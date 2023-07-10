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Balayında bile aynı otelde kalmamışlar! Babalık testi için acilen evine dönmek zorunda kaldı

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#Prenses Charlene#Prens Albert#Monako Prensliği
Balayında bile aynı otelde kalmamışlar Babalık testi için acilen evine dönmek zorunda kaldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2023 12:35

Balayı, yeni evli bir çift için hayatın en önemli dönemeçlerinden biri kuşkusuz. Düğün sonrası, "karı-koca" olarak birlikte çıktıkları ilk tatil. Sadece birbirlerine ayıracakları zamanlar ve genellikle deniz kenarında geçirilen romantik günler - bütçe durumuna göre haftalar- demek.

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BALAYINI AYRI OTELLERDE GEÇİRDİLER
Büyük olasılıkla balayı denildiğinde adı üstünde yeni evli çiftin en tatlı, en "cicim zamanları" gelir akıllara. 

Peki ya dünyaca ünlü bir çiftin bilerek ve isteyerek balayını, birbirlerinden kilometrelerce uzakta ayrı otellerde geçirdiğini söylesek.

Hem de adı üstünde bir zorunluluktan değil, tamamen kendi tercihleriyle! Peki kimmiş bu ünlü çift, gelin bir bakalım.

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Balayında bile aynı otelde kalmamışlar Babalık testi için acilen evine dönmek zorunda kaldı

BALAYI TATİLİ BİLE AYRI AYRI
O ünlü çift, 2011 yılında tüm dünyanın meraklı bakışları altında evlenen ve geçen hafta da yıl dönümlerini kutlayan Monako Prensi 2. Albert ile eşi Prenses Charlene.

12 yıl öncedünyanın tanık olduğu iki kraliyet düğününden birinin kahramanları Charlene ile Albert. Elbette onlardan birkaç ay önce evlenen çiftin Prens William ile Kate Middleton olduğunu hatırlatmaya gerek yok meraklıları için.

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Ki onlar düğünden sonraki gün Buckingham'ın bahçesinde el ele yürüyüp kendilerini bekleyen helikoptere bindiler ve balayına "uçtular." Ama Albert ile düğününde bile ağlayan Charlene'i böyle gören olmadı.

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GELİNİN MEMLEKETİNE GİTTİLER
Biz yine Monako Prensliği'nin tahtında oturan çifte dönelim. Çift, düğünden sonra balayı için Güney Afrika'daki Durban'a gitti. Orada dönemin Devlet Başkanı Jacob Zuma ile buluştular. Albert ile Charlere sadece Monako Prensliği'ni temsil ettiği için önemli konuk olarak nitelendirilmedi. Güney Afrika'nın aynı zamanda Charlene'in anavatanı olduğunu da not düşelim.

Albert ile Charlene, Devlet Başkanı Zuma ile buluşmaya birlikte gitti. Fakat toplantı sonrasında olup bitenler basının gözünden kaçmadı.

Yerel gazetelerin "çarşaf çarşaf" yazdığına göre Albert ile Charlene, o toplantının ardından, her yeni evli çiftin yapacağı gibi el ele ayrılmadı. İkisi farklı araçlara binip farklı yönlere gitti. Belirtilenlere göre bir tür paparazzileri atlatma taktiği değildi bu üstelik.

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KİLOMETRELERCE UZAKTA İKİ AYRI OTELDE KALDILAR
Albert, o balayı tatilinde Durban'daki Hilton Oteli'nde kaldı. Charlene ise ondan yaklaşık 16 kilometre uzaktaki Oyster Box Otel'e yerleşti.

İşte bu durum sadece Güney Afrika'da konu edilmedi. Haber, ülke sınırlarını aşıp dünyaya yayıldı. Yeni evli çiftin neden ayrı otellerde konakladığı hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldı.

O dönemde Monako Sarayı'ndan bu kadar merak uyandıran konuyla ilgili yapılan açıklamada durumun"pratik nedenlerden" kaynaklandığı ifade edilmişti. 

Bu açıklama daha da merak uyandırdı. Aslına bakılırsa aradan geçen bunca zamana karşın, hala bu konu net bir yanıta kavuşmadı. Bu yüzden de çiftin her evlenme yıl dönümünde yeniden gündeme geliyor.

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ERTESİ SABAH TOPLANTIYA KATILACAĞI BELİRTİLDİ
Albert ile Charlene'in balayında farklı otellerde kalmalarıyla ilgili bir açıklama gerçekten ilginçti. Gelin, onu da bir hatırlayalım.

