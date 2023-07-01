Yasak ilişki bile onların yuvasını yıkamadı: 24 yılda aşkın kitabını yazdılar

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Belki küçükken birçok kişi bunlara inanır. Ama büyüyüp de gerçek dünyayla tanışınca durumun pek de öyle olmadığını anlar insan. Özellikle de kadın- erkek ilişkileri ve evlilik söz konusu olunca. Öyle masallardaki gibi "sonsuza kadar" mutlu mesut süren evlilik olmadığını bazen acı tecrübeler yaşayarak öğrenir.

Peki ya kaç kişi ilk görüşte aşta inanır? İşte buna inananların, hatta yaşayanların sayısı, masallardaki gibi bir evliliğe inananlardan daha fazladır. Peki ya size hem ilk görüşte birbirine aşık olan hem de tam 24 yıldır, kapalı kapılar ardında bazen sıkıntılı anlar yaşasalar bile masallardakine benzer bir evlilik sürdüren ünlü bir çift olduğunu söylesek?

Uzun evlilik... Gösteri dünyası... Böyle söyleyince kulağa inanması zor gelse de böyle bir çift gerçekten var.

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Elbette onların denizlerinde de zaman zaman fırtınalar koptuğu oluyor, mutlaka gelecekte de olacaktır. Ama yine de onlar her tür sert rüzgara, bazen "gemilerini batıracak" şiddetteki bu fırtınalara karşı çok güzel direniyorlar.

Önümüzdeki 4 Temmuz günü de evliliklerinde 24 yılı geride bırakacaklar. 25'inci yıla yani gümüş yıla adım atacaklar.

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David ve Victoria Beckham, aralarında yasak aşkın da bulunduğu tatsızlıklar yaşasalar da hepsinin üstesinden gelmeyi başardı. Önümüzdeki günlerde evliliklerinde bir yılı daha geride bırakmaya hazırlanıyorlar.

Anladınız büyük bir olasılıkla. David ve Victoria Beckham'dan söz ediyoruz. Son bir yıldır büyük oğulları Brooklyn'in evliliği ve Victoria'nın gelini Nicola Anne Peltz ile arasındaki gerilimle gündeme gelseler de Beçkham çiftinin mutlu evliliği tartışma götürmez bir gerçek.

Geçmişte, David'in futbol kariyerinin en parlak öneminde bir aldatma olayına adları karışsa da Beckham çifti İngiliz halkının Buckingham Sarayı'na gönderme yaparak taktığı isimle Beckingham Sarayı'nda gayet iyi geçinip dışarıya da mutluluk tablosu çizerek evliliklerini sürdürüyorlar.

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İster misiniz "aşkın ve mutlu evliliğin kitabını yazan" bu çiftin öyküsüne bir kez daha yakından bakalım.

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Beckham çiftinin sahip olduğu mülklerden biri olan Hertfordshire'daki malikane Beckingham Sarayı olarak anılıyor. Elbette İngiliz kraliyet ailesinin ana üssü Buckingham Sarayı'na bir gönderme içeriyor bu ifade.

O dönemdeki adıyla Victoria Adams ile David Beckham 1997 yılında tanıştı. O zamandan bu yana da ayrılmaz bir şekilde birlikteler. Birçok kişi onları dünyanın en zengin ve nüfuzlu çiftlerinden biri olarak biliyor. Ama bazıları da Beckham çiftini "gerçek aşkın var olduğunun kanıtı" olarak görüyor.

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1990'larda Victoria Adams Beckham, o dönemin en gözde kız gruplarından biri olan Spice Girls'ün üyesi olarak biliniyordu. David Beckham ise Manchester United futbol takımının başarılı oyuncusu.

David, şu anda evli olduğu Victoria'nın ilk kez nasıl dikkatini çektiğini ve onunla evlenmeye nasıl karar verdiğini şöyle anlatmıştı yıllar önce: "En iyi arkadaşımla birlikte otel odasındaydık. Ki o arkadaşım düğünümde de benim sağdıcım oldu. TV'de Victoria'yı gördüm ve arkadaşıma 'Ben bu kızla evlenmek istiyorum. Şu siyah elbiseli, kısa saçlı olanla" dedim. "

David, Spice Girls klibinde Victoria'yı görür görmez arkadaşına "Şu kısa saçlı kızla evlenmek istiyorum" demiş.

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Bundan kısa bir süre sonra Victoria, David'in maçlarından birine seyirci olarak gitti. David de ona uzaktan el salladı. Her ne kadar o sırada David, en sevdiği Spice Girl (Baharat Kız) ile flört etme şansını kaybettiğini düşünse de hayat ona ikinci bir şans daha verdi.

Bir hafta sonra Victoria, David'in bir başka maçını da izlemeye gitti. Yanında da grup arkadaşlarından biri ve menajeri vardı. O sırada takvimler 1997 yılını gösteriyordu. Maçın ardından David ile Victoria, bir saat konuştular.

İşte o gün Victoria'nın elinde bir tren bileti vardı. O biletin üzerine telefon numarasını yazdı ve David'e uzattı. David Beckham, bir röportajında o bilete ne olduğunu şöyle anlatmıştı: "O bileti hâlâ saklıyorum."

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David Beckham, Victoria'nın kendisine 1997 yılında verdiği tren biletini hala sakladığını söylemişti.

