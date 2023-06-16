Bitişik kaşlı model: Görüntüm yüzünden ölmemi isteyenler var

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GÖRÜNTÜSÜNE YÖNELİK SALDIRILAR BİTMİYOR

İşte bunun son örneklerinden birini de özellikle 2000'lerin ilk dönemlerinde, gösteri dünyasındaki kalıplaşmış güzellik anlayışına karşı çıkan bedensel pozitivizm akımının temsilcilerinden biri sergiledi.

Aradan bunca zaman geçmesine ve o da uzun süredir bu sektörde olmasına rağmen hala görüntüsüne alışamayanların topa tuttuğu genç model, internette kendisine yönelik yapılan saldırıları itiraf etti.

BİTİŞİK KAŞLARINA HALA ALIŞAMAYANLAR VAR

Birleşik kaşları yüzünden internette 'keşke ölsen' tarzı eleştirilere maruz kalan 26 yaşındaki model Sophia Hadjipanteli, başına gelenleri anlattı.

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Adını duyurmaya başladığı ilk günden bu yana toplumun kendisine dayattıklarını değil kendi içinden gelenleri yapmaya çabalayan ve bu algıyı yaygınlaştırmak isteyen Sophia Hadjipanteli, yine de hala bazılarının bitişik kaşlarına alışamadığının altını çizdi.

Moda dünyasındaki genel geçer güzellik anlayışını yerle bir eden Hadjipanteli, Gaultier, Louboutin ve Boss gibi ünlü markaların tanıtım yüzü olarak çalışıyor. Aslında kariyerinde kazandığı bütün başarıya rağmen her gün nefret dolu yorumlar aldığını gizlemiyor Hadjipanteli.

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'BANA ÖLMEMİ SÖYLÜYORLAR, BU ACIKLI BİR DURUM'

Genç model, aslında kendisine yönelen bütün bu eleştirileri umursamamayı öğrendiğini belirtti. Bunefretin nedeni hakkında da şunları söyledi: "Bunu yapıyorlar çünkü "ders kitabına" bakarak çekici olmadığını öğrendikleri bir durumun bu kadar kabul görmesine alışkın değiller."

Şu anda Londra'da yaşayan Sophia Hadjipanteli Daily Star gazetesine verdiği demeçte şu sözleri sarf etti: " Bence internette nefret saçan birçok kişi tek bir güzellik anlayışına şartlanmış. Kendilerinin asla yapamayacakları bir şeyi yaptığımı görmek onları rahatsız ediyor. İnsanlar bana defalarca ölmemi söylüyor. Bu acıklı bir durum. "

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GELECEK NESİLLER İÇİN: Sophia Hadjipanteli, gösteri dünyasındaki genel geçer güzellik anlayışının bir gün mutlaka değişeceğinden gayet emin. Bu konudaki görüşlerini de şöyle ifade etti: " Yine de eğer ben kaşlarımın bitişik olmasını normalleştiriyorsam, umarım bir gün gelecek nesiller benim şimdi aldığım kadar sert eleştiriler almazlar. Çünkü bu görüntü de yaygın hale gelecek bir gün."





'BANA DEĞİŞMEMİ SÖYLEMEK KİMSENİN HADDİ DEĞİL'

Hadjipanteli, kaşlarını bu şekilde bırakmasının nedenini de "Bunu dikkat çekmek için yapmıyorum" diyerek anlattı. Böyle devam ettiğini çünkü sahip olduğu görüntüyü sevdiğini vurguladı.

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Bazı insanların kendisine görüntüsünü değiştirmesi yolunda önerilerde bulunduğunu hatırlatan Sophia Hadjipanteli "Değişmemi söylemek bana saygısızlık yapmaktır. Bence bu kimsenin haddine değil" diye konuştu.

Sophia Hadjipanteli, önceleri sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekse de spot ışıklarının altına çıktığında takvimler 2017 yılını gösteriyordu. Londra Moda Haftası'nda podyuma çıkan genç kadın, hiç almadığı, birbirine bitişik koyu renk kaşlarıyla dikkat çekti. Ondan sonra da ünlü moda firmalarıyla çalışmaya başladı.

Aslında Hadjipanteli, daha sektöre adım attığı ilk dönemde de kaşları yüzünden hem ilgi çekiyor hem de eleştiri yağmuruna tutuluyordu. Fakat o zamanlarda da aldığı bütün bu eleştirilere kulak tıkayıp kendini güzel bulduğunu söylüyordu.

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FRIDA KAHLO'YU ÖRNEK ALIYOR: Aslında ona bakanların ilk anda da gördüğü bir gerçek var. Sophia Hadjipanteli, bitişik kaşlarıyla sanat dünyasının bir ünlüsünü hatırlatıyor: Meksikalı ressam Frida Kahlo. Zaten kendisi de kariyerinin başında Kahlo'yu sevdiğini ve onu kendisine örnek aldığını söylemişti.



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