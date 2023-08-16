Ünlü ailenin mutlu günü: Sevgilisi önünde diz çökünce mutluluktan ağladı

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Gençti, güzeldi, hem kendi ülkesinin halkı hem de dünya üzerindeki milyonlarca kişi tarafından beğeniliyordu. Hangi kıyafeti giyse, hangi takıyı taksa anında taklit ediliyordu.



Üstelik güzelliği de dillere destandı. Öyle ki bir kuşak tarafından güzel kadın nitelemesi onun adı kullanılarak yapıldı. Ne de olsa o bir ülkenin hükümdarının karısı yani imparatoriçeydi.

Öte yandan yerine getirmesi gereken önemli bir görevi vardı. Tahta veliaht doğurmak. Onu da yaptı tabii. Kısa sürede ikisi kız ikisi erkek dört tane çocuk dünyaya getirdi.

Kız çocuklarının taht için söz hakkı yoktu ama iki tane erkek çocukla ailenin geleceği de güvence altına alınmıştı. Böyle bakıldığında hayatları sorunsuz sürecekmiş gibi görünüyordu. Ama öyle olmadı.



O peri masalı kahramanı gibi görünen genç kadın, hükümdar kocası ve tüm ailesi, gerçekleşen siyasal değişiklikler nedeniyle arkalarına bile bakmadan ülkelerini terk etmek zorunda kaldılar.



Artık onlar için alışık olmadıkları başka bir hayat başlamıştı. Masal bitmişti...



Geçen zamanda bir dönemin binbir gece masalı kahramanı olan kadın, tahtını yitiren kocasını da kaybetti. Sonra çocuklarıyla birlikte hayatına devam etti. Bugünlerde gündeme gelmesinin nedeni ise mutlu bir olay...

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TORUNUNUN MÜRÜVVETİNİ GÖRDÜ

Buraya kadar kısaca özetlediğimiz bu olayların kahramanları İran'ın son şahı Muhammed Rıza Pehlevi, karısı Farah Pehlevi ve çocukları. Aile, artık ABD ve Fransa'da yaşamını sürdürüyor. Eski hükümdar eşi geçen zaman içinde gelin, damat ve çok sayıda torun sahibi de oldu.

Ailece ülkeden ayrıldıkları 1979 yılından bu yana artık imparatoriçe unvanını da taşımayan Farah Pehlevi, geçtiğimiz hafta sonu hayatının en mutlu günlerinden birini yaşadı.



Şu anda 84 yaşında olan Farah Pehlevi'nin. bir zamanlar veliaht prens olan 62 yaşındaki en büyük oğlu Rıza'dan dünyaya gelen kızı Iman bir süredir birlikte olduğu Amerikalı Bradley Sherman ile nişanlandı.

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Babası eski bir veliaht prens olduğu için kendisi de sembolik olarak "prenses" unvanını taşıyan 29 yaşındaki Iman ile Sherman'ın kumsaldaki romantik nişan anları da ailenin sosyal medya sayfalarından paylaşıldı.

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Farah Pehlevi'nin oğlu Veliaht Prens Rıza ile gelini Yasmine'nin Instagram sayfalarında yer verdiği fotoğraflarda iki gencin mutluluğu gözler önüne seriliyor.Paylaşılan fotoğraflara göre Bradley Sherman, evlilik teklifi ve nişan yüzüğünü vermeden önce kumsalda küçük bir hazırlık yaptı.Kumların üzerini gül yapraklarıyla donatan Sherman, sonra da sevgilisi Iman'ın önünde diz çöküp ona evlenme teklif etti ve değerli bir taşla süslü bir nişan yüzüğü verdi. Genç kızın ise o anlarda gözyaşlarını tutamadığı görüldü.Gelin adayı Iman'ın annesi Yasmine ve babası Rıza, Instagram sayfalarında o mutlu anları kayıt altına alan fotoğrafları " Bizim tatlı Iman'ımız bu hafta sonu nişanlandı. O ve Bradley üç yıldır flört ediyorladı. Onların ilişkisinin gelişip "çiçek açmasına" hepimiz tanıklık ettik. Bundan böyle yaşamlarını birbirlerine adamaya söz verdikleri için çok mutluyuz" mesajı eşliğinde paylaştı.

