İşareti böyle vermişler

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DOĞUMU MANŞETLERDEN İNMEMİŞTİ

Annesinin hamile kalması, o sırada aldığı kilolar derken o dönemde Kimye olarak anılan çiftin ilk bebeği 15 Haziran'da dünyaya gözlerini açtı.

Bebeğin dünyaya gelmesinin yarattığı yankı bir yana küçük kızın adı da o dönemde manşetlerden inmemişti: North yani Kuzey.. Soyadıyla birleşince de North West yani Kuzey Batı gibi bir anlam ifade ediyordu. Bu enteresan durum sosyal medyada da bir "sallantı" yaratmıştı.

Aradan yıllar geçti, North West büyüdü. Üstelik de tıpkı ailesinin tüm diğer üyeleri gibi kameralar karşısında büyüdü. Boyu neredeyse annesine yetişen North, artık bazı yerlerde annesi Kim Kardashian'a eşlik ediyor. Giyimi kuşamıyla da en az annesi ve teyzeleri kadar dikkat çekiyor.

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ARTIK HAYATININ YENİ BİR DÖNEMİ BAŞLADI

Kameralar önünde bir ailenin üyesi ve ünlü bir anne ve babanın kızı olarak dünyaya gelen North West, şimdi de hayatının yeni bir dönemine adım attı ve 10 yaşına girdi.

Geçen yıl North'un doğum günü için özel uçağını kızına ve arkadaşlarına ödünç veren annesi Kim Kardashian da artık genç kız olma yolunda ilerleyen North'u doğum gününde yine boynu bükük bırakmadı. Bu sefer de işaretini kardeşi Khloe ile birlikte pembeler giyerek verdiği Barbie temalı bir parti düzenledi.

O partide sadece Kim Kardashian değil, North ve bütün arkadaşları, Barbie mağazasından alışveriş ettiler. Sonra da yine pembe pijamalar giyip North'un yeni yaşını kutlamaya devam ettiler. Elbette o sırada hem görev aldıkları programın kameramanları hem de paparazziler onları adım adım takip etti.

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TEYZESİ DE PEMBE GİYDİ

North West'in artık tek rakamlı yaşları bitirdiği parti için önce ünlü oyuncak bebeğin mağazası ziyaret edildi. O sırada North'un teyzesi Khloe'nin bile pembelere bürünmüş olması dikkatlerden kaçmadı.

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Ardından ünlülerin gözde restoranı olan Nobu'ya gidildi. Kızının mutluluğu için kesenin ağzını açan Kim Kardashian, hem ailesini hem de kızının arkadaşlarını restorana siyah bir otobüsle götürdü.

Parti öncesi Kim ve Khloe Kardashian, buluştuklarında üzerlerindeki pembe renkler, ilk bakışta merak uyandırmıştı.

Yenilen yemeğin ardından pembeler içindeki bütün grup Beverly Hills Otel'e gitti ve North'un yeni yaşı için düzenlenen pijama partisine devam etti.

Doğum günü partisinin konukları arasında Kourtney Kardashian'ın 10 yaşındaki kızı Penelope ile ünlü oyuncu ve tasarımcı Jessica Simpson'ın kızı Maxwell de vardı.

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OTELDEKİ ODALARI DA TEMAYA UYGUN DEKORE EDİLDİ: North ve konuklarının konaklayacağı odalar da pembe ağırlıklı renklerle donatılmıştı. Kim Kardashian, en büyük kızının bu mutlu gününde çekilen fotoğraf ve videoları sosyal medya hesabından paylaşmaktan da geri kalmadı.





GEÇEN YIL DA ÖZEL JETİNİ ÖDÜNÇ VERMİŞTİ

Kim Kardashian'ın geçen yıl kızı için düzenlediği doğum günü partisi de uzun süre konuşulmuştu. Kardashian, o parti için özel jetini kızına ödünç vermiş ve ona uygun düzenlemeler yapılmıştı.

