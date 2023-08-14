Nişanlısı terk etmişti, 92 yaşında yine aşka düştü: Yeni sevgilisiyle eski eşi tanıştırdı

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ma o evlilik gerçekleşmedi. Herkes çiftin ne tür bir görkem içinde evleneceğini merakla beklerken kötü haber geldi. Aşkları ve nişanları çok konuşulan ünlü çift yollarını ayırmıştı.

Sonra ne mi oldu? Yine birçok kişinin artık bir daha özel hayatıyla gündeme gelmeyeceğini düşündüğü o ünlü iş insanı yeni bir aşka yelken açtı. Hem de ileri bir yaşta!

DAHA BİRKAÇ AY ÖNCE NİŞANLANIP AYRILMIŞTI

Böyle uzun uzun anlattığımız bu ünlü iş insanı Rupert Murdoch'ın ta kendisi. 92 yaşındaki basın imparatoru Murdoch bu yılın başında Ann Lesley Smith ile yaşadığı aşkla gündemdeydi.

Aşkın ilk kareleri de tatil için gittikleri Barbados'tan geldi. Rupert Murdoch yardım almadan yürüyemiyordu ama bu durum onun aşk heyecanı yaşamasına engel değildi.

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Kısa bir süre sonra Smith ile Murdoch'ın nişanlandığı haberi de geldi. Murdoch, sevdiği kadına evlenme teklif etmişti. Bu, ünlü iş insanının beşinci evliliği olacaktı.

Murdoch'ın Ann Lesley Smith'in parmağına taktığı 2 milyon sterlinlik yüzük de kelimenin tam anlamıyla olay oldu. Uzun süre gündemden düşmedi.

ABRAMOVICH'İN ESKİ KARISININ ANNESİ

Ama bütün dünya bu gösterişli nişan yüzüğünü konuşurken çiftten ayrılık haberi geldi.İddialara göre Smith,bir süre parmağında taşıdığı yüzüğü geri vermiş ve nişanı atmıştı. Herkes Rupert Murdoch'ın artık aşka tövbe ettiğini düşünürken ünlü iş insanı yeni aşk haberiyle gündemde şimdi.

İleri sürülenlere göre Murdoch, bir süredir66 yaşındaki bilim insanı Elena Zhukova ile yeni bir aşka yelken açtı. İddialara göre Murdoch ile Zhukova bir ilişkinin erken aşamalarında bulunuyorlar.



Bu arada Zhukova soyadının da magazin dünyasını yakından takip edenlere tanıdık geldiği ortada. Elena Zhukova, iş insanı Roman Abramovich'in eski karısı Daria'nın annesi.

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YENİ AŞKIYLA TANIŞTIRANLARDAN BİRİ DE ÜÇÜNCÜ ESKİ EŞİ

Rupert Murdoch'ın bu yeni ilişkisiyle ilgili bir başka ilgi çekici ayrıntı daha var. Murdoch ile Zhukova'yı tanıştıran kişi ünlü iş insanının üçüncü evliliğini yaptığı ve sonra da yollarını ayırdığı Wendy Deng. Yani Murdoch'ın eski karısı, onun yeni bir aşka yelken açmasına da yardımcı oldu.

Rupert Murdoch ile Elena Zhukova'nın, Yunanistan'ın Korfu adasında ünlü Christina O adlı yatla romantik bir gezi yaptığı belirtildi.



Murdoch'ın yeni sevgilisi Elena, bir zamanlar iş insanı Roman Abramovich ile ilişkisi ve evliliğiyle konuşulan ünlü sosyelit Daria Zhukova'nın annesi.

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Dasha ile Murdoch'ın üçüncü eski karısı Wendy iki iyi arkadaş. Zaten iddialara göre Rupert Murdoch ile Elena Zhukova'yı tanıştıranlar da Wendy ile Daria.

Murdoch'ın yeni sevgilisi Elena tanınmış bir moleküler biyolojist. Aslında bir Rus olan Elena Zhukova 1991 yılında ülkesinden ayrıldı ve ABD'de yaşamaya başladı. Şu ana kadar da iki kez evlenip boşandı.

ANNESİNİ MURDOCH İLE TANIŞMASINA ARACI OLDU: Elena Zhukova 'nın kızı Daria bir dönem Roman Abramovich ile ilişkisi ve evliliğiyle konuşuldu. Ondan yüklü bir tazminat alarak boşandı. Bir süredir de Paris Hilton'un eski sevgilisi olarak da bilinen Yunan milyarder Stavros Niarchos ile evli.

