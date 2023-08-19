'Mükemmel çift'in evliliği göründüğü gibi değilmiş! Kapalı kapılar ardında ne kavgalar oluyor

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İngiliz kraliyet ailesinin en gözde üyelerinden Prens William ve Kate Middleton'dan söz ediyoruz. Üniversite yıllarında birbirlerine gönül veren Kate ile William epey uzun bir süre flört ettiler artık herkesin bildiği gibi.
Evliliklerine kadar geçen süre içinde de iki kez ayrıldılar. İkinci ayrılığın üzerinden çokzaman geçmeden de nişanları ilan edildi. Sonra dünyanın merakla izlediği düğün geldi. Kısacası modern çağların "Cinderella"sı Kate ile ülkesinin gelecekteki kralı William erdi muradına.
Quinn röportajda "Konuştuğum insanlara göre Kate ile William'ın evliliği o kadar da sakin değil. Dışarıdan göründüğü gibi mükemmel bir durum yok ortada" dedi. Ama yine de Quinn'e göre Kate ile William, kişisel farklılıklarının bilincinde ve evliliği yürütmeyi beceriyorlar.
Bu konuda şunları söyledi Tom Quinn: "William büyükannnesi Kraliçe 2. Elizabeth'in tavırlarını ve davranış biçimlerini benimsemiş durumda.
Kate de şikayet etmeme konusunda gayet iyi. " Deneyimli yazar Quinn'in görüşüne göre de bu zaten başarılı bir evlilik için olması gereken bir durum.
Tom Quinn'e göre çiftin her ikisi de Kraliçe 2. Elizabeth'i 70 yıl boyunca tahtta tutup başarılı bir hükümdar haline getiren özelliğe sıkı sıkıya bağlı.
Bu konudaki görüşlerini şöyle anlattı Quinn: Kate de William da çok çok nadir şikayet ederler. Bunu yaptıklarında da ölçülü davranırlar."
Tabii bu "ölçülü" kısmına takılıp da Kate ile William'ın hiç kavga etmeyen bir çift olduğunu düşünmeyin.
Tom Quinn, William ve karısı Kate'in, küçük prens Harry ve Meghan Markle ile farkına da değindi röportajda: " Galler çifti kişisel meselelerini kamuoyunun gözlerinden uzak tutuyorlar. Harry ve Meghan'dan bu konuda ayrı düşüyorlar. "
Aslına bakılırsa Tom Quinn, Galler çiftinin evliliğini daha önce de çeşitli açılardan masaya yatırmıştı.
Fakat Kate bunun da kendine göre bir çaresini bulmuş. "Kate, huzura ihtiyaç duyduğu zaman kocasını sakinleştirebiliyor. "
Ayrıca kolayca öfke nöbetlerine kapılabilen William'ı idare edebilmek için Kate'in bulduğu etkili bir yöntem daha var. Ona dördüncü çocuğu gibi davranmak!