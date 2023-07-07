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Bir yıldız, milyonların gözü önünde böyle çöktü: Artık sokakta kendi kendine konuşuyor

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#Heather Locklear#Richie Sambora#Chris Heisser
Bir yıldız, milyonların gözü önünde böyle çöktü: Artık sokakta kendi kendine konuşuyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2023 09:44

Genel olarak herkes gösteri dünyasındaki "bir yıldız doğuyor" öykülerine meraklıdır. Zor koşullardan gelen kişilerin engelleri birer birer aşarak basamakları tırmanması ve sonuçta zirveye çıkması.

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SEVENLERİ, USUL USUL UMUTLARINI YİTİRİYOR
Tabii ki hayatın her alanı gibi bunun da bir başka yüzü daha var. Kimileri de yıldız oluyor olmasına ama "düşüşleri" de yine milyonların gözleri önünde yaşanıyor.

Birazdan işte bunlardan birini anlatacağız size. Dışarıdan bakıldığında, onu mutlu etmesi gereken, kusursuz gibi görünen bir hayatı olan bu yıldız, artık 'aynanın karanlık tarafında'. 

En çok da ailesi ve yakınları onun bir daha toparlanabileceği konusunda umutlarını usul usul yitiriyor.

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ONU TANIYANLAR ÜZÜNTÜDEN KAHROLDU
Bu sözünü ettiğimiz kişi bir dönem ülkemizde de çok izlenen Melrose Place adlı diziyle gencecik yaşında ün kazanan Heather Locklear.

Biraz geçen yılların ama en çok de kendi kendisinin etkisiyle parlak günleri çok gerilerde kalan Lockhear, geçtiğimiz hafta Los Angeles sokaklarında onu tanıyanları üzüntüden kahredecek şekilde görüntülendi.

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Heather Locklear'ın alkol ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklarıyla bir türlü başa çıkamadığı ilk bakışta anlaşılıyordu o gün.

Bir binadan çıkan Locklear, yuvarlanıp düşmemek için hemen yanında bulunan sütunlardan destek aldı. Daha açık söylersek ayakta duracak hali bile kalmamıştı oyuncunun. Sonra merdivenlere oturan oyuncunun yüzünün ve gözlerinin şiş olduğu dikkatlerden kaçmadı.

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KENDİ KENDİNE KONUŞMAYA BAŞLADI
Ama bu görüntünün dışında daha vahim bir durum vardı. Locklear, merdivende oturup bir süre etrafını inceledikten sonra kendi kendine konuşmaya başladı.  

Sonra eline bir dergi ya da broşür benzeri bir yayın alan Heather Locklear, okuduğu bir şeye sinirlenip yine kendi kendine konuşmayı sürdürdü. Sonra da okuduğunu hemen çantasına attı.

Locklear, böyle bir yandan etrafı izleyip diğer yandan kendi kendine konuşarak yaklaşık bir saat merdivenlerde oturdu. Sonra da kalkıp binanın çıkıntısında yürümeye başladı.

Oyuncu, en sonunda caddeye inip karşıya geçti ve kendisini bekleyen nişanlısı Chris Heisser'ın yanına gitti. Onun bu tuhaf halleri görenleri şaşırttı. Oyuncuyu tanıyanları da bir hayli üzdü.

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20'DEN FAZLA KEZ TEDAVİ GÖRDÜ AMA OLMADI: Locklear'a yakın kaynaklar 61 yaşındaki oyuncunun 20 defanın üzerinde rehabilitasyon merkezlerinde tedavi görmesine rağmen kendisini esir alan kötü alışkanlıklarından kurtulmayı başaramadığını söyledi. 2018 yılında onu tedavi eden psikolog oyuncunun tam bir ruhsal bunalımda olduğunu söylemişti. 

Bir yıldız, milyonların gözü önünde böyle çöktü: Artık sokakta kendi kendine konuşuyor

DEFALARCA GÖZALTINA ALINDI
Kariyerini sürdürebildiğisıralarda 6 kez, Altın Küre gibi birçok oyuncunun hayallerini süsleyen bir ödüle aday gösterilen Locklear, edeydir kötü alışkanlıkları yüzünden başının belaya girmesiyle biliniyor aslında.

