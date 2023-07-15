Milyarder annesi genç arkadaşıyla gününü gün ederken ünlü yıldız çocuklarıyla sokakta kaldı

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ZENGİN BİR BEBEK OLARAK DOĞMUŞTU... ŞİMDİ SOKAKTA KALDI

Şimdi anlatacağımız kişi ise tanınmış bir oyuncu. Çok varlıklı bir babanın kızı olarak dünyaya gözlerini açtı. Babası ölünce, annesio milyon dolarlık mirastan ona 'devede kulak' bir pay verdi. O ise şimdi trajedisiyle gündemde.

Daha önce evini küf bastığı ve ailece sağlıklarının bozulduğunu açıklayan bu oyuncu şimdi de kocasından ayrılmak üzere. Üstelik mali krizde ve annesi ona tek kuruşluk yardım bile etmiyor. Bunu yapmadığı gibi servetini kendisinden çok genç yaşta bir arkadaşı için harcıyor.

Bu ünlü oyuncunun artık bir evi bile yok. Beş çocuğuyla birlikte önce ucuz bir motelde kaldı sonra da bir arkadaşının evine sığındı. Özetlemek gerekirse annesi her ne kadar aksini ileri sürse de sahip olduğu bütün sınırsız imkanı başkasıyla paylaşırken ünlü oyuncu, kelimenin tam anlamıyla sokakta kaldı.

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UCUZ OTELDEN ÇIKIP ARKADAŞININ EVİNE SIĞINDI

Magazin gündemini yakından takip ediyorsanız bir döneme damgasını vuran ünlü oyuncu Tori Spelling'den söz ettiğimizi anladınız zaten.

Kocası Dean McDermott'la yaşadığı aile sorunlarını bir türlü aşamayan 50 yaşındaki Spelling, geçtiğimiz haftalarda, beş çocuğuyla birlikte ucuz bir motel odasında konaklamasıyla gündeme gelmişti. Sonra oradan çıkıp iddialara göre bir arkadaşının evine taşındı. Ama çektiği çile bitmedi.

Spelling ile ilgili gelişmeler konuyu takip edenleri meraklandıran bir şekilde devam ediyor. Çünkü kendisi başını sokacak bir yer bulmanın derdindeyken annesinin nasıl bir hayat sürdüğü ortaya çıktı.

Tori Spelling 'in bir türlü yıldızının barışmadığı annesiyle ilişkisine dair iddialar ortalarda dolaşıyor. Ki bunlar her evladın kalbini kıracak türden.

'ANNESİ ONUN YÜZÜNE BAKMAYIP BAŞKASINI ŞIMARTIYOR': ABD ve İngiliz magazin medyasına yansıyan iddialara bakılırsa Spelling, bir yandan beş çocuğuyla birlikte başını sokacak bir yer arayıp bir yandan da evlilik sorunlarıyla uğraşırken annesi Candy, bir başkasını elindeki maddi olanaklarla şımartıyor. Bu durum da Tori Spelling'in kıskançlığa teslim olmasına neden oluyor, onu ve daha da kırılgan hale getiriyor.

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'ONU KISKANIYOR'

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan iddiaya göre Spelling'e yakın bir kaynak, kızının yüzüne bakmayan 77 yaşındaki anne Candy Spelling'in kendisinden çok genç yaşta olan TV yıldızı Josh Flagg ile yakınlaştığını ileri sürdü.

Kendisine Hollywood'un bir dönemine damgasını vuran ünlü yapımcı Aaron Spelling'den kalan mirasın keyfini de onunla birlikte çıkarıyor.

Söz konusu kaynağa göre Candy, Josh ile birlikte yurt dışı gezilerine gidiyor, ona pahalı hediyeler veriyor.

Spelling ailesine yakın kaynak durumu "Tori ile annesi Candy arasındaki ilişki uzun süredir sorunlu. Ama şimdi Tori maddi açıdan bu kadar sıkışmış bir haldeyken ve kocası Dean ile evliliğinin geleceği de belirsizken annesinin Josh'a gösterdiği ilgiyi kıskanmadan edemiyor. Josh'un annesinden gördüğü ilgiye kızıyor" diye özetledi.

