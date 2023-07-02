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Sosyetik güzel, 'tavuk kralı'nın veliahtıyla evlendi: Salona bile dans ederek girdiler

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#Rey Vakili#Johnny İngham#Taormina Düğünü
Sosyetik güzel, tavuk kralının veliahtıyla evlendi: Salona bile dans ederek girdiler
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2023 11:33

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte bir yanda tatil diğer yanda düğün sezonu da açıldı. Dünyanın farklı noktalarından da ünlülerin evlilik haberleri geliyor. Bunlar öyle kolay unutulacak türden düğünler de değil.

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İşte bunlardan birinde de sosyetik güzel ile'tavuk kralının' oğlu hayatlarını birleştirdi. Üstelik son derece gösterişli ve uzun süre konuşulacağı daha şimdiden belli olan bir törenle. Şimdi gelelim bu düğüne.

Sosyetik güzel, tavuk kralının veliahtıyla evlendi: Salona bile dans ederek girdiler

GELİN DE DAMAT DA DÜNYANIN TANIDIĞI İSİMLER
Büyük olasılıkla gelinin ve damadın isimlerini ilk kez duyacaksınız. Ama işin aslı damat iş dünyasının, gelin de moda ve sosyete dünyasının tanınan isimleri.

Düğün gününde bembeyaz gelinliği içinde kelebek gibi uçuşan gelin Rey Vakili, dünya jet sosyetesinin bilindik isimlerinden biri. Asıl ününü ise Vogue dergisinin efsane yayın yönetmeni Anna Wintour'un asistanı olarak elde etti. 

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Bu arada gelin Rey'in ABD'nin önde gelen yüksek öğrenim kurumlarından biri olan Yale Üniversitesi'nde Politika Bilimleri okuduğunu hatırlatalım. Bununla da yetinmeyen Rey Vakili bir de Stanford Üniversitesi'nde İş İdaresi eğitimi aldı.

Damat Johnny Ingham ise iş dünyasının tanınmış ünlülerinden biri. Ingham Chickens (Ingham Tavukçuluk) adlı Avustralya merkezli şirketin veliahtı olan damat, dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alan bir aileden geliyor.

Tavukçuluk işinde uzmanlaşan şirketin kuruluş tarihi ise 1918 yılına uzanıyor. Ingham ailesi, bu köklü şirket sayesinde milyarder oldu.

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MUMLAR SABAHA KADAR HİÇ SÖNMEDİ
Bu hatırlatmaların ardından düğüne dönelim. Rey Vakili ile Johnny Ingham'ın düğünü İtalya, Sicilya'nın ünlü Taormina kasabasında lüks bir otelde gerçekleşti.

Organizasyonunu ünlü bir şirketin üstlendiği tören için kelimenin tam anlamıyla hiçbir masraftan kaçınılmadı. Deniz kenarındaki lüks otelin bahçesi ve konukların oturacağı masalar mor çiçeklerle süslendi. Romantik bir atmosfer yaratan mumlar ise gece boyunca hiç sönmedi.

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GELİN VE DAMAT YERLERİNDE DURAMADI: Düğünün ardından yapılan parti sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Gelin Rey Vakili ile damat Johnny Ingham'ın neşesi ise görülmeye değerdi. Çift, gece boyunca kelimenin tam anlamıyla hiç durmadan dans etti.

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BEKARLIĞA VEDA PARTİSİ FRANSA'DA YAPILDI: Rey Vakili, düğünden bir hafta önce de Fransa, Saint Tropez'de bir bekarlığa veda partisi düzenledi. O sırada başına bir duvak takan Vakili, üzerine de Johnny Ingham'ın bir fotoğrafının baskısı bulunan bir mayo giydi. O partide de Vakili'nin konukları gündüz başlayan eğlenceyi ertesi günün sabahına kadar sürdürdü.

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Sosyetik güzel, tavuk kralının veliahtıyla evlendi: Salona bile dans ederek girdiler

AYRILIP BARIŞTILAR, SONUNDA DA EVLENDİLER: Bu arada küçük bir hatırlatma... Rey Vakili ile Johnny Ingham, 2018 yılından bu yana birlikteler. Çift, bu neşeli düğün anlarına kolay gelmedi. Kısa bir ayrılık yaşadılar. Fakat 2021 yılında tekrar bir araya geldiler ve ayrılmamaya karar verip hayatlarını resmen birleştirdiler.

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