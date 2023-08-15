Aldanmayın yüzündeki gülümsemeye... Ünlü oyuncunun yüreğindeki derin sızı: Senin annen artık cennette! 

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BÜYÜK ACISINI BİR KEZ DAHA DİLE GETİRDİ

Bir başka deyişle, her ne kadar çok para kazansalar da herkesin yanına yaklaşamayacağı kadar lüks evlerde yaşasalar da kırmızı halıda hep gülerken gördüğünüz ünlülerin yüreklerinde de hiç kapanmayan yaralar bırakır hayat.Bir evlat acısı, bir de kaybedilen ebeveynin acısı gibi..



Aradan yıllar geçse de o ünlüler gösterişli hayatlarına devam etseler de acıları hiç dinmez. Zaten çoğu da bu durumu sosyal medya sayfalarından takipçileriyle paylaşır.

Bazen vurucu bir fotoğrafla, bazen de okuyanın yüreğini burkan duygu dolu bir mesajla. İşte bunun son örneklerinden birini ünlü oyuncu Julia Roberts sergiledi.

Artık kendisi de üç çocuk sahibi olan 55 yaşındaki Julia Roberts, kalbindeki en büyük acıyı bir kez daha ifade etti...

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'HER GÜN ÖZLÜYORUM'

2015 yılında yitirdiği ama yokluğunu hep hissettiği annesi Betty Lou Bredemus'u doğum gününde bir kez daha andı.

Film setinde tanıştığı görüntü yönetmeni Danny Moder ile mutlu bir evliliği olan Julia Roberts, Instagram sayfasında güneş gözlüğü kullandığı bir fotoğrafını paylaştı. Ünlü oyuncunun bu paylaşımına "Annemin doğum günü. Seni her gün özlüyorum" notu eşlik etti.

O fotoğraftaki en çarpıcı ayrıntı ise Roberts'ın kolundaki bileklikti. Rengarenk boncuklardan oluşan bilekliğin orta kısmında Roberts'ın annesinin adı olan "Betty" yazılıydı.

'CENNETTEKİ DOĞUM GÜNÜ KUTLU OLSUN'

Julia Roberts'ın bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi. Roberts ve annesini yakından tanıdığı anlaşılan bir takipçisi "Doğum günün kutlu olsun tatlı Betty. Ne zaman küçük bir kuşun şarkı söylediğini duysam hep onu düşünüyorum" diye yazdı.

Roberts'ın bir başka takipçisi de "Julia senin annen... Cennette mutlu doğum günleri olsun" mesajıyla ünlü oyuncunun tazelenen acısını paylaştı.

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Julia Roberts'ın annesi Betty Lou Bredemus, akciğer kanserine karşı verdiği mücadeleyi kaybetti ve 2015 yılında öldü. Betty Lou, son nefesini verdiğinde 80 yaşındaydı.





ÇOCUKLARINI TEK BAŞINA BÜYÜTTÜ

Julia Roberts'ın hayatında annesi Betty'nin çok büyük etkileri var. Ünlü oyuncu da zaten bunu hemen hemen her röportajında ifade etti.

Bir tiyatro okulu işleten Betty Lou Bredemus, Roberts'ın anlattığına göre iki evliliğinden dünyaya gelen üç çocuğunu büyük ölçüde tek başına büyüttü.

Julia Roberts, 2017 yılında People dergisine verdiği röportajda annesi hakkında şunları söylemişti. " Annem tam zamanlı çalışırdı ve üç tane kızını da tek başına büyüttü. Ağabeyim Eric (oyuncu Eric Roberts) artık büyüdüğü için evden ayrılmıştı."

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Roberts, o röportajda annesinin, onları büyütürken yaşadığı sıkıntıları asla kendilerine belli etmediğini de sözlerine ekledi.



Julia Roberts, annelikle ilgili olarak Betty Lou'dan çok şey öğrendiğini de saklamadı. Şu anda 18 yaşında olan ikizleri Hazel Patricia ve Phinnaeus Walter ile 16 yaşındaki Henry Daniel'ı büyütürken annesinin öğütlerinden faydalandığını söyledi.

'ARKAMI DÖNÜYORUM VE ORADA 'BETTY' YAZAN BİR ŞEY GÖRÜYORUM

O süreçte annesinin kendileri çocukken neler yaşadığını daha iyi anladığını da ifade etti Roberts: "Annemin bunu nasıl yaptığını merak ederdim. Ona o kadar minnettarım ki bana harika bir anne olmanın yollarıyla ilgili saçma sapan hikayeler anlatmadı."



Julia Roberts yine aynı röportajda annesinin ölümünün üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen onu düşünmediği tek bir gün bile olmadığını söyledi. Üç çocuğunun da sık sık anneannelerini andığını sözlerine ekledi.

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Roberts bu konuda "Çocuklar onun hakkında çok konuşuyor. İşin bir de komik bir tarafı var. Annemin adı 'Betty' idi. Bazen annem aklımdan geçiyor ve arkamı döndüğümde orada Betty yazan bir şey görüyorum, hem de beklenmedik şekilde" dedi.

ANNESİNİN ZOR BİR HAYATI OLDU

Aslına bakılırsa Julia Roberts'ın annesi Betty Lou'nun kolay bir hayatı olmadı. Julia henüz 10 yaşındayken Betty Lou kocası Walter Grady'yi yani ünlü yıldızın babasını kaybetti. Betty'nin bu ilk evliliğinden Julia dahil üç tane çocuğu vardı.



Kocasını erken yaşta kaybeden Betty, sonra bir evlilik daha yaptı. Betty'nin Michael Motes ile yaptığı evliliğinden dünyaya gelen kızı Nancy, 37 yaşındayken hayata veda etti. Betty de kızının bu trajik ölümünden bir yıl sonra son nefesini verdi.

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Yine bir küçük not... Betty'nin bu ikinci evliliği de ona mutluluk getirmedi. Kocası yani küçük kızı Nancy'in babası, düzenli bir işte çalışmıyordu. Üstelik de Betty'ye şiddet uyguluyordu. Betty sonunda çareyi ondan da boşanmakta buldu.

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Bu arada hatırlatalım... Betty'nin ünlü olan tek çocuğu Julia değil. En büyük çocuğu Eric de bir oyuncu.