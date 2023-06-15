Şu 'garip' haliyle eskisinden daha fazla ünlü oldu

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KİMİ YOKSULLUKTAN GELDİ, KİMİNİN GÖSTERİŞLİ HAYATI YOKSULLUĞA EVRİLDİ

Böyle durumlarda ünlülerin en çok konuşulan yanı onların geçmişteki öyküleri. Yiyecek ekmek bile bulamayacakları kadar yoksul bir çocuklukla başlayıp lüks malikanelerde yaşamaya ve "parayla oynamaya" uzanan bir hayat hikayesi her zaman ilgi çeker. Büyük olasılıkla başkalarına ilham kaynağı olur.

Bir de bunun tam tersi var: Gösteri dünyasının spot ışıkları altından, kırmızı halıdan derin bir yoksulluğa uzanan bir öykü. Çünkü bu tür örnekler gösteri dünyasında hiç de az değil.

Bazen şöhreti erken yaşta bulanlar, bununla başa çıkamayıp, uyum sağlamakta zorlanıp başka yollara sapabiliyorlar. İşte bu durumda da hem basının hem meraklı gözlerin ilgisini çekiyorlar.

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ZORLU YAŞAMI ESKİSİNDEN DAHA ÇOK İLGİ ÇEKİYOR

Bunun en çarpıcı örneklerinden birini de bir dönemin ünlü modeli sergiliyor. Bir zamanlar başarılı ve güzel bir model, ardından da ünlü birinin karısı olarak bilinen 40 yaşındaki bu kadın son beş yıldır kelimenin tam anlamıyla sokaklarda yaşıyor.

İşin ilginç yanı da parlak günlerinde, kariyer ve şöhret basamaklarını tırmanırken gördüğünden çok daha fazla ilgiyi yaşadığı bu zorlu hayat nedeniyle görmesi.

Bu sözünü ettiğimiz bir dönemin modeli şimdiki zamanların evsizi Loni Willison. Eğer magazin basınını yakından takip ediyorsanız onun adını son dönemde sık sık duymuş olmalısınız.

Bir dönem Glam Fit, Flavour Magazine gibi dergilerin kapaklarını süsleyen 40 yaşındaki Willison, beş yıldır sokaklarda yaşıyor. Artık bir çatı altında hayatını sürdürmesinin mümkün olmadığını söyleyen Willison'ın içinde bulunduğu zor durum, geçmişteki parlak günlerinden çok daha fazla ilgi çekiyor.

HER GÜN MANŞETLERE ÇIKIYOR

Öyle ki hemen hemen her gün bir magazin sayfasının manşetine çıkıyor. Paparazziler onu eski günlerde olduğundan çok daha fazla takip ediyor. Hatta onunla iki kelime konuşabilmek için saatlerce peşinde dolaşan bir paparazzi ordusu bile var.

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Bunun son örneklerinden biri de önceki gün sergilendi. 40 yaşındaki Loni Willison, California sokaklarında her zamanki gibi eşyalarını doldurduğu market arabasıyla gezerken görüntülendi. Sık sık çöp konteynerlerinin yanında durup içlerinde yiyecek arayan Willison'ın o anları dakika dakika görüntülendi.

Paparazzileri eskisinden çok daha fazla peşinden koşturan Willison, kıyafetlerini çöplerden buluyor, yiyeceklerini bazen başkaları veriyor. Bir yanında ışıltılı hayatların yaşandığı California sokaklarında, pislik içinde çöpleri karıştırırken görüntüleniyor. Sahip olduğu her şeyi bir market arabasına koyup sürüklüyor.

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ARTIK PIRILTILI DÜNYANIN ARKA SOKAKLARINDA YAŞIYOR

Baywatch dizisiyle adını duyuranJeremy Jackson'ın eski eşi olarak bilinen, bir dönem kariyer basamaklarını hızla tırmanan 40 yaşındaki Willison, bugün o pırıltılı dünyanın çok uzağında bambaşka bir hayat sürüyor.

Loni Willison, geçen ay da X17 Online adlı internet sitesinin bir muhabiriyle sokaklarda bir sohbet gerçekleştirdi. Muhabir, aslında birçok meslektaşının daha önce de Willison'a yönelttiği o soruyu tekrar sordu: "Hayatınızın ters gittiği yer neresiydi?" İşte o soruya Willison'dan eski eşi Jeremy Jackson'ı suçlayan bir yanıt geldi: " Eski kocam... Evlenmek... Sonunda boşandım." Willison, eski eşi hakkında "Beni bu hale getirmek için her şeyi yaptı" diye konuştu.

