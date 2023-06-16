Her şey trende beraber uyuma teklifiyle başlamıştı: Yeni bebeğin doğumunu dört ay sonra açıkladı

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HER İŞLERİ BİLMECEYE DÖNÜYOR

Bazı ünlüler, hayatlarıyla ilgili bütün gelişmeleri, dakikası dakikasına sosyal medya üzerinden duyuruyor. Ama bazıları da bunu zamana yayarak yapıyor. Hatta bilerek ya da bilmeyerek işleri bilmeceye dönüştürenler de var.

İşte bu şekilde davranan ünlü çiftlerden biri de Blake Lively ile Ryan Reynolds. 2012 yılında evlenen Lively ve Reynolds, Hollywood'un en mutlu çiftlerinden biri olarak biliniyor. Aslında her ikisi de sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor ve hayatlarındaki gelişmeleri "ufaktan" duyuruyor. Ama çocukları konusunda durum pek böyle değil.

Daha ilk bebekleri dünyaya geldiğinde ismi nedeniyle cinsiyeti konusunda yanlış haberler yayıldı uzun süre. Bu konuda hiçbir girişimde bulunmadılar. Sonunda o ismin gizemi de bebeğin cinsiyeti de net olarak ortaya çıktı. Ama uzun süre bu konudaki merak sürdü.

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KARNI BURNUNDA ORTAYA ÇIKMASI SÜRPRİZ OLMUŞTU: Tıpkı böyle bir durum, ünlü çiftin dördüncü bebeği konusunda da yaşandı. Blake Lively katıldığı bir etkinlikte iyice büyüyen karnıyla gözler önüne çıkınca çiftin bir kez daha bebek beklediği de ortaya çıktı. Yani ne Blake Lively ne de Ryan Reynolds bu konuda açıklama yapmıştı daha önce. Aynı bilmece gibi durum bu dördüncü bebeğin doğumunda da yaşandı.





BEBEK DÖRT AYLIK OLUNCA DOĞRULADI

Neredeyse 4 aydır çiftin dördüncü bebeklerinin dünyaya geldiği magazin kulislerinde konuşuluyordu. Hatta kendileri de bu konuda dolaylı yoldan bazı imalarda bulunmuştu. Bunun da ötesinde Lively, rol aldığı yeni filmin setinde görüntülendi. Yine de ünlü çift, dördüncü bebek konusunda net bir açıklamada yapmadı.

Neyse ki Ryan Reynolds, sonunda bir sosyal medya paylaşımıyla dördüncü bebek haberini doğruladı. Daha doğru bir deyişle zaten hayranlarının çoktandır -dört aydır- bildiği bir gerçeği tam olarak açıklığa kavuşturmuş oldu.

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'PROGRAM FİKRİ DÖRDÜNCÜ BEBEĞİMDE AYNI ZAMANDA DOĞDU'

Bir süredir Wrexham futbol takımını satın almasıyla da konuşulan Reynolds, bir Twitter mesajıyla yeni bebeğin dünyaya geldiği haberini paylaştı.

Aynı zamanda yeni TV şovu Bedtime Stories With Ryan'ın tanıtımını da "aradan çıkaran" Reynolds 21. 4 milyon takipçisine hitaben "Herkesin uykuya dalmasına yardım etmek için ortaya çıkan bir program fikri, dördüncü çocuğumla aynı gün doğdu" diye yazdı. Bu arada programının da 20 Haziran'da yayın hayatına başlayacağını belirtti.

Ryan Reynolds, Blake Lively'nin dördüncü kez doğum yaptığını doğruladı ama yine merak edilen bir ayrıntıyı atlamadı. Bu dördüncü bebeğin cinsiyeti ve adı konusunda bir açıklama yapmadı.

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Aslında biraz önce de söylediğimiz gibi bu dördüncü bebek işinin tuhaf bir yanı da var.Lively'nin doğum yaptığı, geçtiğimiz şubat ayından bu yana konuşuluyordu. Bunun nedeni de ünlü çiftinyaptığı bir sosyal medya paylaşımıydı. Güzel oyuncu o paylaşımda bir bebek emojisine yer vermiş ve bir süredir meşgul olduğunu ifade etmişti.

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NET DEĞİL DOLAYLI YOLDAN

Her ne kadar o dönemde Ryan Reynolds ya da Blake Lively, doğum konusunda resmi bir açıklama yapmamış olsalar da haberi dolaylı yoldan doğrulamışlardı. Tabii ki yine sosyal medya üzerinden.

Reynolds, kendisi, karısı Blake ve annesi Tammy Reynolds ile birlikte çekilen bir fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafta Lively'nin hamileliğinin sonlandığı gün gibi ortadaydı.

