Ünlü şarkıcı evlatlık kızını evlendirdi: İki metre kuyruğu olan gelinlik 300 saatte dikildi

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GELİNLİĞİ İLE SEZONA DAMGA VURDU

Düğün mevsiminin iyiden iyiye açıldığı şu günlerde müzik dünyasının ünlülerinden birinin kızı da muradına erdi.

Hayallerini gerçekleştiren kişinin babası olduğunu söyleyen genç kadın, 300 saatte hazırlanan gelinliği ve özellikle de onun 2 metrelik kuyruğuyla bu haftaya damgasını vurdu bile.

MUTLULUKTAN AYAKLARI YERDEN KESİLDİ

Sevgilisiyle evlenip muradına eren bu genç kadın, ünlü şarkıcı Eminem'in 30 yaşındaki evlatlık kızı Alaina Scott. Genç kadın, geçtiğimiz 9 Haziran'dahayatını uzun süredir birlikte olduğu Matt Moeller ile birleştirdi. Her düğünde olduğu gibi bu kez de törenin yıldızı, mutluluktan ayakları yerden kesilen gelin Alaina idi.

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Genç kadının gelinliği gerçekten de bu yaz aylarında şu ana kadar yapılan düğünlerde giyilen gelinlikler arasında en çok dikkat çekenlerden biri oldu. Bu konuya birazdan değineceğiz. Ama şimdi düğünle ilgili diğer detaylara bir bakalım.

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125 KONUĞUN ÖNÜNDE 'ÖLÜM AYIRANA KADAR EVET'

Alaina ile Matt, Michigan'da bulunan bir müzenin bahçesinde evlendi.Törene; gelin ile damadın, aile ve arkadaş çevresinden 125 konuk katıldı. Mutlu gelin Alaina Scott bu konuda People dergisine şunları söyledi: "Evlenmek, kutsal bir şey ve günlük hayatımızı paylaştığımız insanların da bizim yanımızda olmasını istedik."

Genç kadın, People dergisiyle yaptığı röportajda düğününü "Bir filmden çıkmış gibi" diyerek tanımladı. Sonra da şunları söyledi: "Her şeyi planladım. En küçük detayları bile. Köpeklerimiz için kullandığımız, üzerinde 'bizim ebeveynimiz evlendi' yazan peçeteleri de!"

Alaina'nın anlattığına göre düğünde önce babasıyla sonra da kocasıyla birlikte yürüdükleri koridor 2 bin tane gülle süslenmişti. Ve yine gelinin ifadesiyle ortaya çıkan görüntü "büyüleyiciydi."

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GELİNLİK 300 SAATTE HAZIRLANDI

Alaine Scott'ın gelinliğini hazırlayan modaevinden tasarımcı Katerina Bocci de özellikle uzun kuyruğuyla dikkat çeken kıyafetin ayrıntılarını anlattı. Bocci'nin söylediğine göre gelinlik tam 300 saatte hazırlandı. En çarpıcı detayı ise 2 metrelik kuyruğu oldu.

Alaina'ya özel olarak hazırlanan gelinliğin ortaya çıkış öyküsünü şöyle anlattı Bocci: " Alaina modayı takip eden biri. Bana geldi ve fikirlerini anlattı. Biz de onun fikirlerini hayata geçirdik."

Bocci gelinliğin en çok dikkat çeken parçası olan kuyruğuna da değindi. Bu kuyruğun el emeğiyle üretildiğini, kat kat tülle oluşturulduğunu anlattı tasarımcı. Ortaya çıkan sonucu da "Müthiş" diyerek nitelendirdi.

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Tasarımcının anlattığına göre genç gelinin duvağı da kristal ve taşlarla süslüydü. Bu duvak, gelinin başına, üzerinde gelin ve damadın isimlerinin baş harflerinin bulunduğu bir taç yardımıyla yerleştirildi.

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BENİM RUHUM DAİMA SENİN RUHUNU BULACAK: Gelin Alaina Scott, yaptığı Instagram paylaşımında "9 Haziran 2023'ün hayatının en güzel günü olduğunu belirtti. Genç kadın çiçeği burnunda kocasına da "Bu hayatta ve sonraki hayatta benim ruhum her zaman senin ruhunu bulacak" satırlarıyla seslendi.





ONU EVLAT EDİNEN BABASI TÖRENDEYDİ

Bu arada düğünle ilgili ortada dolaşan söylentilere göre Alaina'nın babası ünlü şarkıcı Eminem düğüne gitmemişti. Bunu ileri sürenlerin kaynağı ise sosyal medyada paylaşılan fotoğraflardı. Çünkü hiçbirinde gerçek adı Marshall Bruce Mathers III, olan Eminem görünmüyordu.

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Fakat Alaina, bu konuya da bir açıklık getirdi. Genç kadın People dergisine "Babam törende benimle birlikte yürüdü" diyerek kendisini damada teslim eden kişinin ünlü şarkıcı olduğuna açıklık getirdi. Bu şekilde Eminem'in düğüne katılmadığı iddialarını da yalanlamış oldu.

Bu arada Alaina'nın nedimelerinden biri de 27 yaşındaki kız kardeşi Hailie Jade Mathers oldu. Törende nedimeler siyah giyindi. Zaten düğünün ana renkleri de siyah ve beyazdı. Törende Eminem'in kardeşi Nathan Kane Mathers da seslendirdiği Slide On Over" adlı şarkıyla renk kattı.

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2021 YILINDA NİŞANLANDILAR: Alaina ile Matt, 2021 yılında nişanlanmıştı. Matt Moeller, genç kadına bir binanın çatı katında evlenme teklif etti. Scott bu mutluluk anlarında çekilen fotoğraflarını Instagram hesabında "Bu an... Bu hayat... Yüzlerce kez evet.. Seni seviyorum" mesajı eşliğinde paylaşmıştı.

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ÜNLÜ ŞARKICININ ESKİ EŞİNİN YEĞENİ

Gelin Alaina evlendiği gün mutluluktan uçuyordu. Ama hayatının ilk dönemleri son derece trajik olaylara sahne oldu. Alaina'nın annesi, Eminem'in 2000'lerde evli olduğu Kim Scott'un ikizi Dawn idi. Fakat Dawn, kötü alışkanlıkların pençesindeydi. Zaten çok geçmeden de hayat veda etti.

Hatta Dawn ölmeden önce bazı yayın organlarına "Benim milyoner bir eniştem ve kız kardeşim var. Fakat onlar bana yardımda bulunmayı reddediyorlar" diye şikayet etmişti.

Dawn 41 yaşındayken hayata veda etti. O sıradaki sevgilisi Les Martin de, Dawn'ın ölümünden çok kısa süre önce çaresiz bir şekilde o sırada Eminem ile evli olan kardeşi Kim'e telefon etiğini söyledi.

Fakat o sırada Eminem de kendi kötü alışkanlıkları yüzünden zor zamanlardan geçiyordu. Ünlü şarkıcı 2007 yılında bütün eski ve zararlı alışkanlıklarını geride bıraktı. O dönemin ardından çocuklarının kendisini ayakta tutan en önemli unsur olduğunu söylemişti.

İşte Eminem, o sırada evli olduğu Kim Scott'ın kardeşi Dawn'ın, genç yaşta hayata veda eden kızı Alaina'yı evlat edindi. Onun bütün bakımını üstlendi ve sonunda da sevdiğiyle evlendirdi.