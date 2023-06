Genç oyuncu itiraf etti: Babama 'terapiye' diye yalan söyleyip erkek arkadaşıma giderdim

Haberin Devamı

BABASINA NASIL YALAN SÖYLEDİĞİNİ ANLATTI

Aslına bakılırsa genleriyle de oyunculuk yeteneğini doğuştan edindiğini, sadece ünlü soyadına sığınmadığını kanıtladı. Ama son günlerde bu kadar gündemde olmasının nedeni bu değil. Yaptığı ilginç bir açıklama.

İtirafına göre her ne kadar yaşıtlarından farklı bir ortamda dünyaya gözlerini açmış olsa da o da sonuç olarak milyonlarca yeni yetme gibi davrandı ve babasına yalan söyledi!





BİR ZAMANLARIN GÖZDE ÇİFTİNİN BÜYÜK ÇOCUĞU

Bu itirafıyla konuşulan kişi genç oyuncu Maya Hawke. 24 yaşındaki genç oyuncunun, yeni yetme çağlarında yalan söylediği ünlü babasının kim olduğunu anladınız zaten. Evet.. Ethan Hawke.

Haberin Devamı

Maya'nın fiziksel görüntüsü de çok benzediği annesinin kim olduğunu ilk bakışta gözler önüne seriyor zaten: Uma Thurman.

Film setinde tanışan ve 1998 ile 2005 arasında bir evlilik sürdüren Ethan Hawke ile Uma Thurman'ın büyük çocuğu Maya Hawke, konuk olduğu sohbet programında yaptığı itirafla gündem oldu.

Gözden Kaçmasın Yakışıklı bir kocası, dört çocuğu ve milyonları var ama yüzü bir türlü gülmüyor Haberi görüntüle





ÖZEL BİR KONUDA BABASINA YALAN SÖYLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ: Maya Hawke, Andy Cohen'in sunuculuğunu üstlendiği sohbet programına konuk oldu. O sırada da diğer konuk Bryan Cranston'ın "soru- cevap" oyununa da katıldı. İşte o progrram sırasında henüz bir yeni yetme olduğu sırada babasına özel bir konuda yalan söylediğini itiraf etti.





'TERAPİYE GİTTİĞİMİ SÖYLEDİM AMA ASLINDA SEVGİLİME GİDİYORDUM'

55 yaşındaki Andy Cohen, Maya Hawke'ye "Bir ergen olduğun dönemde karşılaştığını en büyük sorun neydi?" diye sordu.

İşte bu soruya Maya Hawke "Babama terapiye gideceğimi söyledim. Ama aslında sevgilimle buluşup bekaretimi kaybetmeye gittim" diye yanıt verdi.

Haberin Devamı

Bu itirafına kendisi bile şaşıran Maya Hawke " Bunu söylediğime inanamıyorum. Ama gerçek bu" diye sürdürdü sözlerini. Programın sunucusu Andy Cohen'in dudaklarından bu itiraf üzerine bir hayret nidası döküldü.

Oyunculuğun yanı sıra şarkıcı ve model de olan Maya Hawke bu yaptığı yüzünden babası Ethan Hawke'nin çok ama çok üzüldüğünü belirtti.

Sunucu Cohen, aslında babası Ethan'ın kızının terapiye gitmediğini bildiğini ama asıl gittiği yer konusunda bir bilgisi olmadığını söyledi.

Bunun üzerine Maya Hawke "Hayır ve bana gerçekten çok zor anlar yaşattı" dedi. Sonra da Maya babasını taklit ederek onun kendisine "Neredeydin? Nereye gittin?" diye sorduğunu belirtti. Hemen ardından da babasına verdiği yanıtı hatırlattı: " Yalan söylememe izin verilmezse nasıl sırlarım olabilir?"

Haberin Devamı





FİLM SETİNDE TANIŞTILAR

Maya'nın annesi ve babası, Uma Thurman ile Ethan Hawke, 1996 tarihli Gattaca filminin setinde tanıştılar. Aralarında bir aşk başladı. 1998'de evlendiler, iki çocukları oldu. Fakat evlilik, 2003 yılında bitti. Resmen boşanmaları ise 2005 yılında gerçekleşti. Eski çiftin Maya dışında Levon adında bir de oğlu bulunuyor.



Ethan Hawke'nin Uma Thurman'dan ayrılması olaylı olmuştu. Üstelik sonrasında yaptıkları da çok konuşuldu. Maya'nın babası Ethan Hawke, Thurman'dan boşandıktan sonra Maya ile Levon'un dadısıyla hayatını birleştirdi.

Her ne kadar Hawke, eski eşi Uma Thurman'dan boşanmasının nedeninin şu an evli olduğu çocuklarının eski dadısı Ryan Shawnhughes olmadığını söylese de genel olarak kimse buna inanmadı.

Haberin Devamı





ÇOCUKLARININ DADISIYLA EVLENMESİ OLAY OLDU

Özetle aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, bu olay Ethan Hawke'nin peşini bırakmıyor. Röportajlarda bu konuda karşılaştığı sorulara olayı kendi açısından cevaplayan yanıtlar veriyor.

The Guardian gazetesine bu ikinci evliliğinden bir yıl sonra bir röportaj veren Ethan Hawke, Uma Thurman'dan boşandıktan sonra bir süre bekar kalmaya kararlı olduğunu söylemişti.