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Çiftin bu paylaşımına takipçilerden çok sayıda tebrik mesajı geldi. İran'ın eski imparatoriçesi Farah Pehlevi de torununun mutluluğuna "Mükemmel" mesajıyla ortak oldu.Iman'ın ablası Nur da kendi Instagram sayfasında yaptığı paylaşımla kutladı.Yakında evlenmeye hazırlanan Iman Pehlevi ve Bradley Sherman , finans sektöründe çalışıyor. Çift, 2017 yılında ortak bir arkadaşları aracılığıyla tanıştı. Sonradan dostlukları aşka dönüştü ve şimdi de hayatlarının geri kalanını birlikte geçirmeye karar verdiler.

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Iman, mutluluğunu ablası Nur, kardeşi Farah (solda) ve annesi Yasmine ile paylaştı.

Pehlevi ailesi,o gün kelimenin tam anlamıyla mutluluktan uçuyordu.





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Iman'ın nişan töreninin bu kadar ilgi görmesinin nedeni ailesinin geçmişi. Hiç tanışmadığı dedesi Muhammed Rıza Pehlevi ile babaannesi Farah Pehlevi, 1959 yılında gösterişli bir törenle evlendi.O sırada evlilik öncesi adıyla Farah Diba, henüz 21 yaşında bir genç kızdı. Şah Muhammed Rıza ise 40 yaşındaydı. İran'ın son şahı olarak tarihe geçen Rıza Pehlevi, Farah'dan önce iki evlilik daha yapmıştı.

İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi ilk evliliğini Mısır Prensesi Fevziye ile yapmıştı. Fakat eşi tahta varis olacak erkek çocuk yerine bir kız çocuğu doğurduğu için ondan boşandı, karısını sürgüne gönderdi.

İkinci evliliğini de sonradan "mahzun prenses" olarak anılan Süreyya İsfendiyari ile yaptı. Fakat Süreyya tahta bir varis veremediği yani çocuk dünyaya getiremediği için ondan boşanmıştı. Güzelliği dillere destan olan Süreyya da hayatını ülkesinin dışında sürdürmek zorunda kalmıştı.



Rıza Pehlevi bunun ardından kendisinin yarı yaşındaki Farah Diba ile evlendi. Son derece görkemli bir şekilde gerçekleşen düğün, dünya medyasından da büyük ilgi gördü. Özellikle Farah Pehlevi'nin gelinliği, kuşağının birçok sosyete düğününe esin kaynağı oldu.

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Son İran Şahı Rıza Pehlevi'nin ilk karısı Mısır Prensesi Fevziye ve ikinci karısı Süreyya.

Şah Rıza Pehlevi ile eşi Farah'ın; Rıza, Farahnaz, Ali ve Leyla adında dört tane çocuğu oldu. Hükümdarlıkları sırasında Farah, ülkesinde kültür ve sanatın yükselmesi için çaba harcadı. İran'ın batı dünyasına açılmasına destek verdi.

Aynı zamanda dünya çapında tanınan bir moda ikonuna da dönüştü. Bu arada Farah Pehlevi'nin, ABD'nin suikaste kurban giden başkanı John F. Kennedy'nin eşi Jackie'ye benzetildiğini ve Orta Doğu'nun Jackie Kennedys'si olarak anıldığını da ekleyelim.



Fakat Şah Rıza Pehlevi ve Farah, İran'da yaşanan siyasi değişim sonucunda 1979 yılında ülkelerini terk etmek zorunda kaldılar: Tüm aile 43 yıldır sürgünde yaşıyor. Farah Pehlevi ise hayatını ABD ve Fransa'da sürdürüyor.