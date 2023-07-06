Kaynanasının eski gelinliğiyle evlenmişti: Karnı burnunda ortaya çıktı

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YİNE MANŞETLERE ÇIKTILAR

Hele Prens William'ın karısı Kate Middleton! Daha flört ettikleri ilk dönemlerde bile hiçbir soyluluk unvanları olmamasına rağmen Kate'in annesi, babası ama en çok kardeşleri Pippa ile James de basının manşetlerine çıkıyordu.

İşte şimdi de Kate'in kardeşlerinden biri için "manşet olma" zamanı...

BEBEK GELİYOR

Bir süre öncesine kadar gece hayatı, kötü alışkanlıkları ve bir türlü kurtulamadığı depresyonuyla konu edilen Kate'in erkek kardeşi James Middleton bu kez mutlu bir haberle gündemde. Zaten bu gelişmeyi de kendisi sosyal medya sayfasından duyurdu.

2021 yılında, bir Fransız köyünde Alizee Thevenet ile hayatını birleştiren James Middleton baba olmaya hazırlanıyor. 36 yaşındaki baba adayı, eşinin hamile olduğunu, onun karnı burnunda fotoğraflarını paylaştığı Instagram sayfasından duyurdu.

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James Middleton, 33 yaşındaki Alizee'nin, çok sevdiği köpekleri Mable ile birlikte çekilen fotoğraflarını "Daha fazla heyecanlı olamazdık" notuyla paylaştı. Baba adayı, çok sevdikleri bir başka köpek olan Ella'nın ölümü nedeniyle bu yıla kötü bir başlangıç yaptıklarını anlattı. Ama sonra bu yılı, büyüyen ailelerine yeni katılacak üyenin mutluluğuyla bitireceklerini ekledi.

James Middleton ile Alizee Thevenet'e sosyal medya takipçilerinden beğeni ve tebrik mesajları yağdı.

Paylaşımdaki ipucuna bakılırsa bebek, 2023 yılı bitmeden dünyaya gelecek.





DAHA ÖNCE TEYZE OLMUŞTU, ŞİMDİ DE HALA OLUYOR

Kısaca toparlarsak belli ki yıl sonuna yakın bir zamanda Kate ilk kez hala olacak. Eşi William da enişte unvanını bir kez daha alacak.

Kate Middleton'ın kız kardeşi Pippa ile kocası James Matthews'un üç tane çocuğu bulunuyor hatırlatmak gerekirse.

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Kate ile William'ın çocukları George, Charlotte ve Louis ise bu kez dayılarından dördüncü kuzenlerine kavuşmuş olacak.

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GELECEKTEKİ KOCASINI GARSON SANIP SİPARİŞ VERMİŞTİ

Aslına bakılırsa James Middleton ile Alizee Thevenet'nin tanışma ve evlilik hikayesi de çok ilginç. Her ne kadar İngiliz kraliyet ailesinin gelini ve ülkenin gelecekteki kraliçesi Kate'in kardeşi olsa da James, Alizee ile öyle gösterişli bir şekilde evlenmedi. Hatta gelinin o gün giydiği gelinlik bilekayınvalidesi Carole'ın kendi düğününde giydiği gelinlikti.

Bu arada James ile Alizee'nin tanışma öyküsü de benzerine çok rastlanmayacak türden. Madem çiftin mutlu haberini verdik bunları da kısaca bir hatırlayalım.

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Önce çiftin tanışma öyküsüyle başlayalım... James ile Fransız finans uzmanı Alizee, İngiltere'de Chelsea'de bir kulüpte tanıştılar. Aslında onları tanıştıran, James'in kısa süre önce ölen köpeği Ella oldu.

James bu konuyu şöyle anlatmıştı: "Ella kulüpte otururken benim ayalarımın dibinde uzanıyordu: Onun susamış olabileceğini düşünüp terasın köşesindeki su kabına gönderdim. Fakat o ileride başka bir masada oturan Alizee'nin yanına gitti."

İşte ne olduysa o anda oldu anlattığına göre. Alizee, köpeğini almak için yanına yaklaşanJames'i garson sanıp ondan içecek bir şeyler istedi.

Kısacası şimdi mutlu bir evlilik sürdüren çift, kısa bir süre önce hayata veda eden Ella sayesinde tanışmış oldu. O dönem takvimler 2019 yılını gösteriyordu.

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FRANSA'DA BİR KÖYDE SESSİZ SEDASIZ EVLENDİLER

Aralarında romantik bir ilişki başladı ve çok geçmeden nişanlanıp 2021 yılının Eylül ayında da Fransa'da bir köyde evlendiler.

Aslında herkes KAte'İn kız kardeşi Pippa gibi James'in de gösterişli bir törenle evlenmesini bekliyordu. Ama öyle olmadıb Çift, Cote d'Azur yakınlarındaki Bormes-les-Mimosas adlı köyde evlendi.

Düğünle ilgili en çarpıcı ayrıntı ise Alizee'nin gelinliğiydi. Genç kadının gelinliğinin sırrı ise onun Hello dergisine verdiği röportajda ortaya çıktıb O sade gelinliği Kate, Pippa ve James'in anneleri Carole Middleton, babaları Michael ile evlenirken giydi. Yani anne Carole Middleton, 1980 yılında kendi düğününde giydiği o gelinliği, oğluyla evlenen Alizee Thevenet'ye ödünç verdi. Bir başka deyişle 41 yıllık ikinci kez mutlu bir güne "tanıklık etti".

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'O GELİNLİĞE AŞIK OLDUM'

Alizee Thevenet, Hello dergisine verdiği röportajda Covid 19 kısıtlamaları sırasında Carole Middleton ile gelinlik konusunda sık sık fikir alışverişi yaptıklarını anlattı.

Thevenet "Bu sırada onun gelinliğini denedim ve o gelinliğe aşık oldum. Bana mükemmel şekilde uydu ve tam olarak istediğim gibiydi" diye sürdürdü sözlerini.

Alizee Thevenet, gelinliklerin sadece bir kez giyilmesinin kendisini rahatsız ettiğini de belirtti o röportajda. "Bu kadar güzel bir elbiseye ikinci kez hayat vermenin muhteşem bir durum olduğunu da" ekledi.

KÖPEKLERİ NEDİME OLDU: James Middleton ve Alizee Thevenet'nin düğününde ablası Kate ve tüm ailesi, diğer ablası Pippa ve ailesi, anne ve babası, yakın aile üyeleri ve arkadaşları hazır bulundu. Köpeklere olan sevgisiyle bilinen çiftin nedimeliğini ise Ella ve Mabel adlı iki köpekleri yaptı.

Kate Middleton'ın kız kardeşi Pippa, James Matthews ile 2017 yılında gösterişli bir törende evlendi.Çiftin üç tane çocuğu oldu.

O törende George ve Charlotte, nedimelik görevini üstlenmişti.