Kimseyi tatmin etmeyen bu açıklamaya göre Albert'in ertesi sabah erken saatlerde, konakladığı Hilton Oteli'nde bir toplantısı vardı. Geceyi karısının kaldığı otelde geçirip ertesi sabah tekrar Hilton'a giderken trafiğe takılmamak için orada konaklamayı uygun gördü. Ama Charlene'in neden kocasıyla kalmadığına dair tatmin edici bir açıklama yapılamadı.

Daha da ilginci Albert'in neden balayında bu tür bir toplantı planlandığı sorusu da kafalarda mantıklı bir yanıt bulabilmiş değil. 

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TATİLİ, BABALIK TESTİ İÇİN KISA KESTİ İDDİASI
Tabii bu açıklamalara kimsenin inanmamasının önemli bir nedeni var. O dönemde ayrı otellerde geçirilen balayı konusunda başka bir iddia daha vardı.

Buna göre Albert ile Charlene,balayında da öyle sanıldığı kadar mutlu mesut değildi. Bunun nedeni de düğün öncesi Charlene'in Monako'dan tabi iki düğünden kaçmasına neden olan Albert'inevlilik dışı çocuklarıyla ilgili iddialardı. Charlene daha nişanlıyken her kaçma girişiminde yalanıp Monako Sarayı'na geri getirildi ileri sürülenlere göre.

İşe o balayı sırasında da Albert'in evlilik dışı bir başka çocuğu olduğuna dair bir söylenti yayıldı. . Albert de Güney Afrika'dan erken ayrılıp Monako'ya döndü. Nedeni ise bir babalık testi
yaptırmak zorunda olmasıydı. Yani Albert balayını kısa kesip babalık testi yaptırmak için ülkesine döndü.

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Durum, daha doğrusu Albert ile Charlene'in evlilik yıl dönümünde tekrar gündeme gelen söylentiler bu şekilde. 

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İKİ EVLİLİK DIŞI ÇOCUĞU OLDUĞU RESMEN DOĞRULANDI
Tabii Albert'in bu telaşı da Charlene'in kaçmak istemesi de boşuna değildi. Zaten Albert'in,kendisinden olduğu babalık testleriyle kanıtlanmış iki tane çocuğu bulunuyor. 

Bunlardan bir tanesi Amerikalı Tamara Rotolo ile ilişkisinden dünyaya gelen 31 yaşındakikızı. Ki bu genç kızın adı Jazmin Grace Grimaldi. Yani hem Albert'insoyadını taşıyor hem de annesi Prenses Grace'n adını.

Diğer evlilik dışı çocuk ise eski bir hostes olan Nicole Coste'den dünyaya geyen Alexandre Grimaldi Coste.

Bu evlilik dışı çocuklardan Jazmin Grace, taht üzerinde herhangi bir hak iddia etmeme konusunda babasıyla bir anlaşma imzaladı ve bunun karşılığında hatırı sayılır bir maddi destek aldı. Net olarak bilinmese de oğlu Alexandre'in da aynı durumda olduğu konuşuluyor.

Bu arada Albert ile Charlene'in uzun uğraşlardan ve tedavilerden sonra sahip oldukları ikizleri bulunuyor. Biri kız diğeri erkek olan Jacques ve Gabriella adındaki ikizler 9 yaşında. Tahtın ilk sıradaki varisi Jacques, ikizi Gabriella ise ikinci sırada.

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TANIŞTIKLARINDA CHARLENE 22, PRENS 42 YAŞINDAYDI
Albert ile Charlene, 2000 yılında Monako'da düzenlenen bir yüzme etkinliğinde tanıştı. O sırada Charlene 22, Albert ise 42 yaşındaydı.

2006 yılında romantik bir ilişki yaşadıklarını resmen duyurdular. Charlene Wittstock, bir yıl sonra sporu bıraktı. 23 Haziran 2010'da da nişan haberi geldi çiftten. Fakat düğüne kadar geçen zaman içinde Albert'in çapkınlık haberleri de manşetlerden düşmez oldu, gayri meşru çocukları birer birer ortaya çıktı.

Balayında bile aynı otelde kalmamışlar Babalık testi için acilen evine dönmek zorunda kaldı

'VARİS DOĞDUKTAN SONRA İKİSİ DE ÖZGÜR KALACAK''
Paris merkezli VSD dergisine konuşan bir kaynak çiftin evliliği hakkında çok çarpıcı sözler sarf etmişti: "Charlene taht için meşru bir varis üretmek zorunda. Bu gerçekleştikten sonra her ikisi de yeniden özgür olacak. Boşanmak, Grimaldi ailesinde bir gelenektir."

Ama bu öngörü gerçekleşmedi. Her ne kadar son iki yıldır haklarındaki ayrılıyorlar söylentileri hiç durmasa da çift evliliklerini sürdürüyor. En azından görünüşe göre!

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#Prenses Charlene#Prens Albert#Monako Prensliği

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