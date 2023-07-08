Dört çocuk doğurup böyle kalınır mı! Sırrını, kardeşinin karısı açıkladı

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FİZİKSEL GÖRÜNTÜ MESELESİ ÖNEMLİ

Bu yaz tatili öncesinde de birçok kişi için bir hazırlık süreci yaşanır. Sadece tatilde giyilecekleri alıp valiz hazırlamakla ilgili bir durum değil bu üstelik.

Yaz mevsiminin sıcağında giyilecek incecik kıyafetlerin, özellikle de bikini ve mayoların güzel durmasının hazırlığıdır bu.

En umursamaz kişiler bile yaz tatili öncesi, görüntüsüne çeki düzen vermek için fazladan ter döker. Öyle ya da böyle plajda güzel görünmenin de bir bedeli var kuşkusuz.

Sıradan insanlar bile bu 'fiziksel görüntü' meselesine bu kadar önem verirken ünlüler kayıtsız kalabilir mi? Tabii ki hayır.

Çünkü bir ünlü için plajda formunu kaybetmiş bir şekilde görüntülenmek hiç de azımsanacak bir dert değil. Birkaç kilo fazlalığı, üzerinde güzel durmayan bir bikini ya da mayo, o ünlünün aylar boyu magazin basınının manşetlerinden düşmemesi anlamına geliyor. Hele söz konusu ünlü, belli bir yaşın üzerinde bir kadın olursa.

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Ama bunun tam tersi olduğunda da o ünlü kişi manşetlerden inmez. Onun o yaşta ve hele birkaç çocuk doğurmuşsa nasıl olup da böyle göründüğü durmadan yazılır çizilir. Sırları masaya yatırılır. İşte şimdi magazin dünyası böyle bir kişiyi konuşuyor.

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DÖRT ÇOCUKTAN SONRA NASIL BÖYLE FORMDA KALIYOR?

Öncelikle 50 yaşını geride bırakmış bir kadın, bu kişi. Üstelik dört tane de çocuk dünyaya getirdi. Bu da dört kez vücudunun bütün dengesinin sarsıntı geçirmesi, arada kilo alması ve sonra vermesi anlamına geliyor.

Nasıl olup da hala 20'li ya da 30'lu yaşlardaki görüntüsünü koruduğu elbette masaya yatırıldı bu ünlünün. Kim olduğunu da söylersek, Danimarka'nın gelecekteki kraliçesi Prenses Mary'nin!

Veliaht Prens Frederik ile evli olan dört çocuk annesi Mary, bir süre önce 51 yaşına girdi. Tüm ailesiyle birlikte çıktığı Ibiza tatilinde, zeytin yeşili mayosuyla görüntülendi Mary.

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HERKES ONUN SIRRINI MERAK ETTİ

Önce lüks bir yatla mavi sulara açılan sonra da plajda denize giren Prenses Mary'nin tepeden tırnağa, her anlamda formda olması da büyük ilgi çekti. Doğal olarak herkes yarım asrı geride bırakan Mary'nin formunun sırrını merak etti.

Aslına bakılırsa herkes böylesine ayrıcalıklı hayatlar süren insanlar hakkında "O kadar olanağı var, tabii ki kendine bakacak" diye düşünür. Ama durum her zaman öyle değil.

Söz gelimi, İngiliz kraliyet ailesinin üyelerinden biri, Prens Andrew'nun kızı 'doğuştan prenses' Beatrice, evleninceye kadar sürekli olarak bir türlü veremediği kilolarıyla gündem oldu. Yani o da onca imkanına rağmen bir türlü formunu koruyamadı.

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Ama ne zaman hayatına şu anda evli olduğu Edoardo Mapelli Mozzi girdi Beatrice de hem fazla kilolarından kurtuldu hem de eskisiyle kıyaslanamayacak kadar güzel giyinmeye başladı.

Bu örneği verdik, çünkü 51 yaşında formda kalma sırlarını masaya yatıranlara göre Mary'nin dört çocuk doğurup hala evlendiği gündeki kadar formda olmasının bir bedeli var. Elbette olanaklarıyla da ilgili ama bu tek başına yeterli değil.





BÖYLE GÖRÜNMENİN BİR BEDELİ VAR

Başka bir deyişle Mary, bu uğurda çaba harcıyor ve ter döküyor. Mary'nin hep ideal kilosunda kalma sırlarına biz de bir bakalım isterseniz.

Gelecekte Danimarka'nın kraliçesi olmaya hazırlanan Mary, bunun sadece unvan meselesi olmadığını, aynı zamanda tıpkı bir model ya da oyuncu gibi görüntüsünü koruması gerektiğini düşünüyor. Bu anlamda da hareketli bir hayat sürüyor.

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Uzmanlara göre Mary'nin farklı disiplinleri bir araya getiren bir egzersiz programı var. Buna yürüyüş, hafif tempolu koşu, hızlı koşu ve at binmek dahil.





KARDEŞİNİN KARISI ANLATTI

Mary'nin erkek kardeşinin karısı Leanne Donaldson bu konuda, Avustralya'da yayınlanan New Idea'ya şunları böyledi: "Mary, ailesinin geri kalanı gibi bir egzersiz tutkunu. Daima, yürüyor, hafif tempolu koşu yapıyor ya da at biniyor."

Gelininin söylediğini doğrulayan örnekler sık sık objektiflere de takılıyor. Mary, ülkesi Avustralya'ya gittiğinde de kocasıyla birlikte yaşadığı Danimarka'da bulunduğunda da bazen Frederik ve oğluyla bazen de yalnız başına sabah koşusu yaparken görülüyor.

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Ayrıca Mary'nin hem Avustralya'da hem de Danimarka'da maratonlara katılmışlığı ya da yardım kuruluşları tarafından düzenlenen etkinliklerde koşmuşluğu da var.





ÖZEL SPOR EĞİTMENİYLE ÇALIŞIYOR:Ama hepsi bu kadar değil. İşte işin burasında yukarıda söylediğimiz "olanaklar" devreye giriyor. Mary, uzun süredir formunu korumak için özel bir eğitmenle çalışıyor. Böylece kendi yaşına ve fiziğine uygun egzersizler yapıp gençlik yıllarındaki fiziğini koruyor.





SAĞLIKLI BESLENME

Bir de işin beslenme kısmı var ki formda kalmak söz konusu olunca bu durum çok önemli. Mary, Danimarka usulü besleniyon. Yani ağırlıklı olarak balık yiyor. En çok da sağlıklı yağ kaynağı olarak bilinen somon balığını tüketiyor. Karbonhidrat alımı ise en alt düzeyde.

Bu arada antioksidan özellikleriyle bilinen ahududu, yaban mersini gibi şeker oranı düşük meyveler ile protein alabileceği kuru yemişler yiyor Mary. Bu beslenme tarzı yaşlanma etkilerini de azaltıyor.