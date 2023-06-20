Nişan, düğün, bebek... Hepsi bir yılda oldu

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BEBEĞİN GELDİĞİNİ DUYURDULAR: Ünlülerin akın ettiği düğünden hemen sonra hamilelik haberi veren çift, bu kez de beklenen bebeğin geldiğini duyurdu.





İLK ANNELİK SEVİNCİ, ÜNLÜ ŞARKICI YEDİNCİ KEZ BABA OLDU

Sözünü ettiğimiz ünlü çift, Jennifer Lopez'in eski eşi 54 yaşındaki Marc Anthony ile 23 yaşındaki eski güzellik kraliçesi eşi Nadia Ferreira. Bu yılın ilk ayında evlenen çift, ilk bebeklerinindünyaya geldiğini ortak paylaşımla duyurdu. Cinsiyeti ve adı açıklanmayan bu bebek, Ferreira'nın ilk, Anthony'nin ise yedinci çocuğu.

Düğünden iki hafta sonra, baba olmaya hazırlandığını duyuran Marc Anthony ile Nadia Ferreira, bebeğinin dünyaya gelişini yine sosyal medyadan ortak bir paylaşımla duyurdu.

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Kucağına aldığı bebeğinin fotoğrafına Instagram sayfasında yer veren Anthony "Tanrı'nın zamanlaması her zaman mükemmeldir" diye yazdı. İngilizce ve İspanyolca mesajında hemcinslerinin Babalar Günü'nü de kutladı Marc Anthony.

DÜĞÜNDEN 15 GÜN SONRA HAMİLELİK HABERİ GELMİŞTİ

Hamilelik haberini Marc Anthony ve Nadia Ferreira, geçtiğimiz şubat ayındaki Sevgililer Günü'nde sosyal medyadan duyurmuştu. Ortak paylaşım yapan çift, Ferreira'nın giderek büyüyen karnının görüntüsü eşliğinde "En güzel Sevgililer Günü Hediyesi" mesajını yazmıştı.



Paraguaylı güzellik kraliçesi daha sonra da ana dili olan İspanyolcayı kullanarak "Hayatımızdaki bu büyük nimet için Tanrı'ya teşekkürler" cümlesini de ekledi.

2023'ÜN İLK GÖSTERİŞLİ DÜĞÜNÜ

Marc Anthony ile Paraguay Güzeli seçilen ve iki yıl önce ülkesini Kainat Güzeli yarışmasında temsil eden Ferreira, ocak ayında Miami'de gösterişli bir törenle evlendi.

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Çiftin hayatını birleştirdiği törene gösteri dünyasının çok sayıda ünlüsü de katıldı. Bu tören, 2023 yılının ilk büyük düğünü olarak tarih sayfalarında yerini aldı.

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NİŞAN HABERİ GEÇEN YIL GELMİŞTİ

Anthony ile Ferreira nişanlandıkları haberini geçen yılın mayıs ayında duyurdu. O zamana kadar da çiftle ilgili bu konuda söylentiler çoktan yayılmıştı bile.

Sonunda aşıklar, kamera karşısına geçti ve nişanlandıklarını doğruladı. O anlarda Ferreira'nın parmağındaki iri taşlı yüzük de dikkatli gözlerden kaçmadı. Mutlu haberi doğruladıkları gece çift, yakın dostlarıyla birlikte bir gece kulübünde kutlama yaptı.

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İLİŞKİLERİ HIZLI BAŞLADI, HIZLI GELİŞTİ

Nadia Ferreira ile Marc Anthony'nin nişanlanması da ilişkilerinin başlaması gibi hızlı oldu. Çift, ilişkilerini ilk kez geçen yıl mart ayında Instagram paylaşımı aracılığıyla duyurmuştu.

Sonra da Nadia Ferreira, yine sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda iri taşlı yüzüğünün de fotoğraflarına sayfasında yer vermişti.

Marc Anthony'nin, kendisinden 30 yaş daha genç olan sevgilisi Ferreira'ya evlilik teklifi sırasında hediye ettiği 10 karatlık pırlanta yüzüğün 500 bin dolar değerinde olduğu belirtiliyor.

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ESKİ GÜZELLİK KRALİÇESİ: Nadia Ferreira, 2021 yılının aralık ayında İsrail'de düzenlenen Kainat Güzeli yarışmasında ülkesi Paraguay'ı temsil etti. Genç kadın bu yarışmadan, Hindistan'ı temsil eden Harnaaz Kaur Sandhu'nun ardından ikincilik tacını kazanarak ayrıldı.





Gerçek adı Marco Antonio Muñiz Ruiz olan Marc Anthony ilk evliliğini 2000 yılında oyuncu ve şarkıcı Dayanara Torres ile yaptı. Bu evlilikten Christian ve Ryan adında iki erkek çocuk sahibi olan çift, 2004 yılında boşandı. Bu sayede Anthony, Jennifer Lopez ile evlenebildi.

Lopez ile Anthony 2004 ile 2014 arasında süren evlilikleri sırasında Max ve Emme adını verdikleri biri kız diğeri erkek iki çocuk sahibi oldu.

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Anthony, Lopez'den boşandığı yıl model Shannon De Lima ile evlendi. Fakat bu evlilik de sadece üç yıl sürdü.

Bu arada Marc Anthony'nin 1990 ile 1994 arasında Debbie Rosado ile birlikte olduğunu da hatırlatalım. Şarkıcının bu birliktelikten 1994 doğumlu Arianna adında bir kızı bulunuyor.