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Alkol ya da uyuşturucu etkisi altında araç kullanmak, polise saldırmak, hatta aile içi şiddet uygulamak onun gözaltına alınma nedenleri arasında. 

Oyuncu, 2018 yılında kötü alışkanlıkları nedeniyle tedavi olduktan sonra mesleğine bir geri dönüş yapmıştı. 2021 yılında Don't Sweat the Small Stuff: The Kristine Carlsson Story adlı yapımda kamera karşısına geçen Locklear yine hayatını bir düzene oturtamadı. Yakınlarını da endişeye sevk edece şekilde defalarca tedavi gördüğü kötü alışkanlıklarına tekrar geri döndü.

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KARİYERİ ÇOK GÜZEL BAŞLAMIŞTI
Heather Locklear aslında kariyerine çok parlak bir şekilde başlamıştı. Los Angeles'ta UCLA'da okuyan Locklear sonra bir süre modellik yaptı

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Ardından Dynasty (Hanedan) dizisinde Sammy Jo karakterini oynayarak şöhret kazandı. Sonra bir başka dizi geldi. 1980'lerde T.J Hooker dizisi için kamera karşısına geçti. Locklear'ın kariyeri yükseliyordu.

Zaten bir süre sonra 90'larda Melrose Place geldi ve şöhretini ikiye katladı.Sonra Spin City adlı dizinin kadrosuna katıldı. Locklear bazı sinema filmlerinde de oynadı.

Belki de hayatını düzene sokabilseydi hala iyi bir kariyere sahip olabilirdi ama olmadı.

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Bir yıldız, milyonların gözü önünde böyle çöktü: Artık sokakta kendi kendine konuşuyor

ÖZEL HAYATINDA DA MUTLULUĞU BULAMADI
Locklear, özel hayatında da mutlluğu bir türlü bulamadı. 1986'da Mötley Crüe grubunun davulcusuTommy Lee (yukarıda) ile evlendi. Ama bu evlilik kısa ömürlü oldu.

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1994 yılında Bon Jovi'nin gitaristi Richie Sambora ile hayatını birleştirdi. Bu evlilikten Ava adında bir kız çocuk sahibi oldu. Fakat bu evlilik de 2007 yılında bitti.

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GENÇLİK AŞKIYLA NİŞANLANDI
Heathe Locklear bir süredir Chris Heisser ile nişanlı. Elbette bu ilişkisi de çok inişli çıkışlı. Locklear ile Heisser aslında 70'li yıllarda birbirlerini ilk gençlik aşkıydı.

Ama sonra yolları ayrıldı ve 2017 yılında yeniden bir araya geldiler. Bir yıl sonra ise artık birlikte yaşadıkları evlerine aile içi şiddet nedeniyle sık sık polis ziyaretleri yapılır oldu.

Bu konuda gözaltına alnan kişi ise hep Locklear oldu. Çift ayrıldı ama 2020 ylında tekrar bir araya geldiler.

2000'lerin ilk yarısında Heather Locklear, bir başka skandalla gündeme gelmişti. Ama bu kez kurban kendisiydi. Bir zamanlar yakın dostu olan meslektaşı Denise Richards, o sırada Locklear'ın kocası olan Richie Sambora ile aşk yaşamaya başladı. 

O dönemde Richards, Charlie Sheen ile boşanmak üzereydi. Bu aşk magazin gündemine bomba gibi düştü. Skandal sonrasında Locklear ile Sambora yollarını ayırdı.

Bir yıldız, milyonların gözü önünde böyle çöktü: Artık sokakta kendi kendine konuşuyor

Heather Locklear, kariyerinin ilk döneminde sağlıklı, güzel ve geleceği parlak bir yıldız adayı olarak tanınıyordu. Ama bir türlü bırakamadığı kötü alışkanlıkları çöküşünü hazırladı. 

 

 

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#Heather Locklear#Richie Sambora#Chris Heisser

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