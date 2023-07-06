Ünlü sunucu gerçeği 18 ay saklamış: Menopoz etkisi sanmıştım, meğer Alzheimer olmuşum

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NEREDEYSE BÜTÜN AİLESİ BU HASTALIĞIN PENÇESİNE DÜŞMÜŞTÜ

Bu durum, hem kendisi hem de ailesi için büyük bir şok yarattı tabii ki. İşin en trajik yanı isehayatının hatırı sayılır bir bölümünü kamera karşısında geçiren sunucunun, en büyük korkusunun gerçekleşmesi oldu.

Çünkü uzun zamandır, günün birinde Alzheimer hastalığına yakalanmaktan korkuyordu. Bu korkusu da sebepsiz değildi. Annesi, babası, büyükbabası, büyükannesi ve amcası aynı hastalığın pençesine düşmüştü.

GERÇEĞİ 18 AY SAKLADI: AİLEMİ MAHVETTİ, ŞİMDİ SIRA BANA GELDİ

Birçok insan için büyük bir sarsıntı yaratan bu durumu yaşayan kişi, ünlü İngiliz sunucu Fiona Phillips. 62 yaşındaki Phillips, başına gelenleri geçtiğimiz gün açıkladı. Aslında Alzheimer teşhisini bir yıldan biraz fazla bir zaman önce aldığını ve ilerlemeyi yavaşlatacak bazı ilaçlar kullandığını söyledi.

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Fiona Phillips, Daily Mirror gazetesine verdiği demeçte, Alzheimer hastalığının ailesini mahvettiğini ve şimdi de sıranın kendisine geldiğini söyledi.

Phillips "Ülkenin yer yerinde, farklı yaş gruplarında, hayatları bu hastalık yüzünden etkilenen insanlar var. Bu, kalp kırıcı bir durum" diye konuştu.

Ünlü sunucu umudunun bu hastalıkla ilgili yeni bir tedavi yöntemi bulunması olduğunu sözlerine ekledi: "Umarım gelecekte daha iyi sonuçlar yaratacak bir tedavi yöntemi bulunur" diye konuştu.

'SIRANIN BANA GELMESİNİ BEKLİYORDUM'

Fiona Phillips, aile hikayesinden dolayı bir gün kendisine de Alzheimer teşhisi konulmasından korktuğunu, ancak kesin teşhisin yine de kendisinde bir şok yarattığını ifade etti.

Bu hastalık aile hayatını bu kadar çok etkilediği için ise her şeyden daha çok kızgın olduğunu söylemeden duramadı.

İşte ünlü sunucunun, ailesindeki Alzheimer geçmişine dair söyledikleri: "Zavallı annem bundan etkilendi. Sonra babam, sonra büyükannem, büyükbabam ve amcam. Ve hastalık bizim için geri gelmeyi sürdürüyor."

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Fiona Phillips aslında teşhisi bundan 18 ay önce aldığını ama gizli tutmaya karar verdiğini söyledi. Bu kararını değiştirme nedeni ise hastalıkla ilgili olarak çok uzun zamandır konuşulanlar. Kafalarda yer eden yanlış inançlar.Bunun, sadece kendi kendine konuşan yaşlıların hastalığı olduğunun sanılması.

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'AMA HALA BURADAYIM': Phillips her ne kadar büyük bir şok yaşamış olsa da Alzheimer'e rağmen hala eski alışkanlıklarını sürdürebildiğini anlattı: "Ama hala buradayım. Kahve içmek için arkadaşlarımla buluşuyorum.Kocam Martin'le akşam yemeğine çıkıyorum. Her gün yürüyorum."





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MENOPOZ ETKİSİ SANMIŞ

Fiona Phillips'in hikayesine dair en çarpıcı ayrıntı ise belirtileri yorumlama biçimi. Phillips, her ne kadar ailesinde bu hastalık olduğu için kendisine de sıranın gelmesinden korksa da yaşadığı bazı belirtileri menopoz etkisi sanmış.

2021 yılının sonlarında yaşadığı korkunç endişe, kafa karışıklığı ve beyin sisinin menopozun bir etkisi olduğunu düşündü anlattığına göre. Bu yüzden de bu konuda uzman olan bir doktora göründü. Hormon tedavisi uygulandı.

Bu semptomlardan bazıları düzeldi, fakat beyin sisi bir türlü yakasını bırakmadı. Sonunda kapsamlı testler yapıldı ve sunucunun Alzheimer olduğu ortaya çıktı.

Alzheimer teşhisi kesinleştiğinde kocasıyla birlikte doktorun karşısında dili tutulmuş bir şekilde oturup bu durumu sindirmeye çalıştıklarını söyledi Phillips,

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Sonra doktor onlara "Sizi odada yalnız bırakacağım" deyip çıkmış. Karı koca sessizce oturup uzun süre birbirlerine bakmışlar. Daha sonra da doktora veda edip yakınlardaki bir yere bir şeyler içmeye gitmişler.

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ÇOCUKLARI DA YENİ ÖĞRENDİ: 1997 yılından bu yana Martin Frizell ile eli olan Fiona Phillips'in 24 yaşında Nathaniel ve 21 yaşında Mackenzie adında iki çocuğu bulunuyor. Çift, hastalıkla ilgili duyuruyu kamuoyuna yapmadan önce çocuklarına da gerçeği söylememiş. Özetle onlar da annelerine dair bu durumu herkesle birlikte öğrendi.