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İHTİYAÇLARI BİRBİRİYLE ÖRTÜŞMÜYOR

Spelling ailesine yakın kaynağın belirttiğine göre aslında 37 yaşındaki Josh Flagg, Tori'nin de arkadaşı ama bu durum yine de annesinin kendisinden esirgediği ilgili ona göstermesine öfke duymasına ve onu kıskanmasına engel olmuyor.

Söz konusu kaynak "Tori yardıma muhtaç ve annesi Candy de öyle aslında. Ama ihtiyaçları birbiriyle örtüşmüyor" dedi.

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ANNESİ BOŞANDIKTAN SONRA ONUN EVİNE TAŞINDI

Candy Spelling, Tori'nin babası ünlü yapımcı Aaron'ın ölümünden sonra Bobby Boyd ile evlendi. Fakat o evliliği de uzun sürmedi.

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Ondan boşandıktan sonra Josh Flagg ile aralarında samimi bir dostluk gelişti. Hatta ileri sürülenlere göre genç adam, Candy'nin evinde yaşıyor bir süredir.

Candy Spelling, genç dostuyla bu yaz çıktığı Viyana, Prag ve Paris'i kapsayan Avrupa gezisinde çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı.

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HEM EVSİZ, HEM PARASIZ: Aslında Hollywood tarihine geçen birçok ünlü dizinin yapımcısı Aaron Spelling'in kızı Tori. Fakat babasının ölümünden sonra annesi Candy, ona dudak uçuklatan mirastan çok az bir pay verdi. Diğer yandan Spelling'in 56 yaşındaki Kanadalı oyuncu,Dean McDermott ile 18 yıllık evliliği de çok ciddi bir sarsıntı geçiriyor. Özetle Tori Spelling, şu dönemde hem parasız hem de evsiz kaldı.

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MOTELİN KONUMU DA ÇOCUKLAR İÇİN UYGUN DEĞİLDİ





Bundan birkaç ay önce evlerini saran küf yüzünden ailece sağlıklarının bozulduğunu ve kendilerine yeni bir ev bulmaları gerektiğini sosyal medyadan duyurdu Spelling. Fakat maddi durumunun iyi olmadığı önceki hafta ucuz bir motelde görüntülendiğinde iyice gözler önüne serildi.

Spelling, Mc Dermott ile evliliğinden olan çocukları 16 yaşındaki Liam, 15 yaşındaki Stella, 11 yaşındaki Hattie, 10 yaşındaki Finn ve altı yaşındaki Beau ile birlikte ucuz bir motelde bir süre konakladı. Fakat daha sonra yol kenarındaki bu ucuz motelden ayrılıp bir arkadaşının evine taşındı ileri sürülenlere göre.

Spelling gibi babasına ait lüks bir malikanede büyüyen sonra da gösterişli bir hayat sürdüren biri için Los Angeles'ın sanayi bölgesindeki bu ucuz modelde kalmak zaten yeterince zor bir durumdu.Üstelik motelin konumu da çok iyi değildi. Motelin karşısında, çocuklara hiç uygun olmayan yetişkinlere yönelik bir gece kulübü bulunuyordu.

Bütün bunlar üzerine Spelling'e arkadaşı yardım elini uzattı. Aile, geçtiğimiz günlerde, eşyalarını alıp motelden çıkış yaparken görüntülendi.

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SAHTE İSİMLE KAYIT YAPTIRDI: ileri sürülenlere göre Tori Spelling, motele yerleşirken sahte bir isimle kayıt yaptırdı. Ne babasının Spelling soyadını ne de evliliği yasal olarak bitmediği için hala taşıdığı McDermott soyadını kullandı.

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'KIZIMI DESTEKLİYORUM': Bu arada Tori'nin annesi Candy daha geçen hafta TMZ sitesine verdiği demeçte yaşadığı evlilik sorunlarında kızınıdesteklediğini söylemişti. Candy "Kızımı seviyorum ve ne yaparsa yapsın onu destekliyorum. Size başka ne söyleyebilirim ki" demişti.





