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Aldatma söylentilerinin gölgesinde... Gözleri onu arayÄ±p buldu... BakÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± karÄ±sÄ±ndan alamadÄ±

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#Kate Middleton#Prens William#Ä°ngiliz Kraliyet Ailesi
Aldatma sÃ¶ylentilerinin gÃ¶lgesinde... GÃ¶zleri onu arayÄ±p buldu... BakÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± karÄ±sÄ±ndan alamadÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: Haziran 21, 2023 09:26

Ä°ngiliz kraliyet ailesinin Ã§alÄ±ÅŸan Ã¼yeleri bu sÄ±ralar hareketli gÃ¼nler geÃ§iriyor. GeÃ§en hafta sonu geleneksel Trooping the Color etkinliÄŸi ve Kral 3. Charles'Ä±n doÄŸum gÃ¼nÃ¼ iÃ§in hem halkÄ±n hem kameralarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kan aile Ã¼yeleri Ã¶nceki gÃ¼n de Diz BaÄŸÄ± NiÅŸanÄ± tÃ¶reni iÃ§in bir araya geldi. KÄ±sacasÄ± yine bir geleneksel gÃ¼nde buluÅŸtular.

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YÄ°NE GÃ–ZLER ONUN ÃœZERÄ°NDEYDÄ°: Kraliyet ailesinin bu tÃ¼rden her gÃ¼nÃ¼nde olduÄŸu gibi yine bÃ¼tÃ¼n dikkatler, Ã¶zellikle de Prens Harry ile Meghan Markle'Ä±n ayrÄ±lÄ±k kararÄ±ndan sonra daha fazla Ã¶n plana Ã§Ä±kan Galler Prensesi Catherine'in Ã¼zerindeydi.

Aldatma sÃ¶ylentilerinin gÃ¶lgesinde... GÃ¶zleri onu arayÄ±p buldu... BakÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± karÄ±sÄ±ndan alamadÄ±

YÄ°NE Ä°NCELÄ°KLÄ° GÄ°YÄ°NDÄ°
Hafta sonu dÃ¼zenlenen Trooping the Colour geÃ§idi iÃ§in aÃ§Ä±k yeÅŸil renkte bir kÄ±yafet seÃ§en Prenses Catherine ya da halk ve basÄ±n arasÄ±ndaki adÄ±yla Kate Middleton bu kezbeyaz Ã¼zerine siyah puantiyeli bir kÄ±yafet giydi. GÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ de gÃ¶z alÄ±cÄ± bir ÅŸapka ve burun kÄ±smÄ± siyah bir Ã§ift ayakkabÄ±yla tamamladÄ±.

Kate Middleton'Ä±n bu seÃ§imi geÃ§en yÄ±l Royal Ascot'ta giydiÄŸi yine puantiyeli elbiseyi hatÄ±rlattÄ±. Genellikle "tutumlu" olarak bilinen ve kÄ±yafetlerini defalarca kullanan Kate bu kez yeni bir elbise giydi. Ama rengi ve puantiyeleriyle geÃ§en yÄ±lki elbiseyi de akÄ±llara getirdi. Tabii ki Kate'in her adÄ±mÄ±nda "selam gÃ¶nderdiÄŸi" bir baÅŸkasÄ±nÄ± da!Â 

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Gözden KaçmasÄ±nYasak aÅŸktan sonra bir de Ã§ocuk meselesi Ã§Ä±ktÄ±: KarÄ±sÄ±nÄ±, komÅŸusuyla aldattÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼lÃ¼yorduYasak aÅŸktan sonra bir de 'çocuk meselesi' çÄ±ktÄ±: KarÄ±sÄ±nÄ±, komÅŸusuyla aldattÄ±ÄŸÄ± ileri sürülüyordu Haberi görüntüle

Aldatma sÃ¶ylentilerinin gÃ¶lgesinde... GÃ¶zleri onu arayÄ±p buldu... BakÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± karÄ±sÄ±ndan alamadÄ±

YÄ°NE KAYINVALÄ°DEYE SELAM GÃ–NDERDÄ°
O kiÅŸi de hemen akÄ±llara geldiÄŸi gibi William'Ä±n annesi Diana'ydÄ±. Diana ile Ã¶zdeÅŸleÅŸen Galler Prensesi unvanÄ±nÄ± da taÅŸÄ±yan Kate dÃ¼nkÃ¼ tÃ¶rende de yine onu andÄ±.Â 

