Bir değil, iki değil... Karısına kıyamayıp, 15 tane nişan yüzüğü almış

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SİZİN KAÇ TANE NİŞAN YÜZÜĞÜNÜZ VAR?

Böyle bir teklif sırasında o değerli yüzüğün, sevdiği tarafından parmağına takılması herkesi sevindirir.Çünkü o paylaşılan aşkın da bir sembolü aynı zamanda.

Tabii ki herkes sevinsin. Ama belki de biraz sonra dünyanın en zengin kadınlarından birinin 'nişan yüzüğü koleksiyonunu' öğrendiğiniz de o bir tek yüzüğü düşünüp "Bu kadar mı yani?" diyecekseniz. Belki de aşkınızın değerinin yüzüklerle ölçülemeyeceği fikri geçecek aklınızdan... Orası size kalmış.

ZENGİNİN VARLIĞI, HERKESİN ÇENESİNİ YORUYOR

Dünya üzerinde, özel olarak ilgilenmese bile David Beckham ile Victoria Beckham'ı bilmeyen, en azından isimlerini duymayan yoktur kuşkusuz. Nasıl olsun ki!

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Yıllar önce birini futbol sahalarının yıldızı, diğerini de müzik dünyasının bir dönemine damgasını vuran gruplarından birinin üyesi olarak tanıdı herkes. Sonra yolları kesişti ve aşk başladı. O günden bu yana da Beckham çiftine yönelen ilgi hiç azalmadı.

Son birkaç gündür de evlilik yıl dönümleri nedeniyle gündemdeler. 1999 yılında evlenen Beckham çifti o zamandan bu yana çok uzun bir yol kat etti.



David ve Victoria Beckham, 1990'ların ikinci yarısından bu yana birlikteler.

Bir ara David'in ismi, özel asistanıyla aldatma söylentisine bile karıştı. Ama dört çocuklu evlilik sürüyor. Victoria ve David Beckham, bir de büyük oğulları Brooklyn'i evlendirip aileyi biraz daha genişlettiler.

Özetle Beckham çifti için, atlattıkları fırtınalar ne kadar güçlü olursa olsun evlilikleri yıkılmıyor. Bu bir yana... Bir de zengin çiftin sürdürdüğü lüks yaşam da büyük ilgi çekiyor.

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VICTORIA 'DÜŞMAN ÇATLATTI'

Son olarak Victoria Beckham bir sosyal medya paylaşımıyla kelimenin tam anlamıyla "düşman çatlattı."

Evlilik yıl dönümlerini sosyal medya üzerinden, birbirlerine yönelik aşk dolu paylaşımlarla kutlayan Beckham çifti için bu süreç biraz daha sürecek gibi görünüyor.

İşte bu arada Victoria Beckham, kendisine David Beckham tarafından verilen bir değil, iki değil tam 15 tane nişan yüzüğünden bazılarını sosyal medya üzerinden sergiledi.

Tabii ki çocukları başta olmak üzere ailesinin ve sevdiklerinin kendilerine gönderdiği evlilik yıl dönümü hediyelerini de!Bu arada David Beckham'ın, önünde diz çöküp evlenme teklif ederken kendisine verdiği yüzüğü bir kez daha herkese hatırlattı.

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Biz de yeri gelmişken, Victoria Beckham'ın evlendiği 1999 yılından bu yana kocası David tarafından hediye edilen ve evliliğini simgeleyen o nişan yüzüğü koleksiyonunda neler olduğuna bir bakalım.

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DÜŞLERİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜREN YÜZÜK

Elbette bunların arasında en çok dikkat çeken David Beckham'ın ona evlenme teklif ederken verdiği iri taşlı yüzük oldu. Victoria Beckham sosyal medya sayfasında önce bu yüzüğe yer verdi.

David'in ve kendisinin nişan yüzüklerini gözler önüne serdi bu paylaşımda. Üç karat markiz kesim elmas yüzügün değeninin 1999'da 65 bin sterlin olduğunu hatırlatalım.

Peki ya o ünlü nişan yüzüğünü hikayesini bilmek ister misiniz? Kısaca onu da anlatalım:

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David ve Victoria Beckham 1997 yılında tanıştılar. Kısa sürede de evlilik teklifi geldi zaten. O kısım da gayet romantikti anlatılanlara göre.

1998 yılında David, sevgilisini bir otele davet etti. Genç kadın 30 tane gülle karşılandı sonra da içinde yüzlerce gül ve sarı zambaklarla süslenen otel odasına girdi.

Genç çift, yemeğe geçti. İşte o sırada David dizlerinin üzerine çöktü. Elbette o sırada da Victoria'nın hayallerindeki nişan yüzüğü ellerindeydi.

Sonrasını Victoria Beckham şöyle anlatmıştı: " Ona 'evet' dedim ve sonra kendi yüzüğümü çıkardım. Dedim ki "Kızların gücünü unutma. Benimle evlenir misin?"Victoria, daha önce hayalindeki nişan yüzüğünü David'e anlatmıştı. O da bundan yola çıkarak yüzüğü tasarladı ve sevgilisinin hayallerini gerçeğe dönüştürdü.

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David ve Victoria, 1999 yılında Luttrellstown Şatosu'nda Robin Hood temalı bir düğünle evlendiler. O sırada henüz dört aylık olan Brooklyn de babasıyla bir örnek giyinmiş bir şekilde onun kucağındaydı. Hatta yüzüğü taşıyan kişi olarak anne ve babasının düğününde görev bile yaptı.

HAYALLERİN SINIRI YOK!

