AÄŸlaya, aÄŸlaya anlattÄ±: O hÃ¢lÃ¢ benim kocam Ona iyi geceler demeden uyumuyorum

Haberin Devamı

'AVUÇLARININ ARASINDAN KAYIP GİTTİ'

Bu sözler, sadece dört yıl evli kaldığı, bunun son iki yılını da yaşam mücadelesi geçirerek veren kocasını kaybeden genç kadının dudaklarından, kontrol altına alamadığı gözyaşları eşliğinde döküldü. Her ne kadar hayatının aşkı, avuçlarının arasından kayıp gitmiş olsa da genç kadın, onun iki değerli yadigarı, yani çocuklarının hatırına ayakta durmaya ve hayatını sürdürmeye çalışıyor. Ama aşkına doyamadan hayata veda eden eşinin ardından ne kadar büyük bir acı çektiğini de gizlemiyor. Genç kadın, bu konudaki bütün duygularını kocasını kona alan bir belgeselde gözler önüne serdi.

YOKLUĞUNA DAYANMAK ZOR!

Haberin Devamı

Bu kırık aşk öyküsünün kahramanları, The Wanted adlı grupla tanınan Tom Parker ve eşi Kelsey Parker. 32 yaşında, iki küçük çocuğuyla bir başına kalan genç kadın, beyin tümörü nedeniyle hayata veda eden eşinin ardından bütün hissettiklerini Kelsey Parker: Life After (Tom Kelsey Parker: Tom'dan Sonra Yaşam) adlı belgeselde anlattı. Sözleri arasında en çok dikkat çekenler ise eşi Tom'un yokluğuna nasıl dayanmaya çalıştığını anlattığı bölümler oldu.

BİR TANE FOTOĞRAFI KALDI: 'HEPSİNİ KALDIRDIM, BAKMAYA DAYANAMIYORUM'

Kelsey Parker, geçen mart ayında henüz 33 yaşındayken hayata veda eden Tom Parker'ın, bir tanesi hariç evdeki bütün fotoğraflarını kaldırdığını anlattı kamera karşısında. "Üst kattaki bütün fotoğrafları kaldırdım. Onun fotoğraflarına bakamıyorum. Buna bile." diyerek evin üst katına çıkan merdiven boşluğunda bulunan Tom Parker'ın büyük bir fotoğrafını gösterdi. Genç kadın "Yatmadan önce buraya geliyorum ve sanki ona 'iyi geceler' diliyorum" diye konuştu. Bu sırada da gözyaşlarına hakim olamadı.

YALNIZLIK VE SUÇLULUK DUYGUSU PEŞİNİ BIRAKMIYOR: Kocası Tom'un ölümünün ardından iki duygunun peşini bir türlü bırakmadığını itiraf etti genç kadın: Biri yalnızlık, diğeri suçluluk duygusu... Dört yıllık eşinin ardından, sürekli olarak bu iki duyguyla başa çıkmak zorunda kaldığını anlattı. Aslında Life After Tom adlı bu program çekilmeden önce bu konuda bazı endişeleri olduğunu belirten Kelsey Parker, yine de bunun Tom Parker'ın ardından yapabileceği en iyi şey olduğuna inandığını da gizlemedi. Büyük aşkını genç yaşta toprağa veren genç kadının bu konudaki sözleri şöyle: " Bu benim için terapi gibi. Bu belgesel için aslında yapmayacağım şeyleri yaptım. Ama bütün bunlar bana yardımcı oldu. Beni konfor alanımın dışına çıkardı."





Haberin Devamı

'O BÜTÜN BUNLARDAN MAHRUM'

Parker, kocasının ölümünden sonra yasın yanı sıra suçluluk duygusuyla mücadele etmek zorunda kaldığını özellikle vurguladı: " Tom için her şeyi yaptığımı biliyorum. Ama bir suçluluk duygusu var. Böyle hissediyorum, çünkü ben buradayım, çocuklarıma bakıyorum ve onun benim deneyimlediğim şeylerden mahrum kaldığını düşünüp bundan suçluluk duyuyorum."

