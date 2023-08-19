Artık lüks evinin manzaralı banyosunda değil ortak banyoda duş alıyor: Babasının büyük servetinden kendisine "üç kuruş" kaldığını öğrenince oturup ağladı

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Hem fiziksel olarak benzediği hem de çok yakın olduğu babasının kızıydı o. Aralarının bozuk olduğu kısa bir önem hariç. Ama babasının ölümünden sonra hayatını bir türlü rayına oturtamadı. Annesiyle arası açıktı ve babası da vasiyetnamesinde bütün servetinin kontrolünü annesine bırakmıştı.

Başarısızlıkla biten iki tane evlilik yaptı. Son olarak da çocuklarıyla birlikte eski gösterişli günlerinden uzakta, önce ucuz bir motelde sonra da bir karavanda sürdürdüğü yaşamıyla gündemin ilk sıralarına çıktı.

İkinci kocasıyla arasının açık olduğunu bilen magazin basını da onun bu yeni hayatını adım adım takip ediyor. Durum böyle olunca onun hayatına bir dönem girmiş olanlar da geçmişte yaşananları birer birer anlatıyor. Eski defterleri yeniden açıyor.

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UCUZ MOTELDEN KARAVAN PARKINA

Konuyu takip ediyorsanız Tori Spelling'den söz ettiğimizi anladınız zaten. 50 yaşındaki Spelling, bir süredir ilgi odağı durumunda. Beş çocuğuyla birlikte yaşadığı ucuz motelden çıkıp bir karavana yerleşti. Yaşadığı yerin kendine özel bir banyosu ve tuvaleti bile yok.

Bir dönem lüks malikanelerin gösterişli banyolarında duşunu alan belki de güzellik bakımını yapan Spelling, artık karavan parkındaki ortak banyoyu kullanıp kişisel bakımını kısacık zamanda halletmek zorunda.

Buna ek olarak lüks tatil köyleri yerine kaldıkları karavan kampının yakınındaki halk plajında çocuklarıyla birlikte deniz keyfi yaparken de görüntülendi Spelling.

Başta boşanmak üzere olduğu kocası Dean McDermott olmak üzere birçok kişi Spelling'in aslında doğru düzgün bir yaşam sürecek parası olduğunu ama belki de babasından kalan büyük servetten kendisine küçücük bir pay veren annesi Candy'yi cezalandırmak için böyle davrandığını ileri sürüyor. Yani onlara göre Spelling'in tek amacı ilgi çekmek ve annesini bir şekilde rahatsız etmek.

Ama bazılarına göre de Tori Spelling gerçekten finansal olarak zor durumda. O yüzden de geçmişte başta kendisi olmak üzere kimsenin hayal bile etmeyeceği koşullarda yaşıyor.

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MESLEĞİNE GERİ DÖNDÜ: Hatta Spelling, geçtiğimiz hafta üzerinde kırmızı bir pantolon ceket takımla kameralar eşliğinde çekim yaparken görüntülendi. Birçok kişiye göre çocuklarının bakımı için gereken parayı kazanmak uğruna yeniden sunuculuğa geri döndü.





'MİRASIN ANNESİNE KALDIĞINI ÖĞRENİNCE AĞLADI'

Bu arada geçmişte Tori Spelling'in hayatında yer alan bazı kişiler de onun ailesiyle özellikle de annesiyle olan ilişkilerini bir kez daha gündeme getiriyor. Bunlardan biri de Tori Spelling'in eski eşi Charlie Shanian.

Yıldızın 2004 ile 2006 arasında evli kaldığı Shanian, Spelling'in, babası Aaron Spelling'in milyon dolarlık mirasından mahrum bırakıldığını öğrendiğinde nasıl davrandığını Daily Mail gazetesine anlattı.

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Eski eşinin anlattığına göre Spelling, babasının mirasından kendisine çok küçük bir parça verileceğini, ünlü yapımcının ölümünden önce öğrendi. Onun anlattığına göre o kadar üzüldü ki kendini tutamayıp ağlamaya başladı.

Charlie Shanian'ın bu konudaki değerlendirmesi şöyle: "Benim anladığıma göre Aaron Spelling'in umudu, Tori'nin annesiyle daha yakın bir iletişim içinde olmasıydı. Mirasının kontrolünü eşi Candy'ye bırakarak da para yoluyla anne ile kızının arasını düzeltmeyi umuyordu. Çünkü mirasın paylaşımı anne ile kızının aralarında yakın bir ilişki olmasını gerektiriyordu."

2006 yılında Aaron Spelling hayata veda ettiğinde Tori ile annesi Candy'nin arası kötüydü. Tori de babasının servetinin bütün kontrolünün annesine verilmiş olmasından dolayı sıkıntıya girdi.

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'PARAYLA HAYATIMI KONTROL ETMEK İSTİYOR'

Shanian'ın anlattığına göre Tori Spelling, sadece para için değil mirasın bu şekilde yapılandırılmış olmasının ne anlama geldiğini biliyor ve bu yüzden derin bir üzüntü duyuyordu.

Bu arada hemen hatırlatalım Tori Spelling babasının 600 milyon dolarlık servetinden sadece 800 bin dolar alabildi. Bu yüzden de milyon dolarlık servetin sahibi olan annesinin kendi hayatına bu parasal alanı kullanarak müdahale edeceğini düşünüyordu.