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Loni Willison, muhabirle sokaklarda gezerek yaptığı söyleşide "Çok acı çekiyorum" dedi ve midesinin çok kötü bir şekilde ağrıdığını sözlerine ekledi. Muhabir kendisine neden evsizlere hizmet veren bir sığınağa gitmediğini sorunca da Willison, daha ilginç bir yanıt verdi.

Artık kapalı mekanlarda yaşayamadığını söyledi. Bunun nedenini de şu sözlerle anlattı: "Çünkü bir yıl boyunca birisi bana neredeyse her gün elektrik verdi." Willison, kullandığı ve pençesinden kurtulamadığı kötü alışkanlıklarının da bu duruma yol açmış olabileceğini belirtti.

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KONUŞMAYA BAŞLADIĞINDA HER ŞEYİ ANLATIYOR

Her ne kadar eski pırıltılı hayatının çok uzağında olsa da Loni Willison, kendisini takip eden muhabirlerle genellikle sohbet ediyor. Bu kez de durum değişmedi. Muhabirin "evsiz olmanın iyi yanıyla" ilgili soruya Willison "Sanırım doğuyla daha fazla iç içe olmak" diye yanıt verdi.

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Bu tür bir yaşamı seçmesinin nedenini soran muhabir eski eşini kast ederek "Bu, onun suçu mu?" diye sordu. Bunun üzerine Willison, biraz düşündükten sonra "Evet" diye yanıt verdi. Kısa bir süreliğine de olsa Willison'ın hayatına tanıklık eden muhabir Loni Willison'a limonata ve ton balıklı sandviç ikram etti. Her ikisini de teşekkür ederek alan Willison'ın, bir zamanlar pırıl pırıl parlayan üst ön dişlerinin ise artık yerinde olmadığı dikkat çekti.

Willison Yemek yerken sağ elinin parmaklarındaki deformasyon muhabirin de gözünden kaçmadı. Onunla sohbet eden muhabir parmaklarına ne olduğunu sorunca Willison, "Birisi onları kırdı" diye yanıt verdi. Muhabirin, tedavi görüp görmediği sorusuna ise gözleri dalarak kısaca "Hayır" yanıtını verdi Lori Willison.

Hayat yolunda "mutlu" olmasının gerekmediğini söyleyeni Loni Willison "Hayatın iyi bölümleri var, kötü bölümleri var. Ama.. her neyse.. " diyerek sustu.

'KİMSENİN YAPABİLECEĞİ BİR ŞEY YOK'

Loni Willison, bundan iki yıl önce California sokaklarında çöpleri karıştırırken, yine bir muhabir tarafından takip edilmişti. Gecenin karanlığında muhabirden kaçan Willison, sonunda onunla konuşmayı kabul etti.

Muhabirin kendisine verdiği yiyecek ve ayakkabıyı kabul eden Willison, bu duruma düşmesinin nedeninin Hollywood yaşantısı ve uyuşturucu olmadığını ileri sürdü. Onun anlattığına göre böyle sokaklara düşmesinin nedeni kötü insanlar.

Eski model, sohbetin başlangıcında fotoğrafçının kendisine "Siz ünlü Loni Willison musunuz?" diye sorması üzerine "Ünlü müyüm bilmem, ama evet" dedi. Fotoğrafçı ona böylesine güzel ve yetenekli birinin neden hayatına devam etmeyip sokaklarda yaşadığını, neden kimsenin kendisine yardım etmediğini sorunca da Sıkışıp kalmış durumdayım" diyerek yanıt verdi.

Willison "Birinden bana yardım etmesini istesem bile, kimsenin benim için yapabileceği bir şey yok. Bir binada yaşayamıyorum, bir evde yaşayamıyorum, hiçbir yerde yaşayamıyorum. Sürekli olarak hareket etmek zorundayım" sözleriyle de içinde bulunduğu ruh halini ifade etti.

Hayatını sürdürme konusunda kendi kendine yetebildiğini belirten Loni Willison "Kendi kendime yaşayabiliyorum. Burada ihtiyacım olan her şey var. Kimse beni umursamıyor. Ben onları görmek istemiyorum, onlar da beni görmek istemiyor" dedi.

Başkalarının hayatını berbat etmek istemediğini belirten Loni Willison, çünkü başka bazı insanlar benim hayatımı dağıttı. Sadece zaman geçtikçe neler olacağını görmeliyim" diyerek hayata bakışını da anlattı.

Loni Willison, bir dönemin gözde dizilerinden Baywatch'da Hobie Buchannon karakterini canlandıran Jeremy Jackson ile kısa süren bir evlilik yaptı. Ancak çift boşandıktan sonra ilişkileri tamamen koptu.

Aslında Los Angeles yerel yetkilileri Loni Willison için bir barınak teklifinde bulundu. Ama Willison "Artık benim için yapılacak bir şey kalmadı" diyerek bütün bu yardımları da geri çeviriyor.