Bu ünlü 'tatilci' diğerlerine benzemiyor: Fotoğrafçılara fazla mesai yaptırdı

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FOTOĞRAFÇILAR EN ÜNLÜ TATİLCİNİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Ünlüler, bazen plajlarda, bazen lüks yatlarla denize açılıp tatilin keyfini çıkarırken, onların peşine düşen fotoğrafçılar da insanın içini yakan güneş ışınlarına aldırmadan işlerini yapmak için canlarını dişlerine takmış durumda. Genel olarak atmosfer böyle...

Bazen de gösteri dünyasının ünlüleri dışında kalan ama en az onlar kadar dikkat çeken başkaları da bu tatil bölgelerini dolduruyor.

İşte böyle bir durumda fotoğrafçılar daha fazla hareketlenip kelimenin tam anlamıyla fazla mesai yapıyorlar.

Bunun son örneklerinden biri de önceki gün yaşandı. Her ne kadar oyuncu, müzisyen ya da model olmasa da yeri geldiğinde onları bile geride bırakacak kadar ilgi çeken bir "tatilci", ailesiyle birlikte Ibiza adasına ulaştı. Onlar lüks yatla denize açılıp gözden uzaklaştıklarını düşünseler de objektiflere yakalanmaktan kurtulamadılar.

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ÜLKENİN GELECEKTEKİ KRALİÇESİ

Peki kimdi bu ailesiyle birlikte paparazziyi peşinde koşturan ünlü tatilci? Aslında öyle gösteri dünyasından bir ünlü değildi biraz önce de söylediğimiz gibi. Ama kimi zaman onlardan daha fazla ilgi çeken biriydi. Haydi artık söyleyelim... Paparazzi ordusunun peşine düştüğü kişi Danimarka Kraliçesi 2. Margarethe'nin oğlu Veliaht Prens Frederik'in karısı Prenses Mary idi.

İşin aslına bakılırsa o lüks yatta Mary'nin yanı sıra kocası Frederik ve çocukları da vardı. Ama gittiği her yerde olduğu gibi en çok ilgiyi, gelecekte Danimarka Kralı olacak Frederik'in eşi yani müstakbel kraliçe Mary çekti.

Daha önce de zaman zaman çıktığı tatillerde objektiflere yakalanan Mary, bu kez açık yeşil renkte bir mayo giymişti. Geçen şubat ayında 51 yaşına giren Mary'nin, biri artık boyunu geçen dört çocuk dünyaya getirmesine rağmen ince fiziğini koruması da dikkatlerden kaçmadı.

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OĞLUNUN BOYU KENDİSİNİ GEÇTİ: Bir ara en büyük çocuğu, 17 yaşındaki Prens Christian ile yatın güvertesinde yan yana geldi Prenses Mary. O anlarda da Christian'ın annesinin boyunu geride bıraktığı dikkatlerden kaçmadı.





DANİMARKALI BİLE DEĞİL AMA HALK ONU SEVDİ

Prenses Mary'nin bu kadar ilgi çekmesinin nedeni, aslında sıradan bir aileden gelmesine ve üstelik Danimarkalı bile olmamasına rağmen gelecekte ülkenin konsort kraliçesi unvanını taşıyacak olması.

Bir Avustralyalı olan Mary, Prens Frederik'in kalbini çaldıktan sonra onunla evlendi ve Danimarka kraliyet ailesine katıldı.Ülkenin dilini de sonradan öğrenen hatta bu yüzden zaman zaman çocuklarının şakalarına maruz kalan Mary, kısa sürede halk tarafından öyle çok sevildi ki kocasını bile geride bırakır oldu ilgi konusunda.

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İngiliz kraliyet ailesinin, kendisi gibi sıradan bir ailenin kızıyken Prens William ile evlenip geleceğin kraliçesi olan gelini Kate Middleton'a benzetilen Mary, gittiği her yerde de büyük ilgi çekiyor. Kraliyet dünyasının iki kardeşi diye nitelendirilen Kate ile Mary, Charles'ın taç giyme töreninde de Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin'in düğününde de bir araya geldi.

TANIŞTIĞI ADAMIN PRENS OLDUĞUNU BİLMİYORDU

İsterseniz sözün burasında biraz geriye gidip Mary ile Frederik'in tanışma ve evlenme öyküsünü hatırlayalım.

Daha prenses olmadan önceki adıyla Mary Donaldson, hayatını değiştiren Danimarka Prensi Frederik ile tanıştığında takvimler 2000 yılını gösteriyordu.

