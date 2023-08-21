Böyle aldatılmayı hiç ummamıştı: Çocuklar uyuyunca bir başına kalıyor... En zoru işte o geceler!

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Çocuk yaşta başlayan kariyerinin en önemli dönüm noktalarından birinde kendisine en iyi kadın oyuncu dalında Oscar kazandıran Siyah Kuğu (Black Swan) filminin çekimlerinde tanıştı 11 yıllık kocası Benjamin Millepied ile.

Yönetmenliğini Darren Aronofsky'nin üstlendiği filmde Portman, bir yandan doğum günü pastasını bile yemesine izin vermeyen annesi, diğer yandan Mila Kunis'ih canlandırdığı rakibiyle mücadele edip başarı basamaklarını tırmanmaya çalışan bir balerini oynuyordu.

Rolü gereği de bale sanatı hakkında bilgi ve deneyim sahibi olması gerekiyordu. Ve dans sahnelerini gerçekçi bir şekilde yansıtması.

İşte bu noktada kamera arkasında çok büyük bir yardımcısı vardı: Fransız balet ve koreograf Benjamin Millepied. İkisinin işbirliği sadece filmin setiyle sınırlı kalmadı.

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ÜNLÜ ÇİFTİN AŞKI Siyah Kuğu FİLMİNİN SETİNDE BAŞLADI: Benjamin Millepied ile Natalie Portman'ın aşkı birlikte çalıştıkları 2010 tarihli Siyah Kuğu (Black Swan) filminin galasında başladı.





ÖNCE BEBEK SONRA NİKAH!

lerleyen süreçte birbirlerine aşık oldular: Üstelik Portman ile Millepied bir bebek bekliyorlardı. Bu haberin duyulmasından kısa bir süre sonra başka bir mutlu haber daha geldi. Çift, nişanlanmıştı.

Görünüşe göre Portman aradığı aşkı bulmuştu. Sonunda bebekleri yani şu anda 12 yaşında olan oğulları Alef dünyaya geldi. Çok geçmeden de Portman ve Millepied evlendiler: İlerleyen zaman içinde bu kez aralarına kızları Amalia katıldı.

Natalie Portman ve Benjamirn Millepied, bazen ABD'de bazen Fransa'da yaşamlarını sürdürüyordu. Portman'ın rol aldığı Thor filminin çekimleri sırasında bir süreliğine ailece Avustralya'da yaşadılar.

Natalie Portman ve Benjamin Millepied, gösteri dünyasının en mutlu çiftlerinden biri olarak biliniyorlardı. Bir süre öncesine kadar!

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Özel hayatı hakkında ser verip sır vermeyen Natale Portman, her ne kadar gizlese de bu haberin duyulmasından sonra evlilikleriyle ilgili başka gerçekler de su yüzüne çıktı. Son haberle başlayalım.

KARISINI GENÇ BİR KADINLA ALDATTI

Buna göre Benjamin Millepied Natalie Portman'ı, genç bir çevre aktivistiyle aldatmıştı. Öyle ki ikilinin Millepied'in Paris'teki ofisine girip çıkarken çekilen görüntüleri bile basının gündemine düştü. Her ne kadar bu ilişki şu anda sürmüyor olsa da ihanetin gölgesi mutlu yuvanın üzerine düştü bir kere!

Bu gerçeğin öğrenilmesinden sonra da çiftin evliliğinin daha önce de bir sarsıntı atlattığı ama Portman ve Millepied'in kendilerine ikinci bir şans verme kararı aldığı duyuldu.

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Zaten karısını aldattığı sürülen Millepied yaptığından çok pişmandı. Karısını ve çocuklarını geri istiyordu. Bunun için de elinden gelenin fazlasını yapacaktı,

Bu ayın başında Portman, Avustralya'da bir etkinliğe konuk oldu. O etkinliğin yapıldığı gün evliliklerinin 11'inci yıl dönümüydü. Ama Portman'ın yanında kocası da yoktu parmağında yüzüğü de. Artı çift hakkındaki ayrılık söylentileri iyice zirveye çıkmıştı.

Fakat geçen hafta sonu beklenmedik bir gelişme oldu. Millepied ile Portman yanlarında oğulları Alef ile birlikte FIFA Kadınlar Futbol Şampiyonası'nın final maçında tribünlerde an yana otururken görüntülendi.



Bu durum Portman'ın hayranlarını sevindirdi elbette. Görünüşe göre çift evliliklerini kurtarmak üzereydi.

