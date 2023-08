'Mükemmel çift'in evliliği göründüğü gibi değilmiş! Kapalı kapılar ardında ne kavgalar oluyor

Haberin Devamı

İngiliz kraliyet ailesinin en gözde üyelerinden Prens William ve Kate Middleton'dan söz ediyoruz. Üniversite yıllarında birbirlerine gönül veren Kate ile William epey uzun bir süre flört ettiler artık herkesin bildiği gibi.



Evliliklerine kadar geçen süre içinde de iki kez ayrıldılar. İkinci ayrılığın üzerinden çokzaman geçmeden de nişanları ilan edildi. Sonra dünyanın merakla izlediği düğün geldi. Kısacası modern çağların "Cinderella"sı Kate ile ülkesinin gelecekteki kralı William erdi muradına.

Birçok kesim tarafından varlığı tartışılan ve açıkçası çok da uzun ömrü kalmadığı öne sürülen Britanya monarşisinin vitrin yüzleri Kate ile William. Hele evlendikten sonra aralarına katılan üç çocuklarıyla dışarıdan bakıldığında kusursuz bir çift gibi görünüyorlar.Peki ama durum gerçekten öyle mi? Yani Kate ile William'ın evliliği gerçekten göründüğü gibi mi?

Çiftin ana konutunun ve William'ın çalışma ofisinin bulunduğu Kensington Sarayı'nın görevlilerine bakılırsa Galler Prensesi ve Galler Prensi'nin evliliği öyle dışarıdan göründüğü kadar mükemmel değil.Halkın karşısında birbirlerinin gözlerinin içine bakan çift, kapalı kapılar ardında pek de öyle bir hayat sürmüyor.Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up In The Royal Family adlı kitabın yazarı Tom Quinn, Daily Express'in ABD edisyonuna verdiği röportajda Kate ile William'ın evliliği hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu.

Üstelik bunların dayandığı temel de Kensington Sarayı'nda çalışanların yani "içeriden" kaynakların anlattıkları.

Quinn röportajda "Konuştuğum insanlara göre Kate ile William'ın evliliği o kadar da sakin değil. Dışarıdan göründüğü gibi mükemmel bir durum yok ortada" dedi. Ama yine de Quinn'e göre Kate ile William, kişisel farklılıklarının bilincinde ve evliliği yürütmeyi beceriyorlar.



Bu konuda şunları söyledi Tom Quinn: "William büyükannnesi Kraliçe 2. Elizabeth'in tavırlarını ve davranış biçimlerini benimsemiş durumda.

Kate de şikayet etmeme konusunda gayet iyi. " Deneyimli yazar Quinn'in görüşüne göre de bu zaten başarılı bir evlilik için olması gereken bir durum.



Tom Quinn'e göre çiftin her ikisi de Kraliçe 2. Elizabeth'i 70 yıl boyunca tahtta tutup başarılı bir hükümdar haline getiren özelliğe sıkı sıkıya bağlı.

Bu konudaki görüşlerini şöyle anlattı Quinn: Kate de William da çok çok nadir şikayet ederler. Bunu yaptıklarında da ölçülü davranırlar."

Tabii bu "ölçülü" kısmına takılıp da Kate ile William'ın hiç kavga etmeyen bir çift olduğunu düşünmeyin.

Çünkü ünlü yazarın Kensington Sarayı'nın içinden kaynaklara dayanarak anlattığına göre Kate ile William bazen gerçekten korkunç tartışmalar yaşıyorlar.Yine Kensington kaynaklarına göre bazen Kate ile William bu tartışmalar sırasında birbirlerine bir şeyler fırlatıyorlar.Bakın Quinn, nasıl anlattı o durumu: " Bazençiftler tartıştıkları zaman birbirlerine vazo gibi ağır eşyalar fırlatırlar. Ama Kensington kaynaklarının bana anlattığına göre Kate ile William böyle ateşli tartışmalarda birbirlerine minden fırlatıyorlar. Durum her zaman kontrol altında."

Tom Quinn, William ve karısı Kate'in, küçük prens Harry ve Meghan Markle ile farkına da değindi röportajda: " Galler çifti kişisel meselelerini kamuoyunun gözlerinden uzak tutuyorlar. Harry ve Meghan'dan bu konuda ayrı düşüyorlar. "

Aslına bakılırsa Tom Quinn, Galler çiftinin evliliğini daha önce de çeşitli açılardan masaya yatırmıştı.

O dönemde de Kate ile William'ın halkın gözünde kusursuz evlilik imajı çizmek için çok büyük çaba harcadıklarını söyledi. Bunun da en ufak hareketleri bile kamuoyu tarafından mercek altına alınan Galler çifti için hiç de kolay bir durum olmadığını sözlerine ekledi.Quinn'in yine Kensington Sarayı'ndan kaynaklara dayandırdığı iddiasına göre Prens William 'ın bir öfke kontrolü sorunu var.

Fakat Kate bunun da kendine göre bir çaresini bulmuş. "Kate, huzura ihtiyaç duyduğu zaman kocasını sakinleştirebiliyor. "



Ayrıca kolayca öfke nöbetlerine kapılabilen William'ı idare edebilmek için Kate'in bulduğu etkili bir yöntem daha var. Ona dördüncü çocuğu gibi davranmak!