İLK GÖRÜŞTE AŞK: Victoria Beckham da daha sonra kaleme aldığı ve yıllar önceki "kendisine" yazdığı bir mektupta o anı şöyle satırlara dökmüştü: "İlk görüşte aşk mevcut! Bu, Manchester United'ın oyuncular locasında senin başına geldi. Diğer futbolcular, arkadaşlarıyla birlikte dururken David'i gördün, ailesinin yanındaydı. Ve ne kadar da güzel bir gülüşü vardı. Sen de ailene çok yakınsın. Ve o senden telefon numaranı istedi."

Victoria ve David'in o bir saatlik sohbetinden sonra çift, flört etmeye başladı. Victoria'nın menajerinin tavsiyesiyle de bunu kamuoyunun meraklı gözlerinden sakladılar. David Beckham, birbirlerini ilk kez ne zaman öptüklerini de şöyle anlatmıştı yıllar sonra: "Bir gün benim ailemin evine doğru giderken birbirimizi öptük."

Kısa süre sonra da ilk bebekleri Brooklyn dünyaya geldi ve çift de evlenme kararı aldı. O sırada ABD'de bulunan Victoria Beckham daha sonra bir röportajında bu konuda şunları söylemişti: "Düşlerimdeki nişan yüzüğünü ona anlatmıştım. O da bunu hatırladı ve benim için özel olarak tasarladı."

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Victoria, hayalindeki yüzüğü David'e anlattığını ve onun da nişan yüzüğünü buna göre tasarladığını söyledi.

DİZLERİNİN ÜZERİNE ÇÖKÜP EVLENME TEKLİF ETTİ

Sonra da 1998 yılında evlilik teklifi geldi. David, sevgilisini İngiltere'de bir otele davet etti. Genç kadın 30 tane gülle karşılandı sonra da içinde yüzlerce gül ve sarı zambaklarla süslenen otel odasına girdi.

Genç çift, yemeğe geçti. İşte o sırada David dizlerinin üzerine çöktü. Elbette o sırada da Victoria'nın hayallerindeki nişan yüzüğü ellerindeydi. Sonrasını Victoria Beckham şöyle anlatmıştı: " Ona 'evet' dedim ve sonra kendi yüzüğümü çıkardım. Dedim ki "Kızların gücünü unutma. Benimle evlenir misin?"

David ve Victoria, 1999 yılında Luttrellstown Şatosu'nda Robin Hood temalı bir düğünle evlendiler. O sırada henüz dört aylık olan Brooklyn de babasıyla bir örnek giyinmiş bir şekilde onun kucağındaydı. Hatta yüzüğü taşıyan kişi olarak anne ve babasının düğününde görev bile yaptı.

Beckham çifti, basının da kamuoyunun da gündeminde ilk sıralardaydı. Aynı yıl gösterişli bir malikane satın aldılar. Hatta o mülk yıllarca İngiliz kraliyet ailesinin ana üssü Buckingham Sarayı'na gönderme yapılarak "Beckingham Sarayı" olarak anıldı.

David'in evlenme teklifi tam da birçok genç kızın hayalindeki gibiydi. Çift, 1999 yılında evlendi.

Durum Beckham çifti için işte böyle. Bu arada onların ilişkisinin uzun süre yürümeyeceğini söyleyenler de oldu elbette. Bakın Victoria Beckham geçen yıl bir röportajda bu konuda neler söyledi: " David'in komik olmadığını söylediler, benim asla gülmediğimi söylediler. Bu ilişkinin uzun sürmeyeceğini söylediler. Bugün evliliğimizin 23'üncü yılını kutluyoruz." Sonra da kocasına şöyle seslendi: "David sen benim her şeyimsin. Seni çok seviyorum:"

Peki ya bu kadar mutlu bir evlilik sürdüren Beckham çiftinin hiç mi kötü günü olmadı? Tabii ki oldu... Büyük olasılıkla o dönemde ne David ve Victoria geceleri uyku yüzü bile görmedi.

2003 yılında David, Real Madrid'e transfer olunca çift İspanya'ya taşındı. Bir yıl sonra ise beklenmedik bir skandal patlak verdi.

David'in sekreteri olarak bilinen Rebecca Loos adlı kadın, futbolcuyla yasak bir ilişki yaşadığını ileri sürdü. Genç kadın bu ilişkinin 4 ay sürdüğünü de sözlerine ekledi. Fakat David bütün bu söylentileri defalarca yalanladı.

Rebecca Loos, David Beckham ile dört ay süren bir yasak ilişki yaşadıklarını ileri sürdü. Fakat bu bile Beckham çiftini ayıramadı.

'BİRBİRİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ'

Bu yasak ilişki iddialarının ardından ne mi oldu? David ve Victoria birbirlerine daha sıkı sarıldılar. Bu arada Rebecca Loos da David Beckham'ın kişisel asistanı olarak işini kaybetti.

Özetle bu yasak aşk iddiaları Beckham çiftinin yuvasını yıkamadı. Victoria Beckham, bir röportajında bu işin sırrını da şöyle anlatmıştı: "David ve benim kanıtlayacak bir şeyimiz yok. Birbirimizi seviyoruz, birbirimize sahip çıkıyoruz. Hem partner olarak hem de ebeveyn olarak güçlüyüz."

Ünlü çiftin dört çocuğu var. En büyük oğulları Brooklyn, Nicola Anne Peltz ile hayatını birleştirdi. Yani Beckham çifti genç yaşta kayınvalide ve kayınpeder oldu.