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O maç sırasında Portman iki devreyi de izledi: Fakat Millepied ile oğlu Alef, sadece ilk yarıyı izledikten sonra stadyumu terk ettiler.

Bu görüntüler de Natalie Portan ve Benjamin Millepied'in evliliklerini kurtarmaya çabaladığı yorumlarına neden oldu.

GECE ÇOCUKLAR UYUDUKTAN SONRA ONUN İÇİN EN ZOR ZAMANLAR

Öte yandan özelikle Portman ile ilgili farklı iddialar da dolaşıyor ortalarda. Buna göre Portman, bu aldatma ve ayrılık söylentilerinden iki çocuğunun etkilenmemesi için elinden geleni yapıyor. Onların ve kendi ruh sağlığının hayattaki en önemli önceliği olduğunu söylüyor kaynaklar.

Her ne kadar Natalie Portman toplum içine karıştığında fazla yıkılmış görünmese de kendisine yakın kaynaklara göre içinde kopan fırtınaları belli etmemeye çalışıyor.Güçlü duruşuna rağmen aslında çok kırılgan bir durumda Portman bu kaynaklara göre.

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Bunlardan biri Portman'ın kocası tarafından adatılma duygusuyla nasıl baş ettiğini bütün bunlardan nasıl etkilendiğini şöyle anlattı: " Çocuklarıyla birlikteyken her şey yolundaymış gibi davranıyor. Ama çocuklar uyuduktan sonrası yani geceleri yalnız başına kaldığında onun için en zor zamanlar."

Söz konusu kaynağın anlattığına göre evliliğin yıkılması fikriyle ağlayarak uykuya dalıyor güzel oyuncu.

Bütün bunlar Natalie Portman'a yakın kaynaklar tarafından basına yansıtılan iddialar. Öte yandanbaşka iddialara göre de Portman evliliğiyle ve özel hayatıyla ilgili bütün ayrıntıları kendisine saklamayı kamuoyunun meraklı bakışları önüne sunmamayı tercih ediyor.

KARISINI GENÇ BİR KADINLA ALDATTI

Şimdi bir de çiftle ilgili idiailara bir göz atalım. Bunlara göre 45 yaşındaki Benjamin Millepied; 25 yaşındaki çevre aktivisti Camille Etienne ile karısını aldattı.

Haziran ayında konuşulanlara göre Millepied karısını aldattığı için çok pişmandı. Onun kendisini affetmesi için de elinden geleni yapmaya kararlıydı. Ama Portman'ın onu affedip affetmediği henüz belli değil.

People dergisinin ileri sürdüğüne göre Millepied, ne kadar büyük bir hata yaptığının farkında ve Natalie Portman'ın kendisini affetmesi için, evliliklerini kurtarmak için elinden geleni fazlasıyla yapıyor.

Dergiye konuşan çifte yakın bir kaynak bu konuda şunları söyledi: "Benjamin ne kadar büyük ve korkunç bir hata yaptığını biliyor. Natalie'nin kendisini affetmesi için, aile olarak birlikte kalmayı sürdürmek için yapabileceği her şeyi yapıyor."

Aynı kaynağın söylediğine göre Natalie Portman ise bu konu hakkında çok ketum davranıyor. Bütün enerjisini ve zamanını ise iki çocuğunun bu olup bitenlerden etkilenmemesi, zarar görmemesi için harcıyor.

OSCAR TÖRENİNDE AĞLAYARAK SEVGİLİSİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Natalie Portman, yönetmenliğini Darren Aronofsky'nin üstlendiği filmdeki performansıyla en iyi kadın oyuncu dalında Oscar kazandı.

Oğlu Aleph'e karnı burnunda hamile olan Portman, törende gözyaşları içinde yaptığı konuşmada Millepied'e de "Bana hayatımın en güzel rolünü, annelik rolünü verdiğin için teşekkür ederim" diye seslendi.

Natalie Portman ve Benjamin Millepied, birlikteliklerini 2012 yılında resmileştirdi. Daha sonda bir kız çocukları oldu.

İddialara göre dışardan bakıldığında mutluluk tablosu sergileyen Portman ve Millepied'in evliliği bir süredir yolunda gitmiyor. Çiftin, geçen yıl bir ayrılık yaşadığı ama sonra evliliklerine bir şans daha verme kararı aldığı konuşuluyordu.