ÃœnlÃ¼ filmin kÃ¼Ã§Ã¼k oyuncusu bÃ¼yÃ¼dÃ¼: Ã‡ocuk yÄ±ldÄ±z olacakken kameralardan koÅŸarak kaÃ§tÄ±

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Ã‡OCUK YILDIZ OLMA FIRSATINI ELÄ°NÄ°N TERSÄ°YLE Ä°TTÄ°

O filmde dikkat Ã§eken bir de kÃ¼Ã§Ã¼k oyuncu vardÄ±. O kadar baÅŸarÄ±lÄ± bir performans sergiledi ki herkes onun bu alanda kariyer yapacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼. Ã–nce bir Ã§ocuk yÄ±ldÄ±z olarak sonra da bir yetiÅŸkin oyuncu olarak.

Ama iÅŸler Ã¶yle geliÅŸmedi. O kÃ¼Ã§Ã¼k oyuncu, o filmin ardÄ±ndan kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ±. Tam 29 yÄ±l geÃ§tikten sonra ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Tabii ki artÄ±k 40 yaÅŸÄ±na yaklaÅŸmÄ±ÅŸ bir adam olarak.

Ve neden o Ã¼nlÃ¼ filmin kendisine aÃ§tÄ±ÄŸÄ± yolda ilerlemediÄŸini, neden hayatÄ±na baÅŸka bir yol Ã§izdiÄŸini anlattÄ±.





ADINI BÄ°LMEZSÄ°NÄ°Z AMA GÃ–RÃœNTÃœSÃœ HAFIZANIZA KAZINMIÅžTIR

Bu Ã§ocuk oyuncu kimdi ve hangi filmde mi oynamÄ±ÅŸtÄ±? Bir filmlik Ã§ocuk yÄ±ldÄ±zÄ±n adÄ± Michael Conner Humphreys...

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BÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla sizde bir Ã§aÄŸrÄ±ÅŸÄ±m yapmadÄ±. Peki ya 1994 yapÄ±mÄ± Forrest Gump filminde Tom Hanks'in canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± karakterin Ã§ocukluÄŸunu oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylesek? Ä°ÅŸte o zaman herkes onu hatÄ±rlayacaktÄ±r.

O Ã¼nlÃ¼ filmde rol aldÄ±ÄŸÄ±nda henÃ¼z 8 yaÅŸÄ±nda olan Michael Conner Humphreys, yÄ±llar sonra ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

BugÃ¼n 38 yaÅŸÄ±nda olan Michael Humphreys, The Sun gazetesine konuÅŸtu. Neden bir Ã§ocuk oyuncu olarak kariyerini sÃ¼rdÃ¼rmediÄŸi konusunda ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: " Bir Ã§ocuk yÄ±ldÄ±z olmayÄ± isteyip istemediÄŸimden emin deÄŸildim. Bu durum her zaman o kadar da iyi sonuÃ§ vermiyor. BugÃ¼n bazÄ±larÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±mda haklÄ± olduÄŸumu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum."





'AÄ°LEM BENÄ° KAZANÃ‡ UNSURU OLARAK GÃ–RMEDÄ°'

Michael Conner Humphreys aslÄ±nda Forrest Gump sayesinde kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k yaÅŸÄ±nda ÅŸÃ¶hrete kavuÅŸma fÄ±rsatÄ±nÄ± elinin tersiyle itti.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ onun dÃ¼ÅŸÃ¼ncesine gÃ¶re Hollywood bir Ã§ocuk iÃ§in saÄŸlÄ±klÄ± bir yer deÄŸil. Bu pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± dÃ¼nya konusunda fikrini ÅŸÃ¶yle Ã¶zetledi Humphreys "Bir Ã§ocukluÄŸunuz olmuyor ya da kÄ±sa sÃ¼rede olgunlaÅŸÄ±yorsunuz. Ben bu dÃ¶ngÃ¼nÃ¼n dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in Ã§ok daha iyiyim."

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HiÃ§bir oyunculuk eÄŸitimi almadan Forrest Gump filminde oynadÄ±ktan sonra gelen baÅŸka teklifleri geri Ã§evirmekten de hiÃ§ piÅŸman deÄŸil Michael Humphreys.