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Hatta Lively, geçtiğimiz haftalarda rol aldığı önemli rollerinden birini üstlendiği Ends With Us adlı filmin New Jersey'deki setinde objektiflere takıldı. Saçlarını kızıla boyattığı görülen Lively'nin hamilelik kilolarını da neredeyse tamamen üzerinden attığı dikkat çekmişti.

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Geçen mayıs ayında rol aldığı filmin setinde çekilen bu fotoğraf da Lively'nin dördüncü bebeğini dünyaya getirdiğini gözler önüne seriyordu.

ÜÇ ÇOCUKLARI DAHA VAR: Hollywood'un mutlu çiftlerinden Blake Lively ile Ryan Reynolds'ın 8 yaşında James, 6 yaşında Inez ve 3 yaşında Betty adlı üç çocuğu daha bulunuyor. Bu arada, isimden kaynaklanan cinsiyet karmaşası da çiftin büyük kızıyla ilgiliydi. Blake ve Ryan, ilk bebekleri için genelde erkeklere verilen James adını seçti. Bu konuda bir açıklama yapmadıkları için de herkes uzun süre James'in erkek olduğunu düşündü.

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İLK KIVILCIM FİLM SETİNDE: AYNI TRENDE YOLCULUK ETTİLER

Blake Lively ile Ryan Reynolds'ın aşk öyküsü de benzerine filmlerde rastlanacak türden. İlk evliliğini 2008 ile 2011 yılları arasında Scarlett Johansson ile yapan Ryan Reynolds, aslında Blake Lively'yi birlikte çalıştıkları bir filmde görür görmez beğenmiş.

Aralarındaki aşkın ilk kıvılcımı, 2010 yılında o sırada başkalarıyla romantik birliktelik yaşarken rol aldıkları Green Lantern adlı filmin setinde çaktı. Bu filmin setinde birbirlerine karşı bir yakınlık hissetmişler aslında.

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Bu durumu Reynolds, konuk olduğu bir sohbet programında anlatmıştı. Yakışıklı oyuncu, o dönemde Blake Lively ile arkadaş olduklarını ve hayatlarında başkaları bulunduğunu söyledi.Ama yine de Lively'den etkilendiğini gizlemedi.

Hatta o programda Lively'ye yaptığı teklifi de anlatmıştı yakışıklı oyuncu: "Blake Boston'a gidiyordu. Ben de oraya gidecektim. Birlikte gitmeyi önerdim. Aynı trene bindik ve birlikte yolculuk ettik. Ona yolculuk sırasında benimle uyuması için yalvardım."

Reynolds, o programda çok farklı bir şey daha itiraf etmişti: " Bir hafta sonra onunla birlikte bir ev almamız gerektiği hissine kapıldım."

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DÜĞÜN MEKÂNI İÇİN ÖZÜR DİLEDİLER

Yani özetle Reynolds, Lively'yi görür görmez ondan etkilendi. Duyguları da karşılıksız kalmadı ve 2012 yılında çift evlendi. Bugün sahip oldukları dört üç çocukları ile mutlu bir aile olarak hayatlarını sürdürüyorlar. Kısacası ünlü çiftin cephesinde her şey yolunda. Tek bir pürüz dışında.

Çünkü ünlü çift, evlendikten kısa bir süre sonra bu yüzden kelimenin tam anlamıyla topa tutulmuştu. Bunun nedeni ise evlenmek için seçtikleri mekân.

Blake Lively ile Ryan Reynolds, Güney Carolina'daki Boone Hall adlı plantasyonda düğün yaptı. İşte ünlü çifte yönelen eleştirilerin nedeni de buydu.





KAN VE GÖZYAŞI DOLU MEKANDA EVLENDİLER

Çünkü onların mutlu bir şekilde hayatlarını birleştirdiği ve konuklarını ağırladığı o mekânda bir zamanlar siyahi köleler acımasızca çalıştırılıyordu. Ünlü çift, sonradan bu yüzden herkesten özür diledi. Reynolds, bir röporajda bu konuda şunları söylemişti: " Biz oraya baktığımızda sadece güzel bir düğün mekânı görmüştük. Ama sonradan büyük trajediler barındıran bir yer olduğunu fark ettik."

Reynolds ve Lively, birçok kişinin insanlık dışı koşullarda çalıştırılıp belki de hayatını kaybettiği bu plantasyonda evlenip trajik olayları normalleştirmekle suçlanmıştı.

İşte bu ünlü çiftin beraberlikleri süresince yaşadığı en büyük pişmanlık. Boone Hall adlı bu plantasyon; önemli rollerini Ryan Goslin ve Rachel McAdams'ın üstlendiği The Notebook adlı filmde de çekim mekânı olarak kullanılmıştı.