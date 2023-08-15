Gizli hamilelik bitti! Eski çocuk yıldız anne oldu

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O dizide kamera karşısına geçen oyunculardan biriizleyicinin hafızasında unutulmayacak hatıralar bırakarak hayata veda etti. Dizinin yıldızlarından bazıları kariyerini sürdürüyor.

Az önce sözünü ettiğimiz o ikiz çocuklar ise artık büyüyüp yetişkin oldu. Onlar artık evlilikleri, boşanmaları, farklı alanda sürdürdükleri kariyerleriyle gündeme geliyor.

İşte bir zamanlar küçücük birer çocukken kamera karşısına geçen o ikizlerden birinden duyanları şaşırtan bir haber geldi... O küçük kız evlendi ve anne oldu! Yani artık o da bir çocuk büyütecek.



Bu haberin bu kadar şaşkınlık yaratmasının nedenine gelirsek... Her ne kadar artık oyunculuk yapmasa da yine ilgi odağı olan bir zamanların çocuk yıldızı, evliliğini de hamileliğini de bir sır gibi gizledi. İşte bu yüzden de birkaç ay önce anne olduğunun ortaya çıkması büyük şaşkınlık yarattı.

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Gelelim bu eski çocuk yıldızın kim olduğuna ve annelik hikayesine...

Hamileliğini gizleyen o eski çocuk oyuncu Full House ya da ülkemizdeki adıyla Bizim Ev adlı dizide rol alan Ashley Olsen.

1987 ile 1995 yılları arasında ekranlara gelen dizide rol alan Olsen ve kocası Louis Eisner'ın birkaç ay önce bir erkek çocuk sahibi olduğu ortaya çıktı.



TMZ adlı internet sitesinin haberine göre Olsen ve Eisner'ın bebeği New York'ta dünyaya geldi. Her ne kadar hamileliği ve bebeklerinin doğumunu gizli tutsalar da çifte yakın kaynaklar, çiçeği burnunda anne ve babanın hayatlarındaki bu değişimden büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti.



Bu arada hemen hatırlatalım... 37 yaşındaki Ashley Olsen ile 35 yaşındaki Louis Eisner, 2017 yılından beri flört ediyorlar. Çift, geçen yılın aralık ayında California, Bel Air'de evlendi.

Olsen ve Eisner'ın düğünü de meraklı gözlerden uzakta yapıldı. Tek bir kare fotoğrafın bile basına yansımadığı törene sadece 50 kişinin katıldığı da gelen haberler arasında.

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Ashley Olsen ve Louis Eisner, özel hayatlarını meraklı gözlerden uzak tutuyor.



Ashley Olsen, Full House (Bizim Ev) adlı dizide ikizi Mary Kate ile birlikte dönüşümlü olarak Michelle Tanner rolünü canlandırıyordu.

İki kardeş dizinin sona ermesinden sonra eğitimlerini tamamladı ve kendilerine farklı bir kariyer yolu çizdi. Olsen kardeşler lüks bir moda markası olan The Row'u kurdu.

Ashley Olsen ve Louis Eisner, hayatlarını meraklı gözlerden uzakta yaşamak isteyen bir çift. Olsen'ın eşi Eisner de ABD'nin önde gelen ailelerinden birinin oğlu. Babası tanınmış bir avukat, annesi ise mücevher tasarımcısı.

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Olsen ikizleri artık moda sektöründe. İkizlerin lüks bir moda markası bulunuyor.

Full House adlı dizide birlikte oynayan Ashley cephesinde durum böyle. Aynı dizide dönüşümlü olarak aynı karakteri canlandırdığı ikizi Mary Kate ise biraz daha göz önünde.Mary Kate, Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Nicholas Sarzokynin kardeşi Olivier Sarkozy ile evlenip boşanmasıyla konuşulmuştu.

ACI KAYIP BİR KEZ DAHA HATIRLANDI

Ashley Olsen'dan gelen bu mutlu haber geçen yıl milyonlarca kişiyi sarsan trajik bir olayı bir kez daha gündeme getirdi.



Full House adlı dizide Olsen ikizlerinin dönüşümlü canlandırdığı karakterin babasını oynayan Bob Saget, 2022'nin ocak ayında Florida Orlando'da kaldığı otel odasında ölü bulundu. Saget 65 yaşındaydı.