Hayatına giren bütün kadınları kendine benzetti: Ama bu aşk değil, hepsini 'süs gibi' görüyor!

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KİMİ SEVSE KENDİNE BENZETTİ

Bu konuda başka bir ayrıntı daha var: Bazı çiftler, aşk yaşamaya başladıkları kişilerin dış görünüşlerinin değişmesine neden olur. Daha önce olmadığı gibi giyinirler, saç modelleri ve makyaj tarzları değişir.

Ünlüler dünyasında da bunun örneklerini görmek mümkün. Artık kendisi için klasik hale gelmiş fiziksel görüntüsü ve giyim tarzıyla bilinen bir ünlü, yeni bir aşka yelken açtığında her anlamda değişir.

Haydi bu konuya bir başka açılım daha ekleyelim... Bazen de ünlülerle flört etmeye başlayanların görüntüleri öyle bir değişir ki eski hallerinden eser bile kalmaz.

Başka bir deyişle, bir ünlüyle flört etmek o kişilerin sadece tanınır olmasını sağlamaz, aynı zamanda görüntüsünün tamamen değişmesine de neden olur.

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"KANYE ETKİSİ" ONU DA DEĞİŞTİRDİ

İşte hayatına girdiği kadınları böylesine değiştirenlerden biri de Kanye West. Kim Kardashian'ın eski eşi olan 46 yaşındaki West bir süredir Bianca Censori ile ilişkisi ve evliliğiyle gündemde.

Kardashian ile evliliğinden dört çocuk babası olan Kanye West de hayatına giren kadınların dış görünüşlerini ve giyim tarzlarını değiştirmekte etkili olan bir ünlü. Hatta belki de bu konuda onun gibi bir örnek daha yok.

Öyle ki BiancaCensori ile ilk çıkmaya başladığında genç kadın, West'in eski eşi Kim Kardashian'a ikizi kadar benziyordu. Hatta Kanye West'in onunla bu kadar ilgilenmesinin nedeninin; çok da gönüllü olarak boşanmadığı Kardashian'a benzerliği olduğu da ileri sürüldü.

Ama görünen o ki ortada başka bir durum var. Çünkü Bianca Censori, Kanye West ile ilişkisi ilerledikçe eskisine kıyasla tanınmayacak hale geldi.

Giyimi kuşamı; saç modeli, saç rengi ve hatta duruşu bile bambaşka bir hale geldi. İşte uzmanlara göre bunun nedeni "Kanye etkisi... "

Çünkü West, daha önce hayatına giren Julia Fox'un hatta eski eşi Kim Kardashian'ın görüntüsünü bile değiştirmesine neden olmuştu.

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Şu anda Bianca Censori'nin dış görünüşü ve giyim kuşamına bakıldığında genç kadının Kanye West'in sevgilisi olduktan sonra ne kadar değiştiği ortada.

Değişim o kadar dikkat çekici ki Kanye West'in hayatına girdiği bütün kadınların bir değişim geçirmesine neden olması uzmanlar tarafından değerlendirildi.

'ONUN YÖRÜNGESİNE GİRMEK TEHLİKELİ BİR DURUM'

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan ilişki koçlarına göre bunun altında yatan neden Kanye West'in "sağlıksız" tavırları.

Bir uzmana göre West kendisinin mükemmel bir bakış açısına sahip olduğunu düşünüyor. Aynı zamanda son birkaç yıldır moda tasarımcılığına el atan ve kendi markasını da yaratan West için sevgilileri de kendisine ait bir aksesuar bu uzmanlara göre.

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Uzmanlar Kanye West'in, sevgililerini "kendi arzu edilebilir imajını destekleyen bir tür aksesuar" olarak gördüğünü ileri sürdü.

Fakat yine ilişki uzmanlarına göre Kanye West'in yörüngesine böylesine girmeleri onun hayatındaki kadınlar içi tehlikeli bir durum.

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Kanadalı ilişki terapisti Betsy Chung; "kendi kişisel kimliklerinin bir parçasından aşk uğruna vazgeçmenin" genç kadınlar için tehlikeli bir durum olduğunu vurguladı.

Chung bu konudaki görüşlerini şöyle ifade eti: "Çiftler; birlikte çok fazla zaman geçirirler. Birbirlerini etkilememeleri çok rastlanan bir durum değil. Çiftler benzer şekilde giyinir, benzer yiyecekleri tüketir, aynı etkinlilerden hoşlanır. Bütün bunlar çiftleri bir arada tutan sağlıklı davranışlar."

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Betsy Chung'un buraya kadar anlattıkları her çift için normal sayılacak ayrıntılar. FakatKanye West ve sevgilileri ile ilgili değerlendirmesi ise biraz daha farklı. "Ama eğer bu etkileşim ve ilham verme tek taraflı olursa bu bir kırmızı çizgidir. Bunun sonucunda partnerlerden biri kendi kimliğinden tamamen vazgeçer. "

'SEVGİLİ DEĞİL SÜS EŞYASI OLARAK GÖRÜYOR'

Yine Chung'a göre eğer bir kişi birden çok ilişkisinde bu tür bir tavır sergilerse yani sevgililerinin dış görünüş ve giyim kuşamını bu kadar etkisi altına alırsa, bu sorunlu bir durum ortaya çıkarır.

