Göğüs estetiğinden pişman olduğunu söylemişti: Lütfen yaz hiç bitmesin!

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Öyle sadece bir pasta üzerindeki mumları üflemekle bitmiyor kutlamalar. Bazen ailece çıkılan bir haftalık bir tatil. Bazen farklı mekanlarda birbiri ardına gelen partiler derken ünlüler yeri yaşlarına görkemli bir şekilde giriyor.

İşte bunlardan birinin son örneği de dünyanın 30 yaş altı en zengin insanlarından biri olan Kylie Jenner'dan geldi.



Kardashian- Jenner kardeşlerin en küçüğü olan Kylie Jenner, geçen hafta 26 yaşına girdi. Eski sevgilisi Travis Scott ile ilişkisinden iki çocuk annesi olan Kylie Jenner, bu kez kutlama için tropikal bir bölgede tatile çıktı.





'LÜTFEN YAZ BÜTÜN YIL BİTMESİN'

Her ne kadar nereye gittiğini açıklamasa da Kylie Jenner; doğum günü tatilinde çekilen pozlarını da sosyal medya hesaplarından paylaştı.



Jenner'ın paylaştığı her iki poz da uzaktan çekilmiş durumda. Üzerinde siyah bir bikini olan Jenner, o paylaşımda en büyük dileğini de ifade etti: "Lütfen, yaz bütün yıl bitmesin"

Kylie Jenner'ın bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve mesaj geldi.

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Kylie Jenner, geçtiğimiz hafta geçirdiği estetik operasyonlar nedeniyle duyduğu pişmanlığı ifade etmesiyle gündeme gelmişti.

Jenner; ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği The Kardashians adlı programın bir bölümünde yakın arkadaşı Stassie Karanikolaou ile sohbet ederken geçirdiği estetik operasyonlardan söz etmişti.

'KEŞKE GÖĞÜSLERİMİ BÜYÜTMESEYDİM'

Jenner 19 yaşındayken göğüslerini büyüttüğünü fakat bundan büyük bir pişmanlık duyduğunu ifade etmişti.

Genç yıldız, "Böyle başlamak istemezdim" diye konuşup "Bunu yaptırmayı düşünen herkese operasyon için doğum yaptıktan sonrasını beklemelerini öneriyorum" diye bir de öğüt vermişti.

Kylie Jenner, şu anda 5 yaşında olan kızı Stormi, günün birinde estetik operasyon yaptırmak isterse bundan üzüntü duyacağını da sözlerine ekledi. Jenner, kızı için iyi bir örnek olmayı istediğini de belirtti.

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Bu arada Jenner yüzünde de estetik uygulamalar bulunduğu iddialarını reddetti aynı programda: "Ben her zaman kendimi sevdim. Hala kendimi seviyorum. Benimle ilgili en büyük yanlış anlamalardan biri de benim kendime güvensiz bir çocukluk geçirdiğim ve yüzümü değiştirmek için çok fazla estetik müdahale yaptırdığım. Sadece dolgu yaptırdım" diye konuştu.