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Ünlü oyuncu kızını evlendirdi... 'Dedikodu çarkı' durmadan dönüyor... Geline büyük saygısızlık!

Güncelleme Tarihi:

#Andie Macdowell#Margaret Qualley#Jack Antonoff
Ünlü oyuncu kızını evlendirdi... Dedikodu çarkı durmadan dönüyor... Geline büyük saygısızlık
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2023 11:41

Adettendir... Kim olursa olsun bir çift evlendiğinde düğüne katılan konuklar olup biten her şeye eleştirel gözle bakar. Mutlu çiftin aileleri ve yakınları bile. Tören sırasında herkes çok eğleniyormuş gibi görünse de bir yandan da "dedikodu çarkı" döner durur.

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Sıradan insanların düğün törenlerinde bile durum böyleyken ünlüler evlendiğinde; söylentiler, değerlendirmeler, eleştiriler, günler, haftalar hatta bazen aylar boyunca devam eder. O "çark" durmadan döner yani.

Ünlü oyuncu kızını evlendirdi... Dedikodu çarkı durmadan dönüyor... Geline büyük saygısızlık

ÜNLÜ OYUNCU KIZININ MÜRÜVVETİNİ GÖRDÜ
Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen düğünde de bu kural değişmedi. Ünlü oyuncu Andie MacDowell'ın ilk eşi Paul J. Qualley ile yaptığı evliliğinden dünyaya gelen en küçük kızı 28 yaşındaki Margaret Qualley bir süredir birlikte olduğu 39 yaşındaki Jack Antonoff ile New Jersey'de hayatını birleştirdi.

Tabii ki düğünün yıldızı, gelin Margaret Qualley idi. Düğününde iki farklı gelinlik giyen Margaret Qalley'in bohem tarzı dikat çekmeyecek, konuşulmayacak gibi değildi. Üstelik gelinlik olarak seçtiği kıyafetin altına giydiği düz topuklu ayakkabılar da cabası.

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Annesi Andie MacDowell ile birlikte kamera karşısına geçtiği Maid adlı diziyle kariyeri de çok hızlı bir yükseliş yaşayan Margaret Qualley, sırf bu sıra dışı seçimiyle bile uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.

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Ünlü oyuncu kızını evlendirdi... Dedikodu çarkı durmadan dönüyor... Geline büyük saygısızlık

Gelinin annesi ünlü oyuncu Andie MacDowell, her zamanki giyim tarzından, özellikle de gri saçlarından ödün vermedi. 

Ünlü oyuncu kızını evlendirdi... Dedikodu çarkı durmadan dönüyor... Geline büyük saygısızlık

EN AZ GELİN KADAR DİKKAT ÇEKTİ
Fakat Qualley ile Antonoff'un düğününe damga vuran bir kişi daha vardı. İşin aslına bakılırsa bu damga öyle pek de güzel bir konuda gelmedi. Ama yine de düğünün en çok konuşulan kişilerinden biri oldu. Hala da gündemin ilk sıralarındaki yerini koruyor.

Elbette evlenenler gösteri dünyasının iki genç ünlüsü olunca, üstelik birinin annesi de Hollywood'a damgasını vuran bir yıldızsa konuklar da ünlülerden oluşur. Margaret ve Jack'in düğününde de bu kural bozulmadı.

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Taylor Swift'ten Cara Delevingne'e Lana Del Rey'den Channing Tatum'a birçok ünlü, genç çiftin mutluluğuna ortak olmak için törendeydi.

İşte müzik dünyasının yıldızlarından Lana Del Rey, düğünde giydiği kıyafet nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde yer aldı. Ünlü şarkıcı, sosyal medya kullanıcıları tarafından ağır bir dille suçlandı.

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'GELİNE BÜYÜK SAYGISIZLIK'
Hatta "geline büyük saygısızlık" yaptığını savunan çok sayıda kullanıcı oldu.

Bunun nedenine gelirsek... Bilindiği gibi düğün törenlerinin konuklarının uyması gereken yazılı olmayan kurallar vardır. Bunların en önemlisi de gelini gölgede bırakacak kadar gösterişl giyinmemek. Hele beyaz renk hiç giymemek.

