'Ekmek parası' için oyuncu oldum... Zengin olmayı düşünmemiştim: Ünlü yıldızdan şaşırtan sözler

UNUTULMAZ FİLMLERDE OYNADI

Başlarda kendisinin bile hiç hayal etmediği kadar büyük bir üne ve üstelik milyon dolarlarla ifade edilen bir servete sahip oldu. Milyonlarca sinemaseverin hafızasına yer eden unutulmaz filmler de cabası.

ÜNLÜ OLMAK DEĞİL, OYUNCULUKLA HAYATIMI KAZANMAK İSTEDİM

Bu sözünü ettiğimiz ünlü oyuncu 80 yaşındaki Harrison Ford. Yıldız Savaşları ve Indiana Jones gibi seriler başta olmak üzere kariyeri boyunca sayısız filmde rol alan Ford, oyunculuk serüveninin kısa bir özetini yaptı.

People dergisine konuşan deneyimli oyuncu, ilginç sözler sarf etti: " Kimse buna inanmaz ama ben asla zengin ve ünlü olmak istemedim. Ben sadece oyunculuk yaparak hayatımı kazanmak istedim" diyerek sinema serüvenini başından bu yana iki cümleyle özetledi.

300 MİLYON DOLARLIK SERVETE SAHİP: Fakat zaten artık herkesin bildiği gibi durum hiç öyle olmadı. Ford, oynadığı her filmden sonra ciddi paralar kazandı ve dudak uçuklatan bir servete sahip oldu. Forbes dergisine göre Ford, geçen yıl itibariyle 300 milyon dolarlık bir servetin sahibi.



SERİNİN YENİ HALKASIYLA DA SERVETİNE SERVET KATTI



Usta oyuncu, son dönemde şöhretinin büyük bir bölümünü borçlu olduğu Indiana Jones And The Dial Of Destiny adlı filmle gündemde. Harrison Ford'un bu filmden 25 ile 65 milyon dolar arasında bir ücret aldığı konuşuluyor. Yani Indiana Jones serisinin bu en yeni halkasıyla servetine servet kattı.

Durum böyle ama Harrison Ford, kariyerine başlarken böylesine büyük bir başarı kazanmayı beklemediğini söyledi People dergisine verdiği röportajda.Ford bu konuda şunları söyledi: "Ben asla başrol oyuncusu olacağımı düşünmemiştim. Bir TV şovunda düzenli olarak bir rol almayı umuyordum."

Bakın bu konuda başka neler söyledi Ford: "Ben gerçekten de sadece bir oyuncu olarak hayatımı kazanmayı umuyordum. Bu şekilde ek bir iş yapmadan yaşamayı düşünüyordum."

Harrison Ford, böylesine iddiasız bir başlangıç yapmasına rağmen, kariyeri boyunca birçok gişe rekoru kıran filmde oynadı. Şimdi de yaşı giderek ilerlese de oyunculuk konusundaki tutkusunu yitirmiş değil.







'İNSAN YAŞ ALDIKÇA FİZİKSEL OLARAK ZAYIFLIYOR:' Harrison Ford, aslında bir yandan artık Indiana Jones serisinin bitmesini istemiş. Bu konuda söyledikleri de ilginç. Usta oyuncu "Yaş almayla birlikte insan fiziksel olarak zayıflıyor. Ama yaşla gelen harika şeyler de var. Deneyim açısından zenginleşmek, yaşlanmak için harcanan tüm zamanın ağırlığı gibi... Bu bana belli bir rahatlama da getirdi."



GEÇİRDİĞİ KAZALAR BİLE ONU UÇMAKTAN ALIKOYAMADI:









Harrison Ford'un marangozluğu ne kadar çok sevdiği yıllardır biliniyor. Usta oyuncunun bir başka tutkusu da uçmak. Ford'un birkaç tane uçağı var ve hepsini kendisi kullanıyor. Oyuncu, birkaç kez kendi kullandığı uçakla kaza geçirmiş ve şans eseri hayatta kalmıştı. Fakat buna rağmen uçuş tutkusunu bir kenara koymuş değil.

GENÇLİK YILLARINDA KÜÇÜK ROLLERDE OYNUYORDU





Aslında Harrison Ford'un oyuncu olması çok da şaşılacak bir durum değil. Çünkü annesi Dorothy Nidelman, radyo tiyatrolarında rol alıyordu. Babası Christopher Ford da reklam ajansı yöneticisiydi. Harrison Ford da daha gencecik yaşında Columbia Pictures'ın Genç Yetenekler adlı programında küçük rollerde oynuyordu ve bunun karşılığında 150 dolar maaş alıyordu.

İşte o sırada ilk eşi Mary Marquardt ile evlendi. Bunun hemen ardından da ilk sinema filmi Dead Heat on a Merry Go Round için kamera karşısına geçti. Sonra oynadığı A Time For Killing adlı western filminde önce oğlu Benjamin Ford dünyaya geldi.

Sonra birçok TV dizisinde rol aldı. O arada ikinci oğlu Willard dünyaya geldi. İkinci kez baba olduktan sonra Harrison Ford marangozluğa başladı. The Doors grubunun konserlerinde sahne arkasında çalıştı.

ÜNLÜ YÖNETMENİN EVİNE MARANGOZLUK YAPMAYA GİTTİ

Onun kaderini değiştiren ayrıntı ise yönetmen George Lucas'ın evindeki tamirat için çağırması oldu. Yani bu şekilde Yıldız Savaşları'na uzanan yol açıldı.

Sonra Francis Ford Coppola'nın Konuşma adlı filminde Gene Hackman ile birlikte kamera karşısına geçti. Ondan sonra da ardı ardına ünlü filmler ve ödüller geldi.

ÜÇ KEZ EVLENDİ: Harrison Ford, 1964 yılında evlendiği Mary Marquart ile 1979 yılında boşandı. Sonraki evliliğini 1983 ile 2004 arasında Melissa Mathison (yukarıda) ile yaptı.





ÜNLÜ OYUNCUYLA EVLİ: Uzun süredir de rol aldığı Ally McBeal adlı diziyle tanınan Calista Flockhart ile birlikte. Çift, 2010 yılında evlendi. Biyolojik çocukları dünyaya gelmese de Flockhart ile birlikte Liam ve Willard adında iki erkek çocuk evlat edindiler.