Acılı anneden 19 yaşında ölen tek çocuğuna yürek burkan veda: Bu kalp bunca acıyla nasıl atar!

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YÜREK YAKAN VEDA MESAJI

İnsanın içini yakan bu satırlar bir annenin henüz 19 yaşındayken hayatını kaybeden oğluna vedası... Ne acı bir durum ki onun cansız bedenini kollarına alıp cenaze evine götürürken eşlim eden kişi,19 yıl önce onu doğurduktan sonra kucağına evlerine giderken de onlara eşlik eden aşnı kişiydi.

Bunca acıya rağmen kalbinin nasıl hala her zamanki gibi attığına inanamayan bu acılı anne tek evladını kaybetmenin kendisinde yarattığı duyguları sosyal medya hesabından paylaştığı bu yürek burkan mesajla ifade etti.

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HENÜZ 19 YAŞINDAYDI

Bir insanın yaşayabileceği en büyük acılardan biriyle içi yanan bu anne ünlü oyuncu Robert De Niro'nun kızı Drena De Niro Rodriguez. De Niro'nun ilk eşi Diahnne Abbott'ın kızı olan ama küçücük bir kızken ünlü oyuncu tarafından evlat edinilen Drena, tek çocuğu Leandro'yu henüz 19 yaşındayken kaybetti.

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Acılı anne, önceki gün oğlunun ölümünü bir sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Ardından da ona veda niteliğinde yürek burkan bir mesaja ver verdi Drena De Niro Rodriguez sosyal medya sayfasında..

Drena, mesajına bu acı olay nedeniyle kendilerini arayan, destek olan, taziye dileklerini gönderenlere teşekkür ederek başladı. Sonra da Leandro ile ilgili acı tesadüfü anlattı.

SON KEZ KOLLARINDA TUTARKEN DE AYNI KİŞİ EŞLİK ETTİ

Drena De Niro'nun Instagram sayfasında yazdığına göre oğlunun cansız bedenini son kez kollarına alıp cenaze işlemleri için götürürken yanlarında bir adam vardı. O adam tam 19 yıl önce Leandro doğduğunda anne ile oğlunu alıp hastaneden evlerine götüren kişiydi.

Bu anıyı anlatan Drena De Niro Rodriguez, sonra da derin acısını ifade eden cümleler kurdu. Evlat acısı yaşayan Drena bütün bu olup bitenlerin hiç de adil ve doğru olmadığını belirtip, bütün bunlara rağmen kalbinin hala nasıl hiçbir şey olmamış gibi atabileceğini daha önce hiç bilmediğini satırlarına ekledi.

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Drena De Niro Rodriguez satırlarının devamında oğluna şöyle seslendi: "Sen bu şekilde ölmeyi hak etmedin. Ama ben sadece Tanrı'nın ordusunda, senin gibi güçlü bir meleğe ihtiyaç duyduğuna inanabiliyorum. Her dakikanın her saniyesinde kalbimdesin. "

Drena, tekrar buluşacakları zamana kadar oğlunun hatıralarının hep kalbinde olacağını satırlarına ekledi. "Kallbim sonsuza kadar kırıldı" diye yazan Drena ardından da "Ben, baban ve bütün ailen seni seviyor. Seni seviyorum, seni seviyorum ağlayan kalbinim her vuruşuyla" diyerek oğluna veda etti.

'SENİ KARNIMDA HİSSETTİĞİM İLK ANDAN İTİBAREN ÇOK SEVDİM'

Drena De Niro Rodriguez, kocası Carlos Rodriguez ile evliliğinden dünyaya gelen oğlunun ölümünü yine sosyal medya hesabından duyurmuştu.

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Drena De Niro Rodriguez, oğlunun gencecik yaşta ölmesinin nedenini açıklamadı. Ama okuyanların içini titreten duygu dolu bir mesaj yazdı. Evlat acısı yaşayan anne Drena'nın paylaşımı "Benim güzel meleğim" sözleriyle başladı. 51 yaşındaki acılı anne cümlelerini şöyle sürdürdü: " Seni karnımda ilk hissettiğim andan itibaren kelimelerin tarif edebileceğinin çok ötesinde sevdim. Sen hep benim neşem, kalbim, hayatımdaki en saf ve en gerçek şey oldun. Şu anda senin yanında olmak isterdim. Keşke seninle birlikte olabilseydim."

Drena De Niro Rodriguez bu acı ve özlem dolu sözlerin ardından mesajını şöyle sürdürdü: " Sensiz nasıl yaşayacağımı bilmiyorum. Ama devam etmeye, sevgi ve ışık yaymaya devam edeceğim." Drena, bu sevgi ve ışığı kendi hayatına oğlu Leandro'nun getirdiğini de ekledi.

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'HUZUR İÇİNDE VE SONSUZ CENNETTE UYU': Sonra da "Çok derinden sevildin ve sana saygı duyduk. Bu sevginin seni kurtarabilmesini dilerdim. Çok üzgünüm bebeğim. Üzgünüm... Benim sevgili oğlum, huzur içinde ve sonsuz cennette uyu" diye yazarak acı haberi sosyal medya takipçileriyle paylaştı.





'BUNUN BİR KABUS OLMASINI VE UYANMAYI DİLİYORUM'

Onun bu paylaşımının ardından çok sayıda baş sağlığı ve sabır dileği içeren mesaj geldi. Bir arkadaşı acılı anneye "Drena bana bunun gerçek olmadığını, bir şaka olduğunu söyle. Leo'nun artık bizimle olmadığına inanamıyorum" diye yorum yazdı.

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Drena ise ona "Biliyorum. Ben hala bunun bir kabus olmasını ve yarın sabah uyanmayı diliyorum" diye yanıt verdi.

BABASI ACISINI BÖYLE İFADE ETTİ: Leandro'nun babası Carlos Rodriguez ise sosyal medya sayfasında bu konuda herhangi bir mesaja yer vermedi. Sadece siyah bir kare paylaşmakla yetindi.

ÜNLÜ OYUNCU BİR MESAJ YAYINLADI

Leandro'nun dedesi olan ünlü oyuncu Robert De Niro ise sözcüsü aracılığıyla bir açıklama yaptı. Usta oyuncu “Sevgili torunum Leo’nun ölümünden dolayı çok derinden üzüntülüyüm.” diyen Robert De Niro, taziye dilekleri için teşekkür etti ve bu zor zamanda ailesinin yasına ve mahremiyet isteklerine saygı gösterilmesini rica etti.

BAZI FİLMLERDE OYNAMIŞTI

Annesi Drena, Leandro'nun ölüm nedenini açıklamadı. Fakat cansız bedeni bir arkadaşI tarafından bulunan genç adamın kötü alışkanlıklarının kurbanı olabileceği ileri sürülüyor.

Leandro Rodriguez, kariyer anlamında ünlü büyükbabası Robert De Niro ile annesinin izinden gidip oyuncu olmaya karar vermişti. 2018 yılında A Star Is Born ve Cabaret Maxime adlı filmlerde rol aldı talihsiz genç.