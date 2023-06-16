×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Bitişik kaşlı model: Görüntüm yüzünden ölmemi isteyenler var

Güncelleme Tarihi:

#Sophia Hadjipanteli#Bedensel Pozitivizm#Bitişik Kaşlı Model
Bitişik kaşlı model: Görüntüm yüzünden ölmemi isteyenler var
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2023 13:19

Gösteri dünyası gerçekten acımasız bir alan. Özellikle de kadınlar için. Fiziksel olarak belli kalıplara uymayanlar çok ağır eleştirilere maruz kalıp yerden yere vuruluyor. Kimi zaman bu durum insanı yaptığı işlerden daha fazla yorsa da yıllardır bu dünyada ayakta durmayı bilenler gayet güzel direniyor.

Haberin Devamı

GÖRÜNTÜSÜNE YÖNELİK SALDIRILAR BİTMİYOR
İşte bunun son örneklerinden birini de özellikle 2000'lerin ilk dönemlerinde, gösteri dünyasındaki kalıplaşmış güzellik anlayışına karşı çıkan bedensel pozitivizm akımının temsilcilerinden biri sergiledi.

Aradan bunca zaman geçmesine ve o da uzun süredir bu sektörde olmasına rağmen hala görüntüsüne alışamayanların topa tuttuğu genç model, internette kendisine yönelik yapılan saldırıları itiraf etti.

Bitişik kaşlı model: Görüntüm yüzünden ölmemi isteyenler var

BİTİŞİK KAŞLARINA HALA ALIŞAMAYANLAR VAR
Birleşik kaşları yüzünden internette 'keşke ölsen' tarzı eleştirilere maruz kalan 26 yaşındaki model Sophia Hadjipanteli, başına gelenleri anlattı.

Haberin Devamı

Adını duyurmaya başladığı ilk günden bu yana toplumun kendisine dayattıklarını değil kendi içinden gelenleri yapmaya çabalayan ve bu algıyı yaygınlaştırmak isteyen Sophia Hadjipanteli, yine de hala bazılarının bitişik kaşlarına alışamadığının altını çizdi.

Moda dünyasındaki genel geçer güzellik anlayışını yerle bir eden Hadjipanteli, Gaultier, Louboutin ve Boss gibi ünlü markaların tanıtım yüzü olarak çalışıyor. Aslında kariyerinde kazandığı bütün başarıya rağmen her gün nefret dolu yorumlar aldığını gizlemiyor Hadjipanteli.

Gözden KaçmasınYarım asrı deviren ünlü oyuncu: Aşktan yana umudumu yitirmedimYarım asrı deviren ünlü oyuncu: Aşktan yana umudumu yitirmedimHaberi görüntüle

Bitişik kaşlı model: Görüntüm yüzünden ölmemi isteyenler var

'BANA ÖLMEMİ SÖYLÜYORLAR, BU ACIKLI BİR DURUM'
Genç model, aslında kendisine yönelen bütün bu eleştirileri umursamamayı öğrendiğini belirtti. Bunefretin nedeni hakkında da şunları söyledi: "Bunu yapıyorlar çünkü "ders kitabına" bakarak çekici olmadığını öğrendikleri bir durumun bu kadar kabul görmesine alışkın değiller."

Şu anda Londra'da yaşayan Sophia Hadjipanteli Daily Star gazetesine verdiği demeçte şu sözleri sarf etti: " Bence internette nefret saçan birçok kişi tek bir güzellik anlayışına şartlanmış. Kendilerinin asla yapamayacakları bir şeyi yaptığımı görmek onları rahatsız ediyor. İnsanlar bana defalarca ölmemi söylüyor. Bu acıklı bir durum. "

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınDoğum kontrol yöntemlerini unutan bu yaşlı adamları biri durdursunDoğum kontrol yöntemlerini unutan bu yaşlı adamları biri durdursun Haberi görüntüle

Bitişik kaşlı model: Görüntüm yüzünden ölmemi isteyenler var

GELECEK NESİLLER İÇİN: Sophia Hadjipanteli, gösteri dünyasındaki genel geçer güzellik anlayışının bir gün mutlaka değişeceğinden gayet emin. Bu konudaki görüşlerini de şöyle ifade etti: " Yine de eğer ben kaşlarımın bitişik olmasını normalleştiriyorsam, umarım bir gün gelecek nesiller benim şimdi aldığım kadar sert eleştiriler almazlar. Çünkü bu görüntü de yaygın hale gelecek bir gün."