Shanian, röportajda anlattığına göre Tori'ye "Bu paraya ihtiyacımız yok. Pırıltılı dünyanın uzağında basit bir hayat yaşayabiliriz" diye teklifte bulundu. Gelin gerisini ondan dinleyelim "Tori'ye benimle birlikte Montana'da küçük bir kulübede yaşayabileceğini söyledin diye hatırlattım. O da bana 'Biliyorum; ama bunu parayla yapabileceğimi düşünmüştüm' diye yanıt verdi."

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Bu arada Shanian, zengin bir varis olarak Tori Spelling'in hayattan beklentisine dair ilginç bir anekdot da anlattı:

"Benim eski bir arabam vardı. Bir gece Tori ile birlikte dışarı çıktık. Eve döndüğümüzde apartmanın kapı görelisi 'Bayan Tori, bu eski arabada ne yapıyorsunuz?' diye sordu. Ben bunu şaka olarak algıladım. Ama Tori bunu duyunca tamamen çöktü ve ağlamaya başladı."

İKİSİ DE HER ŞEY YOLUNDAYMIŞ GİBİ KONUŞUYOR

Aslına bakılırsa Tori ile annesi Cany arasındaki gerilim yıllardır sürüyor. Ama her ikisi de bu konuda çok derin açıklamalar yapmıyor. Spelling bir keresinde 'Ben annemi seviyorum. Şüphesiz annem de beni seviyor. Aramızda sorun yok" demişti.

Annesi de milyon dolarlık serveti olmasına rağmen kızına neden yardım etmediği konusunda "Ben kızıma her zaman destek oldum ve oluyorum" diye yanıt vermişti.

Ama ortada bilinen bir gerçek de va ki anne ile kızın arası hiç de iyi değil. Bunun geçmişi de epey eskiye uzanıyor.

Tori Spelling bir röportajında her zaman babasının kızı olduğunu söylemişti. Anne ve babasının ilişkisine dair de şöyle konuşmuştu oyuncu "Geriye dönüp baktığımda babamın iyi polis, annemin kötü polis olduğunu görüyorum. Bu dinamiği biraz da babam yarattı."

BABASININ ÖLÜMÜNÜ ELEKTRONİK POSTA İLE ÖĞRENDİ

Aslında Tori'nin Dean McDermott ile evliliğine hem babası Aaron hem de annesi Candy pek olumlu yaklaşmadı. Tori'nin bu yüzden babasıyla da arası bozulmuştu o dönemde. Hatta babasının ölümünü bir aile dostunun yolladığı elektronik posta ile öğrendi.

Annesiyle ilişkisini de bir röportajında şöyle anlattı yıldız "Büyürken annem ve ben birbirimize karşı sevgi doluyduk. Ama asla çok yakın bir ilişkimiz olmadı. Bütün hayatımız boyunca kendi inişlerimiz ve çıkışlarımız vardı."

Anne ile kız arasında bu kadar gerilim yaratan ve bunu ileriye taşıyan ise Spelling'in aleme aldığı bir kitap oldu. Stori Telling adlı kitapta yazılan bazı ayrıntılar annesi Candy tarafından hoş karşılanmadı.

Kitabın piyasaya çıkmasından bir yıl sonra 2009'da Candy Spelling, kızı Tori'nin kendisinyle bütün ilişkisini kestiğini ilan etti. Candy bu konuda kızına bir açık mektup yazdı "Elektronik postalarıma yanıt vermiyorsun, telefonlarımı açmıyorsun, mesajlarıma dönmüyorsun. Sana her yoldan ulaşmaya çalışıyorum. Seni ve aileni görmek isiyorum. Senin her zaman söylediğin gibi normal bir aile olarak. "

Candy o dönemde ne kızı Tori'ye ne damadı Dean'e ulaşabildiğini hatta bazı torunlarını hiç görmediğini bile söyledi.

Tori ise buna yanıt olarak "Bana nasıl ulaşabileceğini biliyor. Bizim nerede oturduğumuzu biliyor. Eğer torunlarını görmek istiyorsa bunun için çaba harcamalı" diye yanıt verdi.

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'ANNESİ SERVETİNİ BAŞKASI İÇİN HARCIYOR'

İlerleyen zamanda Candy, kızı Tori'ye finansal açıdan yardım ettiğini hatta onun faturalarını bile ödediğini TMZ adlı internet sitesine söyledi. Bu ödemelerin hiçbirini geri almadığını da sözlerine ekledi.

Anne ve kızı hakkındaki son iddia da Candy Spelling'in, kızı ucuz motellerde ve karavan parklarında kalırken büyük servetini genç bir arkadaşıyla paylaştığı yolundaydı.

İddialara göre kızı finansal zorluklarla mücadele edip beş çocuğuna bakmaya çalışırken Candy, bütün servetini kendini ve genç arkadaşını şımartmak için harcıyordu.

İddialara göre Tori'nin annesi Candy, milyon dolarlık servetini arkadaşı olan oyuncu Josh Flagg ile birlikte harcıyor.





Tori Spelling ile Dean McDermott, boşanmak üzere. Eşine göre Spelling'in normal bir hayat sürecek kadar da parası var.