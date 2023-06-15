Halkın karşısında karısının elini tutup yanağına öpücük bile konduruyordu: O ülkeye yeni bebek geliyor!

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O UZAK ÜLKENİN KRALİÇESİ

Ama biz şimdi size belki de hakkında fazlaca bir şey duymadığınız, ama bilenlerin de çok iyi bildiği bir ülkenin kraliyet ailesinden söz edeceğiz.

Daha doğrusu o uzak ülkenin dünyanın en zarif kadınlarından biri olarak gösterilen ve gittiği her yere kıyafetleriyle, duruşuyla damgasını vuran kraliçesinden söz edeceğiz.

Bu ülke, coğrafi olarak bizim topraklarımıza çok yakın olmayan bir yerde, Himalayalar'da. Etrafı Hindistan, Çin'in Tibet bölgesi ile komşu olan bu ülke Bhutan.

Aslında bu uzak ülkenin tarihten gelen çok önemli bir özelliği var, çünkü İpek Yolu'nun kesişim noktasında yer alıyor. Bu coğrafi özelliklerini kısaca geçip biz Bhutan'ın kraliçesine geçelim.

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GÖSTERİŞLİ DÜĞÜNÜN EN ZARİF KONUĞU

Şimdi yine bu ayın başında Ürdün'de yapılan kraliyet düğününe uzanalım kısa bir süreliğine. Ürdün tahtının gelecekteki kralı, Veliaht Prens Hüseyin ile Rajwa Al Saif, gerçekten de son yıllarda örneğine az rastlanan bir törenle evlendi. O törenin konukları arasında dünyanın önde gelen, çok tanınan kraliyet ailesi üyeleri de vardı.

Bunlardan biri diğer konukların aksine geleneksel kıyafetleri içinde sadeliği ve zarafetiyle dikkat çekti. Tepeden tırnağa kendi ülkesinin motiflerini taşıyan elbisesi, takıları ile dünya basınının manşetlerinde yer aldı.





AİLEYE YENİ BEBEK GELİYOR

İşte o genç kadın yani Bhutan Kralı Jigme Khesar Namgyel Wangchuck'un karısı Bhutan Kraliçesi Jetsun Pema'ydı. Meraklılarının uzaktan da olsa her adımını takip ettiği Kraliçe Jetsun Pema ile Kral Jigme'den mutlu bir haber geldi. Bhutan monarşi çifti üçüncü bebeklerini beklediklerini duyurdu.

Çiftin resmi Instagram hesabından yapılan açıklamada; yeni bebeğin önümüzdeki sonbaharda dünyaya gelmesinin beklendiği belirtildi. Bhutan Kralı ile Bhutan Kraliçesi'nin bu gelişme nedeniyle çok mutlu oldukları ayrıntısı da açıklamada yer aldı.

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Üçüncü bebeğine hamile olan 33 yaşındaki Bhutan Kraliçesi Jetsun Pema'nın öyküsüne biraz daha yakından bakalım.





HAYATA BAKIŞI BABASINDAN FARKLI

Kraliçe'nin kocası Bhutan Kralı Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, ülkenin hanedanı olan Druk Gyalpo ailesinin sevilen popüler üyelerinden biri. Öğrenimini İngiltere ve ABD'de tamamlayan Kral, ülkesinin tahtını 2006 yılında yani henüz 26 yaşındayken babasından devraldı. Ondan sonra da ülkede yaşamsal anlamda bazı değişiklikler yaptı.

Şu anda tahtta olan kralın babası, çok eşli evliliğe inanıyordu ve bu çerçevede aynı gün içinde dört tane kadınla ve onların tüm kardeşleriyle evlenmişti.

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Kraliçe Jetsun Pema'nın kocası olan genç kral ise bu konuda babasının yolundan gitmeyeceğini, tam tersine tek eşli bir evlilik yapacağını duyurdu. Snunda da 13 Ekim 2011 günü o sıralarda henüz Londra'da öğrenimini sürdüren Jetsun Pema ile evlendi.

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'BENZERSİZ BİR GÜZELLİĞE SAHİP, ZEKİ VE NAZİK'

Aslında kral nişanını açıkladığında da yaşamın bazı alanlarında babasından farklı olacağının işaretlerini vermişti.

Genç kral, 20 Mayıs 2011 tarihinde Parlamento oturumunun açılışında nişan haberini şu satırlarla duyurdu: "Kral olarak artık evlenme zamanım geldi. Uzun süre düşündükten sonra düğünün bu yıl sonra olmasına karar verdim.

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Hemen bu sözlerin ardından sıra o sırada nişanlısı olan Jetsun Pema'yı anlatmaya geldi. Bunu da bir kraliçenin nasıl olması gerektiğini anlatarak yaptı: Kraliçenin "benzersiz bir güzelliğe sahip, zeki ve zarif" olması gerektiğini söyleyen kral, ayrıcaöncelikle iyi bir insan olması ve ülkeye hizmet etme konusunda söz vermesi gerektiğini ekledi.





'BÖYLE BİRİNİ BULDUM': Kral, konuşmasının ilerleyen kısmında böyle birini bulduğunu söyleyip "Adı Jetsun Pema" diye nişanlısının kimliğini açıkladı.Genç kızın sıcak kalpli ve nazik biri olduğunu belirten Kral Jigma, "Bütün bu niteliklere, ilerleyen yıllarda yaş ve deneyime bilgelik de eklendiğinde halkına büyük hizmetler yapacaktır" dedi.

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HALKIN KARŞISINDA KARISININ ELİNİ TUTUYOR, YANAĞINDAN ÖPÜYORDU

Bu çiftin evliliği, düğün anından itibaren basının manşetlerinden inmedi. Çünkü Jetsun Pema'nın kocası yeni Kral Jigme, babasından farklı bir görünüm sergiliyordu toplum karşısında.

Halkın hiç alışık olmadığı bir şekilde ona kamuoyu karşısında sevgisini ve şefkatini gösteriyordu. Bu durum ülkedeki orta ve yaşlı kuşağı rahatsız etse de Kral Jigme'nin toplum içinde karısının elini tutması hatta yanağına öpücük kondurması genç kuşakların sempatisini kazandı. Hatta ülkenin başındaki çiftin bu davranışları halkın bu konudaki yaklaşımını değiştirdi.





HİMALAYALAR'IN WILLIAM İLE KATE'İ

Bu arada küçük bir hatırlatma da yapalım... Kral Jigme ile karısı Kraliçe Jetsun Pema, birçok kişi tarafından "Himalayalar'ın William ve Kate'i" olarak nitelendiriliyor.

Bu konudaki çarpıcı tesadüf ise Jetsun Pema ile Jigme'nin tpkı Kate ile William gibi 2011 yılınoa evlenmiş olması.

Bhutan kraliyet çiftinin bu evlilikten iki tane oğlu bulunuyor. 7 yaşındaki Jigme Namgyel Wangchuck ile 3 yaşındaki Jigme Ugyen Wangchuck. Şimdi Bhutan Krallığı önümüzdeki sonbahar aylarında yeni bir prens ya da prensesle tanışacak.

Bhutan kraliyet çifti, 2011 yılında gösterişli bir törenle hayatını birleştirmişti.

