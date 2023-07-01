Ne boşanmak yıktı onu ne deli dalgalar: Eskiden aşk yaşadığı sularda bu kez tek başına

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BOŞANDIKTAN SONRA 'İYİLEŞMENİN' YOLUNU BULDU

Bu durum, ünlü ya da ünsüz herkes için geçerli. Ne de olsa boşanmak da dünyanın sonu değil. Hatta gün gelir insan boşandığı eşini geçmişin tozlu sayfaları arasına gömer ve kalbinin kapılarını yeni bir aşka bile açar.

Birazdan sözünü edeceğimiz ünlü görünüşe göre yeni bir aşk için henüz hazır değil. Ama 13 yıllık yuvası dağıldıktan sonra hayatını çok da uzun olmayan bir zaman diliminde toparladı. İşlerini yoluna koydu. Çocukları ve ailesiyle zaman geçirip "iyileşmenin" bir yolunu buldu.

OLABİLDİĞİNCE SESSİZ SEDASIZ AYRILDILAR

Sözünü ettiğimiz bu ünlü, boşanmasıyla uzun süre gündemde kalan top model Gisele Bundchen. 42 yaşındaki Bundchen 2009 yılında evlendiği, 45 yaşındaki Amerikan futbolu yıldızı Tom Brady ile geçen yıl yollarını ayırdı.

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Bu kadar ünlü olmalarına rağmen Bundchen ile Brady'nin boşanmaları da kendi açılarından sessiz sedasız gerçekleşti.

Her ne kadar boşanmanın sebebi hakkında çok fazla iddia ortaya atılsa da onlar, bunların hiçbirine yanıt vermedi. İkisi de kısa, az ve öz cümleler kurup birbirlerine gelecek hayatlarında mutluluk diledi. Eski alışkanlıklarını, birlikte geçirdikleri zaman dilimini geride bırakıp ayrı ayrı yollarına gittiler.

Boşanma kararının duyulmasından sonra soluğu Brezilya'daki ailesinin yanında alan Bundchen, görünüşe göre kendi dünyasında yaşadıklarını, yüreğinde kopan fırtınaları saklamakta kararlı.

Ama bir yandan da hayatını eskisi gibi sürdürüyor. Yinekırmızı halıya çıkıyor, tatile gidiyor. Tek fark, bir dönem yanında Tom Brady varken şimdi yalnız olması.





GEÇMİŞTE KOCASIYLA GİTTİĞİ YERDE BU KEZ YALNIZ BAŞINA : Gisele, bu eski alışkanlıklarından birini daha yerine getirdi. Geçmişte çocukları henüz küçükken eski eşi Tom Brady ile sık sık gittikleri Kosta Rika'da tatile çıktı. Yanında Brady ile evliliğinden olan iki çocuğuyla birlikte.

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NE BOŞANMAK YIKTI NE SERT DALGALAR

Bundchen, önceki gün de okyanusun keyfini çıkarırken objektiflere takıldı. Genel olarak tercih ettiği gibi siyah bir bikini giyen top model, sörf tahtasının üzerinde ustalığını konuşturdu.

Sert dalgalara direnip ayakta kalan Bundchen, sörf keyfini tamamladıktan sonra tahtasını da alarak kumsalda çocukları ve köpekleriyle birlikte yürüyüşe çıktı.

Bundchen, bu görüntüsüyle de herkese "Onu ne boşanmak yıktı ne de sert dalgalar" dedirtti.

İşin ilginç yanı ise Gisele'in hiç düşmeden sörf yaptığı aynı plajda bir başka kalbi kırık ünlünün, tıpkı top model gibi sevdiğinden ayrılan Shakira'nın da bulunmasıydı. Shakira da sörf yapmak amacındaydı. Ama o Gisele kadar başarılı olamadı ve küçük bir talihsizlik yaşayıp kumsaldan ayrıldı.

FORMUNU KORUMA SIRLARINDAN BİRİ

Biz yine Gisele Bundchen'e dönelim. Son dönemin en ünlü top modellerinden biri olarak bilinen Bundchen, 42 yaşına gelmesine ve iki çocuk dünyaya getirmesine rağmen hala 20'li yaşlarındaki halini koruduğu fiziğinin sırlarından birini de vermiş oldu böylece.

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Yoga, pilates gibi sporlar yapan Gisele, tatile çıktığında da yüzdüğü kadar elinden geldiğince uzun süre sörf yapıyor. Bu şekilde hem tatilin keyfini çıkarıyor hem de formunu koruyor.

