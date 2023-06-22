Ünlü oyuncu cezaevi günlerini anlattı: Yargıç bana büyü yaptı sandım

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15 AY HAPİS YATTI

Bu sözler, günümüzün ünlü oyuncularından birinin dudaklarından döküldü katıldığı bir sohbet programında. Oyuncu, o programda cezaevinde, demir parmaklıklar arasında yaşadıklarını anlattı.

Hayır, yanlış okumadınız... Bu ünlü oyuncu, üç yıl hapis cezasına çarptırıldı ve bunun 15 ayını da götürüldüğü cezaevinde hapis yatarak çekti.

KARIŞTIĞI POLİSİYE OLAYLAR MANŞETLERE ÇIKTI

Kim mi bu ünlü oyuncu? 1990'ların en sorunlu, başı polisle en çok derde giren ünlülerinden biri olan Robert Downey Jr.

Bugün artık eski kötü alışkanlıklarından ve çalkantılı günlerinden çok uzakta daha sakin bir yaşam sürse de Robert Downey Jr, bir zamanlar gazetelerin polis adliye haberlerinin yer aldığı sayfalardan uzak kalamıyordu.

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58 yaşındaki Downey Jr. konuk olduğu Armchair Expert adlı podcast yayınında 90'lardaki cezaevi deneyimi hakkında konuştu. Dax Shepard ve Monica Padman'in sunduğu programa katılan ünlü oyuncu, 1999 yılındaki cezaevi deneyimini, o sırada yaşadıklarını ve hissettiklerini kelimelere döktü.

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'ORADA HİÇBİR FIRSAT YOKTU, SADECE TEHDİT VARDI'

Kötü günleri geride bıraktıktan sonra çok izlenen filmlerde oynamayı sürdüren oyuncu, demir parmaklıklar ardındaki ortam hakkında "Havadaki kötülüĞü hissedebiliyordunuz. Ve bu, sorunların en ciddisi değildi. Sanki kötü bir mahalleye girmiş gibi oluyordunuz. Orada size sunulan hiçbir fırsat yoktu. Orada sadece tehditler vardı" dedi.

Robert Downey Jr, gönderileceği cezaevinin belirlenmesi için beklediği California, Delano'daki merkez hakkında da şunu söyledi: " Tartışmasız bir şekilde, hayatımda bulunduğum en tehlikeli yerdi."

Ünlü oyuncu, en korkunç suçlular ile hafif suçlar işleyenlerin o merkezde bir arada tutulduğunu sözlerine ekledi.

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'BANA BÜYÜ YAPTIĞINI SANDIM': İşte biraz önce hatırlattığımız o sözleri de konunun bu noktasında sarf etti Downey Jr. "Size bu konu hakkında biraz bilgi vermeye çalışayım. Mahkemedeydim ve kızgın bir yargıç tarafından abartılı şekilde cezalandırıldım. Sonra yargıç Latince bir şeyler söyledi. Bana büyü yaptığını sanıyordum" diye konuştu.





EN ÇALKANTILI DÖNEMİNİ 1990'LARDA YAŞADI

1990'larda Robert Downey JR'ın başı hiç beladan kurtulmadı. Önce 1996 yılında zararlı made etkisi altında araç kullanırken polis tarafından durduruldu. Bu sırada aracında uyuşturucu madde ve bir de ateşli silah bulundu.

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Bir yıl sonra zorunlu olduğu uyuşturucu testini yaptırmadığı için üç ay Los Angeles'ta hapis yattı. Bu deneyim kısa sürdü.

Fakat 1999 yılında da bir başka uyuşturucu testini yaptırmadığı için bu kez üç yıl hapis cezası aldı. Bir yılı aşkın bir süre cezaevinde kaldı. 15 aylık hapis cezasını California, Corcoran'daki bir cezaevinde çekti.

Fakat bu cezasını tamamladıktan sadece birkaç ay sonra bu kez bir Şükran Günü hafta sonunda yine uyuşturucu madde etkisindeyken yakalandı.

BAŞKASININ EVİNDE UYUYAKALDI

Tabii Robert Dowhey JR'ın yasalarla başının derde girdiği serüvenleri bununla da bitmedi. 2001 yılında Los Angeles'ta sokakta yalın ayakla gezerken gözaltına alındı. Bunun nedeni yine uyuşturucu etkisi altında olduğu şüphesiydi.

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Bundan bir yıl sonra yine uyuşturucu kullanmış bir halde yanlışlıkla başka bir eve girdi ve orada uyuyakaldı. Tabii ki yine yakalandı ve gözaltına alındı. Bunun ardından uzun süre rehabilitasyon merkezinde kalan Robert Downey Jr. zor da olsa kendini toparladı.

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BİR FİLMLE YENİDEN DOĞDU

2008 yılında Iron Man filmindeki Tony Stark rolüyle yeniden doğdu bir anlamda.

Her ne kadar böylesine sorunlu bir hayat yaşasa da Robert Downey RJ, mesleki anlamda birçok başarıya ima atı. 1992 yılında Chaplin filmiyle ilk Oscar adaylığını aldı. Sonra da Tropic Thunder ile ikinci kez bu ödüle aday gösterildi.

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2015 yılında da dönemin California Valisi Jerry Brown, daha önceki uyuşturucu mahkumiyetleri hakkında koşulsuz bir af çıkardı.

HENÜZ ALTI YAŞINDAYKEN İLK UYUŞTURUCUYU BABASI VERDİ: Aslına bakılırsa oyuncunun uyuşturucuyla bu kadar çok baŞının derde girmesinin kaynağı çocukluk yılları. Babası Robert Downey Sr tarafından kendisine ilk uyuşturucu verildiğinde Robert Downey Jr sadece 6 yaşındaydı. O kadar küçük yaşta bu tür bir alışkanlığa saplandığı için de kurtulması yıllarını aldı.





İKİNCİ EVLİLİĞİNİ YAPTI

Robert Downey Jr ilk evliliğini 1992 ile 2004 arasında Deborah Falconer ile yaptı. Bu evlilikten, şu arda 29 yaşında oyan Indio adında bir oğlu bulunuyor.

Oyuncu 2005 yılından bu yana da Susan Downey ile evli. Bu evlilikten de 11 yaşında Exton ve 8 yaşında Avri adında iki tane çocuğu var.