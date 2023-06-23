Ayrılık iddiaları böyle yalanlandı: Çoluk- çocuk lüks yata doluştular

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ÜNLÜLER TATİL YÖRELERİNE AKIN ETTİ

Durum böyle olunca da ünlüler birer birer dünyanın gözde tatil bölgelerine akın etmeye başladı. Kimi kumsallarda, kimi lüks yatlarla denize açılarak mavi suların ve sıcak güneşin keyfini çıkarıyor.

Elbette gösteri dünyasının ünlüleri için maddiyat bir sorun olmadığından birçoğu ya kendilerine ait olan ya da kiraladıkları özel jetlerle bu gözde tatil beldelerine gidiyor. Ardından da lüks yatlarla denize açılıyor.

Çoğunun yanında aileleri, eşleri, çocukları var. Bazıları arada kendileri gibi ünlü konuklarını da ağırlıyor yatlarında. Tabii, ünlülerin ayrılmaz bir parçası olan paparazzileri de unutmayalım. Onlar da tatil yörelerinde ünlülerin peşine düştü.

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ÖZEL JETTEN İNDİ LÜKS YATA KOŞTU

İşte bunlardan biri de bir süredir Suudi Arabistan'da top koşturan Cristiano Ronaldo. 38 yaşındaki Ronaldo, tıpkı biraz önce söylediğimiz gibi kendisini İtalya'nın Sardinya adasına taşıyan özel jetten indi, sevgilisi Georgina Rodriguez ve beş çocuğuyla buluşup Akdeniz'in serin sularına açıldı.

Ama ünlü çift, her zaman olduğu gibi o anlarda da yalnız değildi. Çünkü ünlülerin peşinden tatil yörelerine akın eden paparazzi de onları adım adım takip etti.





YAT TURUNA ÇIKTILAR

Cristiano Ronaldo'nın bir süre önce nişanlandığı iki çocuğunun annesi Georgina Rodriguez, o yat gezisi sırasında koyu yeşil bir bikini tercih etti. 29 yaşındaki Rodriguez'in doğum yapmış olmasına rağmen özenle koruduğu fiziği yine dikkatlerden kaçmadı.

Çiftin çocukları denize girip su sporlarıyla ilgilenirken Georgina Rodriguez de onlara göz kulak oldu. Sık sık onların güneş ışınlarından zarar görmemesi için çocuklara güneş kremi sürdü. Ronaldo ise o anlarda yatın alt güvertesindeki şezlongda oturup bir yandan su içerek diğer yandan da denizde neşeyle vakit geçiren ailesini izledi.

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SIRA ONA DA GELDİ: Günün büyük bölümünde güvertede oturan Ronaldo, akşam üzeri jet ski ile bir gezintiye çıktı. Bu arada da tatilin keyfini çıkardı.





BEŞ ÇOCUKLU AİLE

Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez, benzerlerine filmlerde rastlanacak bir şekilde tanışıp birbirlerine aşık olduktan sonra geçekten de kalabalık bir aileye dönüştüler. Çiftin beş yaşında Alana adında bir kızı bulunuyor. İkizlerinden biri doğum sırasında ölse de hayata tutunan diğeri Bella, 13 aylık oldu bile.

Cristiano Ronaldo, Rodriguez ile ilişkisine başlamadan yıllar önce taşıyıcı anne yöntemiyle kendi adını taşıyan ve şu anda 12 yaşında olan en büyük oğlunu kucağına almıştı. Ardından yine aynı yöntemle şu anda beş yaşında olan Eva ve Mateo adlı ikizleri dünyaya geldi. Rodriguez'den doğan iki çocuğuyla da Ronaldo tam beş çocuk babası oldu.

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ÇOCUKLARI HİÇ AYIRMIYOR: Georgina Rodriuez, her ne kadar diğer üç çocuğu kendisi dünyaya getirmemiş olsa da onları öz çocuklarından ayrı tutmuyor. Onlarla, kendisi dünyaya getirmiş gibi ilgileniyor.





AYRILIK SÖYLENTİLERİNİ DE YALANLADILAR

Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez'in, İtalya tatilinin bir başka özelliği daha var. Bir süre önce haklarında ayrılık söylentileri çıkmıştı. Kendileri bu konuda suskun kalsalar da Ronaldo'nun annesi tüm bu söylentileri yalanlamıştı.

2016 yılından bu yana birlikte olan Georgina Rodriguez ile Cristiano Ronaldo, futbolcunun Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımına transfer olmasıyla küçük bir kriz de yaşamıştı. Çünkü ülke yasalarına göre evli olmayan çiftlerin birlikte yaşaması mümkün değildi. Fakat Ronaldo ile Rodriguez için bu katı kurallarda bir ayrıcalık yapıldı.

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EVLİ DEĞİLLER AMA ARALARINDA 'EVLİLİK ANLAŞMASI' VAR

Bu arada küçük bir not daha. Her ne kadar Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez resmen evli olmasalar da aralarında bir tür "evlilik anlaşması" bulunuyor. Buna göre ayrıldıkları taktirde Rodriguez, Ronaldo'dan dünyaya gelen iki çocuğu için futbolcudan maddi destek alacak.