Onun anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re oyunculuk yapmak yerine okuluna devam etme kararÄ± vermesinde en Ã¶nemli etken annesi ve babasÄ±. Onlar baÅŸka birÃ§ok ebeveynin aksine Ã§ocuklarÄ±nÄ± bir yÄ±ldÄ±z yapmaya Ã§alÄ±ÅŸmak yerine Ã¶ÄŸrenimini tamamlamasÄ±nÄ± destekledi. Sinemadan para kazanmasÄ± iÃ§in onu zorlamadÄ±lar.

Humphreys bu konuda "Ailem kendi kararÄ±mÄ± verme olanaÄŸÄ± saÄŸladÄ±. Beni asla oyuncu olmam konusunda zorlamadÄ±lar."





'ARKADAÅžLARIMLA OYNAMAYI SEÃ‡TÄ°M'

Sonra da dÃ¼rÃ¼stÃ§e sÃ¶ylemesi gerekirse bunun iyi bir ÅŸey olduÄŸunu ekledi sÃ¶zlerine. "Ben Hollywood'u hiÃ§bir zaman gÃ¶z alÄ±cÄ± bir yer ya da ÅŸÃ¶hreti bulacaÄŸÄ±m bir mecra olarak gÃ¶rmedim. Benim iÃ§in tam tersiydi."

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Okulu Ã§ok sevdiÄŸini belirten Humphreys "Evde olmayÄ± sevdim. ArkadaÅŸlarÄ±mla oynamak ve iyi vakit geÃ§irmek istedim" dedi.

GenÃ§ adam kendisine Brady Bunch adlÄ± filmde oynamasÄ± iÃ§in de teklif geldiÄŸini ama bunun da geri Ã§evirdiÄŸi filmlerden biri olduÄŸunu belirtti. "Ben bir Ã§ocuktum ve Hollywood'da bir oyuncu olmanÄ±n mantÄ±ÄŸÄ±na sahip deÄŸildim. Bunu her ÅŸeyin Ã¼stÃ¼nde gÃ¶recek kadar kendime odaklÄ± deÄŸildim:"





SONRA ORDUYA KATILDI:Â Michael Humphreys, eÄŸitimini tamamladÄ±ktan sonra orduya katÄ±yldÄ±. 2008 yÄ±lÄ±nda aralarÄ±nda Irak'Ä±n da bulunduÄŸu birÃ§ok bÃ¶lgede gÃ¶rev yaptÄ±. Bir sÃ¼re Almanya'da askerlik gÃ¶revini yerine getirdi. Kendi sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re de bir Ã§ocuk oyuncu olarak kariyer oluÅŸturmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in de herhangi bir piÅŸmanlÄ±k hissetmiyor.

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UNUTULMAZ FÄ°LM

Åžimdi de bir dÃ¶neme damgasÄ±nÄ± vuran Forrest Gump filmini bir hatÄ±rlayalÄ±m. YÃ¶netmenliÄŸini Robert Zemeckis'in yaptÄ±ÄŸÄ± film Winston Groom'un 1986 yÄ±lÄ±nda kaleme aldÄ±ÄŸÄ± kitabÄ±n bir uyarlamasÄ±.

Film, Ã¶ÄŸrenme gÃ¼Ã§lÃ¼ÄŸÃ¼ yaÅŸayan ancak atletik olarak inanÄ±lmaz yeteneklere sahip Forrest Gump'Ä±n, doÄŸum yÄ±lÄ± olan 1944 ve 1982 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen bazen sadece gÃ¶zlemlediÄŸi, bazen de baÅŸkalarÄ±na ilham verdiÄŸi 20. yÃ¼zyÄ±lÄ±n dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± olaylarÄ± betimliyor.

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HANKS'E OSCAR GETÄ°RDÄ°

Forrest Gump karakterini Tom Hanks'in canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± filmde ona Robin Wright, Gary Sinise. Mykelti Williamson, Sally Field eÅŸlik ediyordu.

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Forrest Gump Tom Hanks'e en iyi erek oyuncu Oscar'Ä±nÄ± kazandÄ±rdÄ±. Bunun yanÄ± sÄ±ra en iyi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼, en iyi yÃ¶netmen, en iyi gÃ¶rsel efekt, en iyi uyarlama senaryo dallarÄ±nda da Akademi Ã–dÃ¼lÃ¼'ne deÄŸer gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.