BU DUYGUYU KISA BİR SÜRE ÖNCE DİLE GETİRMİŞTİ: Kelsey Parker " Yas tutmanın gerçekten ne olduğunu anlamamıştım. Aynı anda birçok duygu hissediyorsunuz. Çok farklı unsurlar var" diye konuştu. Aslında Kelsey Parker, aynı anda birçok duygu hissetme durumunu kısa bir süre önce de yaşadı. Geçen eylül ayının 20'sinde Tom Parker ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu yeni yaşına girdi. O gün hem büyük acıyı hem de oğlunun bir yaş da büyümesinin mutluluğunu aynı anda tattı Kelsey Parker. Bütün bunları da bir sosyal medya paylaşımıyla ifade etti.

'BABALARINDAN MAHRUM BÜYÜYECEKLER'

The Wanted grubuyla müzik dünyasında adını duyuran ve 2020'de yakalandığı glioblastoma hastalığına (beyin kanseri) bu yılın nisan ayında teslim olan Tom Parker'ın eşi Kelsey Hardwick Parker, kocası yanında olmadan küçük oğullarının doğum gününü kutlamaya hazırlanıyor. Büyük aşkı olduğunu söylediği eşi Tom'u çok erken kaybeden 32 yaşındaki Kelsey Parker, bu konuda duygu dolu bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Acılı eş, çocuklarının, babalarıyla zaman geçiremeyeceklerini ve ondan mahrum büyüyeceklerinigörmenin kendisi için çok üzücü olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

SOSYAL MEDYA SAYFASINDAN DUYGUSAL BİR PAYLAŞIM YAPTI

Haberin Devamı

Tom Parker'ın ölümünden kısa bir süre önce dünyaya gelen küçük oğulları Bodhi'nin ikinci yaşını kutlayacaklarını belirten Kelsey Parker, Instagram paylaşımına "Tom olmadan yaşayacağımız bir "ilk" daha. Yarın küçük adamımızın doğum günü" diye başladı. Minik Bodhi ile kızları Aurelia'nın babaları Tom ile çekilen görüntülerinden bir kolaj hazırlayan Kelsey Parker "Çocuklarım,benim her sabah kalkmak ve olumlu düşüncelerimi korumak için sebebim. Ama bazı günler, babaları yanlarında olmayacağı için neleri kaçıracaklarını düşünüp onlar adına üzülüyorum" diye yazdı.

'BABALARININ ONLARI NE KADAR SEVDİĞİNİ HEP HATIRLATACAĞIM'

'EŞİM İKİNCİ KEZ HAMİLE, AİLEM İÇİN SAVAŞACAĞIM' DEMİŞTİ: Tom Parker ve eşi Kelsey, bir yandan iki yıl boyunca, zor hastalıkla mücadele ederken diğer yandan kızları Aurelia ve oğulları Bodhi'yi büyütmeye çalıştı. Müzisyen Tom Parker,beyin kanserinin saldırgan bir türü olan glioblastomaya yakalandığını 2020 yılının ekim ayında sosyal medyadan duyurmuştu. Parker, o dönemde Instagram'dan yaptığı paylaşımda, kendisine beyin tümörü teşhisi konulduğunu belirtti. O sırada iki yıllık evli olan genç şarkıcı aynı paylaşımda eşinin de ikinci kez hamile olduğunu açıkladı. Sonra da "ailesine olan sevgisinden dolayı" hastalıkla sonuna kadar mücadele edeceğini açıkladı.

Kocası Tom Parker hayattayken, birlikte ellerinden geldiği kadar çok anı biriktirdiklerini belirten Kelsey Parker, o anıların hep kendisi ve çocuklarıyla birlikte olacağını ifade etti. Sonra da satırlarını "Ve ben, babalarının onları ne kadar sevdiğini hep hatırlatacağım" diye sürdürdü. Kelsey Parker, Bodhi'nin doğum gününde, onun yeni yaşını kutlamaya odaklanacaklarını belirtip "Ama bugün zor" diye paylaşımını bitirdi. Tom Parker'ın acılı eşi Kelsey'in bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda kutlama ve destek mesajı geldi.