BÜYÜK SERVETTEN SADECE 800 BİN DOLAR ALDI

Spelling ailesinde işler Aaron Spelling'in ölümüne kadar gayet yolunda gidiyordu. Fakat onun ölümünden sonra işler değişti.

Candy ile Tori'nin arası açıldı. İkisinin arasında da şu anda Candy'nin sahip oludğu 600 milyon doların üzerinde servet vardı.

Aaron Spelling'in ölümünden sora servetinin 500 milyon dolarlık kısmını karısı Candy'ye bıraktığı anlaşıldı. Sürekli olarak maddi sorunlarla boğuşan Tori ise babasının ölümünden sonra bu göz kamaştıran servetten sadece 800 bin dolar alabildi.

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BEŞ ÇOCUKLARI VAR: Spelling ilk evliliğini 2004 ile 2006 arasında Charlie Shanian ile yaptı. Fakat Dean McDermott uğruna ondan boşandı. Çift, 2006 yılında hemen evlendi. Spelling ile McDermott'un yaşları 14 ile 4 arasında değişen beş tane çocuğu bulunuyor.





EVİLİKLERİNDE YILLARDIR SORUNLAR VAR

Tori Spelling ile Dean McDermott son iki yıldır evliliklerindeki sorunlarla gündemde.Bundan iki yıl önce Page Six'in internet sitesine konuşan kaynaklar, "Tori'nin arkadaşları, boşanma kararının yıllar önce alınmamasına şaşırdı. Hiçbiri kocası Dean'e hayran değil" diye konuştu.

Yine sitenin o dönemdeki iddiasına göre Tori Spelling, bir süredir kız arkadaşlarından birçoğuyla da bağlantısını kesti. Eskiden onlarla sık sık buluşan Tori artık arkadaşlarıyla görüşmüyor.

Hatta çiftin yatak odalarını çoktan ayırdığı da ileri sürülenler arasındaydı. McDermott, katıldığı bir podcast yayınında boşanacaklarına dair söylentilere tepki gösterip "Bunu neden bilmek zorundasınız? Bu sizin gününüzü nasıl etkileyecek?" diye konuşmuştu.

LOS ANGELES'IN EN PAHALI MALİKANESİ ONUN AİLESİNİNDİ

Spelling ailesinin adı bundan yıllar öce bambaşka bir haberle gündeme gelmişti. Bunun nedeni de Aaron Spelilng'in ölümünden sonra sahip olduğu malikanenin satılmasıydı.

Bir zamanlar Spelling ailesinin yaşadığı bu malikane Los Angeles'ın en büyük malikanesi olarak biliniyordu. 123 odalı malikânede bir yeraltı gece kulübü ile spa ve bowling salonu da bulunuyor.

Yaklaşık 2 bin 500 metrekare büyüklüğündeki malikâne, 1991 yılında Spelling’in eşi Candy tarafından inşa ettirildi.

Bu lüks konut önce2011 yılında Formula 1’in varislerinden Petra Ecclestone tarafından 85 milyon dolara satın alınmıştı. Ecclestone malikaneyi adı açıklanmayan bir Suudi Arabistanlı milyardere 120 milyon dolara sattı. Los Angeles'ın bu en büyük malikanesi geçen sene bir kez daha satışa çıktı. Bu kez istenen para ise 165 milyon dolar.

HOLLYWOOD'UN EN ÜNLÜ YAPIMCISIYDI

Tori Spelling'in babası Aaron Spelling'i kısaca hatırlamak gerekirse...1923 ile 2006 yılları arasında yaşayan Speling, Hollywood(u bir dönemine damgasını vuran yapımcılardan biri.

Dynasty (Hanedan) Fantasy Island (Fantezi Adası) The Streets of San Francisco (San Francisco Sokakları) Charlie's Angels (Charlie'nin Melekleri) Melrose Place, kızına başrol verdiği Beverly Hills, 90210 hep onun yapımcı olarak imzasını attığı diziler.

Spelling ilk evliliğini 1953 ile 1964 arasında Carolyn Jones ile yaptı. Daha sora Tori ile birlikte oğlu Randy'nnin de annesi olan Candy Spelling ile evlendi. 1968'de başlayan evlilik Speiling'in 2006 da ölümüne kadar sürdü.