Fakat anlattığına göre hayat ona bambaşka bir seçenek sundu. Ryan Shawnhughes ile birbirlerine aşık oldular. Hawke o röportajda karısı Ryan'ı çok sevdiğini sözlerine eklemişti. Belki de kaderin bir oyunu olarak, karısının da kendi çocukluğunun da aynı kasabada geçtiğini belirtmişti.

Haberin Devamı





'BENİM GİBİ YARI DELİ BİR ADAM İÇİN UYGUN BİR KADIN': Ethan Hawke, karısı Ryan'ı şu sözlerle tanımlamıştı: "O her zaman çok mantıklı bir kadın oldu. Açıkçası bunun, benim gibi yarı deli bir adam için iyi bir şey olduğunu düşünmüşümdür her zaman. " Fakat aktör her fırsatta Uma Thurman ile evliliğinin Ryan Shawnhughes yüzünden bitmediğinin de altını çiziyor.





'UMA İLE EVLİLİĞİM ONUN YÜZÜNDEN DAĞILMADI'

Ethan Hawke verdiği röportajlarda şu anda evli olduğu Ryan Shawnhughes ile nasıl tanıştığını da şöyle anlattı: " Ryan ile ajansım aracılığıyla tanıştım. Bir film çekimi sırasında çocuklarım Maya ile Levon'a dadılık yaptı. Fakat kısa bir süre benim için çalıştıktan sonra Ryan, eğitimini tamamlamak için Columbia'ya döndü. O dönemde aslında aramızda skandal yaratacak bir şey yaşanmadı. Aradan geçen yıllar içinde benim evliliğim, birçok baskı nedeniyle dağıldı. Bunların hiçbiri de Ryan ile ilgili değildi. "



Hawke'nin anlattığına göre Ryan Shawnhghes ile bir gün bir parkta karşılaştı. Ondan sonra görüşmeye başladılar ve ilişkileri evliliğe kadar uzandı. Hawke bu konuda da yine bir röportajında şunları söyledi: "Biliyorum, insanlar başka türlü bir ilişki bekliyor. Ama gerçek şu ki, Ryan ile ben, birbirimize o benim için çalışmayı bıraktıktan uzun zaman sonra aşık olduk."

Gözden Kaçmasın Yarım asrı deviren ünlü oyuncu: Aşktan yana umudumu yitirmedim Haberi görüntüle





'İLK EVLİLİĞİMDEKİ BAŞARISIZLIK, KENDİM HAKKINDA ÖĞRETİCİ OLDU': Ryan Shawnhghes ve Ethan Hawke, 2008 yılında New York'ta evlendi. Ünlü aktör bu konuda da bir değerlendirme yapıp şunları söyledi yine bir röportajında "İlk evliliğimde uğradığım başarısızlık sayesinde kendim hakkımda bir sürü şey öğrendim. İnsan kendini gerçekten tanıyıncaya kadar, hayatı başkasıyla nasıl paylaşacağını bilemez."





Hawke'nin Uma Thurman ile evliliğinden Maya dışında Levon adında bir oğlu var. Yeni eşi Ryan'dan da iki tane kız babası ünlü oyuncu.





Maya'nın annesi Uma Thurman'ın iş insanı Arpad Busson ile ilişkisinden Luna adında bir kızı var.

Gözden Kaçmasın Ünlü oyuncu Uma Thurma hayatının en karanlık sırrını açıkladı: Hiç kimse isteyerek o masaya yatmaz Haberi görüntüle

ANNEANNESİ VE ANNESİ GİBİ MODEL OLARAK YOLA ÇIKTI

Bir dönemin ünlü çifti Uma Thurman ile Ethan Hawke'nin ilk göz ağrısı Maya Ray Thurman Hawke'ye biraz yakından bakalım... 1998 yılında dünyaya gelen Maya, baba tarafından ünlü yazar Tennessee Williams ile uzaktan akraba. Anne tarafından da Budizm üzerine dersler veren akademisyen Robert Thurman ile İsveçli eski bir model olan Nena von Schlebrügge'nin torunu.

Kariyerine model olarak başlayan Maya Hawke, daha sonra oyunculuğa geçiş yaptı. Onun hakkında küçük bir not daha.. Disleksik olduğu için ilk öğrenimi sırasında bazı zorluklar yaşadı ve sık sık okul değiştirdi.

Sonunda ailesi tarafından gönderildiği okulda da sanatsal yaratıcılık konusundaki eğilimi ortaya çıktı.

Tıpkı anneannesi ve annesi gibi önce modellik yaptı Maya Hawke. Birçok ünlü markanın tanıtım yüzü olarak görev aldı.

2017 yılında ise BBC için çekilen Küçük Kadınlar (Little Women) yapımındaki Jo March rolüyle oyunculuğa adım attı. Ardından Ladyworld'te rol aldı. Stranger Things'in üçüncü sezonunda kamera karşısına geçti.

Quentin Tarantino'nun imzasını taşıyan Once Upon A Time In Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood'da) filminde rol aldı. Bunu, Mainstream ve Do Revenge izledi.

Uzun sözün kısası, Maya Hawke hem ünlü soyadının yardımıyla hem de ailesinden aldığı yetenek ve eğilimle genç kuşak oyuncular arasında kendine bir yer edindi.

Maya, çocukluk yıllarında annesi ve anneannesiyle.

Maya Hawke, annesine Uma Thurman'a olan benzerliğiyle dikkat çekiyor.