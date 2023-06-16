Doğum kontrol yöntemlerini unutan bu yaşlı adamları biri durdursun

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DEDE OLACAK YAŞTA BABA OLDULAR

Muhtemelen sizin de aklınızda hemen şu iki isim geçti: Robert De Niro ile Al Pacino. Nasıl geçmesin k? Aynı hafta içinde iki oyuncudan da yeni birer bebek haberi geldi.

Önce 79 yaşındaki De Niro ile sevgilisi Tiffany Chen'in bir bebeği olduğu haberi geldi. Bu bebek, aslında "dedelik çağına" gelen De Niro'nun yedinci çocuğuydu.

Daha bu gelişme tartışma konusu olmaya devam ederken bu kez 83 yaşındaki bir başka efsane oyuncu Al Pacino'dan bir haber geldi. 29 yaşındaki sevgilisi Noor Alfallah hamileydi! Bu haberin duyulmasından çok kısa bir süre sonra da Pacino'nun dördüncü kez baba olduğu açıklandı.

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KADINLAR DA İLERİ YAŞTA ANNE OLABİLİYOR AMA...

Aslında ünlüler arasında ileri yaşta anne olan örnekler de var. Bunlardan biri 48 yaşında ilk kez anne olan ve ikiz bebek dünyaya getiren Hilary Swank. 48 yaş, bir kadın için geç bir annelik çağı elbette. Ama tıbbın olanaklarıyla yine de bebek sahibi olmak mümkün.

Sylvester Stallone'nin eski eşi Brigitte Nielsen'in 54 yaşında bir kez daha anne olduğunu da hatırlatalım.

Ama hiçbir kadın oyuncu 70'li ya da 80'li yaşlarında anne olmuyor. Doğanın erkeklere sunduğu bu ayrıcalıktan yararlanan ünlülerin sayısı hiç de az değil.

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GEÇ YAŞTA BABA OLAN ÜNLÜLERİ ELEŞTİRDİ

İşte bu durum bazı çevrelerde mutlulukla karşılansa da aynı zamanda tartışma konusu da oluyor. Bazı yorumlara göre bu kadar geç yaşta baba olmak, bebekte bazı sağlık sorunlarına yol açabileceği gibi ilerleyen yıllarda "babasız büyüme" olasılığı yüzünden psikolojik açıdan da çok hoş bir durum değil.

Bu tartışmalar bir yanda sürerken yine gösteri dünyasından bir başka ünlüden geç yaşta baba olan erkeklere bir eleştiri geldi. Üstelik sadece Robert De Niro ve Al Pacino'ya yönelik değildi bu eleştiri... Onlardan daha genç olsalar da durmadan çocuk sahibi olan Alec Baldwin ile Elon Musk da bu eleştiriden nasibini aldı.

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DOĞUM KONTROLÜNDEN HABERLERİ YOK

Ünlü oyuncu ve sunucu Chelsea Handler, Instagram'da paylaştığı bir videoda "Bütün ülkeyi kasıp kavuran bir salgın var. Ama hayır, bu yeni bir virüs değil" dedi.

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu, daha da kötüsü. Yaşını başını almış şehvetli adamlar kendi tohumlarını yaymaktan vazgeçmeyecek." Chelsea Handler, belli bir yaşın üstündeki bu ünlülerin doğum kontrolünden haberleri yokmuş gibi davrandıklarını da sözlerine ekledi.





TOPLAMDA 32 ÇOCUK: Handler, isimlerini saydığı bu dört ünlünün yani Robert De Niro, Al Pacino, Alec Baldwin ve Elon Musk'ın sahip olduğu toplam çocuk sayısının 32 olduğunu da sözlerine ekledi. Ünlü oyuncu ve sunucu "Bunlar üremeyi durduramıyor" diye konuştu.

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KENDİSİ HİÇ ÇOCUK SAHİBİ OLMADI

Bu arada 48 yaşındaki Chelsea Handler'ın kendisinin çocuğu olmadığını buraya not düşelim. Bir dönem 50 Cent, ünlü otel işletmecisi ve Uma Thurman'ın eski sevgilisi Andre Balazs, komedyen Jo Koy ile yaşadığı ilişkilerle konuşuldu.

Handler, bir röportajında çocuk konusunda "Kendi çocuğu olmamasına rağmen, iyi bir hala olduğunu ve bu rolü benimsediğini belirtmişti."





HİÇ EVLENMEDİ,DÖRT TANE ÇOCUĞU VAR

Şimdi dönelim Chelsea Handler'ın eleştirdiği ünlülere. Bu dört isimden en yaşlısı olan Al Pacino ile başlayalım.

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Al Pacino bugüne kadar hiç evlenmedi. Fakat farklı ilişkilerinden üç tane çocuğu bulunuyordu. Yıllar önce çok konuşulan bir aşk yaşadığı Beverly D'Angelo'dan 22 yaşında Olivia ve Anton adında biri kız diğeri erkek ikizleri olan Al Pacino'nun Jan Tarrant ile ilişkisinden de şu anda 33 yaşında olan Julie adında bir kızı bulunuyor. Noor Alfallah'tan dünyaya gelen bebeğiyle çocuk sayısı dörde çıktı.

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YEDİNCİ KEZ BABA OLDU

Hollywood'un çok çocuklu ünlülerinden biri olan Robert De Niro, ilk babalık heyecanını 1971 yılında yaşadı. Ama bu, biyolojik olarak gerçekleşmedi. De Niro, o sırada evli olduğu Diahnne Abbott'ın kızı Drena'yı evlat edinip nüfusuna geçirdi. Drena şu anda 51 yaşında. Ünlü oyuncunun bu evlilikten Raphael adında bir de biyolojik oğlu dünyaya geldi.

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Ünlü oyuncunun, Toukie Smith ile ilişkisinden şu anda 27 yaşında olan Aaron ve Julian adında ikiz oğulları bulunuyor.

Robert De Niro; bir süre önce boşandığı eşi Grace Hightower'dan 25 yaşında Elliot adında bir erkek ve 11 yaşında Helen adında bir kız çocuk babası. Sevgilisi Tiffany Chen'den dünyaya gelen son bebeğiyle tam 7 çocuk babası oldu De Niro.

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BALDWIN YEDİ ÇOCUK BABASI, BİR DE TORUNU OLDU

64 yaşındaki Alec Baldwin'e gelirsek... 39 yaşındaki eşi Hilaria Baldwin ile tam yedi tane çocuk sahibi oldu. Bunlardan biri taşıyıcı anne yöntemiyle doğdu.

Bu arada Alec Baldwin, Kim Basinger ile yaptığı ilk evliliğinden dünyaya gelen kızı Ireland'ın doğum yapmasıyla bir de dede unvanı aldı.





ARALARINDA EN GENCİ: ŞU ANDA 7 TANE ÇOCUĞU VAR

Dört erkeğin en genci olan 51 yaşındaki Elon Musk'ın eski eşi ve farklı evliliklerinden toplamda 7 çocuğu bulunuyor.