SIR GİBİ SAKLAMAK YERİNE AÇIKLAMAYI TERCİH ETTİLER

Haberin Devamı

O dönemde hem kendisinin hem de eşinin uzun süredir sosyal medyada aktif olmadığını hatırlatan Tom Parker mesajını şöyle sürdürdü: "Şimdi bunun nedenini açıklama zamanı. Bunu söylemenin kolay bir yolu yok, ama beyin tümörü teşhisi aldım, tedavi de çoktan başladı. Tom Parker eşi Kelsey Hardwick ile bu konuda uzun uzun tartışıp gerçeği bir sır gibi gizlemek yerine açıklamaya karar verdiklerini belirtti. Hastalık yüzünden ailece yıkıldıklarını belirten Tom Parker, ne olursa olsun sonuna kadar ve her biçimde savaşacaklarını da ekledi.

RÖPORTAJDA HER ŞEYİ ANLATMIŞLARDI

Tom Parker ve eşi Kelsey Hardwick Parker, hastalığın teşhisinden kısa bir süre sonra OK! dergisine verdikleri röportajda, 2020 yılının temmuz ayından beri bir şeylerin ters gittiğinin farkında olduklarını anlattı. Parker, nöbetler geçirmeye başladığını ve yapılan testler sonucunda da beyninde tümör olduğunun ortaya çıktığını anlattı.

ZOR GÜNLER YAŞADILAR

Daha önce sosyal medyadan, tümörün ameliyat edilebilir durumda olmadığını açıklayan Tom Parker, aile olarak çok kötü ve karanlık günlerden geçtiklerini belirterek "gözyaşı dolu günler, yataktan çıkamayacak duruma gelinen günler, yiyecek görmek bile istemediğim günler, merdivenlerden bile inemediğim günler" diye yazdı. 32 yaşındaki Tom Parker, karısı Kelsey Hardwick'in bu yolun her adımında yanında olduğunu ekledi. Parker, Hardwick'i "her ne kadar parçalara bölünsen de benim güç dayanağımsın" diye tanımladı.

BU YILIN MART AYINDA HAYATA VEDA ETTİ

Tom Parker her ne kadar hastalıkla savaşsa da olmadı... Bu yılın 30 Mart günü yanında eşi, çocukları ve The Wanted grubundan arkadaşlarıyla son nefesini verdi. Kelsey Hardwick Parker acı haberi sosyal medya sayfasından duyurdu. Hastalığı boyunca Parker'ın en büyük desteği olan Hardwick yaptığı paylaşımda Parker'ın son nefesini, tüm ailesi yanındayken huzurlu bir şekilde verdiğini belirtti.

'ONSUZ HAYATA NASIL DEVAM EDECEĞİMİZİ HAYAL BİLE EDEMİYORUZ': "Kalplerimiz kırık; Tom bizim dünyamızın merkezindeydi ve biz onun bulaşıcı gülümsemesi ve enerjisi olmadan hayatımızı nasıl sürdüreceğimizi hayal bile edemiyoruz" diye yazdı. Kelsey Hardwick, eşinin ışığının iki çocuklarında yanmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi. Eşini kaybetmenin acısını yaşayan genç kadın, hastalıkla mücadele sırasında yanlarında olan herkese de teşekkür etti. The Wanted grubunun resmi sosyal medya sayfasından yapılan açıklamada da Parker'ın erken kaybının kendileri için büyük bir yıkım ve travma olduğu belirtildi. O paylaşımda Tom Parker'ın ailesi ve sevenleriyle çevrili olarak huzur içinde hayata veda ettiği belirtildi.

