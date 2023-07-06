Anne yüreği gölgede kalmasına el vermedi: Kendi giymedi, kızına giydirdi

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KARDEŞ ÇEKİŞMESİ DÜNYA KURULDUĞU GÜNDEN BERİ VAR

Hatta bu konuda bazı örnekler bile veriyordu. Harry'nin kitabında anlattığına göre William'a verilen oda, kendi odasından daha genişti. Üstelik yaşadıkları sarayın başka bir bölümünde yer alıyordu. İddiasına göre Harry'nin odasındaki eşyalar da daha gösterişsizdi, ağabeyi William'ın tersine.

Hatta bu ayrıcalık konusunda başka bir iddia daha vardı. Buna göre William'ın tabağına üç tane sosis, Harry'nin tabağına iki tane sosis konulmuştu bir kahvaltıda. Örnekler uzar gider.

Bu sosis meselesi eski uşak Paul Burrell tarafından desteklendi. Ama iki kardeşin odalarını geniş kitleler görmediği için bu konudaki iddialar ne derece doğru bilinmez.

Özetle Harry, her zaman sırf veliaht olduğu için William'ın ayrıcalıklı muamele gördüğünü ileri sürüyordu.

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Bu durum birçok kardeş açısından zaman zaman gündeme gelmiştir kuşkusuz. Biri diğerinin kendisinden daha ayrıcalıklı muamele gördüğünü ileri sürer. Yani normal bir durum bu. Ne kadarı doğru ne kadarı duygusal tepki bilinmez.

ORADA DA 'YEDEK' PRENSES VAR

Bunları niye mi anlattık? Görünüşe göre Harry'nin ileri sürdüğü "William, veliaht olduğu için ayrıcalıklı davranıldı" iddiasını hatırlatan bazı görüntüler yaşandı çünkü.

Bu görüntülerde yer alan iki kız kardeş de Avrupa'nın bir kraliyet ailesine mensup. İspanya Kralı Felipe ile Kraliçe Letizia'nın kızları veliaht prenses Leonor ile kardeşi Sofia.

Olayı şöyle bir toparlayalım. İspanya Kralı Felipe, Kraliçe Letizia, Veliaht Prenses Leonor ve "yedek" prenses Sofia, dün Girona'da düzenlenen bir törene katıldılar. Daha doğrusu ev sahipliği yaptılar.

Önce Kral Felipe,sonra da Prenses Leonor birer konuşma yaptıktan sonra Girona Prensesi anısına düzenlenen uluslararası ödüller, kazananlara dağıtıldı.

Buraya kadar olup bitenler, İspanya kraliyet ailesi için normal. Her zaman yaptıkları şeyler. Ama zaten dikkat çekip konuşulanlar da işin bu kısmı değil ayrıntıları.

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DERİN YIRTMAÇ VE YÜKSEK TOPUKLU AYAKKABILAR

Dünyanın en güzel giyinen kadınlarından biri olarak nitelendirilen Letizia, siyah kolsuz bir elbise giydi. Küçük kızı Sofia ise gümüş rengi, aslına bakılırsa 15 yaşındaki bir genç kız için fazla abartılı bir kıyafet seçti.

Bütün meraklı gözleri üzerinde toplayan Veliaht Prenses Leonor ise yeşil renkte bir elbise giydi. Derin yırtmacı dikkat çeken elbisesinin altına da yüksek topuklu bir çift ayakkabı giydi genç Leonor. İşte dikakt çeken ayrıntı da oradaydı.

Özellikle birer genç kız olduktan sonra Leonor ile kendisinden iki yaş küçük olan kardeşi Sofia sürekli birbiriyle kıyaslanıyor.

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Dünyanın en güzel giyinen kadınlarından biri olan İspanya Kraliçesi Letizia, veliaht kızı Leonor'u gölgede bırakmamak için daha alçak topuklu ayakkabı tercih etti.

FİZİKSEL AVANTAJI VAR

Giyimleri, kuşamları, saç modelleri, davranışları. Nedendir bilinmez "yedek" prenses Sofia bu dış görünüş konusunda ablasını hep gölgede bırakıyor. Bunun önemli nedenlerinden biri de boyu.

Çünkü Sofia, 4 kişilik çekirdek aile içinde babası Felipe'nin 1.97'lik boyuna en yakın üye. Zamanı geldiğinde ülkenin tahtına geçecek olan Leonor ise bu konuda onun kadar şanslı değil.

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İşte ödül töreninde bu durum iyice açığa çıktı. Çünkü büyük prenses Leonor'a bu boy eksikliğini kapatmak için Letizia ve Sofia tarafından bir ayrıcalık verildi.

Boyu fazla uzun olmayan Letizia bu kez alçak topuklu ayakkabı giydi. Daha 15 yaşında olmasına rağmen belki de babasının boyunu geçecek olan Sofia ise dümdüz topuklu pırıltılı ayakkabılarla boy gösterdi törende.

Yani Letizia ile küçük kızı boy konusunda geri planda kalmayı bu şekilde kabullenmişken, Leonor ise hepsinden daha yüksek topuklu ayakkabı giydi.

Kimi zaman bu ayakkabıların üzerinde durmakta zorlansa da Leonor, bu şekilde özellikle kardeşi ile arasındaki boy farkını kapatmaya çalıştı.

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YİNE DE BOY FARKINI KAPATAMADI

Bu annesi Letizia'nın mı yoksa stil danışmanın fikri mi bilenmez. Ama Leonor, giydiği ayakkabıların avantajına rağmen yine de kardeşiyle arasındaki boy farkını tamamen kapatamadı. Hatta Sofia'nın dümdüz topuklu ayakkabılarına rağmen ablasıyla aynı boyda durması dikkat çekti.

Bu arada Leonor, bu ödül töreninde her zamankinden çok daha iddialı giyinmişti. Yeşil elbisenin göğüs kesimi dikkat çekti. Ama ondan daha fazla dikkat çeken ayrıntı ise sol yanındaki derin yırtmacıydı.

Ablasından daha uzun boylu olan ve birçok kişi tarafından daha şimdiden güzellikte onu gölgede bıraktığı söylenen Sofia, hiç topuğu olmayan ayakkabılarıyla dikkat çekti.

'YEDEK PRENSES' HARRY AMCA'YA BENZEMESİN!

Durum böyle... Şimdilik anneleri Letizia sayesinde iki prenses arasında bir sorun yok gibi görünüyor. Elbiselerini, ayakkabılarını birbirleriyle hatta anneleriyle paylaştıkları bile biliniyor.

Ama gelecek yıllarda İspanya kraliyet ailesinde de William ile Harry kavgası gibi bir olay yaşanıp yaşanmayacağı şimdilik bilinmiyor.