Bitişik kaşlı model: Görüntüm yüzünden ölmemi isteyenler var

'BANA DEĞİŞMEMİ SÖYLEMEK KİMSENİN HADDİ DEĞİL'
Hadjipanteli, kaşlarını bu şekilde bırakmasının nedenini de "Bunu dikkat çekmek için yapmıyorum" diyerek anlattı. Böyle devam ettiğini çünkü sahip olduğu görüntüyü sevdiğini vurguladı.

Haberin Devamı

Bazı insanların kendisine görüntüsünü değiştirmesi yolunda önerilerde bulunduğunu hatırlatan Sophia Hadjipanteli "Değişmemi söylemek bana saygısızlık yapmaktır. Bence bu kimsenin haddine değil" diye konuştu.

Sophia Hadjipanteli, önceleri sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekse de spot ışıklarının altına çıktığında takvimler 2017 yılını gösteriyordu. Londra Moda Haftası'nda podyuma çıkan genç kadın, hiç almadığı, birbirine bitişik koyu renk kaşlarıyla dikkat çekti. Ondan sonra da ünlü moda firmalarıyla çalışmaya başladı.

Aslında Hadjipanteli, daha sektöre adım attığı ilk dönemde de kaşları yüzünden hem ilgi çekiyor hem de eleştiri yağmuruna tutuluyordu. Fakat o zamanlarda da aldığı bütün bu eleştirilere kulak tıkayıp kendini güzel bulduğunu söylüyordu.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınHalkın karşısında karısının elini tutup yanağına öpücük bile konduruyordu: O ülkeye yeni bebek geliyorHalkın karşısında karısının elini tutup yanağına öpücük bile konduruyordu: O ülkeye yeni bebek geliyor!Haberi görüntüle

Bitişik kaşlı model: Görüntüm yüzünden ölmemi isteyenler var

FRIDA KAHLO'YU ÖRNEK ALIYOR: Aslında ona bakanların ilk anda da gördüğü bir gerçek var. Sophia Hadjipanteli, bitişik kaşlarıyla sanat dünyasının bir ünlüsünü hatırlatıyor: Meksikalı ressam Frida Kahlo. Zaten kendisi de kariyerinin başında Kahlo'yu sevdiğini ve onu kendisine örnek aldığını söylemişti.

 

Haberin Devamı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sophia Hadjipanteli#Bedensel Pozitivizm#Bitişik Kaşlı Model

BAKMADAN GEÇME!

Emzirmek çocuğun eğitim hayatında başarıyı artırıyor ‘Sadece zekâya değil, ruhsal gelişime dahi katkı sağlıyor’

Emzirmek çocuğun eğitim hayatında başarıyı artırıyor! ‘Sadece zekâya değil, ruhsal gelişime dahi katkı sağlıyor’

#Anne Sütü
Mısırdaki kaplan köpek balığı saldırısı korkuttu... Ülkemize de gelir mi Türkiyede hangi türler bulunuyor

Mısır'daki kaplan köpek balığı saldırısı korkuttu... Ülkemize de gelir mi? Türkiye'de hangi türler bulunuyor?

#Köpek Balığı Saldırısı
ZAYIFLAMA İĞNELERİ DOSYASI | Kontrolsüzce kullanılıyor, reçetesiz satılıyor, zayıflamak uğruna riskleri göz ardı ediliyor

ZAYIFLAMA İĞNELERİ DOSYASI | Kontrolsüzce kullanılıyor, reçetesiz satılıyor, zayıflamak uğruna riskleri göz ardı ediliyor

#Sağlık