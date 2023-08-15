Sekiz yıllık evliliği bitmişti: Bekâr hayatına hızlı başladı... Her gece başka  bir yerde

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İKİNCİ KEZ EVLİLİĞİ YIKILDI

Gösteri dünyasının en güzel ünlülerinden biri olan 51 yaşındaki Sofia Vergara da işte böyle bir durumda.

2015 yılında evlendiği Joe Manganiello ile ayrılık kararı alan Vergara, hayatının yeni bir yol ayrımında. 46 yaşındaki Joe Manganiello ile kurduğu hayatına dair alışkanlıkları çoktan tarihin tozlu sayfalarına karıştı.

Vergara hayatında ikinci kez bekârlık günlerine geri döndü. Elbette onun da bu yeni duruma alışması biraz zaman alacak.

İÇİNDE KOPAN FIRTINALARI BÖYLE SUSTURUYOR

Her ne kadar kameralara takıldığında ya da sosyal medya sayfasında göründüğü kadarıyla yüzü hala gülüyor olsa da belli ki Sofia Vergara'nın da içinde fırtınalar kopuyor. O da bu fırtınaları durdurmanın bir yolunu buldu: Kendini tamamen gece hayatına bıraktı.

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Hemen hemen her gece bir partide ya da bir restoranda görüntüleniyor güzel yıldız. Üstelik bununla da yetinmeyip sosyal medya sayfasından da hayatına yeni bir yön verdiğini, boşandığı için "karalar bağlamadığını" gözler önüne seriyor.

Vergara, geçtiğimiz hafta da hemen hemen her gece çıktığı bir gezmede görüntülendi. Artık parmağında evlilik yüzüğü ve yanında da kocası Joe Manganiello yoktu ama kendisi gibi neşe dolu kız arkadaşları onu hiç yalnız bırakmadı.

Bazı yorumlara göre eski eşine "neler kaçırdığını" göstermek ister gibi en şık ve en bakımlı haliyle çıktı üstelik bu gece gezmelerine.

Sofia Vergara, boşanma kararının açıklandığı dönemden bu yana hemen hemen her gece kız arkadaşlarıyla birlikte çıktığı gece gezmelerinde görüntüleniyor.





Vergara, sosyal medya sayfasında da eğlenceli anlarını belgeleyen fotoğraf ve videolarına yer veriyor.

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Güzel oyuncu, gece gezmelerine çıkarken iddialı tarzından asla ödün vermiyor.

NE ÇOK SEVMİŞLERDİ BİRBİRLERİNİ

Gösteri dünyasının en mutlu çiftlerinden biri olarak biliniyordu bir zamanlar Sofia Vergara ile Joe Manganiello.

Bir partide başlayan tanışıklıkları önce aşka sonra evliliğe dönüştü. O kadar mutlulardı ve birbirlerini o kadar seviyorlardı ki o ilk dönemde bunun kanıtlarını hem gittikleri yerlerde hem de sosyal medya sayfalarında gözler önüne seriyorlardı.

Evlilik yıl dönümleri bir yana birbirlerinin doğum günlerini de yine sosyal medyadan aşk mektupları şeklindeki mesajlarla kutluyorlardı. Ta ki Vergara'nın geçen ay yapılan doğum günü kutlamasına kadar.

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Zaten aralarının bozuk olduğu da o dönemde ortaya çıktı. Paylaşımlarına bakılırsa Vergara yeni yaşını kendi arkadaşları ve ailesiyle kutladı. Yanında Manganiello yoktu.

Üstelik yakışıklı oyuncu her zamanki gibi karısına iyi dilekler sunan bir sosyal medya paylaşımı da yapmamıştı. Hayranlarının tepkisi ve soruları üzerine Manganiello "iki kelimelik" bir kutlama mesajı yayınladı.

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İDDİALAR ARKA ARKAYA GELDİ

Ama çok geçmeden zaten çiftin yolun sonuna geldiği ortaya çıktı. Ortak bir açıklamayla ayrılacaklarını duyurdular. O noktadan sonra da çiftin neden ayrılık kararı verdiği konusu tartışılmaya başlandı. Bu konuda birçok iddia ortaya atıldı.

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Bunlardan birine göre bu ayrılığın temelinde "çocuk meselesi" vardı. İleri sürülenlere göre Manganiello bir çocuk sahibi olmak istiyordu. Artık 50 yaşına merdiven dayamasına rağmen bir çocuğu yoktu.

Vergara ise bu konuya sıcak bakmıyordu. Çünkü çok genç yaşta ülkesi Kolombiya'da yaptığı ilk evliliğinden artık 30'lu yaşlarında olan yetişkin bir oğlu vardı.

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BU PIRILTILI HAYATI KENDİSİ SEÇTİ

Vergara ile Manganiello ayrılığı konusunda başka iddialar da ortaya atıldı. Bunları da hatırlamak gerekirse... . Bunlardan birine göre Manganiello, bir süredir alkol gibi kötü alışkanlıklarından uzaklaşmıştı.

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Daha sakin ve sessiz bir hayat sürmeyi istiyordu.