EN SEVDİĞİ ŞARKIYI DİNLEYEREK HAYATA VEDA ETTİ

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Tom Parker, son nefesini Oasis grubunun çok sevdiği Live Forever şarkısını dinleyerek bu dünyaya veda etti. Parker'ın son isteği buydu ve ailesi de onun bu arzusunu geri çevirmedi. Tom Parker'ın bu dünyaya veda ederken Oasis'in Live Forever adlı şarkısını dinlemeyi istemesinin nedenine gelirsek. Onun ölümünden sonra arkadaşlarının anlattığına göre bu şarkının sözlerinin, hastalıkla mücadelesine tercüman olduğunu düşünüyordu genç müzisyen. Yine aynı arkadaşının anlattığına göre Tom Parker, çocukları, ailesi, hayranları ve müziği aracılığıyla gerçekten de sonsuza kadar yaşayacak.

KENDİ MÜCADELESİNE BENZETİYORDU

Bu arada şarkının, Oasis'in 1994 tarihli Definitely Maybe adlı albümünde yer aldığını da hatırlatalım. Noel Gallagher bu şarkının sözlerini 1991 yılında, Oasis grubuna katılmadan önce yazmıştı. Five Forever'ın esin kaynağı ise Rolling Stones'un Shine a Light adlı şarkısı. Bu şarkının en önemli özelliği 10990'ların Grunge gruplarında yaygın olanın aksine daha iyimser bir ruha sahip olması. Birçok müziksevere göre de Live Forever, Oasis'in en iyi şarkısı.

'SONSUZA KADAR YAŞAYACAĞIZ': Şarkının etkileyici sözlerinden bir kısmı şöyle: Belki sadece uçmak istiyorum/ Yaşamak istiyorum, ölmek istemiyorum / Belki nefes almak istiyorum/ Belki de sadece inanmıyorum /Belki sen de benim gibisin/ Onların göremeyeceği şeyler görüyoruz/ Sen ve ben sonsuza dek yaşayacağız."

CENAZE TÖRENİNDE GÖZ YAŞLARI SEL OLDU

Tom Parker, 20 Nisan 2002 günü düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törende başta eşi Kelsey Parker olmak üzere ailesi, yakınları ve dostlarının gözyaşları sel oldu. Hastalığı boyunca onu yalnız bırakmayan eşi ise cenaze töreninde güçlükle ayakta durdu. Büyük aşkını erkenden yitiren genç kadının önceden kaydedilen bir konuşması da yayınlandı. Genç kadının videoda yer alan "Eğer sadece aşk seni koruyabilseydi, sonsuza kadar yaşardın" sözleri duyulduğu anda da törene katılanlar gözyaşlarına hakim olamadı.

"EĞER AŞK SENİ KORUYABİLSEYDİ"

KİTABI ÖLÜMÜNDEN SONRA PİYASAYA ÇIKTI: Tom Parker, hayatından kesitler ve hastalıkla mücadelesini konu alan bir kitap da ölümünden sonra piyasala çıktı. Parker'ın hayattayken kaleme aldığı anılarını topladığı Hope (Umut) adlı kitapta, o ana kadar sadece yakın çevresi tarafından bilinen bir gerçek de gün yüzüne çıkmıştı. Müzik dünyasının son dönemdeki en parlak yıldızlarından biri olan Ed Sheeran'ın, tedavi giderlerini ödemesi konusunda kendisine maddi yardımda bulunduğunu gözler önüne serdi.

Eşi Tom Parker'ı nadir rastlanan bir beyin tümörü nedeniyle kaybeden Kelsey Hardwick Parker, mesajında onun her hatırasını değerli bir hazine gibi saklayacağını söyledi. Acılı kadın mesajında şu sözlere de yer verdi:" Seninle evlendiğim gün hayatımın en mutlu günüydü. Biz ruh eşiydik." Kelsey Hardwick Parker'ın eşine veda sözleri ise törende yer alan herkesin gözyaşlarının sel olmasına yol açtı: "Eğer aşk seni koruyabilseydi, sonsuza kadar yaşardın!