Geçen yılın sonlarında Tom Brady'den boşanan Bundchen, bu ayrılığın ardından geçmişte karı- koca olarak gittikleri Kosta Rika'da ilk tatilini de yapmış oldu.





YILLAR SONRA İLK KEZ TEK BAŞINA

Biraz önce de söylediğimiz gibi ünlülerin boşanmaları ve ondan sonraki hayatları milyonlarca kişinin ilgisini çekiyor.

Bundchen geçen mayıs ayında da geçmişte her yıl kocasıyla birlikte kırmızı halısına çıktığı ve kameralara romantik pozlar verdiği MET Gala'ya ilk kez yalnız başına katılmıştı. Beyaz elbisesi içinde kusursuz bir görüntü sergileyen top modelin keyfi o gün de yerindeydi.

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BİRBİRLERİNİN ARKASINDAN KÖTÜ KONUŞMADILAR

Bundchen ile eski eşi Tom Brady, boşanma kararının açıklanmasından sonra sessizliklerini uzun süre korudu. Ne birbirlerinin arkasından konuştular ne de yorum yaptılar. Bu uzun sürecin sonunda bu sessizliği dolaylı yoldan bozan ilk kişi de Bundchen oldu.

Brady, bu yılın şubat ayında ayrılıklarının ana nedeni olduğu ileri sürülen bir konudaki kararını sosyal medyadan açıkladı. İkinci kez ve gerçekten emekli oluyordu. İddialara göre boşanmadan önce Gisele'in isteğiyle emekli olmuş sonra kararını değiştirmişti. Bu durum da evliliğin bitme noktasına gelmesine neden olmuştu.

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İşte Tom Brady'nin ikinci kez emekli olma kararını açıkladığı o sosyal medya paylaşımına Bundchen, ünlüler dünyasında birçok eski eşin yapmayacağı bir şekilde yorum yaptı.

Brady ile evliliğinden 13 yaşında Benjamin ve 10 yaşında Vivian adında bir oğlu ve bir kızı olan Bündchen, eski kocasının paylaşımına "Hayatının bu yeni döneminde sana sadece harika şeyler diliyorum" diye yazdı. Böylece ünlü model, boşanmalarının ardından ilk kez eski eşiyle kamuoyu önünde bir iletişim kurmuş oldu.

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DAHA ÖNCE EMEKLİ OLSA BELKİ EVLİLİK KURTULURDU

Bu durum başka söylentilere de yol açtı. Bazı kişiler, eğer Brady ilk emeklilik kararından dönmeseydi evliliğin hala sürüyor olabileceğini ileri sürdü.

Page Six'in haberine göre Brady ve Bündchen'e yakın bir kaynak, eski çiftin evliliğinde bu mesleğe geri dönme kararının büyük bir sorun yarattığını söyledi. Bu kaynak "Brady'nin önce emekli olup sonra mesleğe dönme kararı alması nedeniyle evlilikte sorunlar başladı.

Gisele, sürekli çocuklarla vakit geçiren taraftı" dedi. Bu arada Brady'nin eski sevgilisi Bridget Moynahan'dan dünyaya gelen 15 yaşındaki oğlu Jack'in de sık sık aileyle birlikte kaldığı ve Bündchen'in onu çocuklarından ayırmadığı biliniyor.

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ŞİDDET YÜKLÜ BİR SPOR

Tom Brady, mesleğinden emekli olacağı konusundaki ilk duyuruyu geçen yılın şubat ayında yaptı. Fakat sonra bu kararından vazgeçti ve sahalara döndü. Bu da Gisele ile olan evliliğinde iplerin koptuğu an oldu.

Gisele Bündchen, kocası Tom Brady'nin faaliyet gösterdiği Amerikan futbolunun içerdiği şiddet nedeniyle onun sağlığından endişe duyduğunu belirtmişti. Top model "Bu çok fazla şiddet içeren bir spor, çocuklarım var ve Tom'un onlarla daha fazla birlikte olmasını istiyorum" diyerek Brady'nin emekli olmasını istediğini ifade etmişti.

Öyle ya da böyle Bundchen ile Brady'nin evliliği bitti ve ikisi de kendine yeni bir hayat kurdu. Neler olacağını, hayatlarına kimlerin gireceğini ise zaman gösterecek.