Buna karşılık Sofia Vergara ise gösterişli Hollywood hayatından vazgeçmek niyetinde değildi. Bu da çiftin arasının açılmasına neden oldu.

Bir başka iddia daha var ayrılıkla ilgili... Buna göre Manganiello, artık bir yetişkin olmasına rağmen tıpkı büyümeyen bir çocuk gibi davranıyordu. Sürekli çizgi romanlar okuyor, video oyunlarıyla vakit geçiriyordu.

Vergara'nın ise hayattan beklentisi bu değildi. Hollywood kurallarına daha uygun bir yaşam sürme niyetindeydi. Bu da artık evliliğin sürdürülemez hale gelmesine neden olmuştu.

KİŞİLİKLERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLAR YOLUN SONUNU GETİRDİ

Vergara ile Manganiello'nun evliliğiyle ilgili başka iddialar da var. Bunlara göre çift aslında birliktelikleri boyunca farklı kişiliklere sahip olduklarını biliyordu.

Birbirlerine sevgi ve saygı duydukları için de bu konuda epey çaba sarf ettiler. Biri diğerinin çıkarlarını ve isteklerini hep kendi çıkar ve isteklerinin önüne koydu. Fakat sonunda yine de evliliği kurtaramadılar iş bu noktaya geldi.



Ama buna karşın her ikisinin de bazı konularda çok inatçı olduğu da çifte yakın kaynaklar tarafından People dergisine söylenenler arasında. Küçük şeyler konusunda bile çekişiyordu ünlü çift. Bu da ilişkilerinin yıpranmasına neden oldu.

Bir başka ayrıntı daha var. Yine çifte yakın kaynakların People dergisine söylediğine göre Sofia Vergara ile Joe Manganiello'nun evliliğinin bu kadar uzun sürmesinin en önemli nedeni birbirlerine duydukları fiziksel çekimdi. Bu da evliliğin yedi yıl sürmesini sağladı.Ama bu kaynaklara göre fiziksel çekim de bir yere kadar etkili. Bir evliliğin yürümesi için bundan daha farklı ayrıntılar da gerekliydi. Ve bütün çabalarına rağmen Vergara ile Manganiello bu konuda başarılı olamadı.

Sofia Vergara ile Joe Manganiello'nun boşanmasıyla ilgili olarak çok üzerinde durulan bir başka ayrıntı da çiftin milyon dolarlık serveti.

Hemen hatırlatalım ki Vergara, rol aldığı Modern Family dizisiyle dana önceki kazanımlarına ciddi miktarda bir servet ekledi. Hatta birkaç yıl üst üste TV'nin en çok kazanan kadın yıldızı unvanını kimseye kaptırmadı.



Çok izlenen bir TV yarışmasında jüri üyeliği ve yaptığı reklam anlaşmaları da dahil Vergara'nın servetinin 180 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Eşi Manganiello'nun ise 40 milyon dolarlık bir serveti var.



Belirtilenlere göre çift, 2015'teki düğünlerinden önce yaptıkları bir evlilik anlaşmasıyla kendi servetlerini garanti altına aldılar. Yani bir başka deyişle her ikisi de kazançlarını "demir bir zırhla" koruma altına aldı.

Sofia Vergara ile Joe Manganiello boşanması Hollywood'da son örneği Kevin Costner ve Christina Baumgartner boşanması kadar olaylı olmayacak gibi görünüyor. Çift, mal ve servet paylaşımı konusunu büyük oranda halletti.Vergara sadece kendisinin bir barınaktan sahiplendiği ama kocası Joe ile daha fazla yakınlaşan Bubble adlı köpeğin onda kalmasını kabul etti.

İLK EVLİLİĞİNİ ÜLKESİNDE YAPTI

Sofia Vergara, önce ülkesi Kolombiya'da adını duyurdu. İlk evliliğini de keşfedildikten bir yıl sonra yani 18 yaşında, çocukluk aşlı Joe Gonzales ile yaptı.

Bu evlilikten şu anda boyunu geçen Monolo adında bir oğlu dünyaya geldi. Genç yaşta anne olan Vergara'nın evliliği ise o 21 yaşına geldiğinde bitti.

Sofia Vergara, önce ülkesi Kolombiya'da adını duyurdu. İlk evliliğini de keşfedildikten bir yıl sonra yani 18 yaşında, çocukluk aşlı Joe Gonzales ile yaptı. Bu evlilikten şu anda boyunu geçen Monolo adında bir oğlu dünyaya geldi. Genç yaşta anne olan Vergara'nın evliliği ise o 21 yaşına geldiğinde bitti.

Oğlunu yalnız başına, sadece kendi ailesinin desteğiyle büyüttü Vergara. Bu kadar genç yaşta anne olmasıyla ilgili olarak bar bir röportajında şunları söylemişti.

Vergara "Çevremde yaşıtım olan ve küçük çocuklarını büyütmeye çalışan arkadaşlarım var. ABD'de kadınlar anneliği erteliyor. Ama Latin Amerika'da durum böyle değil. Kolombiya'da yaşıtım birçok kadın benim oğlum Manolo'ya yakın yaşlarda bir ya da birkaç çocuğu sahip."