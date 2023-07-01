Onlar keyif yaparken komşuları öfkeden deliriyor: 'Firavunun piramidi, konut fiyatlarını uçurdu'

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ONLAR TATİLDE AMA KOMŞULARI ÖFKEDEN KÜPLERE BİNDİ

Eğer söz konusu kişi "paraya para demeyen" ünlü biriyse kesenin ağzını daha da çok açar. Bütün dünya da onu merakla belki de bazen özenerek izler. Ama kimi zaman öfkeye kapılanlar da çıkabilir. Tıpkı ünlü futbolcu ve sevgilisi örneğinde olduğu gibi.

Futbol sahalarının yıldızı Cristiano Ronaldo ile sevgilisi Georgina Rodriguez şu sıralar beş çocuklarıyla birlikte Avrupa'da tatilin keyfini çıkarıyor.

"EMEKLİLİK EVİ" SORUN YARATTI

Dünyanın en güzel yerlerinde tatil yapan, en lüks konutlarda yaşayan Ronaldo, bir süredir Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında top koşturuyor. Her ne kadar anavatanından uzakta olsa da Cristiano Ronaldo, doğup büyüdüğü toprakları yani Portekiz'i unutmadı.

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Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez ve çocuklarıyla birlikte yaşamak için Lizbon yakınlarında görkemli bir ev yaptırıyor. Başkentin sahil kesimindeki bu evin inşaatı üç yıldan fazladır sürüyor.

Üstelik ileri sürülenlere göre planın gerisinde kalındı ve en az bir yıl daha bitecek gibi görünmüyor. İşte bu durum da büyük bir sorun yaratıyor. Elbette ünlü çiftin gelecekteki komşuları açısından.

Şu anda üç katı çıkılan ve "hastane büyüklüğünde" diye tanımlanan, bazıları tarafından Mısır piramitlerine benzetilen ev yüzünden çevrede yaşayanlar Ronaldo ile Rodriguez'e ateş püskürüyor kelimenin tam anlamıyla.

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"FİRAVUN RONALDO'NUN PİRAMİDİ" KONUT FİYATLARINI'UÇURDU'

Ronaldo ile Rodriguez'in Lizbon sahilindeki evinin etrafında yaşayanların bu kadar öfkelenmesinin nedeni sadece inşaatın yarattığı rahatsızlık değil.

Herkes bu bölgede ünlü futbolcunun bir ev yaptırdığını biliyor ve bu durum da çevrede konut fiyatlarının artmasına neden oluyor.

Ronaldo'nun emekli olduktan sonra yaşamak için inşa ettirdiği bu gösterişli evin komşularından biri "Üç yıldır inşa ediyorlar. Ev o kadar büyük ki bir hastaneye benziyor" diye konuştu.

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Futbol yıldızına ateş püsküren bir başka komşusu da "Oturduğum sokak dört aydır kapalı. Bahçem toz içinde. Bütün bunlar 'Firavun Ronaldo'nun piramidi yüzünden" diyerek bu inşaattan bıktığını ifade etti.

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MALİYETİ DE GİDEREK YÜKSELDİ: Aslında Ronaldo'nun komşuları tarafından "hastane büyüklüğünde" ya da "piramit" diye adlandırdığı bu konutun 10 milyon sterline mal olması planlanıyordu. Fakat bir türlü bitmeyen işler ve artan fiyatlarla birlikte maliyeti toplamda 28 milyon sterline yükseldi.

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CAM HAVUZUN ALTINDA YÜRÜYÜŞ YOLU

Cristano Ronaldo ve Georgina Rodriguez'in evinin inşaatının bu kadar uzun sürmesinin bir başka nedeni de sahip olmak istedikleri ayrıntılar. Çift, camdan dev bir yüzme havuzu istiyor. Üstelik bu havuzda bir de su altı yürüme yolu inşa edilecek.

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Çevrede yaşayanların bir başka endişesi de Ronaldo ile Rodriguez'in evinin, bahçelerinin sahip olduğu görüş alanının kapatacağı. Üstelik futbolcunun gerçekten buraya taşınıp taşınmayacağından da kimse emin değil.

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YANDAKİ GOL KULÜBÜNÜ DE SATIN ALMAK İSTEDİ

Konutun yakınlarındaki bir golf kulübünün yeri değiştirildi. Aslında Ronaldo bu golf kulübünün arazisini de kendisinin ve ailesinin güvenliği için satın almak istedi. Fakat bu konudaki teklifi reddedildi.

Tabii ki Ronaldo'nun sahip olduğu tek mülkü Lizbon yakınlarında yaptırdığı bu ev değil. İtalya'nın Torino kentinde bir evi ve Madrid'de La Finca adlı şatoya benzer bir konutu daha bulunuyor. Bunlara ek olarak futbolcunun doğum yeri olan Madeira adasında da yedi katlı başka bir mülkü bulunuyor.