Elbette insan Beckham çifti kadar varlıklı olunca, hayallerinin de sınırı olmuyor. Daha düz bir deyişle David, kendileri için önemi olan her günde karısına değerli taşlar içeren bir nişan yüzüğü taktı. Victoria da yıllar içinde evliliğini simgeleyen bu farklı yüzüklerle boy gösterdi.

2001 yılında Victoria parmağına üzeri değerli taşlarla süslü bant şeklinde bir yüzük takmaya başladı. Bu diğerlerine göre çok sadeydi.

2003 yılında ise bunun yerini, zümrüt kesim pırlanta taşıyla başka bir yüzük aldı.

İRİ ELMAS TAŞI HAFIZALARA KAZINDI

2004'e gelindiğinde bu kez Victoria'nın parmağında oval kesim pembe taşlı başka bir elmas yüzü vardı.

2005 yılında ise Victoria'nın parmağında biraz daha pahalı bir yüzüm belirdi. Onun değeri ise 2 milyon sterlindi. Bu armut şeklindekiyüzük yine elmastı ve Victoria'nın o zamana kadar taktığı en iri taşlı yüzüklerden biri olarak hafızalara kazındı.

2007 yılında Victoria Beckham'ın parmağında bu kez etrafı pırlanta bir çerçeveyle süslü çok iri taşlı bir zümrüt yüzük görülmeye başlandı.

2008 yılında ise bu ke Beckham'ın parmağında diğerlerine göre biraz daha sade bir yüzük vardı.

SAFİR TAŞ UZAKTAN BİLE DİKKAT ÇEKİYORDU

2009 Beckham çifti için özel bir yıl dönümüydü. üye. Evliliklerinin 10'ucu yılını kutladıkları o yılDavid karısına yine iri taşlı ve değerli bir yüzü hediye etti.

2010'larda Victoria, bu kez çok uzaktan bile dikkat çeken safir bir yüzükle boy gösterdi.

BU KEZ KOCAMAN BİR AY TAŞI PARMAĞINDA

2011 yılında parmağında bu kez pembe renkli elmas bir nişan yüzüğü vardı. 2015 yılında onun yerini yine yuvarlak kesim bir elmas yüzük aldı.

2015 yılında Victoria Beckham nişan yüzüğü olarak yine iri taşlı bir yüzük hediye aldı. Bu kez yüzüğün üzerinde kocaman bir ay taşı vardı.

SARI ELMAS

2016 yılında Victoria'nın parmağını kare kesim bir elmas yüzük süsledi. 2018'de ise bu kez sarı bir elmas yüzük takmaya başladı parmağına.

KLİPTE GÖRÜP EVLENMEK İSTEDİ

İsterseniz 1999 yılından bu yana evli olan Beckham çiftinin aşk öyküsünün nasıl başladığını da bir hatırlayalım.

O dönemdeki adıyla Victoria Adams ile David Beckham 1997 yılında tanıştı. O zamandan bu yana da ayrılmaz bir şekilde birlikteler. Birçok kişi onları dünyanın en zengin ve nüfuzlu çiftlerinden biri olarak biliyor. Ama bazıları da Beckham çiftini "gerçek aşkın var olduğunun kanıtı" olarak görüyor.

1990'larda Victoria Adams Beckham, o dönemin en gözde kız gruplarından biri olan Spice Girls'ün üyesi olarak biliniyordu. David Beckham ise Manchester United futbol takımının başarılı oyuncusu.

David, şu anda evli olduğu Victoria'nın ilk kez nasıl dikkatini çektiğini ve onunla evlenmeye nasıl karar verdiğini şöyle anlatmıştı yıllar önce: "En iyi arkadaşımla birlikte otel odasındaydık. Ki o arkadaşım düğünümde de benim sağdıcım oldu. TV'de Victoria'yı gördüm ve arkadaşıma 'Ben bu kızla evlenmek istiyorum. Şu siyah elbiseli, kısa saçlı olanla" dedim. "

MAÇI İZLEMEYE GİTTİ

Bundan kısa bir süre sonra Victoria, David'in maçlarından birine seyirci olarak gitti. David de ona uzaktan el salladı. Her ne kadar o sırada David, en sevdiği Spice Girl (Baharat Kız) ile flört etme şansını kaybettiğini düşünse de hayat ona ikinci bir şans daha verdi.

Bir hafta sonra Victoria, David'in bir başka maçını da izlemeye gitti. Yanında da grup arkadaşlarından biri ve menajeri vardı. O sırada takvimler 1997 yılını gösteriyordu. Maçın ardından David ile Victoria, bir saat konuştular.

İşte o gün Victoria'nın elinde bir tren bileti vardı. O biletin üzerine telefon numarasını yazdı ve David'e uzattı. David Beckham, bir röportajında o bilete ne olduğunu şöyle anlatmıştı: "O bileti hâlâ saklıyorum."

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İLK GÖRÜŞTE AŞK

Victoria Beckham da daha sonra kaleme aldığı ve yıllar önceki "kendisine" yazdığı bir mektupta o anı şöyle satırlara dökmüştü: "İlk görüşte aşk mevcut! Bu, Manchester United'ın oyuncular locasında senin başına geldi. Diğer futbolcular, arkadaşlarıyla birlikte dururken David'i gördün, ailesinin yanındaydı. Ve ne kadar da güzel bir gülüşü vardı. Sen de ailene çok yakınsın. Ve o senden telefon numaranı istedi."

Victoria ve David'in o bir saatlik sohbetinden sonra çift, flört etmeye başladı. Victoria'nın menajerinin tavsiyesiyle de bunu kamuoyunun meraklı gözlerinden sakladılar. David Beckham, birbirlerini ilk kez ne zaman öptüklerini de şöyle anlatmıştı yıllar sonra: "Bir gün benim ailemin evine doğru giderken birbirimizi öptük."