Ne gece kulübüne gitti, ne yatla denize açıldı: Kendi maketleriyle el ele yeni yaşına girdi

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EVİNİN BAHÇESİNDE KUTLAMA YAPTI

Bazıları lüks yatlarda denize açılarak kutlar yeni yaşını.Ama işin aslı İngiliz oyuncu ve model Elizabeth Hurley gibi kutlayana çok rastlanmamıştır büyük olasılıkla.

Elizabeth Hurley ya da daha çok kullanılan adıyla Liz Hurley, geçtiğimiz 10 Haziran'da 58'inci doğum gününü kutladı. Bunun için de birçok meslektaşı gibi gece kulüplerini ya da yat gezilerini tercih etmedi. Bunun yerine kendi evinin bahçesinde 21 yaşındaki oğlu Damian ve yakın dostlarıyla birlikteydi.

Böyle anlatınca sıradan bir kutlama gibi görünüyor. Aslında biraz da öyleydi zaten. Küçük bir ayrıntı dışında.





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KARTON MAKETLERİYLE YAN YANA

Elizabeth Hurley'in doğum günü kutlamasının yapıldığı bahçenin dört bir yanında kendi kartondan maketleri bulunuyordu. Güzel yıldız, çeşit çeşit kıyafetler içinde çekilen fotoğraflarından hazırlanan bu karton maketlerin yanında verdiği pozları da sosyal medya hesabından paylaştı.

Hurley, yeni yaşını kutladığı partide de farklı kıyafetler giydi ve biri çikolatalı diğeri çilekli iki tane pasta da kesti. Günün sonunda da partiye katılan bütün konuklarıyla o günün anısına toplu bir fotoğraf çektirdi. O mutlu anları ölümsüzleştiren kareyi de yine sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaştı.

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ÇEŞİT ÇEŞİT GİYİNDİ

Liz Hurley, kutlama sırasında üç farklı kıyafet ve bir de bikini giydi. Hurley'in giydiği ilk kıyafet, derin göğüs dekoltesiyle dikkat çeken bir tulumdu. Ardından çizgili kumaştan dikilmiş bir elbise ve sonra da kürklü, kolsuz bir ceket giydi.

Elizabeth Hurley, yaşadığı evin bahçesindeki bu partinin bir noktasında da kendi tasarımı olan beyaz bir bikini giydi. O anlarda da oğlu Damian ile birlikte yine objektife poz verdi.

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Hurley, doğum günü partisinde kendi tasarımı olan beyaz bikinisini giydi ve oğlu Damian ile poz verdi.





1990'LARIN İLK DÖNEMİNDEN BERİ GÜNDEMDE

Elizabeth Hurley, 1990'lı yılların ilk yarısından bu yana hep gündemin ilk sıralarında. Aslında bu kadar ünlü olmasının nedeni de o dönemde sevgilisi olan Hugh Grant ile birlikte gittiği bir galada giydiği siyah elbise. İşte o elbise sayesinde Hurley, kelimenin tam anlamıyla bir gecede bütün dikkatleri üzerine çekti.

Hurley, uzatmalı sevgilisi olan oyuncu Hugh Grant'ın başrollerinden birini üstlendiği Dört Nikah Bir Cenaze filminin galasında üzerindeki kıyafetle filmin yıldızlarını bile gölgede bıraktı. O şekilde de hafızalarda yer etti.

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Ünlü moda firması Versace'nin imzasını taşıyan bu elbise sayesinde Elizabeth Hurley o gecenin yıldızı olmakla kalmadı, bu kıyafeti onun geleceğini de belirledi. Yani şöhretine büyük bir katkı sağladı. Hurley o geceki tercihiyle "kırmızı halıda bütün zamanların en ikonik görüntüleri" arasında yerini aldı.

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BOY AYNASI OLMADIĞI İÇİN NASIL GÖRÜNDÜĞÜNÜ TAM OLARAK BİLMİYORMUŞ

Bugün 57 yaşında olan Elizabeth Hurley, işte o elbisenin öyküsünü, Dört Nikah Bir Cenaze filminin galasına giderken o elbiseyi nasıl giydiğini ve sonrasında olanları, Variety'ye anlattı.

Filmin başrol oyuncusu Hugh Grant'e eşlik etmek için gittiği galada bir anda dünyanın ilgi odağı haline gelen Hurley, söylediğine göre elbiseyi üzerine giydikten sonra nasıl göründüğünü aynada son kez kontrol edememiş bile.

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Bunun nedeni de yaşadıkları evde bir boy aynası olmaması. Bakın nasıl anlatıyor Elizabeth Hurley: " Hugh ve ben tek yatak odalı küçük bir evde yaşıyorduk. Yatak odamızda bir boy aynası yoktu. Bu yüzden ertesi gün gazetelerde kendi fotoğrafımı görünceye kadar elbisenin üzerimde nasıl durduğunu bilmiyordum."

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SONRA BİR EVLİLİK YAPTI

Hurley, Hugh Grant ile aşkını bitirdikten sonra bir evlilik yaptı ve farklı gönül ilişkileri de yaşadı. İş insanı Steve Bing ile birlikteliğinden oğlu Damian dünyaya geldi. Bing, onu oğlu olarak kabul etmeyince kendi soyadını verdi. Ama daha sonra yapılan DNA testleriyle Damian'ın, Bing'in oğlu olduğu kesinleşti.

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Hurley, daha sonra 2007 ile 2011 arasında bir başka iş insanı Arun Nayar ile evlendi. Hem Nayar'ın anavatanı Hindistan'da hem de yaşadıkları Londra'da çok konuşulan bir dizi törenle evlendiler. Ama bu evlilik bir skandalla sona erdi.





ÇOK KONUŞULAN AŞK

Hurley, ünlü kriket oyuncusu Shane Warne ile kısa süren bir aşk yaşadı. Kocasını aldattığı iddialarına da "Biz zaten ayrılmıştık" diye yanıtladı.

Yeri gelmişken hatırlatalım, Hurley'in oğlunun babası Steve Bing intihar etti, Warne de geçen yıl tatile gittiği Tayland'da geçirdiği kalp krizi sonucu öldü.





' O KADIN BEN DEĞİLİM'

Elizabeth Hurley, Prens Harry'nin Spare (Yedek) adlı kitabının yayınlanmasından hemen önce de gündemin ilk sıralarına yerleşti. Bunun nedeni de ilginçti.

Harry, kitabında kendisinden büyük bir kadınla yaşadığı ilk cinsel deneyimini anlatıyordu. Katıldığı partide bir barın arkasındaki çayırdaki bu ilk deneyimini anlatırken "Bana aşkı öğreten olgun kadın" ifadesini kullanmıştı.

Bütün gözler Hurley'e çevrildi. Fakat Hurley, "O kadın ben değilim" diyerek kesin bir dille bu iddiaları yalanladı. Zaten söz konusu kadının da Elizabeth Hurley değil, Harry'nin neredeyse birlikte büyüdüğü Sasha Walpole olduğu ortaya çıktı.

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Elizabeth Hurley ile oğlu Damian'ın benzerliği gösteri dünyasının en çok konuşulan konularından biri.