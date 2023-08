Biri prenses oldu, öteki  yerinde saydı: Yaz günü sarınıp sarmalandı

Haberin Devamı

İKİ ELTİ YİNE GÜNDEMİN İLK SIRASINDA

Kim mi bu bir grup insan? İngiliz kraliyet ailesinin üyeleri elbette. En başta da geleceğin kralı Prens William, eşi Kate Middleton ile "küs" kardeşi Prens Harry ile karısı Meghan Markle.



Kısaca söylemek gerekirse "dünya yıkılsa bile" bu iki kardeş ve tabii ki eşleri her zaman gündemin ilk sıralarında yer alıyor. İşte şimdi bütün bunlara yeni bir halka daha eklendi.



Bu kez de odak noktasında, gelecekte ülkenin kraliçesi unvanını taşıyacak olan Galler Prensesi Kate Middleton ile eltisi Meghan Markle var.



Her ne kadar Harry ile Meghan, çocuklarını da alıp 2020 yılında ABD'ye taşınmış olsalar da Londra'da yaşadıkları dönemden çok daha fazla ilgi çekmeyi sürdürüyorlar. Bu kez konuşulan konu ise yine iki elti yani Kate ile Meghan arasındaki bitmek bilmeyen çekişme.



İki eltiyi gündeme getiren ve iddiaları masaya yatıran ise OK! dergisi, Dergiye konuşan kaynaklara göre Kate Middleton, her ne kadar kendisi de evlilik yoluyla aralarına katılsa da eltisi Meghan ile kocası Harry'nin aileye ihanet ettiğini düşünüyor. Bu kaynaklara göre Kate, bu ihaneti yüzünden Meghan'ı asla affetmeyecek.

İHANET ZİNCİRİ

OK! dergisine konuşan kaynaklar "Kate; Harry ve Meghan hakkındaki fikirlerini değiştirmedi. Çünkü Harry ile Meghan, yalanları yüzünden özür dilemediler. Ama durum William için çok daha zor. Çünkü Harry onun kardeşi" diye konuştu.



Harry ile Meghan'ın "aileye ihaneti" olarak değerlendirilen bu zincir çiftin ünlü TV'ci Oprah Winfrey'e verdiği röportajla başladı.

Orada çift; İngiliz kraliyet ailesini zan altında bırakan birçok açıklama yaptı. Ama bu kadarla da kalmadı.

Bir dijital platform için hazırlanan program, Harry'nin Spare (Yedek) adlı kitabı derken Harry ve Meghan tarafından kelimenin tam anlamıyla bombardımana tutuldu İngiliz kraliyet ailesi.

KATE İLE WILLIAM ONLARIN YÜZÜNDEN KAVGA BİLE ETTİ

Fakat yine de William, kardeşine zeytin dalı uzatmayıplanladı. Markle ile evleninceye kadar hayatındaki her anı paylaştığı kardeşiyle arasını düzeltmek istedi.

Öte yandan yine aileye yakın kaynaklara göre "Kate, Harry ile Meghan'ın monarşiye yeteri kadar zarar verdiği görüşünde. Bu yüzden de özellikle Meghan'ı affetme taraftarı değil."

Hatta ileri sürülenlere göre William'ın kardeşini affetme yanlısı olması, Kate ile aralarında kavgaya bile neden oldu.

Bu kaynaklar, Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünden sonra iki "küs" kardeşin eşleriyle birlikte yaptıkları bir yürüyüşü hatırlattı.

Bir zamanlar Muhteşem Dörtlü diye anılan William, Kate, Harry ve Meghan geçen yıl eylül ayında kraliçenin ölümünden sonra herkesi şaşırtarak birlikte halkın karşısına çıkmıştı.O gün bu sürpriz nedeniyle herkes iki kardeşin arayı düzeltmeye karar verdiğini konuştu.



Ama durum öyle değildi. Buckingham'a yakın kaynaklara göre kayınbiraderi ve eltisini affetmemekte kararlı olan Kate için hayatının en zor anlarını yaşadı o gün.

STRES BANDIYLA GÖRÜNTÜLENDİ, ERKENDEN SARILIP SARMALANDI

Bu arada William ile Kate; resmi görevlerini sürdürürken; Harry ve Meghan hakkındaki haberler de bitmek bilmiyor.

Dijital bir yayın platformuyla yaptıkları sözleşme sona eren ve yenilenmeyenHarry ile Meghan yeni arayışlar içinde. Bu nedenle de Harry şu sıralar Uzak Doğu'da bulunuyor.

Kocasının yokluğunda Meghan Markle da yaşadıkları Montecito'da objektiflere takıldı.

Markle ile lgili en çok dikkat çeken iki ayrıntı vardı o gün.

İki çocuk annesi Markle uzun kışlık bir palto giymiş ve boynuna da kalın kışlık bir atkı bağlamıştı. Ayağında ise arkası açık yazlık ayakkabıları vardı.



California için erken sayılacak bu kışlık giyimi nedeniyle Markle epey eleştirildi. Fakat o gün onunla ilgili konuşulan bir başka ayrıntı nokta ise bileğindeki banttı. Markle, sol elinin bileğine stres bandı takmıştı.

Kullanan kişiyi stresten uzaklaştırıp sakinlik getirdiğine inanılan bu bandı takması ise Meghan'ın ve eşi Harry'nin zor günler geçirdiğinin göstergesi olarak kabul edildi., Bütün bunlardan uzaklaşmak için de ileri sürüldüğüne göre bu tür aksesuarlardan medet umuyor Markle.

MADDİ AÇIDAN İŞLERİ ZORLAŞTI

Bilindiği gibi Harry ile Meghan'ın dijital bir yayın platformu için hazırladığı belgeselin etkisi çoktan uçup gitti.

Harry'nin ailesini eleştiri bombardımanına tuttuğu Spare (Yedek) adlı kitabın yankısı da dindi. Üstüne üstlük çiftin Spotify ile yaptıkları sözleşme bitti ve yenilenmeyecek.

Özetlemek gerekirse Harry ve Meghan, söylenenlere göre maddi olarak kendilerini bekleyen zorluklarla mücadele etmek durumunda.

Tabii ki bir İngliiz kraliyet ailesi üyesi olarak Harry'nin sıfırı tüketmesi öyle kolay değil ama alıştığı yaşam tarzından uzak kalmak onun içinhiç kolay olmayacak.

Konuşulanlara göre Harry ile Meghan, maddi kaynak sağlamak için bundan böyle ayrı ayrı çalışacaklar. Harry de bir belgesel hazırlamak için çalışmalara başladı ve bu yüzden şu anda Japonya'da bulunuyor.