Bu anlaşmaya göre aynı zamanda yine ayrılık durumunda İspanya'nın başkenti Madrid'deki muhteşem malikane Georgina'ya kalacak. Genç kadın hayatının geri kalanında da ayda 100 bin Euro alacak.

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TANIŞMALARI PERİ MASALI GİBİ

İsterseniz Ronaldo ile Rodriguez'in lüks yatla çıktıkları mavi tur fotoğrafları eşliğinde onların aşk öyküsünü de bir hatırlayalım. Hatırlarsanız biraz önce durumu "benzerine filmlerde rastlanacak türden" diye tanımlamıştık. Durum gerçekten de öyle.

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Bugüne kadar aralarında Irina Shayk'ın da bulunduğu bir çok güzelle aşk yaşayan Cristiano Ronaldo'nun şu ana kadarki en uzun süreli sevgilisi Georgina Rodriguez. Çiftin tanışma öyküleri de oldukça çarpıcı, benzerine ancak romantik filmlerde rastlanacak türden.

Dünyanın en çok kazanan futbolcularından biri olan Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez, genç kadın Madrid'de lüks bir mağazada tezgahtar olarak çalışırken tanıştılar. Düşük bir ücrete çalışan Rodriguez'i Ronaldo ilk kez o lüks mağazaya alışveriş yapmaya gittiğinde gördü. Sonra da kendi deyimiyle "saniyesinde" aşık oldu.





KÜÇÜK BİR İSPANYOL KASABASINDA DOĞDU

İspanya'nın 13 bin nüfuslu Jaca adlı küçük bir kasabasında dünyaya gelen Georgina Rodriguez, orada bir süre garson olarak çalıştı. Sonra dil öğrenmek için İngiltere'nin Bristol kentine gitti ve çocuk bakıcılığı yaptı.

Garsonluktan tezgahtarlığa birçok iş yapan genç kadın şimdi, belki de bir zamanlar hayalini bile kurmadığı bir hayatı yaşıyor. Yanında hayatının aşkı ve çok sevdiği çocuklarla birlikte.

Rodriguez'in hayatı ve Ronaldo ile ilişkisi bir dijital platformda yayınlanmaya başlanan I Am Georgina (Ben Georgina) aldı belgesele de konu oldu.

Belgeselin yayınlandığı kanalın yöneticilerinden Alvaro Diaz, Ronaldo'nun sevgilisinin, çekimler sırasında olup biteni anlatma konusunda son derece dürüst davrandığını ve bu aşkın hayatını nasıl değiştirdiğini, hiçbir şeye sahip değilken nasıl bir anda her şeye sahip olduğunu dürüstçe ifade ettiğini söyledi.





SONRADAN GÖRME DİYE SUÇLANDI

Rodriguez bir süre önce ailesinin kendisine yönelttiği "sonradan görme" suçlamalarıyla gündeme gelmişti. Rodriguez'in dayısı Jesus Hernandez, Ronaldo'nun bir Instagram paylaşımına "yanındaki kadın bir şeytan" diye yorum yaptı.

Babasının kokainle yakalanıp hapse girdiği günden sonra Georgina Rodriguez'e kendisinin baktığını ileri süren dayı Hernandez "Ronaldo ile tanıştı ve sonra beni unuttu. Onunda ilişkisine başladıktan sonra beni bir ya da iki kez aradı" diye konuştu.

ARANAN BİR MODEL: Ronaldo ile 2017 yılından bu yana birlikte olan Georgina Rodriguez, aranan bir model. Ünlü firmalarla milyon dolarlık anlaşmalar yapan Rodriguez, kendi servetini de oluşturdu.





ACILARIN EN BÜYÜĞÜNÜ YAŞADILAR

Bütün bu şatafata rağmen Rodriguez, nişanlısı Cristiona Ronaldo ile birlikte acıların en büyüğünü de yaşadı. Geçen yıl ikizlere hamile olan genç kadın bebeklerden birini anne karnında kaybetti.

Ronaldo ile Rodriguez, biri kız diğeri erkek ikiz bebekler beklediklerini sosyal medya hesaplarından duyurmuştu.

Fakat geçen yıl nisan ayında çift bu kez acı haberi paylaştılar. Bebeklerden kız olanı hayata tutunmayı başarırken, erkek ikizi ise anne ve babasını yasa boğarak öldü.

Ronaldo bu acı haberi, sosyal medya sayfasından "Yeni doğan oğlumuzu kaybettik. Bu, bir anne ve bir babanın yaşayabileceği en büyük acı. Kızımızın doğumu, biraz da olsa şu anda bize güç, umut ve mutluluk veriyor... Canım oğlumuz, sen bizim meleğimizsin. Seni her zaman seveceğiz" satırlarıyla paylaştı. Çiftin hayatta kalan bebeği bir süre önce dünyaya geldi.

Cristiano Ronaldo Sardinya adasına özel bir jetle gitti. Daha sonra ailesiyle buluşup tatile başladı.