Prenses Diana, 1988 yÄ±lÄ±ndaki Royal Ascot'a tÄ±pkÄ± gelini Kate gibi puantiyeli bir elbiseyle katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Kate de geÃ§en yÄ±lki aynÄ± etkinlikte Diana'nÄ±n o Ã¼nlÃ¼ kÄ±yafetini hatÄ±rlatan baÅŸka bir elbise giydi. Bu sene ise Diana'nÄ±n yÄ±llar Ã¶nce giydiÄŸi puanlÄ± elbiseye daha Ã§ok benzeyen baÅŸka bir seÃ§im yaptÄ±.Â 

Gözden KaçmasÄ±nKate gerÃ§ekten aldatÄ±ldÄ± mÄ± Ä°nsan Ã§ocuÄŸuna, eniÅŸtesinin yasak aÅŸkÄ±nÄ±n ismini verir mi hiÃ§Kate gerçekten aldatÄ±ldÄ± mÄ±? Ä°nsan çocuÄŸuna, eniÅŸtesinin yasak aÅŸkÄ±nÄ±n ismini verir mi hiç?Haberi görüntüle

Aldatma sÃ¶ylentilerinin gÃ¶lgesinde... GÃ¶zleri onu arayÄ±p buldu... BakÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± karÄ±sÄ±ndan alamadÄ±

ALDATMA SÃ–YLENTÄ°LERÄ° BÄ°TMEK BÄ°LMÄ°YOR
BÃ¼tÃ¼n bu ayrÄ±ntÄ±larÄ± hÄ±zlÄ±ca geÃ§tik. Ã‡Ã¼nkÃ¼ anlatmak istediÄŸimiz baÅŸka bir durum var. Hemen ona baÅŸlayalÄ±m. Ä°ngiliz kraliyet ailesinin vitrin yÃ¼zleri olarak nitelendirilen Ã¼Ã§ Ã§ocuklu Kate ile William son aylarda zaman zaman bazÄ± tatsÄ±z iddialarla gÃ¼ndeme geliyor.

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Konuyu yakÄ±ndan takip edenlerin bildiÄŸi gibi William'Ä±n adÄ± uzun zamandÄ±r bir aldatma sÃ¶ylentisiyle gÃ¼ndeme geliyor. Buna gÃ¶re William, bir zamanlar ailece gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼kleri Rose Hanbury ile karÄ±sÄ± Kate'i aldatÄ±yordu.

Gözden KaçmasÄ±nYine herkesten rol Ã§aldÄ±: Benim adÄ±m Louis... Sadece iki dakika uslu durabilirim...Yine herkesten rol çaldÄ±: Benim adÄ±m Louis... Sadece iki dakika uslu durabilirim... Haberi görüntüle

Aldatma sÃ¶ylentilerinin gÃ¶lgesinde... GÃ¶zleri onu arayÄ±p buldu... BakÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± karÄ±sÄ±ndan alamadÄ±

'Ã‡OCUK MESELESÄ°' BÄ°LE Ã‡IKTI
Ãœstelik Hanbury ve kocasÄ± David Cholmondeley Ã§ok uzun sÃ¼re Kate ile William'Ä±n Anmer Hall'deki konutlarÄ±na yakÄ±n oturdular. Yani Ã§ift ailece gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yordu. Fakat William'Ä±n, Kate'i Rose ile aldattÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± yayÄ±ldÄ±ktan sonraHanruby ve kocasÄ± oradan taÅŸÄ±ndÄ±.

Bu sÃ¶ylenti tam unutulmuÅŸtu ki Charles kral olduktan sonra Hanbury'in kocasÄ± David Cholmondeley'i kendisine Ã§ok yakÄ±n bir gÃ¶reve getirdi,. Bu noktada sÃ¶ylentiler yeniden alev aldÄ±. Hatta bir Ã§ocuk meselesi bile ortaya atÄ±ldÄ±.

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Aldatma sÃ¶ylentilerinin gÃ¶lgesinde... GÃ¶zleri onu arayÄ±p buldu... BakÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± karÄ±sÄ±ndan alamadÄ±

'ARALARINDA GERÄ°LÄ°M OLDUÄžU Ä°LERÄ° SÃœRÃœLDÃœ'
BÃ¼tÃ¼n bu sÃ¶ylentilerin ardÄ±ndan her iki Ã§ift de hayatlarÄ±na devam etti. Fakat geÃ§en hafa sonu yapÄ±lan Trooping The Color etkinliÄŸinde Buckingham SarayÄ±'nÄ±n balkonuna Ã§Ä±kan tÃ¼m aile Ã¼yeleri arasÄ±nda gÃ¶zler yine Kate ile William da odaklandÄ±.

