Hayatı, hiç bitmeyen dünya turu gibi... Sabah bir ülkede uyanıp akşam başka ülkede uyuyor

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BİR GÜN DÜNYANIN BİR YERİNDE ERTESİ GÜN BAMBAŞKA BİR YERİNDE

Bir yandan tarihi ve doğal güzellikleri yerinde görürken kalan zamanlarında da denizin ve güneşin tadını çıkarmak... Belki yat gezilerine çıkmak, belki kumsalda uzanıp güneşlenirken heyecanlı bir kitabın sayfalarına dalmak.

Bu arada bazen uzandığı o kumsal şezlongundan kalkıp düğün ya da yemek gibi keyifli etkinliklere katılmak. Tabii ki bütün bunları kısıtlı bir zaman içinde değil de geniş bir sürece yayılmış bir şekilde yapmak.



Şu anda bütün bunları hayal eden birçok kişinin iç geçirdiğini tahmin ediyoruz. Normal koşullarda dünyanın hiçbir yerinde hiç kimsenin bu hayali kolayca gerçekleştirmesi mümkün görünmüyor. Ama belli ki bu şekilde yaşayabilen en az bir çift var.

Yunanistan'daki tatillerini bitirip hemen ardından Ürdün'deki gösterişli düğüne katılan bu ünlü çift, şimdi de soluğu Kosta Rika'da aldı. Kimlerden mi söz ediyoruz?

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UZUN SÜRE EVİNDE KALMIYOR

ABD'nin eski başkanı Donald Trump, görevdeyken onunla birlikte Beyaz Saray'da çalışan büyük kızı Ivanka ile onun eşi Jared Kushner elbette.

Bir zamanlar politika sahnesinde "salınan" 41 yaşındaki üç çocuk annesi Ivanka Trump ile eşi Jared Kushner, son bir yılı deyim yerindeyse dünyayı gezerek geçirdi. Haksızlık etmeyelim, bunların bir bölümü iş nedeniyle yapılan gezilerdi. Ama ünlü çiftin ardı ardına çıktığı tatiller de yabana atılır türden değil. Ivanka Trump hakkında " Sabah bir ülkede uyanıp akşam başka ülkede uyuyor... Hayatı, bitmeyen bir dünya turu gibi" desek yanılmış olmayız.

SOLUĞU KOSTA RİKA'DA ALDILAR

Ivanka Trump, yaptığı son Instagram paylaşımına bakılırsa şu sıralarda kocası Jared Kushner ile birlikte Kosta Rika'da bulunuyor. Bir yandan tatil yaparken diğer yandan da zamanını iyi değerlendirmeye çalışıyor Ivanka.

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Bunun bir kanıtını da sosyal medya paylaşımında gözler önüne serdi zaten. Kosta Rika'daki bir sörf okuluna ait ekipmanla kumsalda yürürken görülüyor o paylaşımda Ivanka Trump.

Ivanka Trump, her ne kadar Kosta Rika'nın neresinde olduğunu belirtmese de sosyal medya paylaşımlarında günlerini nasıl geçirdiğini gözler önüne seriyor. Bir paylaşımda havuz kenarında kitap okuduğunu belirten Trump, başka bir paylaşımda da bulunduğu yerde doğayla iç içe olduğunu fotoğrafları aracılığıyla ifade ediyor.

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Ivanka Trump ile Jared Kushner, geçen ayın son bölümünde de Yunanistan'da tatil yaptı. O günlerde çekilen fotoğraflarını da yine sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Çift, bu tatil pozlarının ardından bu kez bambaşka bir yerde, Ürdün'ün başkenti Amman'da aldı soluğu. Bu da Ivanka'nın sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı. Çift, Ürdün Kralı Abdullah ve Kraliçe Rania'nın en büyük oğlu Hüseyin'in, Rajwa Al Saif ile evlendiği törenin konukları arasında yer aldı. Hatta orada Ivanka'nın Prens William ile sohbet ederken kameralara takıldı.

Bir süreliğine ABD'deki evine dönen Ivanka Trump, sonra da eşiyle birlikte Kosta Rika'ya geçti. Ama gezileri sadece bununla sınırlı değil.

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Gözden Kaçmasın Yakışıklı bir kocası, dört çocuğu ve milyonları var ama yüzü bir türlü gülmüyor Haberi görüntüle

Gelin, geçen yılın mayıs ayından bu yana Ivanka Trump'ın bazen yalnız bazen eşiyle, kimi zaman gezmek için kimi zaman da iş için gezdiği yerleri bir hatırlayalım.

YARDIM PROGRAMI KAPSAMINDA POLONYA: Ivanka Trump, geçen yılın mayıs ayında Polonya'daydı. Ama bu gezinin nedeni insani bir yardım programıydı.Polonya'daki Ukraynalı mültecilere tıbbi yardım sağlayan bir kampanya kapsamında, savaştan ve bombalardan kaçanlarla buluştu Trump.





KOCASIYLA FAS GEZİSİNE ÇIKTI: Sonra geçen yılın temmuz ayına kadar ABD'de kaldı. Temmuz ayı geldiğinde kocası Jared Kushner ile birlikte bir Fas gezisine gitti.





KAYBETTİĞİ ANNESİNİNİN ANISINA ONUN ANAVATANIDA: Ekim ayında ise önce Londra'daydı. Sonra da kocası Jared ve kardeşi Donald Trump Jr ile birlikte Çekya'nın başkent Prag'a geçti. Aslında orada bulunmasının duygusal bir nedeni vardı. Kısa süre önce hayata veda eden annesi Ivana'ya Çekya Başkanı Milos Zeman tarafından verilen ödülü onun adına aldı Ivanka.

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UTAH'TA ROMANTİK TATİL: O gezinin hemen ardından yine aynı ay kocası Jared Kushner ile birlikte ülkesinde Utah'ta romantik bir geziye çıktı.





AİLECE MISIR TATİLİ: Kasım ayı geldiğinde ise Ivanka Trump ile Jared Kushner, üç çocuklarını da yanlarına alıp Mısır tatiline çıktı.





FUTBOL HEYECANI: Sonra çift yine anı ay bu kez FIFA Dünya Kupası için Katar'a geçti.





ANNE- KIZ PARİS TATİLİ: Ivanka Trump, geçen yılın aralık ayında kızı Arabella ile birlikte bir Paris gezisine çıktı.

BU KEZ YANLARINDA EN KÜÇÜK OĞULLARI VARDI: 2023 yılının mart ayında kocası Jared Kushner ile birlikte İsrail'e gitti. O sırada çiftin yanında en küçük oğulları Theodore vardı. Diğer iki çocukları evde kaldı.

YUNANİSTAN TATİLİNDEN AMMAN'DA KRALİYET DÜĞÜNÜNE: Ivanka Trump, bu yılın mayıs ayında Jared Kushner ile birlikte bir Yunanistan tatiline çıktı. Oradan da Ürdün'deki kraliyet düğününe geçti çift.





Ivanka Trump ailesiyle birlikte şu günlerde Kosta Rika'da bulunuyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Trump'ın 8 milyona yakın takipçisi şimdi onun soluğu, dünyanın neresinde alacağını merakla bekliyor.