"Sağlıklı bir ilişkide birbirine saygı ve beğeninin karşılıklı olması gerektiğine "değinen Chung partnerlerden birinin diğeri üzerindeki kontrolü ele geçirmesinin birçok nedeni olabileceğini belirtti.

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Bu tür kontrolü elde tutan tarafın kendi bakış açısının mükemmel olduğuna inandığını ve hayatındaki kişiyi de o yönde değiştirmeye çalıştığını söyledi Chung.

Bir başka ilişki terapisti Sabrina Zohar da bazen çiftlerden birinin diğerinin giyim kuşamını etkilemesinin, onu daha önce yapmaya cesaret edemediği değişiklikler konusunda desteklemesinin bir noktaya kadar sağlıklı olduğunu ifade etti.

Fakat Kanye West'in durumuda ona göre de sağlıksız bir nokta var. Çünkü West bu konuda çok fazla ileriye gitmiş durumda.

Ona göre gerçek aşk, tarafların birbirlerini olduğu gibi kabul etmesiyle ilgili bir durum, Birini değiştirmeye çalışmakla ilgili değil.

DUDAK UÇUKLATAN DEĞİŞİM

Zohar'a göre Kanye West, hayatına giren kadınları birbirinin karbon kopyası haline getiriyor. Onların dış görünüşleriyle ilgili bütün ayrıntıları kendi kontrolü altına alıyor.

Bianca Censori hayatına Kanye West girdikten sonra görüntüsü kelimenin tam anlamıyla 360 derece değişti,

Aslında West'in moda şirketinde tasarımcı olarak çalışan Censori başlarda Kanye West'in eski eşi Kim Kardashian'a benzerliğiyle dikkat çekiyordu. Yani o dönemde genç kadın Kardashian'ın kopyası gibiydi.

Fakat sonra Kanye West ile ilişkisi ilerledikçe Censori de bambaşka biri oldu. Koyu renk saçlarını kestirdi ve sarıya boyattı. Ama sadece bu kadar değil. Tıpkı Kanye West gibi tuhaf giysiler içinde gezmeye başladı.

Censori (sağda) başlarda Kanye West'in eski eşi Kim Kardashian'ın kopyası gibiydi.

ADINI DUYURDU AMA ESKİ HAYATI DA ELİNDEN GİTTİ

Daha önce Kanye West'in hayatına giren Julia Fox da bu "değişimden" nasibini aldı. Genç kadın da Kanye West ile ilişki yaşamaya başladıktan sonra giyim tarzını değiştirdi. Neredeyse West'in giydiği kıyafetlerin kadın versiyonuyla kameralara takılmaya başladı.

Fox Interview dergisine verdiği röportajda West'in, kendisinin sahip olduğu gardırobu tamamen değiştirdiğini söylemişti. Hatta Fox'un anlattığına göre daha ikinci buluşmalarında West ona bir lüks otel odasını dolduracak kadar çok elbise hediye etti.

Her ne kadar bu ilişki sayesinde tanınırlığını artırsa da Julia Fox, Kanye West ile ilişkisi sırasında sadece eski giyim tarzının değil eski hayatının da elinden kayıp gittiğini anlattı

ONA BİLE MÜDAHALE ETTİ

Kanye West şöhret konusunda kendisini geride bırakan eski eşi Kim Kardashian'ın kıyafetlerine de müdahale etti.

ilişkilerinin ilk zamanlarında Kim Kardashia'ın giyinme odasına dalıp orada kendisinin beğenmediği ne varsa attı.

2021 yılında ayrılmalarından sora Kim Kardashian, Kanye West ile birlikteyken onun müdahalesi olmadan giyinmenin kendisi için büyük bir mücadele haline geldiğini söylemişti.

Kardashia'ın anlattığına göre Kanye onu saçını nasıl taraması gerektiğinden makyajını nasıl yapacağına kadar birçok konuda fikir veriyordu. Ona göre bu bir tür aşk diliydi ve Kardashian o dönemde West'e güvendiğini söylemişti.

Bu arada Kanye West'in bazı ruhsal sorunları olduğunu ileri süren ilişki koçu Megan Weks'e göre ünlü şarkıcı narsistik davranışlar sergiliyor.

Gelin uzmanın sözlerine kulam verelim: "Bir narsisist sizinle ilgili her şeye dikkat eder, Eğer yüzünüzde ya da kıyafetinizde hoşuna gitmeyen bir şey varsa bununla ilgiliyorumu yapacak ilk kişi odur. Onların partneri olarak sizin de kendi imajlarını destekleyip yüceltecek şekilde görünmenizi isterler."

Belki Kanye West'in hayatındaki Bianca Censori de eski eşi Kim Kardashian gibi onun görünüşünü kontrol altında tutmasını aşkın bir göstergesi onun olarak yorumluyor: Ama uzmanlara göre bu durum kesinlikle bir aşk göstergesi değil.

"Hayatındaki kadının bu tür değişiklikler yapmasını istemek aşkın bir işareti değil. Bu kendi güç dinamiklerini öne çıkarmak için bir tür beklenti."