Kim Kardashian, kızı için hazırladığı bu kutlamayla ilgili sosyal medya paylaşımları yapmayı da ihmal etmedi. Kızının yeni yaş kutlamaları için ona özel uçağını ödünç veren Kardashian, jetin merdivenlerinin iki yanını siyah renkli balonlarla süsledi.North West'in doğum günü için "kır teması" belirlendi.

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Özel uçağın koltuklarına her bir konuk için ahşabı andıran kılıflarla kaplanmış yastıklar konuldu. Ayrıca uçağın içine yapay örümcek ağları da yerleştirildi.

PİJAMALAR BİR ÖRNEK: North ve arkadaşları bu özel günde doğada vakit geçirdiler. Çeşitli oyunlar oynayan küçük kızlar akşam olunca da her biri için özel olarak hazırlanan ve yine kır temasının hakim olduğu yataklarda uyudular.





BU YAŞTA STİL İKONU OLMA YOLUNDA

North West giyim kuşam konusunda daha şimdiden bir ikon olma yolunda. Geçen yıl teyzesi Kourtney Kardashian'ın Travis Barker ile evlendiği düğün için İtalya'ya giden tüm aile dünya medyasının da ilgi odağındaydı.

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Bu kalabalık içinde diğerlerinden biraz daha fazla ilgi çeken kişi ise 8 yaşındaki North oldu. Görünüşe göre minik North tıpkı annesi ve teyzeleri gibi bir stil ikonu olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyor. Daha küçücük olduğu dönemden itibaren yaşıtlarından farklı giyinen North bu tarzını yine sürdürdü.

Annesi Kim Kardashian'dan tam destek alan North West, iddialı giyim konusunda da onunla yarışır bir görüntü sergiledi. Aslında henüz 8 yaşında olan North West, o düğün eğlenceleri sırasında da yine yaşından büyük bir giyim tarzı benimsedi. İşte bu durum da yine sosyal medyayı hareketlendirdi ve annesini yine eleştiri oklarının hedefine koydu.

'BIRAKIN DA ÇOCUK OLSUN'

Kim Kardashian'ın, İtalya'nın Portofino kentindeki düğün eğlenceleri sırasında çekip Instagram sayfasında paylaştığı pozlarda North West'in yaşından büyük giyimi ön plana çıktı. Birçok kişi, dünyanın en zengin ailelerinden birinde dünyaya gelen ve 8 milyar dolar kişisel serveti olan Kim Kardashian'ın büyük kızı North hakkında "Zavallı çocuk" yorumunu yaptı.

Bir başkası da tüm Kardashian/ Jenner ailesine "Bırakın da North çocuk olsun" diye seslendi. Bir kullanıcı hem Kim Kardashian'ın hem de kızının görüntüsünü beğenmediğini söyleyip "Bütün zamanların en kötü düğün kıyafeti" yorumunu yaptı.

MAKYAJI ELEŞTİRİ KONUSU OLMUŞTU

Kim Kardashian, birkaç yıl önce de Instagram'dan paylaştığı aile fotoğraflarında kızı North'un dudaklarını iddialı bir kırmızı rujla süslemesine izin verdiği için yine sosyal medyanın gündeminde ilk sıralara yerleşmişti.

2018 yılında henüz evlilikleri bitmemiş olan Kim Kardashian ve Kanye West, milyon dolarlık malikanelerinde düzenledikleri Noel kutlamaları sırasında çekilen fotoğrafları sosyal medyadan paylaşmıştı. O paylaşımlarda da North ile ilgili bu ayrıntı gözlerden kaçmamıştı. O sırada henüz 5 yaşında olan North'un kullandığı kırmızı ruj hatta yüzüne makyaj yapılmış olması eleştirilmişti. Giyimi de yaşına göre olmayan North'un bu hali Kardashian'ın birçok takipçisini kızdırdı.