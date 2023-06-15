'Ekmek parası' için oyuncu oldum... Zengin olmayı düşünmemiştim: Ünlü yıldızdan şaşırtan sözler

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UNUTULMAZ FİLMLERDE OYNADI
Başlarda kendisinin bile hiç hayal etmediği kadar büyük bir üne ve üstelik milyon dolarlarla ifade edilen bir servete sahip oldu. Milyonlarca sinemaseverin hafızasına yer eden unutulmaz filmler de cabası.
ÜNLÜ OLMAK DEĞİL, OYUNCULUKLA HAYATIMI KAZANMAK İSTEDİM
Bu sözünü ettiğimiz ünlü oyuncu 80 yaşındaki Harrison Ford. Yıldız Savaşları ve Indiana Jones gibi seriler başta olmak üzere kariyeri boyunca sayısız filmde rol alan Ford, oyunculuk serüveninin kısa bir özetini yaptı.
People dergisine konuşan deneyimli oyuncu, ilginç sözler sarf etti: " Kimse buna inanmaz ama ben asla zengin ve ünlü olmak istemedim. Ben sadece oyunculuk yaparak hayatımı kazanmak istedim" diyerek sinema serüvenini başından bu yana iki cümleyle özetledi.
300 MİLYON DOLARLIK SERVETE SAHİP: Fakat zaten artık herkesin bildiği gibi durum hiç öyle olmadı. Ford, oynadığı her filmden sonra ciddi paralar kazandı ve dudak uçuklatan bir servete sahip oldu. Forbes dergisine göre Ford, geçen yıl itibariyle 300 milyon dolarlık bir servetin sahibi.
Durum böyle ama Harrison Ford, kariyerine başlarken böylesine büyük bir başarı kazanmayı beklemediğini söyledi People dergisine verdiği röportajda.Ford bu konuda şunları söyledi: "Ben asla başrol oyuncusu olacağımı düşünmemiştim. Bir TV şovunda düzenli olarak bir rol almayı umuyordum."
Bakın bu konuda başka neler söyledi Ford: "Ben gerçekten de sadece bir oyuncu olarak hayatımı kazanmayı umuyordum. Bu şekilde ek bir iş yapmadan yaşamayı düşünüyordum."
Harrison Ford, böylesine iddiasız bir başlangıç yapmasına rağmen, kariyeri boyunca birçok gişe rekoru kıran filmde oynadı. Şimdi de yaşı giderek ilerlese de oyunculuk konusundaki tutkusunu yitirmiş değil.
İşte o sırada ilk eşi Mary Marquardt ile evlendi. Bunun hemen ardından da ilk sinema filmi Dead Heat on a Merry Go Round için kamera karşısına geçti. Sonra oynadığı A Time For Killing adlı western filminde önce oğlu Benjamin Ford dünyaya geldi.
Sonra birçok TV dizisinde rol aldı. O arada ikinci oğlu Willard dünyaya geldi. İkinci kez baba olduktan sonra Harrison Ford marangozluğa başladı. The Doors grubunun konserlerinde sahne arkasında çalıştı.
ÜNLÜ YÖNETMENİN EVİNE MARANGOZLUK YAPMAYA GİTTİ
Onun kaderini değiştiren ayrıntı ise yönetmen George Lucas'ın evindeki tamirat için çağırması oldu. Yani bu şekilde Yıldız Savaşları'na uzanan yol açıldı.
Sonra Francis Ford Coppola'nın Konuşma adlı filminde Gene Hackman ile birlikte kamera karşısına geçti. Ondan sonra da ardı ardına ünlü filmler ve ödüller geldi.
ÜÇ KEZ EVLENDİ: Harrison Ford, 1964 yılında evlendiği Mary Marquart ile 1979 yılında boşandı. Sonraki evliliğini 1983 ile 2004 arasında Melissa Mathison (yukarıda) ile yaptı.
ÜNLÜ OYUNCUYLA EVLİ: Uzun süredir de rol aldığı Ally McBeal adlı diziyle tanınan Calista Flockhart ile birlikte. Çift, 2010 yılında evlendi. Biyolojik çocukları dünyaya gelmese de Flockhart ile birlikte Liam ve Willard adında iki erkek çocuk evlat edindiler.