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Görünüşe göre böylesine zincirleme bir tanışıklık ağı içinde Rupert Murdoch, yeni aşk heyecanı yaşıyor. Daha birkaç ay önce ise parmağıma gösterişli bir nişan yüzüğü taktığı Ann Lesley Smith'in ilişkilerine son vermesinin sarsıntısını yaşamıştı ünlü iş insanı.

Rupert Murdoch ile Ann Lesley Smith'in nişan haberi büyük olay olmuştu. Fakat çift, çok kısa bir süre sonra ayrıldıklarını açıkladılar. Her ne kadar açıklamada kararın ortak alındığı belirtilse de Smith'in nişanı attığı ortaya çıktı.

Yakınları Smith'in aslında çok içe kapanık bir insan olduğunu ve Murdoch gibi çok göz önünde bir insanla ilişkiyi kaldıramadığını ileri sürdü.

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JERRY HALL İLE EVLİLİĞİ GEÇEN YIL BİTTİ

Rupert Murdoch, dördüncü ve şu ana kadarki son evliliğini bir dönemin ünlü modeli ve Rolling Stones grubundan Mick Jagger'ın eski karısı Jerry Hall ile yapmıştı. Fakat 2016 yılında başlayan bu evlilik 2022'de sona geldi.



Murdoch ile 65 yaşındaki Jerry Hall'un boşanması uzun süre basını ve kamuoyunu meşgul etti. Çünkü ortada çok büyük bir servet vardı. Murdoch'a ait 14 milyar sterlini aşkın dev bir servet yani.

İşte o dönemde herkes, Murdoch'ın servetinden ne kadarını Hall'e boşanma tazminatı olarak vereceği merak konusu oldu.



Bu arada konuşulanlar arasında sadece Murdoch'ın kendi serveti yoktu, Hall ile evliyken yapılan yatırımlar ve alınan lüks mülkler de söz konusuydu. Çünkü Rupert Murdoch ile Jerry Hall evliyken, Oxfordshire'da değeri 12 milyon sterlin olan bir villa satın aldı.



Ardından da ünlü ve varlıklı kişilerin yaşadığı Cotswold'da bir mülk daha edindiler. Çift geçen yıl ise ABD'de bir sığır çiftliğini taşınmazları arasına kattı.

BOŞANMA KISA SÜREDE TAMAMLANDI

Rupert Murdoch ile Jerry Hall'un ayrılacağı haberi 2022 yılının haziran ayında duyuldu. İki ay sonra da boşanma tamamlandı.



Anlaşmanın bir parçası olarak, Murdoch'un Reading ve Henley-on-Thames arasında genişleyen bir Georgian kır malikanesi olan Hall Holmwood House'u vereceği bildirildi.



Yeri gelmişken, her ne kadar Rupert Murdoch ile kıyaslanacak kadar olmasa da Jerry Hall'un da hatırı sayılır bir birikimi olduğunu hatırlatalım. Bir döneme damga vuran Hall de yıldızının parlak olduğu günlerde hatırı sayılır bir kazanç elde etti.

ESKİ EŞLERİNE ÖDEDİĞİ TAZMİNATLARLA BİLİNİYOR

Murdoch, boşandığı eşlerine ödediği yüklü tazminatlarla da hep gündemde kaldı. Rupert Murdoch ise Jerry Hall'dan önceki üç eşine de hatırı sayılır tazminatlar ödedi. Murdoch ilk evliliğini Avustralyalı model Patricia Booker (yukarıda) ile 1957 ile 67 yılları arasında yaptı. Ona herhangi bir tazminat verip vermediği bilinmiyor. Murdoch 30 yıl evli kaldığı Anna Mann'dan boşanırken ona 1 buçuk milyon sterlin tazminat ödedi.

ONA DA YÜKLÜ BİR TAZMİNAT ÖDEDİ

Rupert Murdoch ilerleyen yaşına rağmen aşk hayatına hız kesmeden devam etti. Anna Mann ile yollarını ayırdıktan sadece bir ay sonra kendi TV kanallarından birinde çalışan Wendi Deng (yukarıda) ile evlendi. Fakat onunla evliliği de 14 yıl sürdü. Boşanma sırasında da eski eşine 1. 8 milyar dolar ödedi.