Genç yıldızın mutlu günü: Önce annesini evlendirdi... Şimdi sırada babası var!

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Bir filmde başrol paylaştığı büyük aşkıyla aniden evlendi sonra da yine aynı hızla boşandı.Ama ne olduysa oldu, belki de artık yaş almış olduğu için eskisine oranla çok sade sade bir görüntü sergiliyor ve hatta eskisi kadar dikkat çekmeden yaşıyor.

Ama geçtiğimiz hafta sonundan itibaren yine gündemin ilk sırasında. Fakat bu kez nedeni, adının karıştığı bir skandal ya da kötü alışkanlıklarının yol açtığı bir olay değil. Genç yıldız, annesini evlendirdi! Üstelik sırada babası var!

Evet yanlış okumadınız genç yıldızın annesi, ünlü babasından ayrıldıktan sonra bir kez daha aşkı buldu ve sevdiği erkekle evlendi. Üstelik bu kez nedimelerinden biri de kendisinden daha ünlü kızıydı.

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ANNESİ GELİN, KENDİSİ NEDİME OLDU

Kimden mi söz ettik? Hannah Montana karakteriyle şöhreti bulduktan sonra müzik dünyasında kariyerini yükselten Miley Cyrus'tan.

Artık 30 yaşına gelen Cyrus'ın annesi Tish Finley Cyrus ile rol aldığı Prison Break dizisiyle tanınan sevgilisi Dominic Purcell, Malibu'da düzenlenen bir törenle evlendi.

56 yaşındaki Cyrus ile 53 yaşındaki Purcell'ın düğün töreninde Miley Cyrus da annesinin nedimelerinden biri olarak görev yaptı.

Tish Cyrus ile Dominic Purcell, birbirlerinin gözlerinin içine bakarak evlilik yemini ederken damadın arkasında sağdıçları, gelinin ardında da nedimeleri yan yana durup çiftin aşkının resmileşmesine tanıklık etti.

Gelin Tish Cyrus düğünde omuzlarınıaçıkta bırakan askısız ve uçuşan etekleriyle dikkat çeken bir gelinlik giydi. Açık bıraktığı saçlarının üzerine de uzun bir duvak yerleştirdi.

Damat ise siyah pantolonun üzerine beyaz gömlek giydi. Sağdıçları da tıpkı onun gibi giyindi.

Bu arada gelin Tish'in nedimeleri de su yeşili giysileri içinde ellerinde çiçekleriyle gelinin güzelliğini tamamladı.

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NEDİMELER BİR YANDA, SAĞDIÇLAR DİĞER YANDA

Bu arada Miley Cyrus da düğünde en az annesi kadar ilgi çekti. Ünlü yıldızın ablaları Trace iye Brandi de annelerinin mutlu gününde yanında hazır bulundular.

Tish Cyrus ile Dominique Purcell'ın evlilik kararı aslına bakılırsa biraz ani gelişti. Çift geçen yılın temmuz ayından bu yana flört ediyordu. Üstelik Tish, Miley'in babası, ünlü şarkıcı Billy Ray Cyrus'tan resmi olarak daha üç ay önce boşanmıştı Purcell ile tanıştıkarında.

Tish Cyrus, Purcell ile nişanlandığı haberini sosyal medya sayfasından duyurdu. Yüzüğünü gösterdiği bu paylaşıma "Binlerce kere evet" mesajı eşlik etti.

Miley Cyrus'ın annesi Tish de aslında sektörde tanınan bir isim. Yapımcı ve menajer oylan Tish, iki kızı Miley ile Noah'nın da kariyerlerinin arkasındaki isim. Ayrıca TV'lere program hazırlayan bir yapım şirketinin de sahibi.

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BOŞANMALARINA HERKES ÇOK ŞAŞIRMIŞTI

Tish Cyrus, Miley'n babası Billy Ray ile evlenmeden önce yaşadığı iişkiden Brande Glenn ve Trace Demspey adında iki kız çocuğu sahibi olmuştu.

Daha sonra 1990 yılında Billy Ray ile evlenndi. Ünlü country müzisyeni Billy Ray Cyrus, eşinin eski ilişkisinden dünyaya gelen kızlarını nüfusuna geçirdi ve soyadını verdi.

Tish ile Billy'nin evliliklerinden Miley ve Noah adında iki kızlarıyla Braison adında bir de oğlu oldu.

Tish ile Billy Ray bir dönem çalkantı geçiren evliliklerini kurtardılar. Fakat, 2020 yılında artık yolun sonuna gediklerini ilan ettiler.

Resmi olarak boşandıkları 2022 yılında Tish için Dominique Purcell ile birlikte yeni bir aşk başlamış oldu.

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Bu arada Miley'in babası Bily Ray Cyrus'ın da Firerose adlı genç şarkıcıyla nişanlı olduğunu hatırlatalım. Bir başka deyişle Miley Cyrus önce annesini evlendirdi, büyük olasılıkla sırada babası var.

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Bu arada Miley Cyrus kendisi de bir evlilik ve boşanma geçirdi. Bir filmin setinde tanışığı ve yıllarca aşk yaşadığı Liam Hemsworth ile 2018 yılında evlenen Miley Cyrus tam mutluluğu bulmuştu ki iki yıl sonra evliliğin sonu geldi.





Tish Cyrus ile Dominic Purcell, Mİami'de yapılan düğün töreninde mutluluktan uçuyordu.





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Tish Cyrus'ın evlendği Dominic Purcell, Prison Break adlı diziyle tanınıyordu.





Miley Cyrus'ın babası Billy Ray, bir süredir Firerose adıyla tanınan şarkıcı ve şarkı sözü yazarıyla nişanlı. Büyük olasılıkla Miley ve kardeşleri çok uzak olmayan bir gelecekte babalarının düğününe de tanıklık edecek.