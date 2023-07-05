Şampiyon sporcunun trajedisi: Hem bacaklarını, hem ellerini kaybetti... Geriye içindeki umut kaldı

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ŞAMPİYON SPORCUNUN TRAJİK ÖYKÜSÜ

Tıpkı bu örnekler gibi küçücük yaşından itibaren dans eden, üstelik yıllar içinde bu alanda ardı ardına şampiyonluklar kazanan biri için de bacaklarını kaybetmek, kabullenilmesi kolay bir travma olmasa gerek.

Üstelik söz konusu kişi, sadece dans etmek değil spor ile estetiği birleştiren bir alanda adını duyurduysa. Yani incecik çeliklerin üzerinde, buzda dans ediyorsa. Partnerini hiç düşürmeden havalara kaldırıp bir yandan da müziğin ritmine uymaya çabalıyorsa.

Böyle anlatıldığında, hiç bu işlerle ilgilenmeyenleri bile dehşete düşüren bu durumu şampiyon bir sporcu yaşıyor.

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Yakalandığı ağır bir zatürree nedeniyle komaya giren bu süreçte yaşadığı komplikasyonlar yüzünden elleri ve bacakları kesilen bu şampiyon sporcu, aylar sonra hayata döndü. Ama onun için hiçbir şey asla eskisi gibi olmayacak.

Her ne kadar formunu korumak, kazandığı madalyaların üzerine yenilerini eklemek içih yıllar boyunca ter dökmüş olsa da onu daha büyük bir mücadele bekliyor şimdi.

Gelin, yaşadığı bütün zorluklara rağmen asla pes etmeyen, yeni koşullarında bile formunu korumak için elinden gelenin fazlasını yapan bu şampiyonun öyküsüne yakından bir bakalım.

ALTIN MADALYALAR KOLEKSİYONUNDA

Kış sporları denilince geniş bir kesimin aklına ilk olarak artistik patinaj gelir, özellikle de çiftlerin müzik eşliğinde kimi zaman akıl almaz figürler sergilediği buz dansı dalı.

İşte bu dalda bir döneme damgasını vuran bir Rus çift vardı ki yarışmaları takip edenler isimlerini söylediğimizde onları hemen hatırlar.: Roman Kostomarov ve Tatiana Navka.

Buz dansı dalında 2000'lerin ilk yarısına damga vuran bu çift, 2006'da Olimpiyat Şampiyonu oldu. Ondan önce de 2004 ve 2005'te dünya şampiyonluğu unvanını aldı. Yani madalyası bol bir çift olarak hafızalarda yer etti Kostomarov ile Navka.

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Sonra aradan yıllar geçti, artık 40'lı yaşlarında olan ikili amatör yarışmalara katılmayı bıraktı ve spor yaşamlarını profesyonel olarak sürdürmeye başladı. İkisi de buz üzerinde gösteriler sergileyen kimi zaman ülkelerinin, kimi zaman da dünyanın dört bir yanını dolaşan gruplara katıldı.

BU YILIN OCAK AYINDA HAYATININ EN AĞIR DARBESİ GELDİ

Roman Kostomarov için de bu yılın ocak ayına kadar her şey yolunda gidiyordu. Kendisi de eski bir buz dansı yarışmacısı olan Oksana Dominina ile 2014 yılında hayatını birleştirdi. Kostomarov daha önce de bir evlilik yapmış ama boşanmıştı. Fakat bu ikinci evliliğinde aradığı mutluluğu bulmuştu.

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İkisi de emekli sporcu oldukları, kariyerlerini profesyonel olarak sürdürdükleri için konuştukları dil de ortaktı. Yani aşkın ve sporun dilini konuşuyorlardı.

Kostomarov, sosyal medya sayfasını da aktif olarak kullanıyordu. Kimi zaman buz üzerine çıktığı gösterilerden, kimi zaman da aile tatillerinden fotoğraflara yer veriyordu sayfasında. Sonra uzun bir sessizliğe gömüldü. İşte o aylar boyunca hayatının en büyük trajedisi başlamıştı şampiyon sporcu için.

ÖNCE BACAKLARI SONRA ELLERİ KESİLDİ

Roman Kostomarov, geçen yıl ocak ayında ağır bir zatürreeye yakalandı ve hastaneye kaldırıldı. Şubat başında ise işler sporcu çift için daha büyük bir kabusa dönüştü.

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Kostomarov'un vücudunda bazı komplikasyonlar yani dolaşım bozuklukları başladı. Bunun sonucu olarak kendisi gibi bir sporcu için ağır bir travmayla karşılaştı: İki bacağı da diz üstünden kesildi.

