Ünlü oyuncu Uma Thurma hayatının en karanlık sırrını açıkladı: Hiç kimse isteyerek o masaya yatmaz

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'HAYATININ EN KARANLIK SIRRINI' İLK KEZ AÇIKLADI

Pulp Fiction, Kill Bill serisi başta olmak üzere birçok unutulmaz filmde rol alan 51 yaşındaki Uma Thurman "Şimdiye kadarki hayatımın en karanlık sırrı" diye tanımladığı bir gerçeği itiraf etti. Thurman, henüz 20'li yaşlarındayken kendisinden yaşça çok büyük bir adamdan hamile kaldığını ve bebeğini aldırdığını açıkladı.

'KİMSE İSTEYEREK KÜRTAJ MASASINA YATMAZ'

Thurman, Washington Post gazetesi için, ABD'nin Teksas eyaletinde çıkan ve büyük tartışmalara yol açan kürtaj yasasına göndermeler yapan bir makale kaleme aldı. O makalede de 20'li yaşlarının sonunda kazayla hamile kaldığını ve bebeğini aldırdığını ilk kez açıkladı. "Bu sırrımı açığa vurmakla kazanabileceğim hiçbir şey yok, ama belki kaybedecek çok şeyim olabilir" diye yazan Uma Thurman "kimsenin isteyerek kürtaj masasına yatmayacağını da" satırlarına ekledi.

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BAŞKA KADINLARA UMUT IŞIĞI OLSUN DİYE

Ünlü oyuncu, bir yandan, yıllar önce verdiği bu kararın kendi içinde yarattığı boşluğu ortaya çıkarırken, bir yandan da kendilerini koruyamadıkları için utanç duyan kadınlara yol gösterici bir umut ışığı olabileceğini belirtti. Uma Thurman makalesinde "Sizi temin ederim ki hiç kimse bilerek ve isteyerek kendini ameliyat masasında bulmaz" cümlesiyle bunun kolay bir karar olmadığını vurguladı.

YAŞÇA BÜYÜK BİR ADAMDAN HAMİLE KALDI

Thurman makalesinde, 20'li yaşlarının sonundayken kendisinden yaşça çok büyük bir adamdan kazayla hamile kaldığını açıkladı. O dönemde ailesinden uzakta yaşadığını, yeni bir işe başlamak üzere olduğunu anlatan oyuncu "Ne yapacağımı bulabilmek için çok mücadele ettim. Bebeği doğurmak istedim, ama nasıl?" diye yazdı.

'ÇOCUKSU ANNELİK FANTEZİSİ'

Uma Thurman kaleme aldığı makalede, konuyu ailesiyle görüştükten sonra o zor kararı verdiğini ve bebeği aldırdığını anlattı. O sırada hissettiklerini "çocuksu annelik fantezisi" olarak nitelendiren Thurman "Kariyerimin başındaydım, kendime ait düzenli bir evim bile yoktu" diye yazdı. Sonra da ailesiyle birlikte konuyu tartışarak hamileliği sonlandırmanın en doğru seçim olacağına karar verdiklerini ekledi satırlarına.

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'PİŞMANLIK DUYMADIM'

Her ne kadar kürtaj kararı almanın kendisini üzdüğünü belirtse de şimdi geriye dönüp baktığında bu tercihi yüzünden pişmanlık duymadığını da belirtti Thurman.

ETHAN HAWKE İLE EVLİYDİ

Uma Thurman'ın oyuncu Ethan Hawke ile evliliğinden, oyuncu ve model olarak kariyer yapan 23 yaşında Maya adlı kızı ve 19 yaşında Levon adında oğlu bulunuyor. Thurman, eski nişanlısı Arpad Busson'dan da 9 yaşında Luna adlı bir kız çocuk annesi.





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ÇOCUKLARININ DADISIYLA THURMAN'I ALDATTI

Bu arada Uma Thurman ile Ethan Hawke'nin evliliğinin de bir skandalla bittiğini hatırlatalım. Hawke, Thurman'ı, çocuklarının dadısı Ryan Shawhughes ile aldattı.

ŞİMDİ ESKİ DADIYLA EVLİ

Bir dönemin büyük aşıkları Uma Thurman ile Ethan Hawke'nin evliliği bu "dadı skandalının" ardından bitti. Hawke daha sonra çocuklarının dadısı Ryan Shawhughes ile evlendi. Aktörün bu evlilikten iki tane kızı bulunuyor.

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YASA TARTIŞMA YARATTI

Thurman'ın neden böyle bir makale kaleme aldığına gelirsek... Son dönemde Teksas eyaletinde çıkan kürtaj yasası büyük tepki çekti. Yasanın yürürlüğe girmesiyle, Texas'ta 6 haftayı geçmiş bir gebeliğe son veren ya da buna yardımcı olan herkes hakkında dava açılabilecek. Altı haftalık bu süre birçok kadın için hamileliğinin fark edilmesi zor olduğundan bu yasa ile eyalet sınırları içinde kürtaj yasaklanmış olacak.

KAMU DAVASI AÇILDI

Kadın hakları grupları Yüksek Mahkeme'ye yaptıkları başvuruda yasanın yürütmesinin durdurulmasını talep etti fakat mahkeme 4'e karşı 5 oyla bu kararı almayı reddetti. ABD Başkanı Joe Biden de Texas'ta kürtajı büyük oranda yasaklayan yasanın yürütmesinin Yüksek Mahkeme tarafından durdurulmamasına tepki gösterdi. Biden, mahkemenin tavrı için "Anayasal haklara görülmemiş bir saldırı" dedi ve kürtaj hakkı konusunda "top yekün mücadele" sözü verdi. ABD Adalet Bakanlığı da 10 gün önce bu yasaya karşı kamu davası açtı.