BazÄ± sosyal medya sayfalarÄ±nda Ã§ift arasÄ±nda bir gerilim olduÄŸu balkonda kaldÄ±klarÄ± sÃ¼re iÃ§inde neredeyse hiÃ§ konuÅŸmadÄ±klarÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Tabi iki yine William ile aldatma sÃ¶ylentileri gÃ¼ndeme geldi.

Gözden KaçmasÄ±nNe KayÄ±npederine karÅŸÄ± gelmek mi Kate yapmaz Ã¶yle ÅŸeyNe! KayÄ±npederine karÅŸÄ± gelmek mi? Kate yapmaz öyle ÅŸey! Haberi görüntüle

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Aldatma sÃ¶ylentilerinin gÃ¶lgesinde... GÃ¶zleri onu arayÄ±p buldu... BakÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± karÄ±sÄ±ndan alamadÄ±

BAKIÅžLARI ONA KÄ°LÄ°TLENDÄ°
Ä°ÅŸte dÃ¼n dÃ¼zenlenen Diz BaÄŸÄ± NiÅŸanÄ± tÃ¶reninde bÃ¼tÃ¼n bu sÃ¶ylentileri ortaya Ã§Ä±kanlarÄ± susturacak bir an yaÅŸandÄ±. O an da tÃ¶reni takip eden gazetecilerin objektiflerinde Ã¶lÃ¼msÃ¼zleÅŸti. Tabii ki sosyal medyada da gÃ¼ndem oldu.

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Ã–zetle William ile Kate'in o kalabalÄ±k iÃ§inde uzaktan bakÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n buluÅŸmasÄ± ve uzun sÃ¼re baÅŸka noktaya yÃ¶nelmemesi dikkatlerdenkaÃ§madÄ±. GeÃ§it sÄ±rasÄ±nda Ã§iftin birbirine bakÄ±ÅŸÄ± da son aylanda tekrar gÃ¼ndeme gelen bÃ¼tÃ¼n o aldatma sÃ¶ylentilerini bir sÃ¼reliÄŸine de olsa dindirdi.Â 

Åžu anda Ä°ngiliz kraliyet ailesinin aÃ§Ä±k ara en Ã§ok sevilen Ã¼yeleri olan Kate ile William'Ä±n o bakÄ±ÅŸmasÄ± sosyal medyayÄ± da hareketlendirdi. BirÃ§ok kiÅŸi klavye baÅŸÄ±na geÃ§ip o anlarla ilgili yorumlar yaptÄ±.Â 

Gözden KaçmasÄ±nGittiÄŸi her yere damgasÄ±nÄ± vuruyor: AfacanlÄ±ÄŸÄ±n nedeni meÄŸer buymuÅŸGittiÄŸi her yere damgasÄ±nÄ± vuruyor: AfacanlÄ±ÄŸÄ±n nedeni meÄŸer buymuÅŸ Haberi görüntüle

Aldatma sÃ¶ylentilerinin gÃ¶lgesinde... GÃ¶zleri onu arayÄ±p buldu... BakÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± karÄ±sÄ±ndan alamadÄ±

'AÅžK BAKIÅžI'
Bir sosyal medya kullanÄ±cÄ±sÄ± "AÅŸklarÄ± zaman geÃ§tikÃ§e daha gÃ¼Ã§lÃ¼ hale geldi. Kate'in gÃ¼lÃ¼ÅŸÃ¼ de zaman iÃ§inde daha bÃ¼yÃ¼dÃ¼" diyerek gÃ¶rdÃ¼klerini yorumladÄ±.

Bir baÅŸkasÄ±, Ã§iftin birbirine bakÄ±ÅŸÄ±nÄ± AÅŸk bakÄ±ÅŸÄ±" yorumunu yaptÄ±. KullanÄ±cÄ±larÄ±n birÃ§oÄŸu Kate ile William'Ä±n bÃ¶yle uzaktan birbirlerine bakÄ±p gÃ¼lmesini "Ã§ok tatlÄ±" diye nitelendirdi.Â 

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#Kate Middleton#Prens William#Ä°ngiliz Kraliyet Ailesi

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