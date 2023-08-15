Artık gizlisi saklısı kalmadı: Herkesin gözleri önünde aşktan öldüler

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ROMANTİK ANLAR KONSERİ BİLE GÖLGEDE BIRAKTI

Bazı ünlüler özel hayatlarını çok fazla saklama gereği duymuyor. Ama bazıları için özel hayatın gerçekten "özel" yani gözlerden uzak kalması önemli.

İşte bu ünlüler arasında öyle biri vardı ki uzun süre kimseyle el ele görüntülenmediği için hakkında farklı söylentiler bile yayıldı. Aradan geçen zaman içinde o ünlünün de bu konuya yaklaşımı değişti.

Artık o da hayatındaki insanı saklamıyor. Kiminle aşk yaşadığı artık gün gibi aşikar. Bu değişim, önce sözünü ettiğimiz ünlünün bir önceki sevgilisiyle sosyal medyada paylaştığı samimi pozlarla başladı.

Şu anda birlikte olduğu insanla da binlerce kişinin ortasında samimi görüntüler vermekten çekinmedi. Öyle ki önceki gün gittiği konserde sevgilisiyle sergilediği samimiyet, konser veren ünlü şarkıcıyı bile gölgede bıraktı.

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'AŞK İKİ KİŞİLİKTİR' DİYORDU

Sözünü ettiğimiz bu ünlü, Kardashian Jenner ailesinin en gizemli üyesi olarak bilinen Kendall Jenner.

Ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği reality şovla tanınan Kendall Jenner sonra da moda dünyasında kariyer yapmaya başladı. Daha ilk defilesiyle top modeller arasına giren Jenner'ın özel hayatı da yıllar boyu merak konusu oldu.

"Aşk iki kişi arasında yaşanır. Neler olup bittiğini herkesin bilmesi gerekmez" felsefesini benimseyen Jenner, kendisine yönelen bütün ilgiye rağmen hayatını "gizemli" bir şekilde yaşamayı seçti.

Fakat son birkaç yıl içinde bu konudaki fikri değişmiş olmalı ki artık bambaşka görüntüler sergiliyor.

İki yılı aşkın süre birlikte olduğu basketbol yıldızı Devin Booker ile ilişkisini bitiren Kendall Jenner, bir süredir müzisyen Bad Bunny ile ilişki yaşıyor.

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Önceleri bunu da meraklı gözlerden gizleyen Jenner, usul usul bu kuralını bir kenara bıraktı. Bunun zirve noktası da önceki gece sevgilisi Bad Bunny ile birlikte gittiği Drake konseri oldu.California'daki konserdeKendall Jenner ve Bad Bunny, konseri bile gölgede bırakan görüntüler sergiledi. Onlar, VIP konuklar için ayrılan localarında bir yandan Drake'i dinleyip bir yandan da romantik anlar yaşarken, seyirciler arasında bulunan bir sosyal medya kullanıcısı da sevgililerin her anını görüntüledi.

Bir tik tok kullanıcısının çektiği ve sayfasında paylaştığı görüntülere göre 27 yaşındaki Jenner, önce sevgilisinin yüzünü ellerinin arasına aldı.Aynı şeyi gerçek adı Benito Antonio Martinez Ocasio olan 29 yaşındaki Bad Bunny de tekrarlıyor.



Sosyal medyada büyük gürültü koparan o görüntülere göre Jenner daha sonra sevgilisinin kulağına aşk dolu sözler fısıldadı. Buna Bad Bunny de sevgilisinin beline sıkı sıkı sarılarak karşılık verdi.

Genç aşıklar, konser sırasında birbirlerinin kulağına fısıldayarak konuştuktan sonra ellerini birbirinden ayırmadan dans etmeye başladılar.

UYUMLU GİYİNDİLER: Geçen şubat ayından bu yana birlikte olan Kendall Jenner ile Bad Bunny'nin konser gecesi bir örnek siyah deri pantolonlar giymiş olduğu da dikkatlerden kaçmadı. Bad Buny, gece boyunca bile güneş gözlüklerini çıkarmadı.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kendall Jenner ile Bad Bunny'nin bu samimiyeti sosyal medyada bazı tartışmalara da neden oldu.

Bir grup kullanıcı, ilişkilerini hiç bu kadar açık etmemiş olan iki sevgilinin çok aşık göründüğünü ve bunun güzel bir durum olduğunu savundu. Jenner ile Bad Bunny'nin birlikte çok tatlı olduklarını savunan hayranları da çıktı.

Fakat konser sırasında Jenner ile sevgilisinin sergilediği bu samimi görüntüleri eleştirenler de oldu. Bunlardan biri "Bu görüntüler gecemi mahvetti" derken bir başkası da "Bunlar beni hasta etti konnserden çıkmak zorunda kaldım" diye yorum yaptı.

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Bu arada Kendall Jenner'ın sözleriyle davranışlarının tutarlı olmadığını savunanlar da oldu. Buna örnek olarak da Jenner'ın daha geçtiğimiz haziran ayında Wall Street Journal'e verdiği röportajda söyledikleri gösterildi.

Bu yılın şubat ayından bu yana birlikte olmalarına rağmen Jenner o röportajda Bad Bunny ile ilişkisini doğrulamadı. Özel hayatına dair ayrıntıları korumak için sessiz kaldığını söyledi.

ÖZEL HAYATINI GİZLİ TUTMAYA ÇALIŞIYOR

Jenner, özel hayatını gizli tutmayı ve bu konuda bir denge bulmaya çalıştığını anlattı. Sonra da "Buna dahil olmaya çalışacak insanların yarattığı gerilimin, hayattan zevk almamı engellemesine karşı duruyorum" diye sürdürdü sözlerini.

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Kendall Jenner, bundan böyle de özel hayatını olabildiğince gizli tutmaya çalışacağını çünkü bunun ilişkilerle başa çıkmanın en sağlıklı yolu olduğunu sözlerine ekledi.

Kendall Jenner, bir önceki sevgilisi Devin Booker ile ilişkisini de elinden geldiğince gizli tutmaya çalışmıştı. Bu ilişki 2020 ile 2022 arasında devam etti.

'BEN KENDİ YOLUMDA YÜRÜYECEĞİM'

Bu arada sevgilisi Bad Bunny da bu konuda Kendall Jenner ile aynı fikirde. Müzisyen, geçtiğimiz haziran ayında Rolling Stone dergisine verdiği röportajda, Jenner ile ilişkisini korumak istediğini ifade etti.

Bad Bunny bu konuda " Hayranlar her zaman daha fazlasını bilmek istiyor. Ben her zaman kendi yolumda yürüyeceğim."