KÖTÜ HABERİ ALIR ALMAZ PARKER' A ULAŞMIŞ

'BU DÜNYALARA DEĞER':Sheeran'ın bütün bunları yapması için bir zorunluluğu olmadığını belirten Parker " Karım Kelsey ve ben onun desteği için minnettarız. Bu dünyalara değer" diye yazdı. Tom Parker, anılarını kaleme aldığı kitabı aracılığıyla da bugüne kadar bilinmeyen bu gerçeği yani Ed Sheeran'ın tedavi masraflarına destek olduğunu gözler önüne sermiş oldu.

Tom Parker'ın kitabında anlattığına göre hastalığını Haber alan Ed Sheeran, kendisine ulaştı ve "yardım etmek için yapabileceği bir şey olup olmadığını" sordu. Sheeran'ın bu önerisinin hem kendisi hem de eşi Kelsey için "dünyalara bedel" olduğunu da satırlara döktü Parker.Parker, Sheeran ile bir turne sırasında tanıştıklarını ve yıllar içinde sık sık karşılaştıklarını, aralarında iyi bir ilişki olduğunu da anlattı anı kitabında. Seeran'ın, tedavi masraflarını ödeme konusunda kendisine yardımcı olduğunu kamuoyuna daha önce açıklamadığını da satırlarına ekledi Tom Parker. Ardından da şunları yazdı: "Muhtemelen şimdi bunu yaptığım için deliye dönecek. Fakat Ed çok özel bir adam. Tam da başka tedavi olanaklarını araştırıp özel bağışıklık tedavisi alırken tıbbi masraflarımın karşılanması için bana yardım etti."

'ÖLÜMÜ DÜŞÜNMEDEN DURAMIYORDUM'

Tom Parker, hastalığıyla ilgili kötü haberi 2020 yılının ekim ayında aldığını yazdı. Hayatının bir gecede alt üst olduğunu ekledi müzisyen ve şöyle devam etti: "Hayatın değeri konusunda bir kez daha düşünmek zorunda kaldım. Eşi 35 haftalık hamile olan 32 yaşındaki bir babanın, bütün dünyasını sarsan böyle bir haberi nasıl vereceğini kendime sorup durdum. Kesinlikle donup kalmıştım, ölümü düşünmeden duramıyordum."

'BEBEK, BİR IŞIK GETİRDİ'

Bir yandan tedavi görürken bir yandan da yeni bir bebek sahibi oldu Tom Parker o süreçte. Bodhi Thomas Paris adını verdikleri oğlunun, kendisine hastalık teşhisi konulmasından çok kısa bir süre sonra dünyaya geldiğini yazdı genç yaşta hayata veda eden müzisyen. O sürecin; bir yandan devam eden tedavileri, diğer yandan giderek etkisini artıran Covid 19 pandemisi yüzünden giderek daha zor bir hale geldiğini satırlarına ekledi. Bütün bunlar yüzünden de oğlu dünyaya geldiğinde onunla kızı Aurelia kadar çok zaman geçiremediğini yazdı. Fakat etraflarını saran bütün bu olumsuzluklara rağmen Bodhi'nin dünyaya gelmesinin her güne bir ışık getirdiğini de ekledi.

'HER ZAMAN BİR UMUT OLDUĞUNU GÖSTERDİ:' Parker kitabında bütün bunların yanı sıra yakalandığı hastalığın olumlu yanlarını gördüğünü de belirtti. "Muhtemelen birisinin size bunları söylemesini beklemezsiniz ama bazen bir yanım, beyin kanseri olduğum için minnet duyuyor. Bunun içinde bile bir güzellik var. Bu (hastalık) bana hayat hakkında, her anın kıymetini bilmek hakkında çok şey öğretti. Ailemi ve arkadaşlarımı birbirleriyle yakınlaştırdı, bütün dünyadaki ilham verici insanları tanımamı sağladı. En önemlisi de hayat bize ne getirirse getirsin her zaman bir umut olduğunu gösterdi..." diye yazdı.

FOTOĞRAFLAR: AVALON, INSTAGRAM