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İşte Lana Del Ray'in bu kadar ağır bir eleştiri yağmuruna tutulmasının nedeni de düğünde giydiği kıyafetin biçimi ve rengi.

Lana Del Rey, arkadaşlarının düğünü için iki parçalı bir kıyafet giydi. 38 yaşındaki şarkıcının etek, boyundan bağlamalı bluz ve üzerine giydiği kısa ve ince bir hırkadan oluşan kıyafetinin ana rengi beyazdı. Üzerinde ise kırmızı renkli çiçekleri vardı.

Lana Del Rey, karın kısmını açıkta bırakan elbisesini açık pembe renkli terliklerle tamamladı. Aslında gelin Margaret Qualley'in özel günü için yaptığı seçime bakılırsa Lana Dey Rey'in kıyafeti de çok göze batacak türden değildi.

Ama özellikle renginden dolayı sosyal medyada kullanıcılar tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

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'DÜĞÜNDE BEYAZ GİYMEK Mİ!'
Birçok kişi Lana Del Rey'in beyaz giymesini "geline saygısızlık" olarak nitelendirdi. Birçok kişi "Düğünde beyaz giymek mi?" dereken ünlü şarkıcının hayranları da "Giydiği beyaz değil, açık pembe" diyerek şarkıcıyı savundu.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı şakayla karışık "Düğünde plaj kıyafeti giyme zorunluluğu vardı herhalde" diyerek görüşünü bildirdi.

Bu arada ana Del Rey'in terliklerine "takılanlar" oldu. Bunlardan biri ünlü şarkıcının kendisine daha düzgün bir ayakkabı satın alacak parasının kesinlikle olduğunu savundu. Fakat şarkıcının, gecenin ilerleyen saatlerinde dans ederken terliklerini çıkarabileceğini ve bunun da doğru bir seçim olduğunu savundu.

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Margaret Qualley ile Jack Antonoff'un düğün törenine Lana Del Rey'ın yanı sıra Cara Delevingne, Zoe Kravitz, Channing Tatum gibi ünlüler de konuk oldu.

Bu arada düğüne bu kadar ünlü konuk katılınca bölgede izdiham da oluştu. Sokaklar polis tarafında kapatılsa da yakınlarda toplanan birçok kişi ünlüleri görebilmek için orada saatlerce bekledi.

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Ünlü oyuncu kızını evlendirdi... Dedikodu çarkı durmadan dönüyor... Geline büyük saygısızlık

İKİ YILDIR FLÖRT EDİYORLAR
Margaret Qualley ile Jack Antonoff'un düğünü flört etmeye başlamalarından yaklaşık iki yıl sonra gerçekleşti. Genç çift ilk olarak iki yıl önce New York'ta el ele sokaklarda gezerken görüntülenmişti.

Geçen yıl Eleştirmenlerin Seçimi ödül töreninde kırmızı halıya birlikte çıkarak ilişkilerinin yolunda gittiğini ve niyetlerinin ciddi olduğunu gözler önüne serdiler.

Margaret Qualliy ile Jack Antonoff, geçen yıl Cannes Film Festivali'ne katıldıklarında haklarındaki nişan söylentileri de iyice dorukyara çıkmıştı. O dönemde People dergisine konuşan bir kaynak, Margaret ile Jack'in nişanlandığını söyledi.

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Ünlü oyuncu kızını evlendirdi... Dedikodu çarkı durmadan dönüyor... Geline büyük saygısızlık

Margaret Qualley'in gelinlik ve özellikle de ayakkabı seçimi çok konuşuldu. Ama genç gelinin düğünü için tercih ettiği giyim, genel olarak beğeni topladı. 

Ünlü oyuncu kızını evlendirdi... Dedikodu çarkı durmadan dönüyor... Geline büyük saygısızlık

Margaret Qualley, 2019 yılında Pete Davidson ile kısa süreli bir ilişki yaşamıştı. Nat Wolff, Shia LaBeouf genç yıldızın adının birlikte anıldığı isimler.

 

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#Andie Macdowell#Margaret Qualley#Jack Antonoff

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