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O yaz, Sidney'de olimpiyat oyunları vardı. Prens Frederik de müsabakaları izlemek için kentte bulunuyordu. Mary ile Frederik, işte o sırada Sidney'in gözde gece kulüplerinden birinde tanıştı. Frederik'in yanında başka kraliyet ailesi üyeleri de vardı. O sırada Mary 28, Frederik ise 32 yaşındaydı.

Sonradan ileri sürülenlere göre Mary, tanışıp sohbet ettiği o genç adamın kim olduğunu bilmiyordu. Yine bu iddialara göre iki genç, o ilk tanıştıklarında erkeklerin göğsündeki kılların yanı sıra atlı sporlar ve formda kalma konusunda sohbet ettiler. İşte orada da aralarındaki aşkın ilk tohumları atıldı ve 2000'li yılların ilk yarısının külkedisi masalı başladı.

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MONARŞİYE UYUM SAĞLAMAK İÇİN KURS GÖRDÜ

51 yaşındaki dört çocuk annesi Prenses Mary, sahip olduğu diğer unvanıyla Montpezat Kontesi Mary, Danimarka kraliyet ailesine girmeden önce, o hayata uyum sağlamak için altı hafta süren özel bir kurs gördü.

Önceki yıl Financial Times'a verdiği röportajda anlattığına , Kraliçe 2. Elizabeth'in en tepesinde olduğu Milletler Topluluğu'nun bir parçası olan Avustralya'da doğup büyüdüğü için bu dünyaya tamamen yabancı değildi. Ama uzaktan izliyordu ve oradaki kurallar hakkında hiç bilgisi yoktu. Bu özel kurs sayesinde de aileye uygun şekilde davranmayı, giyinmeyi, kuşanmayı öğrendi.

KAMERA KARŞISINDA DURMAYI BİLE BİLMİYORDU

Mary, bunun için de hatırı sayılır bir para harcadı. O sırada uygun şekilde yürümeyi, ayakta durmayı, başkalarıyla tokalaşmayı, kontrollü bir şekilde gülümsemeyi ve kameralar karşısında kendine güvenli bir şekilde durmayı öğrendi. Onun için işin en zor kısmı da buydu zaten. Yani kamera karşısında durmak ve poz vermek.

Her ne kadar şimdi bu duruma alışmış olsa da o dönemde Mary Donaldson, kamera karşısında durmayı sevmiyordu. Üstelik anlattığına göre iyi göründüğü tek bir fotoğrafı bile yoktu.

GİZLİ BULUŞMALARI DANİMARKA GAZETESİ ORTAYA ÇIKARDI

Mary, gelecek hayatına bu şekilde hazırlanırken Prens Frederik de sık sık Avustralya'ya gidip onunla gizlice buluşuyordu. Çiftin ülkeden ülkeye yürüttüğü bu ilişki bir yıl boyunca kamuoyunun meraklı gözlerinden uzak tutuldu. Ama 2001 yılında Danimarka'da yayınlanan Billed Bladet adlı gazete gizli ilişkiyi ortaya çıkardı.

Zaten bir yıl sonra Mary de Danimarka'ya taşındı. O süreçte ülkenin hiç bilmediği dilini öğrenmek için özel dersler aldı. Danimarka'nın kültürünü, aile içinde geçerli olan görgü kurallarını öğrendi. Frederik, Mary'nin önünde diz çöküp ona göz kamaştıran bir yüzük hediye etti. Frederik ile Mary 2004 yılında evlendiler.

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GİYİM KONUSU ONU ÇOK ZORLAMIŞ

Sonradan Financial Times'a verdiği röportajda söylediğine göre Mary, aileye katılmadan önce o hazırlık sürecinde en çok giyim konusunda zorlandı. Çünkü anlattığına göre ülkesinde kot pantolon, tişört ve çıplak ayaklarıyla dolaşan rahatına düşkün bir genç kızdı. Sonradan bugünkü tarzını edindi.

Prenses Mary ile 54 yaşındaki eşi Frederik, şimdi dört çocuklarıyla mutlu bir evlilik yaşıyor. Aynı zamanda ülkelerinin geleceğini temsil ediyorlar.

Bu arada küçük bir not... Mary geçen yıl Danimarka Sarayı'nda yasak aşk iddiasıyla gündeme gelmişti. O dönemde ortaya atılan iddialara göre Frederik'in kardeşi Prens Joachim, Mary'ye gizliden gizliye aşıktı. Hatta bir keresinde onu öpmeye bile çalışmıştı. Bu iddiaların ortaya atılmasından sonra Joachim'in Fransız olan ikinci eşi Marie'nin, ağabeyinin karısı Mary'ye olan şaşırtıcı benzerliği bir kez daha gündemin ilk sıralarına yerleşti. Elbette Joachim, bu aşkına karşılık bulamadı.