Eski kocasının arkadaşının oğluyla yaşadığı aşk olay oldu: Benim sevgilim para avcısı değil!

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ESKİ KOCASININ TAKIM ARKADAŞININ OĞLUYLA AŞK YAŞIYOR

İşte bu türden bir haber de bu yılın ilk ayında magazin gündemine 'bomba gibi' düşmüştü. Çünkü her ne kadar gösteri dünyasında sınırlar olmasa da örneğine sık rastlanmayan bir durum söz konusuydu.

Pırıltılı dünyanın, adını çok iyi bildiği bir kadın üyesi, kendisinden 16 yaş genç biriyle yeni bir aşka yelken açmıştı. İşin bu kısmında büyük bir sorun yok.

Üzerinde durulan ayrıntı, söz konusu bu ünlü kadının, eski kocasının, bir zamanlar aynı takımda top koşturduğu arkadaşının oğluyla aşk yaşamaya başlamasıydı.

İlk anda bu durum tartışma konusu oldu sonra da kadının, en az kendisi kadar ünlü olan sporcu aşkının parasına göz diktiği iddiaları ortaya atıldı. Uzun süre sessiz kalınsa da sonunda bu iddialara yanıt geldi.

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SEVGİLİSİNİN ÇOCUKLUĞUNU BİLİYOR

Böyle kısaca ve biraz karmaşık bir şekilde anlattığımız öykünün kahramanları, bir dönem Kardashian- Jenner ailesinin yakın dostu olarak tanınan sonra da yaşanan bir skandalın ardından aileyle ilişkisini kesen Larsa Pippen ile ondan 16 yaş küçük basketbolcu Marcus Jordan. Soyadından da anlaşılacağı gibi basketbol efsanesi Michael Jordan'ın, kendisiyle aynı alanda kariyer yapan oğlu.

48 yaşındaki Pippen, bir zamanlar basketbolcu Scottie Pippen ile evliydi. Hatta ondan dört tane çocuğu oldu. Fakat çift yollarını ayırdıktan sonra Pippen, bu kez eski eşiyle bir dönem aynı takımda oynayan Michael Jordan'ın oğlu Marcus Jordan ile aşk yaşamaya başladı.

'PARA AVCISI' ELEŞTİRİLERİ ALDI BAŞINI GİTTİ

Larsa Pippen, bu aşkın ortaya çıkmasından sonra uzun süredir "O bir para avcısı, Marcus'u sevdiği yok. Gözü onun parasında" iddialarıyla gündeme geliyordu. İşte bu tarz eleştirilere sonunda Marcus Jordan'dan yanıt geldi: "Benim sevgilim para avcısı değil!"

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Larsa Pippen ile Marcus Jordan, Page Six'in Virtual Reali-Tea adlı podcast yayınına konuk oldu. Çift, orada kendileri hakkında ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Pippen "Bence para konusunda konuşmak rahatsız edici" dedi.

Marcus Jordan da ondan sözü aldıktan sonra şunları söyledi: "Evet sanırım insanlar Larsa'nın bir para avcısı olduğunu düşünüyor. Onlara göre Larsa,Jordan ailesinin sahip olduğu büyük servetin peşinde." Bu arada bir parantez açıp belirtelim ki, Marcus Jordan'ın ailesinin gerçekten hatırı sayılır bir serveti var.

Kendi adını taşıyan bir mücevher tasarımı firmasına sahip olan Larsa Pippen de sözün burasında kendi parasını kazandığını hatırlattı.

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Marcus Jordan da sevgilisi hakkında "O bağımsız, kariyer odaklı bir kadın" diyerek aslında Larsa Pippen'in derdinin para olmadığını vurguladı.

Larsa Pippen'in eski kocası Scottie ile evliliğinden 22 yaşında Scotty Jr, 21 yaşında Preston, 18 yaşında Justin ve 14 yaşında Sophia adında dört tane çocuğu bulunuyor.





LARSA'NIN ÇOCUKLARI MARCUS'U SEVDİ

Boşanmasına rağmen eski kocasıın soyadını kullanan Larsa Pippen, dört çocuğunun yeni sevgilisi Marcus Jordan'ı sevdiklerini söyledi US Weekly'ye verdiği röportajda: "Ben büyük oğlum Scotty ile basketbol hakkında konuşurken Marcus'un da söyleyecekleri oluyor. Ben Preston ile moda hakkında konuşurken bir giyim mağazası olan Marcus da söyleyecek bir şeyler buluyor."

Marcus Jordan da sevgilisinin çocuklarına nasıl uyum sağladığını anlattı: "Eğer genç çocukları olan biriyle birlikteyseniz bakış açınızı yeniden şekillendirmeniz gerekir.Ama bence Larsa'nın çocuklarıyla ilişkisi çok iyi, onların en iyi arkadaşı. Larsa ile ilgili olarak çok beğendiğim bir durum:"

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Kendi ifadesine göre Marcus Jordan sevgilisinin sevdiği insanlar yani çocukları arasında kendine yer bulmaktan dolayı çok memnun.

TELEFON NUMARASINI SAHTE BİR İSİMLE KAYDETTİ

Gelelim Larsa Pippen ile Marcus Joran'ı bağlantısına. Yani ilişkilerinin başlamasından daha öncesine. Çünkü o sırada da ikisi birbirlerini tanıyordu aslında. Ama Larsa, basketbol oyuncusu Scottie Pippen'ın eşi Marcus da Scottie'nin takım arkadaşı Michael Jordan'ı oğluydu. Fakat tanışmaları yıllar sonra oldu.

Larsa Pippen ile Scottie Pippen, 1997 ile 2021 arasında evli kaldılar. Basketbol sahalarının yıldızı olan Scottie Pippen ile Marcus Jordan'ın babası Michael Jordan da bir önem aynı takımda oynuyorlardı. Yaniteknik olarak Larsa Pippen, eski kocasının takım arkadaşının oğluyla romantik ilişki yaşıyor bir süredir.

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Larsa ile Marcus bundan dört yıl önce bir partide tanıştılar.O sırada da birbirlerine telefon numaralarını verdiler. Ancak Larsa, Marcus'un telefonunu sahte bir isimle kaydetti: Marc Jacobs.! Bu konuda da daha sonra "Kimsenin beni aradığını bilmesini istemedim" demişti.

2 GÜNLÜK ZİYARET 12 GÜNE UZADI

Her ne kadar o partide birbirlerini uzaktan izleseler de arkadaşlıklarının romantizme dönüşmesi biraz zaman aldı. Marcus iki günlük bir ziyaret için Larsa'nın yaşadığı Miami'ye gitti. Ama Larsa ile buluştuktan sonra bu ziyaret 12 güne uzadı.

O sırada Larsa da böyle bir ilişkinin getireceklerine hazır olup olmadığını iyice düşündü. Ama sonra kendi ifadesine göre bunun yaşamak istediği bir ilişki olduğunu fark etti.

Marcus ise ailesinin bu ilişkiyi ilk duyduğunda epey şaşırdığını söyledi. Fakat çift kısa sürede ailelerinin onayını aldı ve ilişkileri de bugünlere geldi.

Marcus bu konuda "Ailem beri mutlu görmek istiyor. Aslında herkesin ailesi onu mutlu görmek ister. Bütün isteyebileceğiniz budur" diyerek durumu özetledi.