ§ti. Audra Mari'nin doÄŸum gÃ¼nÃ¼ olan 8 Ocak'da Little Palm AdasÄ±''na gittiler.

Ä°ÅŸte orada genÃ§ kadÄ±n kÄ±yÄ±ya vuran bir ÅŸiÅŸe gÃ¶rdÃ¼. AslÄ±nda oraya o ÅŸiÅŸeyi koyduran kiÅŸi Duhamel'di. GenÃ§ kadÄ±n ÅŸiÅŸeyi aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nda iÃ§inde Duhamel tarafÄ±ndan ey yazÄ±sÄ±yla kaleme alÄ±nan "Benimle evlenir misin Audra Diane Mari" notunu buldu. Josh Duhamel, sevgilisine evlenme teklif etmiÅŸti.

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GenÃ§ kadÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼nden sonra Vogue dergisine verdiÄŸi rÃ¶portajda bu teklif karÅŸÄ±sÄ±nda mutluluktan aÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± gizlemedi.

Sonra hemen evlilik planlarÄ± baÅŸladÄ±. Ä°kisi de kendi memleketleri olan "ev" diye bildikleri Kuzey Dakota'daki Fargo'da kararlÄ±ydÄ±.Â Â

Gelin Audra Mari dÃ¼ÄŸÃ¼n gÃ¼nÃ¼ iÃ§in de klasik Ã§izgiler taÅŸÄ±yan bir gelinlik seÃ§ti. AvustralyalÄ± modacÄ± Leah Da Gloria'nÄ±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan bu gelinliÄŸin dikkat Ã§eken ayrÄ±ntÄ±larÄ±ndan biri boÄŸaz kÄ±smÄ± diÄŸeri de uzun duvaÄŸÄ±ydÄ±.Â

SonuÃ§ olarak Ã§ift evlendi ve yakÄ±nda ilk bebeklerini kucaklarÄ±na almaya hazÄ±rlanÄ±yor.

KÃ¶tÃ¼ bir ÅŸans eseri, Duhamel bekarlÄ±ÄŸa veda partisinde fazla dans edince sÄ±rtÄ±nÄ± sakatladÄ±. O geceyi de acil serviste geÃ§irmek zorunda kaldÄ±.

ESKÄ° EÅžTEN TEBRÄ°K GELDÄ°

BebeÄŸin bu kadar ilgi Ã§ekmesinin de Ã¶zel bir nedeni var. Anne adayÄ± Audra Mari'nin sosyal medyadan yaptÄ±ÄŸÄ± bebek duyurusuna beÄŸeni gÃ¶nderip yorum yapanlardan biri de Josh Duhamel'in eski eÅŸi Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Fergie oldu.Â

Fergie bebek haberine "Axl, bÃ¼yÃ¼k aÄŸabey olmak iÃ§in sabÄ±rsÄ±zlanÄ±yor" diye yazdÄ±. Sonra da ÅŸu satÄ±rlarÄ± ekledi: "Sizin iÃ§in gerÃ§ekten mutluyum Ã§ocuklar." Bir de kamp emojisi ekleyerek eski eÅŸinin bir kez daha baba olmasÄ±ndan duyduÄŸu mutluluÄŸu gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.



Fergie'nin eski eÅŸi Josh Duhamel ile Audra Mari, geÃ§en yÄ±lÄ±n eylÃ¼l ayÄ±nda hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirdiler. AslÄ±nda dÃ¼ÄŸÃ¼n konusunda bu kadar hÄ±zlÄ± davranmalarÄ± da herkesi ÅŸaÅŸÄ±rtmÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã§ift, aynÄ± yÄ±lÄ±n ocak ayÄ±nda niÅŸanlarÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

SAHÄ°LE VURAN ÅžÄ°ÅžE

Duhamel'in genÃ§ sevgilisine yaptÄ±ÄŸÄ± evlilik teklifi de bÃ¼yÃ¼k olay olmuÅŸtu. Duhamel, bir ÅŸiÅŸenin iÃ§ine kendi el yazÄ±sÄ±yla yazdÄ±ÄŸÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k bir mektubu koymuÅŸtu.

O mektupta ne mi yazÄ±yordu? Tabii ki "Benimle evlenir misin Audra Diane Mari. " GenÃ§ kadÄ±n da yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± sevgilisinin bu teklifine kayÄ±tsÄ±z kalamadÄ± ve Ã§ift niÅŸanlandÄ±.

50 yaÅŸÄ±ndaki Josh Duhamel ile Audra, 2019 yÄ±lÄ±nda flÃ¶rt etmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Bu aynÄ± zamanda Fergie ile Josh Duhamel'in boÅŸanma iÅŸlemlerinin de resmen tamamlandÄ±ÄŸÄ± yÄ±ldÄ±.



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ALDATMA Ä°DDÄ°ALARININ ARDI ARKASI KESÄ°LMEDÄ°

Black Eyed Peas adlÄ± mÃ¼zik grubunun solisti olarak Ã¼nlenen Fergie ile Josh Duhamel'in evliliÄŸi ise 2009 yÄ±lÄ±nda baÅŸladÄ±. Fakat 2017 yÄ±lÄ±nda yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±lar. Ã‡iftin Axl adÄ±nda ÅŸu anda 10 yaÅŸÄ±nda olan bir oÄŸÄ±lu bulunuyor.

Fergie'nin kendisiyle boÅŸanma davasÄ± biter bitmez Audra ile evlenen kocasÄ±nÄ±n yeni bebeÄŸine gÃ¶sterdiÄŸi bu mutlu tepki hayranlarÄ±ndan tam not aldÄ±.

Ama bazÄ± yorumlarda da eski eÅŸi Josh Duhamel suÃ§landÄ±. BaÅŸarÄ±lÄ± ve gÃ¼zelbir karÄ±sÄ± olduÄŸu halde ondan boÅŸanÄ±p daha genÃ§ biriyle evlenen Duhamel eleÅŸtirildi. Hatta Audra'nÄ±n Duhamel'in parasÄ± iÃ§in onunla evlendiÄŸini savunanlar bile oldu.

Josh Duhamel hakkÄ±nda "Kendisine Ã§ocuk doÄŸuracak biriyle evlendi" diyerek gÃ¶rÃ¼ÅŸ bildirenler bile Ã§Ä±ktÄ±.

AslÄ±nda Fergie'nin hayranlarÄ±nÄ±n bu kadar kÄ±zmasÄ±nÄ±n altÄ±nda yatan bir neden var. Josh Duhamel ile Fergie'nin evliliÄŸinin sona erdiÄŸi sÄ±rada ortada ihanet iddialarÄ± dolaÅŸÄ±yordu. BaÅŸka sÃ¶ylentiler de vardÄ± ama ileri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re Ã§ift arasÄ±ndaki gÃ¼ven artÄ±k sona ermiÅŸti. Bu da onlarÄ± boÅŸanmaya gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.

Bu arada Fergie ile Josh Duhamel evliliÄŸinin bitmesinde konuÅŸulan baÅŸka iddialar da vardÄ±. Bunlara gÃ¶re Josh Duhamel, tek Ã§ocuklu deÄŸil daha kalabalÄ±k bir aile istiyordu. Ama Fergie buna yanaÅŸmadÄ±. Bu durum da Ã§iftin arasÄ±nÄ± aÃ§tÄ±.

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Ä°kinci kez baba olmaya hazÄ±rlanan Josh Duhamel'in, ÅŸarkÄ±cÄ± Fergie ile evliliÄŸinden 10 yaÅŸÄ±nda Axl adÄ±nda bir oÄŸlu bulunuyor.Â

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