Fakat bu durum bile onun hayati tehlikeyi atlatmasına yeterli olmadı. Şubat ayının ortalarında bu kez de yine dolaşım bozukluğu yüzünden ellerini de kesmek zorunda kaldı onu hayata döndürmeye çalışan doktorları.

HAYATA TUTUNMANIN BEDELİ AĞIR OLDU

Şampiyon sporcu Kostomarov, aylarca komada kaldı. Hatta bir dönem hayatından ümit bile kesildi. Küçük yaşlarından beri zorlu antrenmanlara dayanan Roman Kostomarov, ölümü yendi.

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Ama bunun için ağır bir bedel ödedi: İki bacağından ve iki elinden oldu. Üstelik bu süreçte sağ gözü de görme yeteneğini kaybetti.

SOSYAL MEDYAYA DA ANTRENMANLARA DA GERİ DÖNDÜ

Yaşadığı bu sürecin ardından Roman Kostomarov, sağlıklı zamanlarında aktif olarak kullandığı sosyal medyaya geri döndü.

Protez bacaklarıyla ve sargılı elleriyle antrenman yaparken çekilen video ve fotoğraflarını paylaşıp kendisi için endişe eden hayranlarının da içini rahatlatmaya çalışıyor ünlü sporcu.

Kostomarov bu süreçte sporcu arkadaşlarından da büyük destek görüyor. Buz üzerinde birlikte nice madalya kazandığı eski partneri Tatiana Navka, "Seninle gurur duyuyorum. Senin gerçek bir savaşçı olduğundan asla şüphe etmedim. Bizim şampiyonumuz, sadece Rusya'da değil, tüm dünyada milyonlarca kişi sana saygı duyuyor" mesajıyla hayata sımsıkı sarılan Kostomarov'a selam gönderdi.

Kostomarov'un başına bu trajedi gelmeden önce dans ettiği Buz Çağı adlı gösterideki arkadaşları da onun azmine olan hayranlıklarını sosyal medya üzerinden ifade etti. Kostomarov'un karısı Oksana'nın aşkının, Tanrı'nın da yardımıyla sporcuyu ölümün ellerinden çekip aldığını belirttiler.

PROTEZLERİNE ALIŞMAYA BAŞLADI

Kelimenin tam anlamıyla ölümden dönen Roman Kostomarov'un hastanedeki tedavisi sürüyor. Antrenmanlarına da yeniden başlayan sporcu, bir yandan da protez bacaklarına alışmaya çalışıyor. Kısa süre sonra ellerine de protez takılacak ve bunun için de bir alışma süreci başlayacak.

Bu arada buz dansçısı Kostomarov ile çalışan bir de psikolog var. Onun anlattığına göre sporcu, bacak protezlerine kısa sürede alıştı. Fakat canını acıttığı için onları bir saatten fazla kullanamıyor.

HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ

Çok ağır bir süreç yaşayan Roman Kostomarov, sosyal medyadaki sessizliğini 8 Mayıs'ta yaptığı bir paylaşımla bozdu.

Sporcu 'Herkese merhaba' diyerek başladığı paylaşımında, kendisine destek olan ve kendisi için dua edenlere teşekkür etti. Önündeki zorlu yolun bitmediğini belirten Kostomarov, her şeyin üstesinden gelebileceği umudunu taşıdığını ekledi.

9 YAŞINDAN BU YANA BUZ ÜZERİNDE

Tam adıyla Roman Sergeyevich Kostomarov, 1977 yılında dünyaya geldi. Buz patenine 9 yaşındayken başladı. Antrenörü onu 11 yaşına geldiğinde buz dansı çiftlerinde yarışması için yönlendirdi. 1996 yılında o dönem birlikte dans ettiği Ekaterina Davydova ile gençler şampiyonu oldu.

1998- 99 sezonunda ise uzun yıllar birlikte yarışmalara katıldığı Tatiana Navka ile dans etmeye başladı. İkiliyi, buz dansının bir dönemine damgasını vurmuş olan Natalia Linichuk çalştırdı. Kostomarov ile Navka, ilk altın madalyalarını Rusya Şampiyonası'nda kazandı. Hemen ardından Dünya Şampiyonası'na katıldılar. O ilk yarışmayı 12'nci sırada bitirdiler.

Kostomarov bu hayal kırıklığının ardından bir süre Anna Semenovich ile dans etti. Fakat sonra eski partneri Navka ile tekrar bir araya geldiler. Bu kez yine bir başka ünlü buz dansçısı Alexander Zhulin onların antrenörü oldu.

İkili ilk dünya şampiyonluğunu 2004 yılında kazandı. Bir yıl sonra aynı unvanı yine elde ettiler. 2006 yılında Kış Olimpiyatları'nda şampiyon oldular. Bunun ardından yarışma kariyerlerini bitiren ikili, profesyonel olup birlikte dans etmeyi sürdürdü.